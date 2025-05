Disabilità, Silvestroni (FdI): “Via al tavolo provinciale di ascolto e confronto sull’accessibilità tra amministratori locali e associazioni”

ALBANO LAZIALE – Il prossimo venerdì 9 maggio ad Albano Laziale, presso la Sala Nobile di Palazzo Savelli, dalle ore 17:30, i dipartimenti Professionisti, Equità Sociale e Disabilità, della Federazione della Provincia di Roma di Fratelli d’italia promuovono un convegno sui temi dell’accessibilità e dell’inclusione dal titolo: “La cultura dell’accessibilità in una nuova visione sociale”, all’interno del quale si terrà una tavola rotonda tra sindaci, amministratori locali e associazioni del terzo settore.

All’appuntamento interverranno il Presidente Provinciale di FdI Sen. Marco Silvestroni e l’Assessore della Regione Lazio ai Servizi alla Persona e Disabilità Massimiliano Maselli, oltre ad Andrea Titti e Roberto Cuccioletta, rispettivamente coordinatori provinciali dei dipartimenti Equità Sociale e Disabilità e Professionisti, nonché numerosi sindaci del partito di Giorgia Meloni.

“Ringrazio i promotori di questa iniziativa, che sottolinea l’impegno costante di Fratelli d’Italia sul territorio, con particolare attenzione ai temi sociali come l’inclusione delle persone con disabilità e più in generale la promozione di politiche sempre più efficaci per l’accessibilità, per cui il Governo Meloni, oltre ad aver istituito un Ministero ad hoc, sta portando avanti importanti riforme di sistema. A tal proposito, accolgo con favore il progetto di istituzione di un tavolo permanente di ascolto e confronto sull’accessibilità, tra i nostri amministratori locali e le associazioni del terzo settore, perché lo ritengo uno strumento utile a mettere in pratica idee e proposte capaci di migliorare concretamente la qualità di vita dei cittadini, disabili e non”.