Dj Albertino: “Anche i giovani apprezzano la dance anni ’90 – 2000”

In occasione dell’evento di Deejay Time in Abruzzo parola a uno dei disc jockey più conosciuti e amati del panorama nazionale

PESCARA – In occasione della tappa abruzzese del Deejay Time abbiamo avuto il piacere di conoscere e intervistare Dj Albertino, per molti una vera e propria icona tra i disc jockey che hanno fatto amare la musica anni ’90 e 2000. Una serata speciale quella tenuta all’Outlet Village di Città Sant’Angelo, in provincia di Pescara dal dj che è stato accompagnato magistralmente da altri tre “guru” della consolle ovvero Prezioso, Fargetta e Molella. Una serata che ha raccolto migliaia di fans da tutta la regione e regioni limitrofe confermando il successo del tour che i quattro dj stanno portando in Italia.

Dunque tutto secondo quanto augurato dallo stesso Sabino Alberto Di Molfetta, in arte Albertino, raggiunto prima dell’inizio dello spettacolo. Parlando di musica commerciale e non solo ha sottolineato: “Dopo gli anni 90, 2000 nella musica commerciale ci sono delle cose belle e brutte. Negli anni ’90 con la musica dance ha avuto il suo momento migliore soprattutto con la produzione italiana, oggi la musica dance sta vivendo un momento diciamo transitorio, c’è molto musica con molte influenze latine e reggaeton. C’è un’ondata di troppi trapper, rapper un pò troppi per i miei gusti alcuni molto bravi, altri “scimmiottano” un pò. Non so dirvi circa la musica melodica italiana che seguo poco”.

Parlando di quanto i giovani considerano oggi la musica anni 90: “La cosa bella che quando portiamo in giro il nostro show troviamo tutte le generazioni, è un pò una sorpresa, non è scontato. I remix sono un fattore positivo, danno una “seconda vita” a pezzi del passato”.

Parole positive circa la sua esperienza in Abruzzo dove ha avuto modo di tastare con mano alcune realtà turistiche: “Sono venuto l’anno scorso a fare una data estiva in un locale abruzzese in spiaggia, è andata bene. La movida abruzzese la vedo bene, gente simpatica, si sta bene, si mangia bene, c’è un bel clima”.

Circa la situazione in Emila dove negli ultimi anni c’è stata un pò una crisi dei locali storici della movida, alcuni addirittura costretti a chiudere: “L’Emilia ha un pò perso il suo primato di regione con locali, soprattutto la notte. Magari il turismo oggi tiene ancora bene ma è sceso un pò in quello che era il suo punto di forza. Purtroppo una volta era il tempio dei locali della notte adesso non lo è più”.

“Per fortuna – e ci associamo al pensiero – ci sono questi eventi come questo di Radio Deejay che riportano tante persone a condividere questa passione per la dance anni ’90”.

Foto a cura di Giada Di Blasio, si ringrazia Emanuela Di Lorenzo per la collaborazione