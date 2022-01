Elezioni suppletive di Roma 1, Zingaretti sostiene Cecilia D’Elia

ROMA – “Domenica alle elezioni suppletive di Roma 1 tutti a votare per Cecilia D’Elia! La conosciamo da anni, come donna che mette cuore e passione in ogni cosa che fa. Nel lavoro straordinario di questi anni nelle amministrazioni locali. Nell’impegno nei quartieri di Roma, dove ha valorizzato progetti culturali e sociali e salvaguardato presidi e spazi comuni. E naturalmente in tutte le sue battaglie femministe per le libertà, i diritti, l’uguaglianza. Alle elezioni suppletive di Roma 1 votiamo Cecilia D’Elia per portare in Parlamento la sua determinazione, la sua competenza, la sua capacità di conquistare spazi di libertà e civiltà”.

Lo scrive sui social Nicola Zingaretti, governatore del Lazio ed ex segretario nazionale del Pd.