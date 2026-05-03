Zaia: “Con Alex Zanardi se ne va un campione immenso”

VERONA – “Con Alex Zanardi se ne va un campione immenso, nelle piste, nell’handbike e nello sport paralimpico. Ma soprattutto se ne va un uomo che ha saputo parlare al cuore delle persone con il suo sorriso, la sua leggerezza, la sua straordinaria umanità”. Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia.

“Ogni volta che ho avuto modo di incontrarlo — prosegue Zaia — i suoi occhi arrivavano prima delle parole. C’era in lui una dolcezza rara, una forza mai esibita, una capacità unica di trasformare la sofferenza in coraggio e il coraggio in speranza. Per me è stato un esempio: non solo un atleta straordinario, ma un uomo capace di insegnare, senza retorica, che ogni difficoltà nella vita si può scegliere di affrontarla con sorriso e amore”.

“Ogni veneto gli ha voluto bene davvero, di questo sono certo. Perché Zanardi non apparteneva solo allo sport: apparteneva a tutti quelli che, guardandolo, hanno trovato una ragione per rialzarsi. Oggi il suo sorriso ci manca già, ma il suo esempio continuerà a correre molto più lontano di ogni traguardo”. E conclude: “È bene iniziare a riflettere tutti assieme su come ricordarne la memoria nel modo più giusto, all’altezza dell’affetto, della gratitudine e della stima che questa terra ha sempre avuto per lui”.