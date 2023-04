Fedriga: “La protezione speciale rischia di legalizzare l’illegalità”

TRIESTE – “La protezione speciale non esiste negli altri Paesi europei; non è una protezione di carattere internazionale ed è stata utilizzata di fatto per dare permessi ad ampio spettro, superiore a chi avesse diritto di protezione internazionale. Penso che occorra cautela o rischiamo di avere sistemi di protezione che legalizzano l’illegalità”.

E’ il commento del Governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga all’ipotesi di cancellare la protezione speciale per gli immigrati. Fedriga è intervenuto a margine di un incontro in Regione: “Valenti è una persona di grande spessore, ha una grande conoscenza dei territori e in particolare del Fvg”.

E ha aggiunto: “E’ chiaro però che siamo di fronte a una emergenza: i numeri dell’immigrazione irregolare sono preoccupanti, serve una risposta corale del sistema Paese che guardi anche a nuovi strumenti, non soltanto per l’accoglienza ma anche per il rimpatrio di chi è entrato illegalmente”.