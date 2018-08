Festival della moda e “The Look of the Year” a Castel San Pietro Romano

Sabato 11 agosto appuntamento con la moda e la bellezza. Nuova tappa in arrivo per il Festival della Moda, associato al contest di bellezza internazionale “The Look Of The Year”

CASTEL SAN PIETRO ROMANO – L’appuntamento è per sabato 11 agosto alle ore 21,00 in piazza S. Pietro a Castel San Pietro Romano, uno dei borghi più belli d’Italia, una vera e propria “perla” del Lazio. Proprio in quella piazza fu girata una delle scene più celebri del noto film “Pane, Amore e Fantasia” con Vittorio De Sica, e proprio quella piazza accoglierà sabato sera uno show di moda e spettacolo pieno di sorprese. La cittadina laziale, situata a mezz’ora da Roma e a pochi km da Palestrina, accoglierà per l’occasione visitatori, curiosi e addetti ai lavori per uno degli eventi più attesi del cartellone estivo voluto dal giovane e dinamico sindaco Gianpaolo Nardi e dalla Pro Loco.

L’organizzazione è a cura della talent scout della moda Sabina Prati, titolare dell’Agenzia Sabina Prati Eventi Moda e agente regionale di “The Look Of The Year” nel Lazio, e del conduttore di Radio Radio Stefano Raucci, che è anche il presentatore ufficiale.

Diverse saranno le componenti dello spettacolo, che avrà il patrocinio del Comune e della Pro Loco di Castel San Pietro: in passerella si vedrà la collezione di abiti in stile americano “Moon River” di Rita Vergini e il brand “Queen Mood” della stilista Sladana Krstic, protagonista delle passerelle di Alta Roma e vincitrice del contest televisivo della trasmissione Rai “Detto Fatto” ideato da Gianni Molaro.

Le ragazze protagoniste della serata, provenienti da ogni parte della regione Lazio, saranno in lizza anche per il Contest internazionale “The Look of The Year” e per conquistare la fascia di Miss Castel San Pietro Romano. Una apposita giuria le valuterà per stabilire chi tra loro approderà alla finale regionale del contest, in un cammino che si completerà con la Finale mondiale di ottobre in Sicilia. Tra i riconoscimenti speciali, verrà assegnato alla prima un premio speciale offerto dalla gioielleria Gold Style di Luca Malucelli di San Cesareo, mentre a tutte le partecipanti verrà consegnato un omaggio floreale offerto da Matteucci Flor di Adriano Matteucci, altra azienda che ha sede a San Cesareo.

Ospite della serata sarà la cantante Claudia Rustichelli, voce di “OndaNotte”, che presenterà il suo brano inedito “Te Quiero Mucho”. A curare il look delle partecipanti saranno Sabrina Brunori e Marialuisa Robustelli, mentre l’ufficio stampa dell’evento è curato da Laura Gorini. Forografo ufficiale della serata sarà Danilo Costantini di Foto Reflex di Colleferro. Sarà uno show come sempre vario e coinvolgente quello che gli organizzatori Stefano Raucci e Sabina Prati offriranno al pubblico nella meravigliosa cornice di Piazza San Pietro a Castel San Pietro Romano, location bellissima e ideale per un evento che coniuga eleganza e bellezza.