Fontana: “Emotivamente coinvolto dall’abbraccio di stima che mi avete dimostrato”

MILANO – Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook in cui afferma quanto segue: “Sono emotivamente coinvolto dall’abbraccio di solidarietà e di stima che mi avete manifestato per tutto il giorno. Centinaia di telefonate, migliaia di messaggi mi hanno supportato in queste ore in cui anche manifeste maldicenze hanno avuto facile vetrina”.

Il governatore lombardo poi aggiunge: “Nelle dichiarazioni richieste dalle norme sulla trasparenza sono riportati nel dettaglio i miei patrimoni, non vi è nulla di nascosto e non vi è nulla su cui basare falsi scoop mediatici”. E, in un altro post, Fontana scrive: “In Lombardia per il terzo giorno consecutivo non si registrano decessi a causa del Covid-19, questo è il dato più importante nella battaglia al virus. Anche gli altri dati, afferenti contagi e ricoveri, continuano a scendere. La strada intrapresa in questi mesi ci sta portando a dominare l’epidemia, l’impegno dei lombardi resta sempre l’elemento di forza. Avremmo desiderato, dopo mesi di sofferenze, occuparci solo di queste buone notizie ma ci tocca dedicarci anche ad altro”.