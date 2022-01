Fontana: “Più di mille persone si sono vaccinate nella prima notte di apertura dell’hub di Sesto San Giovanni”

SESTO SAN GIOVANNI – “Più di mille persone si sono vaccinate nella prima notte di apertura del Centro vaccinale dell’ospedale Città di Sesto San Giovanni, organizzata dall’Asst Nord Milano. Dalle 21 di ieri alle 8 di questa mattina, esattamente 894 cittadini hanno ricevuto la terza dose, 23, la seconda, e ben 89 si sono sottoposte alla prima dose. Sono molto orgoglioso dei cittadini lombardi che continuano a dimostrare un grande senso di responsabilità e non finirò mai di ringraziare tutto il personale del sistema sanitario regionale perché nonostante i quasi due anni di estenuante lavoro, si prestano anche a iniziative straordinarie come questa”. Così Attilio Fontana, governatore della Lombardia.

“I vaccini sono l’unica arma in grado di riportarci alla normalità”, aggiunge. “Sono lieto per quegli 83 cittadini che questa notte si sono convinti di questo e per tutti quelli che in questi giorni seguiranno il loro esempio. So che le varie regole su isolamenti e quarantene stanno provocando parecchi disagi e per questo vi anticipo che come Lombardia, in sede di Commissione Sanità della Conferenza delle Regioni, stiamo chiedendo al Governo una semplificazione, soprattutto per asintomatici con ciclo vaccinale completo. Siamo fiduciosi che le nostre richieste, condivise anche dagli altri presidenti di Regione, possano essere accolte”, conclude.