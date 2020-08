Garantire il rispetto della quarantena da parte dei migranti irregolari, question time con D’Incà

ROMA – Si svolgerà nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 5 agosto, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento.

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà (foto), risponderà a interrogazioni – rivolte al ministro dell’Interno – sulle iniziative urgenti volte a controllare il flusso di migranti irregolari verso il Friuli Venezia Giulia (Novelli – FI); sulle iniziative per garantire il rispetto della quarantena da parte dei migranti irregolari sbarcati in Italia e per prevenire ulteriori sbarchi (Lollobrigida – FdI).