Il Più Bello d’Italia 2025: gemelli Gafiatullin vincono a pari merito per il Friuli

Storico verdetto a Rosolina Mare: Antuan e Daniel Gafiatullin vincono a pari merito. I finalisti ammessi alla Finale Nazionale de Il Più Bello d’Italia 2025 ad Alassio

ROSOLINA MARE – La stagione 2025 de Il più bello d’Italia del patron Silvio Fasano, è terminata domenica sera (17 Agosto) a Rosolina Mare (RO) nel gremito e centralissimo Piazzale Europa dove si è svolta la finale regionale del VENETO. Davanti ad una platea di circa millecinquecento persone, Laura Zambelli ha presentato l’evento. Sono stati infatti eletti i rappresentanti regionali del Veneto. Sono state assegnate 9 fasce in ordine di qualifica che consentono a tutti e nove di accedere all’ambitissima Finale Nazionale prevista per Domenica 24 Agosto ad Alassio. Il concorso de Il Più Bello d’Italia che nel lontano 1991 incoronò il conosciutissimo Gabriel Garko a breve eleggerà il vincitore di questo 2025.

Moltissimi i concorrenti che hanno partecipato a questa edizione e i bellissimi ragazzi presenti alla finale regionale che dopo essersi sfidati in tre diversi momenti di votazione casual, elegante e costume da bagno sfilando davanti ad un’attentissima giuria, hanno scoperto il verdetto. Vincitori assoluti della serata con il titolo di più bello del Friuli, a pari merito, per la prima volta nella storia del concorso, i gemelli Gafiatullin di Udine, Antuan Gafiatullin 17enne altezza 1.87 studia al liceo scientifico e pubblica contenuti fitness motivazionali sui social, sogna di lasciare un impronta fisicamente e psicologicamente e suo fratello Daniel Gafiatullin, 17enne studia al liceo scientifico alto 1.87 sogna di ispirare i suoi coetanei nel conseguire i suoi obiettivi con costanza e determinazione. Le fasce assegnate in ordine di qualificazione sono: al secondo posto con il titolo l’uomo ideale Donne D’autore, Denni De Piero 25enne di Codenons (PN) lavora nel

Commerciale del settore industria. Denni è alto 1.90, sogna di diventare un imprenditore nell’ambito della logistica.

Terzo classificato, Stefano Cinausero, 25enne di Valvasone Arzene (PN) al quale è andata la fascia de Il talento più bello. Stefano è alto 1.82, lavora per come geometra. La sua ambizione di diventare un buon body builder e dimostrare che con tenacia e passione nulla è irraggiungibile.

Quarto classificato Andrea Marino, con il titolo il più bello per il cinema. Andrea, 25enne di Castelfranco Veneto (TV), alto 1.85. Nella vita e’ laureato in scienze motorie, tra i suoi progetti c’è quello di entrare nel mondo della spettacolo come conduttore tv. Quinto classificato Gianmarco Tricarico eletto il più bello d’Italia per lo sport- Fit-Fashion palestre. Gianmarco 29enne di Asolo ( TV ) lavora come responsabile di una pizzeria a Milano. Alto 1.83, è un ragazzo molto determinato e sogna di diventare imprenditore e content creator. Sesto, il più bello per la tv è Alessio Cannino di Molinella (BO). Alessio è alto 1,85 di 25 anni nella vita e’ titolare di una società di trading immobiliare sogna di diventare un imprenditore di successo, è un ottimo ballerino di salsa e bachata. Settimo, il più bello per la moda è stato eletto Nicholas Vianello 21 anni alto 1.81, di Mogliano Veneto (TV) nella vita e’ bagnino di salvataggio e sogna di lavorare per l’Alta moda.

La finale Nord Est è stata organizzata da Oltre il Rock. A curare il look dei concorrenti lo staff del Salone Zanin di Rosolina (RO). A cornice di tanta bellezza maschile è stato presentato un flash moda di alto livello di Nima Project di Rosolina. La serata è stata accompagnata anche dall’intervento canore di samuele viale detto Vayal e da un altro cantante d’eccezione Creiv . Prezioso anche l’intervento finale del Sindaco di Rosolina Michele Grossato. Questi vincitori accedono di diritto alla Finale Nazionale prevista per domenica 24 Agosto ad Alassio, dove verrà eletto il nuovo Più Bello d’Italia 2025.

Fotografi ufficiali dell’evento Massimo Balestrieri, Riccardo Panizzo, Giada Coniglione Monisteri.