Il Trentino accoglie Vinarius: gli enotecari italiani in tour tra vigne, grappa e territorio

TRENTO – Chi frequenta un’enoteca di qualità sa che quella stanza non vende soltanto bottiglie: offre storie, consigli, culture. È questa la missione di Vinarius – Associazione delle Enoteche Italiane, fondata nel 1981, che oggi riunisce oltre 120 enoteche su tutto il territorio nazionale. Vinarius forma i propri soci attraverso viaggi studio nei territori di produzione italiani e internazionali, sostiene la crescita professionale degli enotecari e li aiuta a diventare narratori autentici del vino italiano. Ogni due anni, l’associazione assegna il Premio Vinarius al Territorio, riconoscimento che nel 2025 è stato assegnato proprio al Consorzio Vini del Trentino e alle “Montagne e Valli trentine”.

Dal 24 al 26 maggio il Consorzio Vini del Trentino ospita i soci Vinarius per un tour intenso e coinvolgente tra i vigneti, le cantine e i sapori di una delle realtà vitivinicole più singolari d’Italia: un territorio che si estende dalle rive del Lago di Garda ai pendii delle Dolomiti, dove la viticoltura eroica di montagna convive con un modello di sostenibilità certificata e con una vibrante comunità di produttori. Tre giorni che non sono semplice turismo, ma dialogo diretto tra chi il vino lo produce e chi ogni giorno lo racconta e lo serve.

Il presidente di Vinarius, Giuliano Rossi, conferma questo assunto: “Questo tour in Trentino rappresenta per noi molto più di una visita di lavoro. È un’occasione per approfondire la conoscenza di un territorio che ha saputo costruire un modello vitivinicolo davvero distintivo, fondato sulla sostenibilità e sulla cura del paesaggio. Il nostro compito come enotecari è raccontare il vino con autenticità, e per farlo bene dobbiamo incontrare le persone che lo producono, camminare tra i vigneti, capire le scelte che stanno dietro ogni etichetta. È da esperienze come questa che nasce la capacità di trasmettere al consumatore il vero valore di un calice”.

La tre giorni prende il via domenica 24 maggio con l’arrivo a Trento e un light lunch prima di un pomeriggio ricco di incontri. Gli enotecari saranno accolti a Palazzo Trauttmannsdorf, dove potranno conoscere i produttori della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, della Strada dei Formaggi delle Dolomiti e della Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole: un’introduzione alle molteplici anime di un territorio in cui il vino è solo una delle eccellenze. Nel tardo pomeriggio, un appuntamento speciale: Vinarius incontra i produttori della Grappa del Trentino per una degustazione dedicata a uno dei distillati italiani più nobili e identitari. La giornata si conclude con una cena nel centro storico di Trento con la presenza diretta di un produttore.

Il cuore operativo del tour si svolge nei giorni 25 e 26 maggio, con sessioni intensive di degustazioni B2B dei Vini del Trentino presso l’Hotel America. Il format scelto è quello degli incontri a rotazione: 12 round da 20 minuti ciascuno, in cui ognuno dei 24 produttori coinvolti presenta 4 vini agli enotecari. Un ritmo serrato ma efficace, che consente a ogni enotecario di costruire una panoramica ampia e articolata dell’offerta trentina, incontrando i produttori faccia a faccia, ascoltando le loro storie e testando in diretta la qualità dei vini.

I pranzi e le cene di tutte le giornate rappresentano occasioni conviviali e di confronto tra gli enotecari e i produttori delle 26 realtà trentine partecipanti, utili a rafforzare i legami costruiti durante le degustazioni. Il 26 maggio, dopo l’ultima sessione di degustazione e il pranzo finale, gli enotecari rientreranno presso le proprie sedi, portando con sé un bagaglio di conoscenze, relazioni e passione rinnovata per il Trentino del vino.

Il tour 2026 si inserisce in un percorso di collaborazione consolidata tra il Consorzio Vini del Trentino e Vinarius, rafforzata dal 10° Premio Vinarius al Territorio assegnato nel 2025 alle “Montagne e Valli trentine” e dalla visita formativa dei quindici enotecari che lo scorso settembre avevano già avuto modo di scoprire il territorio. Con il nuovo ciclo di incontri del 2026, la relazione si approfondisce e si allarga: più produttori, più vini, più storie da portare nelle enoteche italiane.

“Ospitare gli enotecari Vinarius è per noi un momento atteso e prezioso” evidenzia Albino Zenatti, Presidente del Consorzio Vini del Trentino. “Questi professionisti rappresentano un canale fondamentale attraverso cui il nostro vino arriva al consumatore finale, insieme al racconto che lo accompagna. Crediamo profondamente che la qualità del vino trentino non si esaurisca nel bicchiere: nasce dal territorio, dai nostri viticoltori, dal paesaggio alpino che li circonda. È questo il messaggio che vogliamo condividere, e siamo convinti che Vinarius sappia portarlo lontano, con la competenza e la passione che li contraddistinguono”.

Il programma vede la partecipazione, oltre al Consorzio Vini del Trentino, dell’Istituto Tutela Grappa del Trentino, della Strada del Vino e Sapori del Trentino, della Strada dei Formaggi delle Dolomiti e della Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole: una rete di eccellenze che restituisce la complessità e la ricchezza di un territorio che va ben oltre il vino, ma nel vino trova uno dei suoi simboli più potenti.

“Il programma che abbiamo costruito per questi tre giorni riflette la nostra filosofia: non vogliamo semplicemente presentare dei vini, ma offrire agli enotecari un’esperienza autentica del Trentino vitivinicolo”, sottolinea Graziano Molon, direttore generale del Consorzio Vini del Trentino. “Gli incontri B2B con i 24 produttori, la degustazione della Grappa del Trentino, la scoperta delle nostre tre grandi arterie del gusto trentino sono tappe di un racconto più ampio, quello di un territorio che ha scelto la qualità e la sostenibilità come valori fondanti. La sinergia con Vinarius è per noi strategica: sono loro gli interpreti quotidiani del nostro lavoro nei confronti del consumatore finale, e ogni enotecario che conosce davvero il Trentino diventa un ambasciatore prezioso”.

Tre giorni, dunque, per stringere relazioni, ampliare conoscenze e confermare un patto: quello tra chi, sulle montagne del Trentino, coltiva vigne con dedizione, e chi, nelle enoteche di tutta Italia, trasforma quella dedizione in racconto quotidiano.