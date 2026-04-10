Sabato 11 e domenica 12 aprile a Gorizia “Anche le statue parlano”

GORIZIA – Nel fine settimana di sabato 11 e domenica 12 aprile, il Museo della Grande Guerra di Gorizia si trasforma in un luogo vivo, pulsante di memoria e poesia grazie al progetto “Anche le statue parlano”, un’esperienza immersiva che unisce teatro, musica e narrazione storica. Protagonisti dell’iniziativa saranno la voce, la sensibilità e le composizioni originali del cantautore Edoardo De Angelis, affiancato dalla forza interpretativa degli attori Caterina Bernardi e Alessandro Maione. Durante la visita teatralizzata, i brani composti appositamente per il progetto si intrecceranno con testimonianze, dati storici e memorie di chi ha vissuto in prima persona le vicende del primo conflitto mondiale, restituendo al pubblico un racconto emozionante e profondamente umano.

A rendere l’esperienza ancora più speciale, ogni replica offrirà in anteprima nazionale assoluta la visione di “Un infinito applaudire” (Gaza city), videoclip del primo singolo tratto dal nuovo album di Edoardo De Angelis, in uscita nel mese di maggio. Per ciascuna giornata sono previsti tre turni di visita: ore 14.30 (1° gruppo), ore 15.45 (2° gruppo) e ore 17.00 (3° gruppo). I posti sono limitati. È necessaria la prenotazione al seguente link: tinyurl.com/museogorizia La visita teatralizzata è gratuita, compresa nel biglietto d’ingresso al Museo.

Le visite teatralizzate “Anche le statue parlano” sono prodotte e organizzate dall’A.C.CulturArti in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di Gorizia e l’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia. L’iniziativa è inserita nel progetto “Mille anni di storia al centro dell’Europa: Borgo Castello crocevia di popoli e di culture” | CUP F88F22000000007 | finanziato nell’ambito del PNRR – Next Generation EU, progetto pilota PNRR M1C3 Misura 2 Investimento 2.1 linea A.