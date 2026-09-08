Incontri del Cinema d’Essai FICE: presentata a Venezia la XXVI edizione

VENEZIA – È stata presentata a Venezia, nell’ambito dell’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, la XXVI edizione degli Incontri del Cinema d’Essai della FICE – Federazione Italiana Cinema d’Essai, in programma a Lucca dal 5 all’8 ottobre 2026. All’incontro hanno preso parte Mario Pardini, Sindaco di Lucca; Giuliana Fantoni, Presidente FICE; Mario Mazzetti, delegato Incontri Cinema d’Essai ANEC-FICE, oltre a don Gianluca Bernardini, Presidente ACEC – Associazione Cattolica Esercenti Cinema, e Simone Gialdini, DG ANEC ed esercente di Lucca.

Dopo l’edizione 2024, la manifestazione torna per il secondo anno nella città toscana, che per quattro giorni diventerà punto d’incontro per il mondo del cinema d’autore e di qualità, riunendo circa 600 accreditati tra esercenti d’essai, distributori, produttori, organizzatori di festival, autori, artisti e rappresentanti della stampa.

«Il ritorno a Lucca degli Incontri del Cinema d’Essai conferma una scelta nella quale abbiamo creduto fin dall’inizio: fare della nostra città un punto di riferimento sempre più importante anche per il mondo del cinema – dichiara Mario Pardini – Per quattro giorni Lucca accoglierà centinaia di professionisti del settore, insieme ad anteprime, incontri, iniziative per le scuole e proiezioni aperte gratuitamente al pubblico. È un appuntamento che unisce cultura, promozione della città e ricadute economiche sul territorio e che contribuisce a rafforzare ulteriormente il posizionamento nazionale di Lucca come città capace di attrarre grandi eventi e produzioni culturali di qualità».

«È un piacere riportare gli Incontri del Cinema d’Essai a Lucca, una città che già nel 2024 ha saputo accogliere e valorizzare la nostra manifestazione – afferma Giuliana Fantoni – Prevediamo un’edizione ricca di contenuti e molto partecipata, dal momento che le sale ACEC per la prima volta organizzeranno gli SDC Days all’interno del calendario degli Incontri. Una collaborazione preziosa, che amplia e rafforza il dialogo tra esercenti di qualità e che si svilupperà anche attraverso alcuni appuntamenti del programma, tra cui un panel dedicato al rapporto tra cinema e scuola e un approfondimento sui contenuti di una delle anteprime presentate nel corso della manifestazione».

«Gli SdC Days sono un momento centrale nell’anno di ACEC e delle Sale della Comunità – continua don Gianluca Bernardini – Un’occasione di condivisione, confronto e partecipazione per molti volontari ed esercenti delle nostre sale che, sparse in tutta Italia, trovano qui dei giorni per incontrarsi. Molte di esse svolgono programmazioni di qualità, per questo abbiamo pensato che lo spazio perfetto fosse quello delle giornate della FICE di Lucca».

Cuore degli Incontri sarà, come sempre, la scoperta dei film che animeranno la prossima stagione cinematografica. Sono previste circa 20 anteprime riservate agli accreditati, tra titoli italiani e internazionali, provenienti dai principali festival e proposti in alcuni casi in anteprima assoluta. Tra i primi film annunciati, direttamente dal Festival di Cannes, L’essere amato di Rodrigo Sorogoyen, con Javier Bardem, distribuito da Movies Inspired, e Il caso Marie-Claire di Lauriane Escaffre e Yvo Muller, con Charlotte Gainsbourg e Cécile de France, distribuito da BIM.

Dal Sundance Film Festival arriverà invece Josephine di Beth de Araujo, vincitore del Concorso internazionale e del Premio del pubblico, distribuito da Plaion; dal Toronto International Film Festival Idda di Irene Dionisio, con Tecla Insolia e Romana Maggiora Vergano, distribuito da FilmClub. Molti altri titoli, tra film provenienti dalla Mostra di Venezia e anteprime assolute, saranno annunciati nei prossimi giorni.

Ma gli Incontri FICE non saranno rivolti soltanto agli operatori. Il programma prevede infatti anche una decina di anteprime gratuite aperte alla città, rafforzando il rapporto tra la manifestazione e il pubblico lucchese. Particolare attenzione sarà inoltre dedicata ai più giovani: durante i quattro giorni sono previste proiezioni per le scuole del territorio, rivolte in particolare alle scuole primarie e secondarie di primo grado. Le sedi principali della manifestazione saranno i cinema Astra e Centrale, mentre il cinema Moderno ospiterà le proiezioni dedicate alle scuole.

L’appuntamento centrale degli Incontri sarà, come da tradizione, la cerimonia dei Premi FICE, con i quali la Federazione rende omaggio ogni anno alle eccellenze del cinema italiano, valorizzando autori, interpreti e professionisti che si sono distinti nella stagione. La cerimonia, presentata dal giornalista Maurizio Di Rienzo, si terrà mercoledì 7 ottobre al Teatro del Giglio e sarà seguita dalla cena in onore dei premiati al Real Collegio di Lucca.

Tra i primi talent confermati figurano la regista Laura Samani, autrice di Un anno di scuola, e Filippo Timi, protagonista nell’ultima stagione di Gli occhi degli altri e Illusione e prossimamente sullo schermo con Se domani non torno. Gli altri premiati saranno annunciati nelle prossime settimane.

Ad anticipare ufficialmente la XXVI edizione sarà inoltre, domenica 4 ottobre, una speciale pre-inaugurazione aperta alla città: la proiezione di Dio ride di Giovanni Veronesi, alla presenza del regista e dei protagonisti Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando. Il film è distribuito da PiperFilm.

Accanto alle proiezioni e agli incontri professionali tornerà anche il convegno annuale della FICE dedicato ai temi di maggiore attualità per l’industria cinematografica e per l’esercizio d’essai, che quest’anno sarà organizzato in collaborazione con la rivista Box Office.

Al confronto prenderanno parte, tra gli altri, rappresentanti della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, che sin dalla prima edizione sostiene gli Incontri, insieme agli esponenti delle principali realtà del settore. Fondamentale anche la collaborazione istituzionale con il Comune di Lucca, che torna ad accogliere la manifestazione, e con la Regione Toscana.

Con anteprime, incontri professionali, momenti di approfondimento, attività rivolte alle scuole e appuntamenti aperti gratuitamente al pubblico, gli Incontri del Cinema d’Essai confermano così la propria doppia vocazione: essere un momento di confronto e aggiornamento per l’industria cinematografica e, allo stesso tempo, un’occasione per avvicinare il pubblico al cinema di qualità e rafforzare il rapporto tra le sale e il territorio.