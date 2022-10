Intervista a Matteo Salvini questa sera a “Quarta Repubblica”

Tra i temi della puntata del 18 ottobre in onda su Retequattro l’emergenza energetica, un reportage dalla Slovenia sul nucleare

Nel pieno delle trattative per la formazione del nuovo Governo, oggi 17 ottobre Nicola Porro intervisterà il leader della Lega Matteo Salvini in diretta a “Quarta Repubblica”, il talkshow in onda ogni lunedì su Retequattro a partire dalle 21.30. Oltre ai temi politici, per cui si apre una settimana decisiva, resta in primo piano l’emergenza del gas e il dramma di famiglie e aziende alle prese con il caro bollette e con le cartelle esattoriali.

Tra i servizi, un reportage dalla Slovenia, dove la centrale nucleare verrà potenziata a spese di acciaierie italiane in cambio di un approvvigionamento costante e vantaggioso di energia. Inoltre, un’intervista con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, promotore della manifestazione del 28 ottobre a Napoli per il cessate il fuoco in Ucraina. Infine, un’inchiesta sull’affidamento ad altre famiglie come strumento a tutela dei minori.

Il consueto faccia a faccia della settimana sarà con il regista Pupi Avati, il cui ultimo film “Dante” è in questi giorni in sala.

Ospiti della puntata, tra gli altri, il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, i deputati Anna Ascani (Partito democratico) e Andrea Delmastro (Fratelli d’Italia), il consulente del settore energetico Antonio Rizzo, l’avvocato e psicologo Guglielmo Gulotta, i giornalisti Paolo Del Debbio, Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti, Daniele Capezzone e Hoara Borselli.

Anche domani il contributo di Vittorio Sgarbi e di Gene Gnocchi.