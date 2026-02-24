MILANO – Dopo un 2025 che l’ha vista protagonista assoluta dal vivo, con un tour estivo e invernale accolto con grande entusiasmo da pubblico e critica, Joan Thiele annuncia il suo ritorno sui palchi nel 2026. Il successo dell’album JOANITA e la forte esposizione ottenuta sul palco dell’Ariston con Eco hanno segnato una tappa fondamentale del suo percorso artistico, consolidandone l’identità e la visione musicale.

Protagonista della serata di chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 all’Arena di Verona domenica 22 febbraio, Joan conferma la sua presenza in eventi di grande rilievo internazionale. Attesa nuovamente a Sanremo al fianco di Nayt, Joan è pronta a tornare dal vivo con una nuova serie di concerti, per riportare sul palco l’atmosfera intensa e raffinata che contraddistingue il suo progetto musicale.

28.04.26 – Mestre (VE), Teatro Del Parco – Bissuola Live (acoustic)

23.07.26 – Milano, Parco Della Musica – Unaltrofestival(supporting Lorde)

25.07.26 – Incantomarche/Risorgimarche, Marche

26.07.26 – Fiesole (FI), Teatro Romano – Estate Fiesolana

01.08.26 – Gradisca (GO), Arena Del Castello – Festival Onde Mediterranee

08.08.26 – Passo Del Tonale (TN) – Water Music Festival

20.08.26 – Riolo Terme (RA), Parco Fluviale – Frogstock Festival

29.08.26 – Verona, Teatro Romano – Contaminazioni Musicali

Biglietti disponibili su LiveNation.it e Comcerto.it dalle ore 14 di mercoledì 25 febbraio. I biglietti per le date di Milano e Verona sono già in vendita. Le nuove date rappresentano un’ulteriore occasione per vivere dal vivo l’atmosfera magnetica di JOANITA, il disco che ha inaugurato una nuova fase creativa per Joan Thiele e che, insieme al brano Eco, ne ha ampliato il pubblico e il riconoscimento artistico. Un appuntamento imperdibile per immergersi nell’universo di una delle voci più originali e riconoscibili della scena musicale italiana contemporanea.