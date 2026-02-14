“La patria nelle culture politiche del primo Novecento – 1900-1925”, convegno con Fontana

ROMA – Mercoledì 18 febbraio, a partire dalle ore 15, presso la Sala del Mappamondo di Montecitorio si svolgerà il convegno “La patria nelle culture politiche del primo Novecento – 1900-1925”. Si prevede nell’occasione il saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana (foto).
Intervengono Andrea Rinaldo, Presidente dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Ester Capuzzo, Università la Sapienza di Roma, e Luigi Mascilli Migliorini, Università Orientale di Napoli. L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv.