Tajani: “Il lavoro che abbiamo avviato con il Piano per l’Export continua a dare i suoi frutti”

ROMA – “Il lavoro che abbiamo avviato con il Piano per l’Export continua a dare i suoi frutti. Nel 2025 le nostre esportazioni sono cresciute del 3,3%, con 643 miliardi di beni esportati in tutto il mondo, facendo meglio di Francia, Germania e Spagna. L’obiettivo resta quello dei 700 miliardi di euro di export entro fine legislatura. Continueremo a lavorare con tutto il Sistema Italia per rafforzare la presenza dei prodotti italiani nel mondo e rafforzare la nostra economia”.

È quanto scrive sulla sua pagina Facebook il vice presidente del consiglio e ministro degli affari esteri Antonio Tajani.