L’appello di Di Maio: “Quando facciamo la spesa compriamo italiano”

ROMA – In un tweet pubblicato sul suo account ufficiale, il ministro degli affari esteri Luigi Di Maio, ex vice premier, invita tutti a comprare italiano per cominciare da subito ad aiutare l’economia in questi giorni di emergenza sanitaria da coronavirus. Ecco che cosa ha scritto Di Maio:

“Stiamo lavorando per approvare nuove misure economiche a sostegno di famiglie e imprese. Intanto ognuno di noi può dare il proprio contributo per sostenere le nostre aziende, quando facciamo la spesa ricordiamoci di mettere nel carrello prodotti italiani”.