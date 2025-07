LiberEvento: Sigfrido Ranucci e Carlo Lucarelli chiudono la programmazione di luglio

IGLESIAS – La ricca programmazione della XIV edizione del Festival Culturale LiberEvento 2025, manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale ContraMilonga ETS, fiore all’occhiello della promozione culturale isolana e annoverato tra le grandi manifestazioni letterarie riconosciute dalla Regione Sardegna, si avvia al giro di boa e chiude il mese di luglio con nuovi illustri appuntamenti “a tu per tu” con l’autore, firmati Sigfrido Ranucci e Carlo Lucarelli.

Il comune di Sarroch domenica 27 luglio alle 21.30 nel Parco comunale ospiterà il giornalista, autore e conduttore televisivo Sigfrido Ranucci per la presentazione di una delle sue ultime novità editoriali: “La scelta” (Bompiani 2024). Per la prima volta un giornalista coraggioso e indipendente, da anni in prima linea per la difesa della libertà dell’informazione, racconterà sé stesso e il suo lavoro scegliendo alcune inchieste fondamentali di cui svelerà i retroscena ed evocherà figure che hanno forgiato in lui la capacità di portare fino in fondo ogni scelta: “perché fare giornalismo sul campo significa prendere decisioni che cambiano per sempre il corso delle cose, in senso intimo e collettivo”.

Ranucci replicherà la presentazione martedì 29 luglio presso lo scenografico Giardino Casa Baronale, a Teulada a partire dalle ore 21.30 in dialogo con la giornalista Sara Vigorita. Per la prima volta in assoluto, il Festival LiberEvento ospiterà Carlo Lucarelli che terrà ben tre appuntamenti. Il primo è in programma il 28 luglio a Narcao, presso l’ospitale Piazza Europa, dove a partire dalle 21.30, lo scrittore, sceneggiatore, conduttore televisivo, conduttore radiofonico, giornalista, curatore editoriale e fumettista italiano presenterà la sua opera “Almeno tu” (Enaudi 2025); un thriller silenzioso, scorretto, crudele. La serata sarà moderata da Cristiana Castellotti, capostruttura dei programmi informativi di RaiRadio3.

Lucarelli replicherà la presentazione il giorno dopo a Sarroch, presso il Parco Comunale (ore 21.30), mentre il suo terzo e ultimo appuntamento in dialogo con la giornalista Sara Vigorita si terrà il 30 luglio a Villamassargia nell’accogliente Giardino Casa Scarpa (ore 21.30).

La programmazione del mese di luglio di LiberEvento si chiuderà il 30 e il 31 con “Gigi Riva presenta Gigi Riva” dal podcast di RaiRadio3. Il Giornalista, romanziere e sceneggiatore italiano Gigi Riva offrirà un omaggio a Gigi Riva, figura iconica non solo del calcio ma della Sardegna intera, e sarà un’occasione per approfondire la sua storia e il suo impatto attraverso diverse forme di narrazione, dal podcast alla presentazione di un libro che celebra lo sport sardo.

Il 30 luglio l’evento si terrà presso la scenografica e prestigiosa Tonnara Su Pranu di Portoscuso (ore 22), con la partecipazione del giornalista Giorgio Ariu e del figlio di Gigi Riva Nicola Riva, cui seguirà la presentazione del libro “Lo sport sardo racconta” di Nando Mura (GIA Comunicazione 2025). La serata sarà moderata da Cristiana Castellotti, capostruttura responsabile dei programmi informativi e dei podcast di RaiRadio3.

In quest’occasione, prima della presentazione del libro sarà possibile effettuare un’Escursione a Capo Altano a cura di Janas escursioni. Attività a pagamento. Per info e prenotazioni +39 351 9667593 – www.janasescursioni.com. La presentazione sarà replicata il giorno dopo a Masainas (ore 21.30), presso l’accogliente Piazza Belvedere.

Anche in questa occasione, prima della presentazione, sarà possibile effettuare un’Escursione a Is Solinas a cura di Janas Escursioni. Attività a pagamento. Per info e prenotazioni +39 351 9667593 – www.janasescursioni.com. Per partecipare agli eventi è necessaria la prenotazione, fatta eccezione per quelli in programma a Calasetta e Portoscuso. Per info e prenotazioni: www.liberevento.it.