Ecco i libri consigliati per il mese di dicembre 2020. Tra questi “Let them walk” di Cremonini e Bugiardi senza gloria di Marco Travaglio

In attesa che si possa tornare a frequentare biblioteche ed eventi culturali, torna Leggi con me, la rubrica culturale de L’Opinionista: il podcast che consiglia ai lettori i libri per il mese di dicembre. Il podcast del terzo episodio capita proprio a ridosso del periodo natalizio: quale occasione migliore per regare o regalarsi un buon libro col quale passare un po’ di tempo? E quindi eccoci qua: possiamo cominciare

Time Block Planner, Cal Newport. Il libro, che per la verità è uscito lo scorso 25 novembre, illustra il metodo del “time blocking”. Un metodo di time management – appunto – utilizzato da personalità di successo come Elon Musk, Benjamin Franklin e lo stesso Bill Gates della Microsoft. Una delle principali dritte di questo libro consiste nel pianificare correttamente la propria giornata a seconda degli obiettivi e delle proprie esigenze. Edito da Roi Edizioni, Time Block Planner è nient’altro che una guida pratica per ottimizzare la propria produttività senza mancare a nessun appuntamento della nostra agenda. Cal Newport, docente di Computer Science presso la Georgetown University è uno dei personali garanti del metodo, avendolo applicato per anni.

Let them walk. Ogni canzone è una storia, Cesare Cremonini. La musica che si fa racconto: passato, presente e futuro dell’ex Lunapop. Le sue canzoni ma anche la sua personalissima esperienza di vita, portatrice del modello di un’intera generazione attraverso le sue stesse parole ed emozioni. Il libro è pubblicato da Mondadori: qui i testi e la musica raccontano la caratura umana del cantautore bolognese: un eterno sognatore e un musicista appassionato: “Non ho scritto una biografia, ho permesso alle canzoni di raccontare pezzi della mia vita che nel dialogo con il pubblico non sono mai esistiti. È un grande punto di arrivo per un cantante come me, un punto di svolta enorme; quello che ti permette di far coincidere le due cose, per non correre il rischio che prendano due strade separate per sempre e non si riesca più ad unirle”.

La poesia degli alberi. Un’antologia di testi su alberi, arbusti e qualche rampicante, Mino Petazzini. Silenziosi, pieni di vita e di silenzio: gli alberi sono gli alleati misteriosi e antichi del Pianeta. Una presenza benevola e insostituibile che – nel corso dei millenni – ha ispirato uomini noti e perfettamente anonimi a noi moderni. Dall’Epopea di Gilgameš fino al genio di Whitman e di Pascoli, appunto: gli alberi sono esseri viventi che trasmettono da sempre un profondo rispetto e un turbinio di emozioni anche molto diverse fra loro.

Libro, Marcello Macchia. Lui è sicuramente un mito per il web, e un dio incarnato per gli adepti dello Zoo di 105: per chi non lo sapesse, Marcello Macchia è il vero nome dell’immortale Maccio Capatonda. Alter ego di Macchia, Maccio Capatonda è il primo di una serie di personaggi incredibili – e improbabili – come Padre Maronno, Mariottide e diversi altri. Più anime ma una sola mente: quella di Macchia, che in questo libro edito da Mondadori Electa si racconta “senza pretese”, ma alternando momenti di riflessione ad aneddoti divertenti.

Bugiardi senza gloria, Marco Travaglio. Pungente come di consueto, Marco travaglio racconta la storia del nostro Paese attraverso le fake news e le bufale dei potenti. Giornali, Tv e siti web: un decennio di storia per Il Fatto Quotidiano, che celebra la sua attività con un libro all’altezza delle aspettative dei suoi lettori più fedeli. Potere e politica: da Andreotti a Silvio Berlusconi. Da Mani Pulite fino a Di Pietro e Giorgio Napolitano. Sempre rimanendo fedele allo spirito della sua penna e del suo giornale, Travaglio pubblica un libro di denuncia indirizzato a chi resta ancorato a un’idea di giornalismo indipendente e non filtrato dal mainstream mediatico. Pubblicato da Paper First, Bugiardi senza gloria è disponibile dal 4 dicembre.

