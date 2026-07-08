Lollobrigida al convegno “Vinitaly and the City”

ROMA – Giovedì 9 luglio, a partire dalle ore 16, presso la Sala del Mappamondo di Montecitorio si svolgerà il convegno “Presentazione Vinitaly and the City”. Si prevede nell’occasione il saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv.
Intervengono Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Gianmarco Mazzi, Ministro del Turismo, Francesco Battistoni, Segretario di presidenza della Camera, Roberto Occhiuto, Presidente della Regione Calabria, Gianluca Gallo, Assessore Agricoltura Regione Calabria, Federico Bricolo, Presidente Veronafiere, Matteo Zoppas, Presidente Ice (in collegamento), Gianpaolo Iacobini, Sindaco di Cassano Ionio, Francesco Cannizzaro, Sindaco di Reggio Calabria, Filippo Demma, Direttore Parco Archeologico di Sibari.