Lollobrigida: “In agricoltura toccato record export, 70 miliardi”

NAVELLI (L’AQUILA) – “Negli ultimi due anni abbiamo superato Francia e Germania anche nel settore agricolo, abbiamo toccato il record dell’export, 70 miliardi a livello internazionale. L’Italia è tornata ad essere forte sul piano della sua rappresentazione. Questo deve corrispondere a investimenti per sostenere i vari settori, la capacità di garantire reddito ai nostri produttori e soprattutto un ricambio generazionale”.

Così il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, intervenendo con un videomessaggio nel convegno finale dei quattro appuntamenti promossi dal Gal Abruzzo per celebrare il ventennale della denominazione di origine protetta dello zafferano dell’Aquila d’Abruzzo, che si è svolto nel capoluogo regionale.

“L’agricoltore è stato e resta il primo custode del territorio – ha continuato il ministro – Dove c’è agricoltura le cose vanno meglio, le ideologie che spingevano l’uomo ad uscire dai territori per proteggerli per fortuna oggi sono sempre più marginalizzate. Continueremo a lavorare insieme, ben sapendo quanto sia straordinario l’impegno di tutti gli abruzzesi e gli elementi culturali che la provincia dell’Aquila hanno rappresentato nella storia e continueranno a rappresentare per rendere forte la nostra patria, attraverso la salvaguardia delle sue grandi differenze, una ricchezza a cui guardiamo con orgoglio e consapevolezza di quanto possa valere in termini di crescita”.