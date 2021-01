Lotteria Italia: il premio da 5 milioni di euro è stato vinto a Pesaro, secondo premio nel Palermitano

ROMA – Il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia va al biglietto E409084 venduto a Pesaro (Pu). Il secondo premio da 2.000.000 euro va al tagliando G 162904 venduto a Prizzi, in provincia di Palermo. Il terzo premio da 1 milione di euro è stato vinto dal biglietto A 066635 venduto a San Gallicano nel Lazio, in provincia di Roma. Il quarto premio da 500mila euro va al tagliando D 114310 venduto ad Altavilla Irpina, in provincia di Avellino, e il quinto e ultimo premio di prima categoria da 250.000 euro va al tagliando A 211417 venduto a Cavarzere, in provincia di Venezia.

In totale sono stati assegnati 130 premi. Oltre ai 5 di prima categoria, ce ne sono stati altri 25 da 50 mila euro e 100 da 25 mila. Per riscuotere le vincite, come specifica anche l’Agenzia delle Dogane e Monopoli, si avranno a disposizione 180 giorni dalla pubblicazione dell’elenco dei biglietti vincenti sul bollettino di Adm.