Lupi travestiti: la storia del lupo diventato cane domestico

Il libro di Barbara Gallicchio racconta l’evoluzione del lupo in cane: scienza, cultura e oltre 800 immagini

Lupi travestiti è una vera e propria enciclopedia sul mondo del cane, testimonianza di anni di studi, osservazioni, pratiche professionali e confronti con i migliori esperti internazionali.

Il volume ricostruisce l’incredibile trasformazione del lupo in cane, ripercorrendo le tappe evolutive, biologiche e culturali che hanno condotto una specie selvaggia a stringere un legame profondo con l’essere umano. I cani, oggi membri effettivi delle nostre famiglie e in alcuni Paesi titolari di diritti giuridici, hanno guadagnato molto nel percorso di domesticazione. Ma a quale prezzo? Lontani dalla loro antica essenza animale, rischiano di essere fraintesi e ridotti a proiezioni umane.

Lupi travestiti guida il lettore alla riscoperta delle origini, svelando l’anima selvatica che ancora pulsa nei comportamenti dei nostri compagni più fedeli. Uno sguardo nuovo, capace di unire affetto e rispetto, scienza e meraviglia, per comprendere davvero chi siano i “migliori amici dell’uomo”.

Con oltre 800 immagini a colori.

L’autrice

Barbara Gallicchio, medico veterinario, esperta in comportamento, patologia animale e etologia applicata; professoressa a contratto presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Docente nei master per medici veterinari, educatori cinofili e pet therapy.

SCHEDA DEL LIBRO

Titolo Lupi travestiti

Sottotitolo Le origini biologiche del cane domestico

Autore Barbara Gallicchio

Argomento Veterinaria

Collana Fuori collana

Editore Raffaello Cortina Editore

Formato

Formato Libro Libro

Pagine 368

Pubblicazione 11/2025

ISBN 9788832858204