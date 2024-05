Massimiliano Bruno, Giuliano Logos, Rancore, Francesca Reggiani, Giancane, premiano i ragazzi vincitori dei Progetti Scuola ABC

ROMA – L’8 maggio alle ore 10, presso il Teatro Argentina, verranno premiati gli studenti e le studentesse delle Scuole Superiori di Roma e Lazio che hanno partecipato al progetto “Il senso delle parole – forza del racconto”, progetto sperimentale, inserito nei Progetti Scuola ABC, che ha al suo centro la parola nei campi del teatro, della musica e della scrittura. Con guide d’accezione come Massimiliano Bruno per il teatro, Giuliano Logos per la scrittura e Rancore per la musica, le studentesse e gli studenti, hanno realizzato, durante l’anno scolastico, un racconto del tutto originale, scegliendo la modalità artistica più vicina alle proprie attitudini creative.

Dopo i saluti istituzionali di Francesco Siciliano, Presidente del Teatro di Roma, Lorenza Lei Responsabile della Struttura Autonoma Cinema della Regione Lazio, e di Giovanna Pugliese, Coordinatrice Progetti Scuola ABC, ad arricchire la mattinata interverranno Massimiliano Bruno con gli sceneggiatori Gianni Corsi e Salvatore Fazio e Giuliano Logos, l’attrice Francesca Reggiani e il poeta performativo e attore Gabriele Ratano.

Luciano Linzi, direttore artistico della Casa del Jazz, attraverso immagini di repertorio, gentilmente concesse da la Repubblica, ricorderà il critico musicale Ernesto Assante, recentemente scomparso, firma molto nota del panorama musicale e grande sostenitore dei Progetti Scuola ABC. Gli ospiti inoltre premieranno gli 8 progetti selezionati tra gli oltre 50 testi teatrali, musicali e poetici realizzati dai giovani talenti delle Scuole Superiori di Roma e Lazio.

La mattina, condotta da Roberta Serdoz, si concluderà con le performance dei due musicisti Rancore e Giancane. Il progetto, rivolto ad oltre 450 studenti delle Scuole Superiori di Roma e Lazio, è inserito nei Progetti Scuola ABC, promosso dalla Regione Lazio con Roma Capitale, nell’ambito del PR FSE+.