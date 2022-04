ROMA – “In Italia il professor De Donno fu spesso sbeffeggiato e ostacolato, eppure la terapia da lui promossa continua ad esser studiata e presa in considerazione all’estero. In molti, forse, dovrebbero chiedere scusa per aver tentato di ridicolizzare un uomo che ha lavorato incessantemente per la scienza e per il bene dei suoi pazienti”.

Lo afferma, sul suo canale Telegram, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni (foto) a proposito del professor De Donno.