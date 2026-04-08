Montecitorio: question time con Giuli, Musumeci e Locatelli

ROMA – Si svolgerà oggi, 8 aprile, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, risponderà a un’interrogazione sull’esclusione del documentario «Giulio Regeni, tutto il male del mondo» dai contributi per il cinema (Schlein – PD-IDP).

Il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, risponderà a un’interrogazione sulle iniziative per la messa in sicurezza dei territori della regione Abruzzo a più alto rischio idrogeologico, anche alla luce dei recenti episodi franosi e alluvionali (Sottanelli – AZ-PER-RE). La ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, risponderà a un’interrogazione sulle tempistiche per l’adozione del nuovo Piano nazionale per la non autosufficienza 2025-2027 e del decreto di riparto del Fondo nazionale per la non autosufficienza per l’anno 2025 (Boschi – IV-C-RE).