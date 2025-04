Morto Giancarlo Gentilini, Zaia: “Un modello per generazioni di amministratori in tutta Italia”

TREVISO – “Giancarlo amava definirsi “un alpino, un sindaco, un trevigiano”. Era un uomo delle istituzioni che ha saputo intercettare i sentimenti della gente, del suo “popolo”, cui ha donato una città-gioiello”. Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia (foto), a proposito della morte di Giancarlo Gentilini, da lui definito “un modello per generazioni di amministratori in tutta Italia. Ha fatto la storia di Treviso, era per tutti una bandiera. Uomo di carattere roccioso, ha dimostrato che la Lega era un partito di bravi amministratori, vicini alle esigenze della gente prima che alle regole della politica”.

E ancora: “Quando i cittadini chiamavano, lui c’era, presente in strada a risolvere problemi concreti, prima che nelle stanze dei palazzi. Mai un giorno di ferie o un minuto di riposo, in 30 anni in Comune da sindaco, prosindaco, consigliere. E anche ora che era lontano dalle stanze della politica, all’occasione non faceva mai mancare i suoi richiami, sempre attento e puntuale. Non posso dimenticare una delle sue ultime uscite, l’invito a rimanere e combattere che mi ha rivolto dalla stampa, insistendo che votare il presidente della Regione anche per un terzo mandato era una forma di rispetto dovuta ai cittadini”.

Poi Zaia conclude: “Ci sentivamo spesso e immancabilmente il 3 agosto per il suo compleanno. Ad ogni telefonata la voce è rimasta squillante e stentorea ed i suoi pensieri indirizzati al bene della città. Ora che è mancato non sarà più la stessa cosa. Addio, sceriffo, addio vecchio leone!”.