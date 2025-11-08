Nel Sud più pensioni che operai, impiegati e autonomi

VENEZIA – Secondo uno studio della Cgia, dall’analisi del saldo tra il numero di occupati e le pensioni erogate nel 2024, “la provincia più ‘squilibrata’ è Lecce: la differenza è pari a -90.306. Poi Reggio Calabria (-86.977), Cosenza (-80.430), Taranto (-77.958) e Messina (-77.002). L’elevato numero di assegni erogati nel Sud e nelle Isole – prosegue la Cgia – non è ascrivibile alla eccessiva presenza delle pensioni di vecchiaia/anticipate, ma, invece, all’alta diffusione dei trattamenti assistenziali e di invalidità”.

Un risultato che la Cgia giudica “preoccupante” e che “dimostra con tutta la sua evidenza gli effetti provocati in questi ultimi decenni da quattro fenomeni strettamente correlati fra di loro: la denatalità, il progressivo invecchiamento della popolazione, un tasso di occupazione molto inferiore alla media UE e la presenza di troppi lavoratori irregolari”.

La combinazione di questi fattori ha ridotto progressivamente il numero dei contribuenti attivi e, conseguentemente, ingrossato la platea dei percettori di welfare. Verosimilmente, nei prossimi anni la situazione è prevista in peggioramento in tutto il Paese, anche nelle zone più avanzate economicamente. Tuttavia già oggi, rileva la Cgia, ci sono 8 province settentrionali che al pari della quasi totalità di quelle meridionali registrano un numero di pensioni erogate superiore a quello dei lavoratori attivi.

Esse sono: Rovigo (-2.040), Sondrio (-2.793), Alessandria (-6.443), Vercelli (-7.068), Biella (-9.341), Ferrara (-9.984), Genova (-10.074) e Savona (-13.753). Due province della Liguria su quattro, emerge dallo studio, presentano un risultato anticipato dal segno meno, mentre in Piemonte sono tre su otto. Delle 107 province d’Italia monitorate “solo” 59 hanno un saldo positivo. Infine, le uniche realtà territoriali del Mezzogiorno con una differenza positiva sono Matera (+938), Pescara (+3.547), Bari (+11.689), Cagliari (+14.014) e Ragusa (+20.333).

La regione con l’indice di anzianità dei dipendenti privati più alto è la Basilicata (82,7). Significa che ogni 100 dipendenti al di sotto dei 35 anni, ve ne sono 82,7 che hanno oltre 55 anni. Seguono la Sardegna (82,2), il Molise (81,2), l’Abruzzo (77,5) e la Liguria (77,3). Il dato medio nazionale è pari al 65,2. Le meno “colpite” da questo fenomeno, conclude la Cgia – anche se già da alcuni anni sono costrette comunque a fare i conti con questa criticità – sono: Emilia R. (63,5), Campania (63,3), Veneto (62,7), Lombardia (58,6) e Trentino A.A. (50,2).