Su Rai Uno il Festival di Sanremo, su Rete 4 Salvate il soldato Ryan? Guida ai programmi Tv della serata del 5 febbraio 2020

Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 5 febbraio 2020? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 2 alle 21.20 va in onda il film Alien Covenant. In viaggio verso il pianeta Origae-6, l’astronave Covenant viene deviata da un’esplosione verso un pianeta vicino. Il capitano Oram decide di esplorarlo, ma risveglia inconsapevolmente delle creature aliene. Su Rai Movie dalle 21.20 il film di azione Sleepless – Il giustiziere. Il poliziotto sotto copertura Downs ruba per errore 25 chili di droga a un boss mafioso che, per ritorsione, gli rapisce il figlio. Inoltre, un detective degli affari interni crede che Downs sia corrotto e invischiato nel mondo del crimine. Su Canale 5 dalle 21.40 la commedia Matrimonio al Sud. La tranquilla vita di un ricco industriale lombardo viene stravolta dalla notizia delle imminenti nozze di suo figlio con una ragazza del Sud. Su Italia 1 dalle 21.28 Auguri per la tua morte. Omaggio horror al cult “Ricomincio da capo”: Tree e’ bloccata in un loop temporale che la costringe a rivivere continuamente lo stesso giorno, quello della sua morte. Su Rete 4 Salvate il soldato Ryan. Cinque premi Oscar. Dopo lo sbarco in Normandia, il plotone del capitano Miller viene incaricato di trovare l’unico superstite il soldato. Su Sky Cinema dalle 21.15 Donne con le palle, il nuovo episodio dei Delitti del BarLume. Tratta dai romanzi di Marco Malvaldi, la serie racconta le vicende di Massimo Viviani, barista dell’immaginaria cittadina toscana di Pineta, in ogni episodio alle prese con svariati delitti della località in cui vive. Grazie al suo istinto investigativo, che trova ispirazione dalle conversazioni dei quattro anziani frequentatori del suo bar, riesce sempre a fiutare la pista giusta. Su Sky Cinema Premium dalle 21.15 Rampage – Furia animale. Un gorilla dal pelo argentato, un lupo e un rettile diventano creature mostruose a causa di un esperimento genetico andato per il peggio. Il primatologo Davis Okoye si unisce alle forze armate per impedire il disastro. Su iris dalle 21 profumo – Storie di un assassino. Nella Francia del Settecento secolo, un uomo dotato di un olfatto straordinario è in cerca del profumo perfetto, costi quel che costi. Una scia di infamia e sangue seguirà la sua gloriosa carriera.

INTRATTENIMENTO

Alle 20.40 su Rai Uno dal Teatro Ariston di Sanremo, la seconda serata del 70° Festival della Canzone Italiana. In gara, 12 canzoni della sezione Campioni e 4 della sezione Nuove Proposte. Big: Giordana Angi, Francesco Gabbani, Paolo Jannacci, Junior Cally, Elettra Lamborghini, Levante, Enrico Nigiotti, Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucleari, Rancore, Tosca e Michele Zarrillo. Nuove Proposte: Fasma, Matteo Faustini, il duo Martinelli e Lula e Marco Sentieri. Su Sky Uno dalle 21.30 il tredicesimo episodio di Italia’s got talent. Ballerini, cantanti, imitatori, illusionisti, contorsionisti, funamboli, comici ed addestratori avrà a disposizione 100 secondi a testa per dimostrare di valere almeno tre “sì” della giuria e, conseguentemente, accedere alla fase successiva della gara. In giuria Joe Bastianich, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano; conduce Lodovica Comello.

ATTUALITÁ

Su Rai Tre alle 21.20 torna Chi l’ha visto? il programma di Federica Sciarelli dedicato alla ricerca di persone di cui non si hanno più traccia. Su Rete 4 dalle 21,25 Piero Chiambretti conduce #cr4 la repubblica delle donne, programma dedicato all’universo femminile, un omaggio chiaro e semplice alle donne con lo stile sempre scanzonato del celebre conduttore.

Guida tv di mercoledì 5 febbraio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’Eredità

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – In diretta dal Red Carpet del Teatro Ariston Prima Festival

20:40 – Eurovisione

20:45 – 70° Festival della Canzone Italiana

21:15 – Eurovisione

00:09 – Eurovisione

00:45 – TG1 NOTTE

Rai 2

18:00 – Parlamento Telegiornale

18:10 – TG 2 Flash L.I.S.

18:15 – TG 2

18:30 – TG Sport Sera

18:48 – Meteo 2

18:50 – Blue Bloods – Niente domande

19:43 – Gran bell’eroe

20:30 – TG2 20.30

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:20 – Nuovi Eroi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Rai 4

18:36 – Senza Traccia ep.17

19:17 – Senza Traccia ep.18

19:57 – Criminal Minds ep.9

21:20 – Sleepless – Il giustiziere

22:45 – Babylon Berlin II ep.1

23:29 – Babylon Berlin II ep.2

00:11 – Vikings IVa ep.6

00:54 – Vikings IVa ep.7

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA

21:21 – MATRIMONIO AL SUD – 1 PARTE

Italia 1

18:17 – PUPA E IL SECCHIONE – LA CLIP BEST – WEB

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

19:23 – METEO.IT

19:25 – IENEYEH

20:25 – C.S.I. MIAMI – REALITY COL MORTO

21:20 – AUGURI PER LA TUA MORTE – 1 PARTE – 1aTV

22:12 – TGCOM

Canale 20 Mediaset

18:24 – GOTHAM IV – L’ULTIMO SPETTACOLO

19:19 – CHICAGO FIRE IV – LA TESTUGGINE

20:15 – THE BIG BANG THEORY XI – L’ECCITAZIONE PER GATES

20:42 – THE BIG BANG THEORY XI – LA DISSOCIAZIONE DELL’INQUILINO

21:04 – LUCIFER III – IL SIGNORE E LA SIGNORA MAZIKEEN SMITH – 1aTV

22:01 – LUCIFER III – CHE COSA FAREBBE LUCIFER ? – 1aTV

23:01 – MAGNUM P.I. – LA DONNA CHE NON E’ MAI MORTA

23:53 – MAGNUM P.I. – SEI QUADRI, UNA CORNICE

Rete 4

18:45 – TEMPESTA D’AMORE – 35 – 1aTV

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:33 – METEO.IT

19:35 – TEMPESTA D’AMORE – 35 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:29 – SALVATE IL SOLDATO RYAN – 1 PARTE

22:12 – TGCOM

22:14 – METEO.IT

Cine 34

19:15 – LA VALLE DELL’ECO TONANTE

21:10 – 5 BAMBOLE PER LA LUNA D’AGOSTO – 1 PARTE

22:09 – TGCOM

22:14 – METEO C

22:16 – 5 BAMBOLE PER LA LUNA D’AGOSTO – 2 PARTE

22:45 – LABIRINTO DEI SENSI

00:22 – LA DONNA NEL MONDO

02:25 – L’ AMORE SI FA COSI’

19:15 – LA VALLE DELL’ECO TONANTE

21:10 – 5 BAMBOLE PER LA LUNA D’AGOSTO – 1 PARTE

22:09 – TGCOM

22:14 – METEO C

22:16 – 5 BAMBOLE PER LA LUNA D’AGOSTO – 2 PARTE

22:45 – LABIRINTO DEI SENSI

00:22 – LA DONNA NEL MONDO

02:25 – L’ AMORE SI FA COSI’

Rai Movie

19:30 – Patroclooo!… e il soldato Camillone, grande grosso e frescone

21:10 – Million Dollar Arm

23:15 – Movie Mag

23:40 – Manto nero

01:25 – Romolo e Remo

03:25 – Who? l’uomo dai due volti

05:00 – Il massacro di Fort Apache

19:30 – Patroclooo!… e il soldato Camillone, grande grosso e frescone

21:10 – Million Dollar Arm

23:15 – Movie Mag

23:40 – Manto nero

01:25 – Romolo e Remo

03:25 – Who? l’uomo dai due volti

05:00 – Il massacro di Fort Apache

Paramount Channel

18:40 – Soko – Misteri tra le Montagne –

19:40 – Vita da strega –

20:10 – Vita da strega –

20:40 – Vita da strega –

21:10 – Ritorno a Cold Mountain –

00:30 – The Hours –

03:00 – Law & Order: Criminal Intent –

04:00 – Soko – Misteri tra le Montagne –

18:40 – Soko – Misteri tra le Montagne –

19:40 – Vita da strega –

20:10 – Vita da strega –

20:40 – Vita da strega –

21:10 – Ritorno a Cold Mountain –

00:30 – The Hours –

03:00 – Law & Order: Criminal Intent –

04:00 – Soko – Misteri tra le Montagne –

Iris

19:15 – HAZZARD – IL LASCITO

20:05 – WALKER TEXAS RANGER IV – TERRITORIO DI CONQUISTA

21:00 – PROFUMO-STORIA DI UN ASSASSINO

00:06 – PROVA A INCASTRARMI

02:32 – MARITO A SORPRESA

04:32 – CIAKNEWS

04:36 – DELICATESSEN

19:15 – HAZZARD – IL LASCITO

20:05 – WALKER TEXAS RANGER IV – TERRITORIO DI CONQUISTA

21:00 – PROFUMO-STORIA DI UN ASSASSINO

00:06 – PROVA A INCASTRARMI

02:32 – MARITO A SORPRESA

04:32 – CIAKNEWS

04:36 – DELICATESSEN

TV8

18:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

19:30 – Cuochi d’Italia – Il campionato del mondo – Ep. 3 – Prima TV

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età – Ep. 97 – Prima TV

21:30 – Italia’s Got Talent – Best of – Prima TV

23:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti – Franciacorta –

00:30 – L’amante perfetta

02:15 – Donne Detective – Ep. 5 –

03:00 – Cold Blood: nuove verità – Ep. 6 –

18:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

19:30 – Cuochi d’Italia – Il campionato del mondo – Ep. 3 – Prima TV

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età – Ep. 97 – Prima TV

21:30 – Italia’s Got Talent – Best of – Prima TV

23:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti – Franciacorta –

00:30 – L’amante perfetta

02:15 – Donne Detective – Ep. 5 –

03:00 – Cold Blood: nuove verità – Ep. 6 –

Italia 2

18:20 – MIMI’ E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO – SFIDA – SCONTRO LEALE

18:50 – MIMI’ E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO – CORSA CONTRO IL TEMPO – LOTTA CONTRO IL TEMPO

19:20 – MIMI’ E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO – RAGAZZO DELLA MONTAGNA – INCONTRO IMPREVISTO

19:50 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – GINIU DIVENTA UN RANOCCHIO

20:20 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – IL DRAGO DI NAMECC

20:50 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – I TRE DESIDERI

21:20 – LUPIN THE 3RD: L’ULTIMO COLPO

23:20 – CAPRICCIOSA ORANGE ROAD – CI CREDI? NON CI CREDI? MADOKA HA VISTO UN UFO

18:20 – MIMI’ E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO – SFIDA – SCONTRO LEALE

18:50 – MIMI’ E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO – CORSA CONTRO IL TEMPO – LOTTA CONTRO IL TEMPO

19:20 – MIMI’ E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO – RAGAZZO DELLA MONTAGNA – INCONTRO IMPREVISTO

19:50 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – GINIU DIVENTA UN RANOCCHIO

20:20 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – IL DRAGO DI NAMECC

20:50 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – I TRE DESIDERI

21:20 – LUPIN THE 3RD: L’ULTIMO COLPO

23:20 – CAPRICCIOSA ORANGE ROAD – CI CREDI? NON CI CREDI? MADOKA HA VISTO UN UFO

La 5

19:35 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

19:45 – UOMINI E DONNE

21:10 – GLI ANNI DEI RICORDI – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – GLI ANNI DEI RICORDI – 2 PARTE

23:30 – UOMINI E DONNE

00:56 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

19:35 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

19:45 – UOMINI E DONNE

21:10 – GLI ANNI DEI RICORDI – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – GLI ANNI DEI RICORDI – 2 PARTE

23:30 – UOMINI E DONNE

00:56 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

NOVE

18:00 – Delitti a circuito chiuso 4′ Stagione Ep.5

19:00 – Delitti a circuito chiuso 4′ Stagione Ep.6

20:00 – Sono le venti – 1^TV 1′ Stagione Ep.13

20:30 – Deal With It – Stai al gioco 1′ Stagione Ep.38

21:25 – Presa mortale

23:30 – Reprisal – Caccia all’uomo

00:15 – Airport Security Spagna 4′ Stagione Ep.11

00:35 – Airport Security Spagna 4′ Stagione Ep.12

18:00 – Delitti a circuito chiuso 4′ Stagione Ep.5

19:00 – Delitti a circuito chiuso 4′ Stagione Ep.6

20:00 – Sono le venti – 1^TV 1′ Stagione Ep.13

20:30 – Deal With It – Stai al gioco 1′ Stagione Ep.38

21:25 – Presa mortale

23:30 – Reprisal – Caccia all’uomo

00:15 – Airport Security Spagna 4′ Stagione Ep.11

00:35 – Airport Security Spagna 4′ Stagione Ep.12

Cielo

18:00 – Love it or List it – Prendere o lasciare Ep. 15

19:15 – Affari al buio L’apprendista

19:45 – Affari al buio Segni e presagi

20:15 – Affari di famiglia Si salvi chi può

20:45 – Affari di famiglia Una moneta vichinga

21:15 – End of the World: Atto finale

23:00 – Voglia di guardare

00:45 – Groupie sesso a domicilio

18:00 – Love it or List it – Prendere o lasciare Ep. 15

19:15 – Affari al buio L’apprendista

19:45 – Affari al buio Segni e presagi

20:15 – Affari di famiglia Si salvi chi può

20:45 – Affari di famiglia Una moneta vichinga

21:15 – End of the World: Atto finale

23:00 – Voglia di guardare

00:45 – Groupie sesso a domicilio

La7

18:00 – Perception

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Atlantide

00:50 – TG LA7 Notte

01:00 – Otto e Mezzo (R)

01:40 – L’Aria che tira (R)

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – I menù di Benedetta

20:25 – Cuochi e Fiamme

21:30 – Picnic

23:55 – Il gioco di Ripley

02:10 – La mala educaxxxion

02:55 – I menù di Benedetta

03:55 – Cuochi e Fiamme

Spike

18:00 – Merlin –

19:00 – Supernatural –

19:40 – Supernatural –

20:30 – Supernatural –

21:30 – Legend –

23:30 – Law & Order: Criminal Intent –

00:30 – Law & Order: Criminal Intent –

01:00 – Supernatural –

Food Network

18:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.2

19:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.3

20:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 1′ Stagione Ep.16

20:55 – Buonissimo Ep.8

21:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.5

22:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci – 1^TV 2′ Stagione Ep.9

23:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.8

00:00 – Buonissimo Ep.8

TOP CRIME

18:11 – TGCOM24

18:12 – METEO.IT (R) – 05/02/2020

18:14 – Duplice omicidio per il tenente Colombo – 2 PARTE

19:15 – PERSON OF INTEREST II – CATTIVI GENI

20:10 – PERSON OF INTEREST II – LA FIGLIA DEL CONSOLE

21:10 – FOREVER – I RAGAZZI DI NEW YORK

22:00 – FOREVER – L’ESTASI DELL’AGONIA

22:50 – CHICAGO P.D. IV – PADRI E FIGLI

GIALLO TV

19:20 – Law & Order 20′ Stagione Ep.1

20:15 – Law & Order 20′ Stagione Ep.2

21:10 – Vera 8′ Stagione Ep.3

23:10 – Profiling 4′ Stagione Ep.7

00:10 – Profiling 4′ Stagione Ep.8

01:10 – Nightmare Next Door 2′ Stagione Ep.11

02:10 – Nightmare Next Door 2′ Stagione Ep.12

03:00 – Law & Order 3′ Stagione Ep.1

Rai 5

18:09 – This is art Episodio 1

18:57 – Rai News Giorno

18:59 – This is art Episodio 2

19:47 – The Art Show Lo spettacolo dell’arte Episodio 7

21:15 – In Scena Gianrico Tedeschi

22:14 – Roger Vadim L’uomo delle stelle

23:11 – Sunset Strip – Vizi e virtù sul viale del tramonto

00:43 – Bee Gees, in your own time Puntata 1

Rai Premium

18:15 – Allora in onda – Sandokan

18:55 – Camera Café – Mondo nuovo

19:00 – Camera Café – I replicanti

19:05 – Un passo dal cielo 4 – Il sacro fuoco ep.7

20:10 – Un passo dal cielo 4 – Spiriti liberi ep.8

21:20 – Maximilian – Il gioco del potere e dell’amore

00:00 – La vita promessa – p.4

02:05 – L’Ispettore Sarti – Un caffe’ molto amaro ep.9

Mediaset Extra

18:45 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

21:15 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

00:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

01:57 – TGCOM24

02:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

Donna TV

18:45 – Aspettando Un volto due donne

19:00 – Escape to the Country

20:00 – Cielo Rojo

21:00 – Dolce Valentina

22:00 – A.A.A Cercasi Marito

23:45 – Aspettando Perla Nera

00:00 – Dolce Valentina

TV2000

18:27 – TG 2000

19:00 – Attenti al lupo

19:35 – New farmers

19:59 – Rosario a Maria che scioglie i nodi

20:30 – TG 2000

20:52 – Tg Tg

21:07 – BEATI VOI – LA GENESI

22:55 – Effetto notte

VH1

19:00 – Top Chart Quattro Anni fa –

20:00 – Una coppia in affari –

20:20 – Come ti trasformo la casa –

20:40 – Come ti trasformo la casa –

21:00 – Ink Master –

22:00 – Ink Master –

23:00 – Una coppia in affari –

23:25 – Una coppia in affari –

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

19:00 – THE COACH

19:30 – SPLIT

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA MERCATO

23:30 – CHRONO GP

00:00 – INDIO BLACK, SAI CHE TI DICO: SEI UN GRAN FIGLIO DI…

La1

18:00 – Telegiornale flash

18:10 – Zerovero

19:00 – Il Quotidiano

19:45 – Prova a chiedermelo

19:55 – Meteo regionale

20:00 – Telegiornale

20:35 – Meteo

20:40 – Via col venti

La2

18:30 – Sea Patrol – Controllo radar

19:20 – Rescue Special Operations – Acque insidiose

20:10 – Via per sempre – Ogni inizio è difficile

21:00 – Flightplan: mistero in volo

22:35 – Chi ha inventato l’amore?

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – Il TG delle Diciannove – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

22:00 – Documentario

Rai Sport +HD

14:40 – Ciclocross UCI 2020: Campionati Mondiali (Dubendorf/SUI) Uomini Under 19

15:10 – Combinata Nordica: Coppa del Mondo 2019/20 (Seefeld- AUT)

17:00 – Snowboard: Coppa del Mondo 2019/20 Halfpipe (Mammoth Mountain – USA)

18:30 – TG Sport Sera

18:50 – Memory Review – Rullo goal serie A (21a giornata)

19:05 – Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Super G Femminile (Rosa Khutor -RUS)

20:25 – Pallavolo Maschile: Super Lega Credem Banca 2019/20 19a giornata: Leo Shoes Modena – Cucine Lube Civitanova

22:50 – Salto con gli Sci Maschile: Coppa del Mondo 2019/20 HS 137 (Sapporo -JPN)

Rai Sport

14:40 – Ciclocross UCI 2020: Campionati Mondiali (Dubendorf/SUI) Uomini Under 19

15:10 – Combinata Nordica: Coppa del Mondo 2019/20 (Seefeld- AUT)

17:00 – Snowboard: Coppa del Mondo 2019/20 Halfpipe (Mammoth Mountain – USA)

18:30 – TG Sport Sera

18:50 – Memory Review – Rullo goal serie A (21a giornata)

19:05 – Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Super G Femminile (Rosa Khutor -RUS)

20:25 – Pallavolo Maschile: Super Lega Credem Banca 2019/20 19a giornata: Leo Shoes Modena – Cucine Lube Civitanova

22:50 – Salto con gli Sci Maschile: Coppa del Mondo 2019/20 HS 137 (Sapporo -JPN)

SuperTennis

19:00 – Circolando CT Palermo

19:30 – ATP 250 Auckland Isner vs Humbert

21:00 – Melbourne Today

21:15 – WTA Brisbane Keys vs Kvitova

23:00 – Magazine ATP

02:00 – Coppa Davis 2019 Shapovalov/Pospisil vs Khachanov/Rublev

04:00 – WTA Brisbane Osaka vs Kenin

Euro Sport

18:00 – Atletica World Indoor Tour da Düsseldorf, Germania

19:00 – Informazione Flash News

19:05 – Biliardo World Grand Prix Primo turno, dal Regno Unito

19:55 – Biliardo World Grand Prix Secondo turno, dal Regno Unito Live

00:00 – Informazione Flash News

00:05 – Ciclismo Pro Series 1a tappa

01:00 – Rubrica La casa delle Olimpiadi Against All Odds

01:30 – Tennis Australian Open Finale M, da Melbourne, Australia

SportItalia

19:30 – Sportitalia News

20:30 – Si Motori

21:00 – Calcio Tonight

23:00 – Calcio & Mercato

00:10 – Sportitalia News

00:30 – Calcio & Mercato

01:30 – Sportitalia News

Rai Gulp

18:00 – BERRY BEES

18:30 – 101 Dalmatian Street

18:55 – Baby boss di nuovo in affari

19:20 – Cercami a Parigi

19:45 – Soy Luna

20:35 – THE ATHENA

21:00 – Penny on M.A.R.S.

21:25 – Il collegio

Rai YoYo

18:00 – WINX CLUB 8 – EP.4

18:25 – BING – EP.45

18:30 – BING – EP.46

18:35 – BING – EP.47

18:40 – BING – EP.48

18:50 – MASHA E ORSO – EP.17

18:55 – MASHA E ORSO – EP.18

19:00 – MASHA E ORSO – EP.19

Boing

18:00 – Craig

18:25 – Craig

19:00 – Teen Titans Go !

19:25 – Teen Titans Go !

19:50 – Teen Titans Go !

20:20 – Steven Universe 1^ TV dal 4/2

20:45 – Steven Universe

21:15 – Steven Universe

Cartoonito

18:00 – Pingu in Città

18:30 – Paw Patrol

18:55 – Paw Patrol

19:10 – Top Wing

19:35 – Top Wing

19:50 – Mike il Carlino

20:15 – Mike il Carlino

20:30 – Tom & Jerry Nuovi episodi

Frisbee

18:15 – Curioso come George 7′ Stagione Ep.6

18:30 – Ernest & Rebecca 1′ Stagione Ep.5

19:00 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.10

19:10 – Curioso come George 8′ Stagione Ep.1

19:35 – Curioso come George 8′ Stagione Ep.2

20:00 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.6

20:30 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.7

20:55 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.8

K2

18:00 – Un idolo nel pallone 1′ Stagione Ep.6

18:25 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.20

18:50 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.21

19:15 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.22

19:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.8

20:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.1

20:10 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.1

20:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.9

DeaKids

18:20 – A tutto reality: azione! S2 Ep1

18:45 – A tutto reality: azione! S2 Ep1

19:10 – Io, Elvis Riboldi –

19:20 – Io, Elvis Riboldi –

19:35 – Io, Elvis Riboldi –

20:00 – New School

20:25 – Kally’s Mashup Best Of

21:15 – New School

Super

18:15 – A casa dei Loud

18:40 – A casa dei Loud

19:05 – Game Shakers

19:30 – Game Shakers

20:00 – Game Shakers

20:25 – I Thunderman

20:50 – I Thunderman

21:15 – I Thunderman

Disney Channel

18:05 – Jessie Caffè parlante

18:30 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Frightningale

18:55 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Gorizilla

19:20 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Robostus

19:45 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir I Sapoti

20:10 – Bia

20:55 – Liv e Maddie California Style Una sfida alla Rooney

21:20 – Liv e Maddie California Style La gara Rooney

HGTV – HOME GARDEN TV

18:00 – Vado a vivere… Minicase 2′ Stagione Ep.5

18:30 – Vado a vivere… Minicase 2′ Stagione Ep.6

19:00 – Vado a vivere… Minicase 2′ Stagione Ep.7

19:30 – Vado a vivere… Minicase 2′ Stagione Ep.8

20:00 – Vado a vivere… Minicase 2′ Stagione Ep.9

20:30 – Vado a vivere… Minicase 2′ Stagione Ep.11

21:00 – Vado a vivere… Minicase 2′ Stagione Ep.12

21:30 – Vado a vivere… Minicase 2′ Stagione Ep.13

Rai Storia

18:00 – 1918-39 La pace fragile p.2

19:00 – Cortoreale. Gli anni del documentario italiano. Il 1952

20:10 – Il giorno e la storia

20:30 – Passato e Presente Salvatore Giuliano. Il bandito di Montelepre con il Prof. Salvatore Lupo

21:10 – I Kennedy p.4

22:10 – I diari della Grande Guerra-l’angoscia

00:00 – Notiziario-Rai – News24

00:05 – Il giorno e la storia

Motor Trend Italia

18:30 – Fast N’ Loud 1′ Stagione Ep.8

19:30 – Fast N’ Loud 1′ Stagione Ep.9

20:25 – Fast N’ Loud 1′ Stagione Ep.10

21:20 – Motoriccanza – 1^TV

22:15 – Salt Lake Garage – 1^TV 6′ Stagione Ep.2

23:15 – Lord of the Bikes – 1^TV 2′ Stagione Ep.5

00:10 – Fast N’ Loud 2′ Stagione Ep.15

01:05 – Fast N’ Loud 2′ Stagione Ep.16

DMAX

18:25 – Ai confini della civiltà 7′ Stagione Ep.11

19:25 – Nudi e crudi 4′ Stagione Ep.14

20:25 – Nudi e crudi 4′ Stagione Ep.15

21:25 – Il boss del paranormal – 1^TV 1′ Stagione Ep.7

22:30 – Airport Security Spagna 6′ Stagione Ep.9

23:00 – Airport Security Spagna 6′ Stagione Ep.10

23:30 – Il boss del paranormal 1′ Stagione Ep.6

00:35 – I miei 60 giorni all’inferno 1′ Stagione Ep.3

Focus TV

18:15 – NAVI DA GUERRA – COMBAT SHIPS – LE PIU’ PICCOLE NAVI DA GUERRA

19:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA V

20:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA V

21:15 – POMPEI SENZA VELI

22:40 – I segreti di Pompei

23:40 – MEGA DISASTRI II – APOCALISSE RAGGI GAMMA

00:34 – MEGA DISASTRI II – MALATTIE ALIENE

01:30 – FREEDOM OLTRE IL CONFINE

RealTime

18:10 – Il salone delle meraviglie Donne predator

18:40 – Il salone delle meraviglie Sotto esame

19:10 – Cortesie per gli ospiti Ep. 3

20:10 – Cortesie per gli ospiti Ep. 4

21:10 – 5 gemelle sotto un tetto Compleanni Prima TV

23:05 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli La dottoressa

00:00 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Il lipoma

00:55 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Enorme bozzo

Rai Scuola

18:00 – Inglese Shakespeare class – A Midsummer Night’s Dream – Dramaturgy Replica

18:25 – Gate C Seven Nights – Third Night Replica

18:35 – The Language of Business episodio 2 Replica

18:50 – Gli Speciali di Rai Scuola Giustizia Replica

18:55 – Toolbox II Procedure e funzioni Insegnanti Replica

19:10 – Toolbox II Procedure e funzioni Studenti Replica

19:20 – Digital World Puntata 12 Replica

19:45 – Memex Sperimentiamo! p. 13 Forme geometriche Replica

LaEffe

18:45 – RED – L’esploratore del gusto 1′ Stagione Ep.16

19:45 – RED – Bourdain: Cucine segrete 12′ Stagione Ep.3

20:40 – Fuori la voce 1′ Stagione Ep.3

21:10 – Anthony Bourdain: Wasted! Contro il cibo sprecato

22:40 – Fuoco sacro – Il talento e la vita 1′ Stagione Ep.3

23:10 – Fuoco sacro – Il talento e la vita 1′ Stagione Ep.4

23:40 – Prof – La scuola siamo noi 1′ Stagione Ep.7

00:10 – Prof – La scuola siamo noi 1′ Stagione Ep.8

Discovery Channel

18:10 – Come è fatto Ep. 26

18:35 – Come è fatto Ep. 1

19:05 – Come è fatto Ep. 6

19:35 – Come è fatto Ep. 7

20:00 – Come è fatto Ep. 8

20:30 – Come è fatto Ep. 9

21:00 – Come è fatto Ep. 1

21:25 – Come è fatto Ep. 2

Sky Uno

18:45 – Master – Chef USA Ep. 12

19:35 – Master – Chef Magazine Ep. 28

20:00 – Master – Chef Magazine Ep. 29 Prima TV

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 3

23:30 – Italia’s Got Talent Best of

01:30 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 9

02:35 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 10

03:30 – Case da milionari LA Ep. 11

Sky Cinema 1

19:05 – Driven – Il caso De – Lorean

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – I delitti del Bar – Lume – Donne con le palle

23:05 – Casino Royale

01:30 – Babylon A.D.

03:05 – Il tesoro dell’Amazzonia

04:05 – Driven – Il caso De – Lorean

SKY Cinema Family

19:20 – L’apprendista mago

21:00 – Kung Fu Panda

22:35 – Kung Fu Panda 2

00:10 – Sherlock Gnomes

01:40 – Avventura nello spazio

03:25 – Piovono polpette 2 – La rivincita degli avanzi

05:05 – The Family Holiday

Sky Cinema Romance

18:45 – L’uomo bicentenario

21:00 – Appuntamento con l’@more

22:30 – Che cosa aspettarsi quando si aspetta

00:25 – Blonde Ambition – Una bionda a NY

02:05 – Becoming Jane – Il ritratto di una donna contro

04:10 – La donna del tenente francese

Sky Cinema Collection

19:05 – Wall Street

21:15 – Will Hunting – Genio ribelle

23:30 – Rosemary’s Baby

01:50 – Il Casanova di Federico Fellini

04:25 – The Hours

Sky Cinema Action

18:35 – Nella tana dei lupi

21:00 – La guerra dei mondi

23:00 – Lionheart – Scommessa vincente

00:50 – Terminator

02:40 – 2012

05:15 – Timeline

Fox

18:25 – I Griffin Grasso è bello, ma non troppo

18:50 – I Simpson Domenica orrenda domenica

19:20 – I Simpson Homer il Max-imo

19:45 – I Simpson Io sto con Cupido

20:10 – The Big Bang Theory Il vortice psichico

20:35 – The Big Bang Theory La reazione Bozeman

21:00 – Le regole del delitto perfetto Sei tu la talpa? Prima TV

21:50 – Emergence American Chestnut

Premium Cinema

18:00 – MOMENTUM

19:44 – L’ ORSO YOGHI

21:15 – RAMPAGE: FURIA ANIMALE

23:10 – MASTERMINDS – I GENI DELLA TRUFFA

00:52 – LA FORMULA DELLA FELICITA’

02:26 – LA GUERRA DI CHARLIE WILSON

04:10 – L’AMORE ALL’IMPROVVISO – LARRY CROWNE

Premium Action

18:34 – THE 100 I – LA TERRA UCCIDE

19:22 – THE ORIGINALS IV – IL CONFLITTO

20:11 – UNDERCOVER II – LE VERITA’ NASCOSTE

21:15 – PROOF – TSUNAMI – II PARTE

22:03 – THE BRAVE – PER UN BENE SUPERIORE

22:53 – IZOMBIE I – IL DISINFESTATORE

23:41 – THE 100 I – LA TERRA UCCIDE

00:29 – THE ORIGINALS IV – IL CONFLITTO

Mya

18:39 – BIG BANG THEORY V – LA PERMUTAZIONE DELL’ISOLAMENTO

19:04 – BIG BANG THEORY V – LA DIFFUSIONE DELL’ORNITOFOBIA

19:30 – CLAWS I – SABBIE MOBILI

20:24 – RIVERDALE II – L’UNIONE FA LA FORZA

21:15 – LEGACIES II – NON E’ UNA COSA CHE MI SERVIVA RICORDARE – 1aTV

22:09 – MANIFEST II – ORIZZONTE ARTIFICIALE

23:00 – CLAWS I – SABBIE MOBILI

23:54 – EVERWOOD I – L’ARRIVO DEI NONNI