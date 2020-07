Su Rai Uno Commissario Montalbano, su Canale 5 Una moglie bellissima. Guida ai programmi Tv della serata del 27 luglio

Quali programmi ci propone la programmazione televisiva di lunedì 27 luglio 2020? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di proporre una breve trama dei film. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Uno alle 21.25 torna Il Commissario Montalbano con La transazione. Da tre mesi Livia e Salvo sono in una pausa di riflessione, e non si sono mai chiamati. Ma Salvo è malinconico e scostant e, si rianima solo quando lavora. Sono state aperte e svaligiate 60 cassette di sicurezza alla Banca Agricola e tante cose non quadrano. Per capirci qualcosa di più il commissario si rivolge a Stella, la giovane direttrice della Banca Popolare di Montelu sa. Grazie al suo aiuto Montalbano scopre che la Banca Agricola è in realtà il forziere privato dei Sinagra Ma è l’omicidio di Corrado Militello, un anziano medico in pensione, che si intreccia con la sua vicenda personale. Montalbano capirà molte cose, anche con l’aiuto, inaspettato, del padre e di una veggente dai poteri straordinari Su Rai Tre dalle 21.20 Bodyguard. L’episodio si apre su un treno, nella carrozza dove si trovano il sergente di polizia e veterano di guerra David (Dave) Budd e i due figli Charlie, di 8 anni, ed Ella di 10. Dopo una conversazione con un’addetta alla sicurezza sul treno, Budd capisce che da lì a momenti un kamikaze islamico si sarebbe fatto esplodere sul mezzo in corsa. David trova il terrorista nel bagno, ma si rivela essere una giovane donna musulmana, Nadia. Budd riesce a far cambiare idea alla ragazza. Il giorno dopo allo sventato attacco sul treno, Budd viene promosso a guardia del corpo del Segretario di Stato Julia Montague, che però segue una politica contraria a quella del sergente, si era infatti dichiarata favorevole alla guerra in Afghanistan, quella combattuta da David. Gli appassionati di western saranno accontentai con L’uomo del fiume nevoso, in onda su Rai Movie dalle 21.10 L’ultima carovana. Vittima di un attacco degli Apache, una carovana deve affidarsi all’aiuto di un uomo bianco cresciuto dai Comanche e accusato di omicidio. Per i più romantici su Canale 5 dalle 21.22 la commedia Una moglia bellissima. Film diretto ed interpretato da Leonardo Pieraccioni, con Laura Torrisi e Gabriel Garko. La fama e il denaro minacciano il rapporto di un’umile coppia toscana. Su Rete 4 dalle 21.15 Il luogo delle ombre. Odd Thomas ha il dono di vedere i morti e, se deceduti per morte violenta, puo’ risalire ai colpevoli. Su Sky Cinema dalle 21.15 Downtown Abbey. 1927. Una lettera con le insegne reali viene recapitata a Downton Abbey. Re Giorgio V, la Regina e il loro seguito reale verranno in visita nello Yorkshire e si tratterranno nella dimora dei Grantham per un giorno e una notte. I preparativi fervono e la servitù della casa è chiamata a fare il meglio. Persino il maggiordomo Carson, felicemente in pensione, viene richiamato in servizio. Su Iris dalle 21 L’anno del dragone. Un giovane è ai vertici della mafia cinese di Chinatown, New York. Stanley White, agente di polizia, cerca di contrastare il dilagare della violenza e dei crimini per mano della Triade.

TELEFILM

Su Rai 4 dalle 21.20 appuntamento con la serie Marvel’s Runaway. L’avvocato Matt Murdock, cieco fin da bambino, ha sviluppato gli altri sensi e li utilizza per combattere il crimine tra le strade di Hell’s Kitchen con l’identità segreta di Daredevil. Il suo obiettivo primario è il boss della malavita Wilson Fisk, conosciuto come Kingpin.

INTRATTENIMENTO

Dalle 21.20 Rai Due presenta Made in Sud – Nuova edizione per il tradizionale Show comico partenopeo di Raidue. Alla conduzione Fatima Trotta e Stefano De Martino, affiancati da un cast di comici composto da volti nuovi e personaggi collaudati. Su Rete 4 dalle 21.13 Vodafone battiti live. Gli artisti piu’ celebri della musica italiana e internazionale si esibiscono nella kermesse musicale dell’estate italiana.

Guida tv di lunedì 27 luglio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – Reazione a catena

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè

21:25 – Il giovane Montalbano 2 – La transazione

23:44 – TG1 60 Secondi

23:45 – Sette Storie

00:55 – Rai – News24

01:28 – Che tempo fa

Rai 2

18:10 – TG 2 Flash L.I.S.

18:15 – TG 2

18:30 – TG Sport Sera

18:50 – Blue Bloods Caccia aperta

19:40 – Bull Sfiducia

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – A Sud di Made in Sud

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:25 – La Dedica

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Bodyguard

Rai 4

18:00 – Elementary V ep.22

18:40 – Ghost Whisperer V ep.10

19:21 – Criminal Minds VII ep.6

20:01 – Criminal Minds VII ep.7

21:20 – Marvel’s Daredevil ep.13

22:11 – Marvel’s Daredevil II ep.1

22:55 – Marvel’s Jessica Jones ep.13

23:44 – Resident Evil – Extinction

Canale 5

18:45 – THE WALL

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – THE WALL

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:21 – UNA MOGLIE BELLISSIMA – 1 PARTE

Italia 1

18:15 – CAMERA CAFE’ – UNA NOTTE ALL’OPERA

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

18:58 – METEO

19:00 – CAMERA CAFE’ – PACCHETTO REGALO

19:10 – CAMERA CAFE’ – UN UOMO SENZA QUALITA’

19:20 – CAMERA CAFE’ – IL TECNICO DELL’ALLARME

19:30 – DR HOUSE – MEDICAL DIVISION – VIVERE IL SOGNO

Canale 20 Mediaset

18:24 – ARROW III – LE ORIGINI SEGRETE DI FELICITY SMOAK

19:19 – CHICAGO MED III – SOSPETTI

20:15 – THE BIG BANG THEORY XII – LA COSTANTE DEL CAMBIAMENTO

20:42 – THE BIG BANG THEORY XII – LA SINDROME DI STOCCOLMA

21:04 – IL LUOGO DELLE OMBRE – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO

22:15 – IL LUOGO DELLE OMBRE – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:33 – METEO.IT

19:35 – TEMPESTA D’AMORE – 124 – PARTE A – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA NEWS

21:25 – QUARTA REPUBBLICA

00:45 – DONNAVVENTURA ITALIA

01:47 – TG4 L’ULTIMA ORA

02:07 – MEDIA SHOPPING

Cine 34

Rai Movie

Paramount Network

Iris

TV8

Italia 2

La 5

NOVE

Cielo

La7

18:00 – Little Murders

19:55 – Il meteo della sera –

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Eden – Un pianeta da salvare

00:15 – TG LA7

00:25 – In Onda (r)

01:10 – Camera con Vista

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – Hawthorne – Angeli in corsia

20:25 – I menù di Benedetta

21:15 – Josephine, Ange Gardien

01:10 – LIKE Tutto ciò che piace

01:40 – La mala educaxxxion

02:50 – I menù di Benedetta

04:35 – Cuochi e Fiamme

Spike

18:30 – Relic Hunter Stagione 1 Episodio 03

19:20 – Supernatural Stagione 7 Episodio 16

20:00 – Supernatural Stagione 7 Episodio 17

20:40 – Supernatural Stagione 7 Episodio 18

21:30 – Spartacus – La guerra dei dannati Stagione 4 Episodio 06

22:30 – Spartacus – La guerra dei dannati Stagione 4 Episodio 07

23:30 – Into the Badlands Stagione 2 Episodio 09

00:20 – Into the Badlands Stagione 2 Episodio 10

Food Network

18:10 – Fatto in casa per voi 3′ Stagione Ep.7

18:35 – Fatto in casa per voi 1′ Stagione Ep.3

19:00 – Fatto in casa per voi 3′ Stagione Ep.6

19:30 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.1

20:00 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.18

20:30 – Fatto in casa per voi 3′ Stagione Ep.8

21:00 – Fatto in casa per voi 3′ Stagione Ep.7

21:30 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.19

TOP CRIME

18:15 – MONK III – IL SIG. MONK RESTA BLOCCATO NEL TRAFFICO

19:15 – RIZZOLI & ISLES I – IL DENARO NON BASTA

20:10 – RIZZOLI & ISLES I – OMICIDIO GAY

21:10 – C.S.I. NEW YORK VII – A CHE PRO?

22:00 – C.S.I. NEW YORK VII – DI PADRE IN FIGLIO

22:50 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE X – UNA RAPINA VECCHIA MANIERA

23:40 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE X – COLPO DI GRAZIA

00:35 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XIX – VOLO A RISCHIO

GIALLO TV

19:10 – Law & Order 7′ Stagione Ep.4

20:10 – Law & Order 7′ Stagione Ep.5

21:10 – Mary Higgins Clark: Collection 1′ Stagione Ep.2

23:05 – L’ispettore Barnaby 10′ Stagione Ep.6

00:55 – The Listener 2′ Stagione Ep.8

01:50 – The Listener 2′ Stagione Ep.9

02:45 – Law & Order 4′ Stagione Ep.11

03:40 – Law & Order 4′ Stagione Ep.12

Rai 5

18:28 – Rai News Giorno

18:29 – Save the Date Speciale #laculturanonsiferma

19:10 – Douanier Rousseau un pittore nella giungla

20:03 – Pacific with Sam Neill Episodio 3

21:15 – In Scena Ll’art d’ ‘o sole ep 3

23:14 – Anime nere

00:59 – Rock legends

01:22 – Rai News Notte

Rai Premium

18:35 – Il Restauratore – L’uomo del destino ep.4

19:35 – Provaci Ancora Prof! 7 – Una scelta difficile p.6

21:20 – I sussurri del deserto

23:00 – Last Cop – L’ultimo sbirro: Un trattamento particolare ep.10

23:50 – Last Cop – L’ultimo sbirro: Festa di classe ep.11

00:40 – Last Cop – L’ultimo sbirro: Coccole mortali ep.12

01:30 – Lui & Lei – L’ultima verità p.3

03:10 – Intramontabili – p.2

Mediaset Extra

19:00 – SQUADRA ANTIMAFIA 2 – PALERMO OGGI

21:15 – CIAO DARWIN 8 – TERRE DESOLATE

00:45 – NON E’ LA RAI

02:08 – TGCOM24

02:10 – NON E’ LA RAI

03:25 – NON E’ LA RAI

04:40 – IL TG DELLE VACANZE

05:00 – IL TG DELLE VACANZE

Donna TV

18:00 – LA SIGNORA IN ROSA

19:00 – LA FORZA DELL’AMORE

20:00 – UN VOLTO DUE DONNE

21:00 – PERLANERA

22:00 – 099 CENTRAL

23:30 – DANCIN’ DAYS

00:00 – PERLANERA

TV2000

18:27 – TG 2000

19:00 – Santa Messa

19:35 – Attenti al lupo

19:59 – Santo Rosario

20:28 – TG 2000

20:48 – Sconosciuti

21:15 – Giuseppe venduto dai fratelli

23:03 – GIOVANNI PAOLO II, UNA STORIA INSIEME

VH1

19:00 – Top Chart Summer 1997

20:00 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 01

20:20 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 02

20:40 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 03

21:00 – Most Ridiculous Stagione 1 Episodio 01

21:10 – Most Ridiculous Stagione 1 Episodio 02

21:20 – Una coppia in affari Stagione 2 Episodio 13

21:50 – Una coppia in affari Stagione 2 Episodio 14

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – 7G & CURIOSITA’

19:00 – DIRETTA STADIO

20:00 – CASALOTTO

20:45 – IL PROCESSO DI 7GOLD

00:00 – CROSSOVER

00:30 – SPLIT

TeleReporter

18:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:30 – PUOI CUCINARLO ANCHE TU CHEF: MARCO CAMPANELLA

21:00 – SEI CENTRO

21:30 – SERGIO COLMES INDAGA

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – MEZZORA PER VOI PILATES

18:30 – MEZZORA PER VOI YOGA

19:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – PUOI CUCINARLO ANCHE TU

20:30 – SEI CENTRO

21:00 – FILO DIRETTO TREKKING E GITE IN MONTAGNA

23:00 – PARTE DELLA NOSTRA STORIA – UN PAESE IN POESIA

00:03 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Rookie Blue – Sotto copertura Stagione 5 – episodio 5

18:55 – Il Quotidiano Flash Le notizie della Svizzera italiana

19:00 – Oceano Pacifico – Isole Salomone e Papua Nuova Guinea di Elisabetta Eordegh e Carlo Auriemma

19:30 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

La2

18:40 – E.R. – Medici in prima linea – La forza della fede Stagione 7, episodio 14

19:25 – Le sorelle Mc – Leod – Sulle tracce della preda Stagione 7, episodio 24

20:10 – Racconti dalle città di mare – Lima Stagione 3, episodio 6

21:00 – 60 minuti

22:05 – La2 Doc – Unica speranza: correre

23:35 – Segni dei tempi – Donna e imam, per una riforma dell’islam

SKY TG24

18:00 – TG24 MEZZ’ORA

18:30 – SKY TG24 ECONOMIA

19:00 – IL TG DELLE DICIANNOVE

19:30 – TG24 MONDO

20:00 – TG24

20:20 – IL CONFINE

21:00 – TG24 MEZZ’ORA

21:30 – TG24 MEZZ’ORA

Rai Sport +HD

18:35 – Memory

19:40 – Perle di Sport

20:50 – Calcio: Campionato Italiano di Serie B 2019/20 37a Giornata: Pordenone – Salernitana

23:00 – Perle di Sport

23:30 – 90° Minuto Serie B

00:30 – CICLISMO

02:00 – Perle di Sport

03:15 – Dedicato a

Rai Sport

18:35 – Memory

19:40 – Perle di Sport

20:50 – Calcio: Campionato Italiano di Serie B 2019/20 37a Giornata: Pordenone – Salernitana

23:00 – Perle di Sport

23:30 – 90° Minuto Serie B

00:30 – CICLISMO

02:00 – Calcio Mondiale

04:00 – Calcio Mondiale

SuperTennis

18:45 – BEST OF GRASS ATP – Brown vs Kohlschreiber Halle

21:00 – BEST OF GRASS WTA – Kerber vs Kasatkina, Eastbnourne 2018

01:00 – ITALIANI SU ERBA – Seppi vs Haas, Halle 2015

02:30 – ROGER KING OF GRASS – Federer vs Sousa, Halle 2014

04:15 – ITALIANE SU ERBA – Vinci vs Flipkens, Mallorca 2017

Euro Sport

20:00 – Biliardo Mondiale Qualifiche, da Sheffield, Regno Unito Live

23:00 – Automobilismo Mondiale Endurance 2019/2020

00:00 – Poker World Poker Tour Alpha8

01:00 – Biliardo Mondiale Qualifiche, da Sheffield, Regno Unito

01:30 – Biliardo Mondiale Qualifiche, da Sheffield, Regno Unito

03:00 – Biliardo Mondiale Qualifiche, da Sheffield, Regno Unito

05:00 – Automobilismo Mondiale Endurance 2019/2020

SportItalia

19:00 – Hlts Rallycross Canada

20:00 – Sportitalia News

20:30 – Si Motori

21:00 – Calcio Tonight

23:00 – Calcio & Mercato

00:10 – Sportitalia News

00:30 – Calcio & Mercato

01:30 – Sportitalia News

Rai Gulp

18:00 – Baby boss di nuovo in affari

18:25 – Shaun, vita da pecora

18:30 – Il mistero di Campus 12

18:40 – Il mistero di Campus 12

18:55 – Mako Mermaids

19:25 – The Athena

19:55 – Bia

20:40 – Il collegio

Rai YoYo

18:00 – MASHA E ORSO 2 – EP.43

18:05 – MASHA E ORSO 2 – EP.45

18:10 – MASHA E ORSO 2 – EP.46

18:15 – MASHA E ORSO 2 – EP.47

18:20 – MASHA E ORSO 2 – EP.48

18:35 – LE CANZONI DI MASHA – EP.3

18:40 – LE CANZONI DI MASHA – EP.4

18:45 – BING – EP.11

Boing

18:00 – Steven Universe Story

19:00 – WBB- Siamo solo Orsi ®

19:50 – Doraemon: Nobita and the Birth of Japan

20:50 – Steven Universe Story

21:40 – Capitan Tsubasa

22:05 – Dragon Ball Super new ®

01:30 – Mr Bean

02:40 – Super – Noobs S1+S2

Cartoonito

18:10 – Floogals

18:35 – Floogals

19:00 – Compleanno Paw Patrol

19:25 – Compleanno Paw Patrol

19:50 – Compleanno Paw Patrol

20:20 – Meteo – Heroes – Nuova serie in Prima Tv Assoluta

20:45 – Siamo Fatti Così

21:15 – Tom & Jerry Tales

Frisbee

18:10 – CURIOSO COME GEORGE

18:35 – TROLLS: LA FESTA CONTINUA!

19:00 – TROLLS: LA FESTA CONTINUA!

19:30 – TROLLS: LA FESTA CONTINUA!

19:55 – FLOOPALOO SUMMER CAMP

20:30 – FLOOPALOO SUMMER CAMP

20:55 – FLOOPALOO SUMMER CAMP

21:20 – FLOOPALOO

K2

18:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.10

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.17

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.18

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.19

19:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.13

20:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.1

20:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.2

20:50 – A tutto reality presenta: Missione Cosmo-ridicola 6′ Stagione Ep.17

DeaKids

18:20 – A tutto reality

18:45 – A tutto reality

19:10 – A tutto reality

19:35 – New School

19:45 – Maggie & Bianca Fashion Friends

20:10 – Maggie & Bianca Fashion Friends

20:35 – Maggie & Bianca Fashion Friends

21:00 – Wheel of Fashion

Super

18:15 – Bella e i Bulldogs

18:40 – Game Shakers

19:05 – Game Shakers

19:30 – I Thunderman

20:00 – I Thunderman

20:25 – Henry Danger

20:50 – Henry Danger

21:15 – Henry Danger

HGTV – HOME GARDEN TV

18:40 – Casa su misura 5′ Stagione Ep.1

19:40 – Una coppia in affari 6′ Stagione Ep.10

20:10 – Una coppia in affari 6′ Stagione Ep.13

20:35 – Una coppia in affari 2′ Stagione Ep.4

21:05 – Una coppia in affari 2′ Stagione Ep.5

21:30 – Una coppia in affari 6′ Stagione Ep.13

22:00 – Una coppia in affari 7′ Stagione Ep.5

22:30 – Una coppia in affari 7′ Stagione Ep.6

Rai Storia

18:40 – W la storia -Scrivere

19:10 – Soggetto Donna Non ho l’età p.79

20:10 – Il giorno e la storia

20:30 – Passato e Presente Carlo VIII in Italia con il Prof. Alessandro Barbero

21:10 – E’ l’Italia, bellezza! Pt.7

22:10 – Cronache dall’antichità. Dal mito alla storia p.6

00:00 – Notiziario-Rai – News24

00:05 – Il giorno e la storia

Motor Trend Italia

18:35 – Fast N’ Loud 1′ Stagione Ep.17

19:30 – Fast N’ Loud 1′ Stagione Ep.18

20:25 – Affari a quattro ruote: l’auto dei sogni 1′ Stagione Ep.3

21:20 – Affari a quattro ruote: l’auto dei sogni 1′ Stagione Ep.4

22:15 – Lord of the Bikes – 1^TV 3′ Stagione Ep.4

23:10 – Fast N’ Loud 6′ Stagione Ep.15

00:05 – Fast N’ Loud 4′ Stagione Ep.11

01:00 – Fast N’ Loud 4′ Stagione Ep.12

DMAX

18:45 – Vado a vivere nel nulla 1′ Stagione Ep.2A

19:40 – Nudi e crudi XL 1′ Stagione Ep.15

20:35 – Nudi e crudi XL 1′ Stagione Ep.16

21:25 – River Monsters: World Tour – 1^TV 8′ Stagione Ep.2

23:15 – WWE Raw – 1^TV Ep. 4

01:15 – Meteo disastri 1′ Stagione Ep.9

02:10 – Meteo disastri 1′ Stagione Ep.10

03:05 – Colpo di fulmini 4′ Stagione Ep.5

Focus TV

18:15 – I GRANDI IMPERI DELLA STORIA – GIAPPONE

19:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA X – MOTORI IN FIAMME

20:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA X – L’ENIGMA DI HEATHROW

21:15 – CAMPI DI BATTAGLIA V – 1916 – LA BATTAGLIA DELLA SOMME

22:15 – I GERARCHI DI HITLER – JOSEF MENGELE: L’ANGELO DELLA MORTE

23:15 – MAYDAY: AIR DISASTER – THE ACCIDENT FILES I – EVIDENZE ESPLOSIVE

00:15 – MAYDAY: AIR DISASTER – THE ACCIDENT FILES I – PILOTI SUICIDI

01:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA X – MOTORI IN FIAMME

RealTime

18:05 – Abito da sposa cercasi Piano B

18:35 – Cortesie per gli ospiti Ep. 12

19:30 – Cortesie per gli ospiti Loredana e Anna vs. Emilia ed Emanuele

20:25 – Cortesie per gli ospiti Barbara e Thais vs. Olga e Luca

21:20 – Vite al limite Leneatha Prima TV

23:00 – Vite al limite Mercedes

00:35 – Vite al limite Angie J

02:10 – Vite al limite Vianey e Allen

Rai Scuola

18:50 – English Up episodio 1 Replica

19:00 – Inglese Dr. Jack Hill and Mr. Speech: It Works! Replica

19:15 – Inglese Dr. Jack Hill and Mr. Speech: Once in a Blue Moon Replica

19:30 – Gli Speciali di Rai Scuola Lavoro Replica

19:35 – Speciali Rai Scuola 2017 Due ruote in sicurezza Replica

20:00 – Digital World Puntata 9 Replica

20:20 – Memex Sperimentiamo! p. 07 – Elettricità statica Replica

20:45 – Memex I luoghi della scienza – Puntata 19: Pavia Replica

LaF

18:00 – RED – Bourdain: Cucine segrete 11′ Stagione Ep.8

18:55 – RED – Bourdain: Cucine segrete 12′ Stagione Ep.1

19:50 – RED – La lista di Bill – Meraviglie da salvare 1′ Stagione Ep.1

20:40 – Lettori – I libri di una vita 1′ Stagione Ep.32

21:10 – Per dieci minuti

22:50 – Cardinal – Quaranta modi per dire dolore Bestseller in tv. 1′ Stagione Ep.5

23:45 – Cardinal – Quaranta modi per dire dolore Bestseller in tv. 1′ Stagione Ep.6

00:45 – RED – I viaggi di Simon Reeve: In Russia 4′ Stagione Ep.2

Discovery Channel

18:10 – Piscine da pazzi Difficoltà iniziali

19:05 – Chi cerca trova Ep. 8

20:00 – Chi cerca trova Ep. 9

21:00 – I bunker di Hitler Ep. 9 Prima TV

21:55 – I bunker di Hitler Ep. 8

22:50 – Avventure impossibili con Josh Gates Il triangolo no! Prima TV

23:50 – Misteri dal sottosuolo L’ultimo segreto di Tesla

00:45 – Misteri dal sottosuolo Il giorno dell’Apocalisse

Sky Uno

18:30 – Dr. House – Medical Division Il caso House

19:20 – Dr. House – Medical Division Un uomo solo

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Lago di Como

21:15 – America’s Got Talent: The Champions Ep. 6

22:50 – Antonino Chef Academy Ep. 3

00:35 – Case da ricchi: Australia Ep. 5

01:25 – Vita da ricchi Ep. 2

02:20 – Dinner Date – Amore in cucina Ep. 7

Sky Cinema 1

19:15 – L’agenzia dei bugiardi

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Downton Abbey

23:30 – L’intruso

01:15 – Red Dawn – Alba rossa

02:50 – 100X100Cinema

03:05 – Spider-Man 3

05:25 – L’agenzia dei bugiardi

SKY Cinema Family

19:25 – L’arca di Noè

21:00 – Kung Fu Panda

22:40 – Qualcosa di straordinario

00:30 – Il Cinemaniaco incontra Pinocchio – Il cast

01:00 – Asterix e il segreto della pozione magica

02:30 – Mia piccola Monky

04:05 – C’è tempo

05:55 – Saved! Il Paradiso ci aiuta

Sky Cinema Romance

19:15 – Io e lei

21:00 – Una bionda in carriera

22:40 – Downton Abbey

00:45 – Gli anni dei ricordi

02:45 – Il Cinemaniaco incontra Pinocchio – Il cast

03:05 – Little Italy – Pizza, amore e fantasia

04:50 – Chocolat

Sky Cinema Collection

19:25 – Pelé

21:15 – Major League – La squadra più scassata della lega

23:05 – The Program

00:55 – La prova

02:30 – Black Beauty – Una storia di coraggio

03:55 – Mike Tyson: Tutta la verità

05:20 – Daltry Calhoun – Un golfista al verde

Sky Cinema Action

19:15 – Terre selvagge

21:00 – Spectre

23:30 – Planet of the Apes – Il pianeta delle scimmie

01:35 – La guerra dei mondi

03:30 – Un uomo tranquillo

05:25 – I mercenari 2s

Fox

18:05 – I Simpson Il nuovo distintivo di papà

18:30 – I Simpson La paura fa novanta XIII

18:55 – American Dad Il corpo di Klaus

19:20 – American Dad La fantastica provetta di Steve e Snot

19:45 – The Big Bang Theory Il vortice del weekend

20:10 – The Big Bang Theory Il malfunzionamento del teletrasporto

20:35 – The Big Bang Theory La fibrillazione di Hawking

21:00 – Stumptown Legami familiari

Premium Cinema

19:19 – Renegades: Commando d’assalto

21:15 – Divergent

23:42 – LA LLORONA: LE LACRIME DEL MALE – 1aTV

01:22 – THE NUN: LA VOCAZIONE DEL MALE

04:37 – Hostage

Premium Action

18:00 – GOTHAM II – L’IMMORTALE

18:49 – CHUCK II – CHUCK VS. PERSEUS

19:38 – THE VAMPIRE DIARIES II – L’OSPITE

20:25 – ARROW IV – PERDUTO NEL DILUVIO

21:15 – DC’S LEGENDS OF TOMORROW V – DC’S LEGEALLA RICERCA DELL’ANELLO DI LACHESINDS OF TOMORROW V, 10 – 1aTV

22:03 – THE FLASH V – ICICLE

22:51 – GOTHAM II – L’IMMORTALE

23:41 – CHUCK II – CHUCK VS. PERSEUS

Mya

18:39 – THE MIDDLE VI – BACI DI SAN VALENTINO

19:04 – THE MIDDLE VI – LA RISPOSTA

19:29 – THE BOLD TYPE II – LA MARCIA DELL’ORGOGLIO

20:19 – FAMOUS IN LOVE I – UN SOGNO CHE SI REALIZZA

21:15 – 22.11.63 – HALLOWEEN 1960

22:15 – ALL AMERICAN I – IL RADUNO

23:05 – THE BOLD TYPE II – LA MARCIA DELL’ORGOGLIO

23:54 – UNA MAMMA PER AMICA II – RITORNO DI FIAMMA