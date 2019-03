Su Rai Uno Il Commissario Montalbano; su Rai Tre Report, su Rai Due Made in Sud. Guida ai programmi televisivi di lunedì 1° aprile

Al centro del palinsesto televisivo della serata di lunedì 1° aprile film, attualità e programmi di intrattenimento. Su Rai1 alle 21.28 appuntamento con Il Commissaro Montalbano: La giostra degli scambi. Un incendio doloso ha distrutto un negozio di antiquariato. Marcello Di Carlo, il proprietario, è scomparso. E’ un bell’uomo, un playboy con il vizio di spendere più di quanto riesca a guadagnare. Montalbano comincia a indagare, ma il mistero sembra farsi sempre più sfuggente. Su Italia 1 alle ore 21.27 Star Wars Episodio I – La minaccia fantasma. Quarto film della saga diretta da George Lucas. Il viaggio del Maestro Jedi e Obi-Wan Kenobi mentre proteggono la regina Amidala.

Per l’attualità, su Rai 3 dalle 21.20 Report, il programma che ha fatto la storia nell’ambito del giornalismo investigativo in tv. Sigfrido Ranucci e la squadra di Report ancora una volta in prima fila con inchieste e approfondimenti su politica, economia e società.L’inchiesta principale di questa puntata è “L’etichètta”: la Finlandia è il principale produttore di pellicce allevate, in prevalenza volpi e visoni. Conciate, trattate e colorate vengono poi vendute alle grandi firme della moda. Quel che ha scoperto Report è molto diverso da quanto raccontato nelle boutique di Roma o Milano. Con l’inchiesta “La tassa rosa”, poi, abbiamo scoperto che la versione “per lei” di prodotti in commercio costa spesso di più della versione “per lui”. Infine, abbiamo indagato su protesi al seno e intelligenza artificiale. Alle ore 21.30 su Rete 4 torna Quarta Repubblica: Nicola Porro tratta temi di politica ed economia insieme ai suoi ospiti.

Infine, per l’intrattenimento su Rai2 alle 21.20 il divertimento firmato “Made in Sud” sarà protagonista della quinta puntata del programma guidato come sempre da Stefano De Martino e Fatima Trotta, coadiuvati da Biagio Izzo e con la partecipazione di Elisabetta Gregoraci. Tra i balletti delle “Suddine” coreografati da Fabrizio Mainini, e le musiche di Frank Carpentieri, anche questa settimana i veri protagonisti saranno i tantissimi personaggi portati in scena dal cast di comici. In palcoscenico si alterneranno i monologhi di: Ciro Giustiniani, Paolo Caiazzo, Simone Schettino, Antonio Giuliani. Spazio poi agli sketch di: Antonio D’Ausilio e Francesco Paolantoni e ai loro “battibecchi” generazionali, ai “Neo Genitori” Monica e Enzo (gli Arteteca) che saranno anche protagonisti della gag “primo appuntamento”; ai Matranga e Minafò insieme a “Gianni l’attore” e Ivan Fiore, i “figli dei separati” Manu e Luca, e ai tre chirurghi interpretati da I Ditelo Voi. Risate assicurate anche con Enzo e Sal, Maria Bolignano alias “Romilda”, Mino Abbacuccio.

Su Canale 5 dalle 21.39 nuova puntata de l‘Isola dei Famosi, il Reality condotto da Alessia Marcuzzi nel quale un gruppo di personaggi famosi viene lasciato su un’isola con il compito di sopravvivere e di non essere eliminati dal gioco.