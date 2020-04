Su Rai Movie Mine vaganti, su Canale 5 Grande Fratello Vip. Guida ai programmi Tv della serata del 1° aprile 2020

Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 1° aprile 2020? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Due dalle 21.20 torna Maltese – Il romanzo del Commissario. Dario Maltese è un commissario di polizia della narcotici di Roma, durante la fine degli anni 70. Decide di tornare nella sua città natale, Trapani, per il matrimonio di un amico e collega che però viene ucciso davanti a lui. Dario allora si fa trasferire in Sicilia e ne prende il posto. Scoprirà che questi aveva scoperto i legami tra mafia, politica e finanza e lui completerà l’indagine. Su Rai 4 dalle 21 La truffa del secolo. Per salvare la propria situazione, un imprenditore in difficoltà economiche decide di aggirare il sistema finanziario francese aderendo al commercio del carbone, ma entra così in una spirale criminale. Su Rai Movie dalle 21.20 la commedia di Ferzan Opzetek con Riccardo Scamarcio, Alessandro Preziosi e Ilaria Occhini, dal titolo Mine vaganti. Puglia, terzo millennio. Deciso a dichiarare al padre di essere gay, Tommaso è bruciato sul tempo dal coming out del fratello Antonio. Su Italia 1 dalle 21.16 il film di azione John Wick – Capitolo 2, sequel di “John Wick”, con Keanu Reeves. Il leggendario killer John Wick, rientra nel giro per contrastare l’uomo che vuole comandare il crimine nel mondo. Su Sky Cinema dalle 21.15 Vita segreta di Maria Capasso. Maria, per mantenere la famiglia a fonte della grave malattia che ha colpito il marito, inizia a lavorare per il ricco Gennaro, che, convintola a trafficare droga, la trascina in un vortice criminale. Su Sky Cinema Premium dalle 21.15 Smallfoot – Il mio amico delle nevi. Gli yeti vivono sulla cima di una montagna dell’Himalaya, in Nepal, al di sopra delle nuvole. Migo è uno yeti che si attiene alla legge delle pietre antiche, detenute dal guardiano delle pietre, il capo. Come da tradizione di famiglia Dorgle, il padre di Migo, gli sta insegnando a suonare il gong lanciandosi con un casco. Migo è infatti destinato a far sorgere il sole grazie al gong, come il padre da molti anni e i suoi antenati prima di lui. Mentre impara a suonare il gong, Migo viene distratto dalla figlia del guardiano delle pietre, Meechee, di cui è innamorato, non colpisce il gong atterrando fuori dal villaggio. Su Iris dalle 21 Get on up – La storia di James Brown. Un resoconto completo sulla vita di James Brown dentro e fuori dal palcoscenico. La sua infanzia, i grandi successi, le fragilità interiori e gli insuccessi sono gli ingredienti con cui viene raccontata la storia dell’artista che è stato in grado di anticipare decenni di musica.

INTRATTENIMENTO

Alberto Angela ci accompagna in un misterioso e affascinante viaggio, su Rai Uno dalle 21.25, alla scoperta di una delle città più affascinanti del mondo. Su Canale 5 dalle 21.35 Alfonso Signorini conduce il prime time di Grande Fratello Vip, giunto alla quarta edizione. Emozioni e divertimento coi concorrenti vip all’interno della famosa casa di Cinecitta’.

ATTUALITÁ

Su Rai Tre alle 21.20 una nuova puntata di Chi l’Ha visto. Ha solo 16 anni, è una bella ragazza ed è scomparsa da più di un mese da un piccolo centro della provincia di Matera. I genitori preoccupati si sono rivolti al programma di Federica Sciarelli e fanno un appello per farla tornare a casa. Potrebbe essere in pericolo. Il programma prosegue con l’inchiesta sull’ospedale di Alzano Lombardo e la scelta scellerata di non chiudere la struttura. Su Rete 4 dalle 21.25 Fuori dal coro. Gli appuntamenti le inchieste i fatti e l’interpretazione dei temi piu’ caldi dell’attualita’ politica e di cronaca.

Guida tv di mercoledì 1 aprile: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’Eredità

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Stanotte a Firenze

23:50 – Porta a Porta

01:25 – Rai – News24

Rai 2

18:00 – Rai – News24

18:50 – Blue Bloods La giusta pietà

19:40 – The Rookie L’ora della morte

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Kim Rossi Stuart in Maltese – Il romanzo del commissario

23:25 – Mozzarella Stories

01:00 – Squadra Speciale Colonia – Fiori della morte

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:20 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Rai 4

18:36 – Senza Traccia V ep.3

19:15 – Senza Traccia V ep.4

19:55 – Criminal Minds III ep.8

21:20 – La truffa del secolo

22:55 – Parker

00:19 – Supernatural XI ep.5

00:58 – Supernatural XI ep.6

02:17 – Zoo III ep.1

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA

21:20 – GRANDE FRATELLO VIP

Italia 1

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

19:00 – IENEYEH

19:33 – METEO.IT

19:36 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – LA NOTTE DELLA BOXE

20:36 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – VIDEO SNUFF

21:26 – JOHN WICK – CAPITOLO 2 – 1 PARTE

22:50 – TGCOM

Canale 20 Mediaset

18:24 – SUPERGIRL III – SEGRETI E BUGIE

19:19 – CHICAGO FIRE VI – UNA GRANDE SORPRESA

20:15 – THE BIG BANG THEORY III – GLI SPAGHETTI CATALIZZATORI

20:42 – THE BIG BANG THEORY III – LA STIMOLAZIONE PLIMPTON

21:05 – LUCIFER III – UN DEMONE IN PRIGIONE – 1aTV

22:01 – LUCIFER III – L’ANGELO DI SAN BERNARDINO – 1aTV

23:01 – MAGNUM P.I. – SANGUE NELL’ACQUA

23:54 – MAGNUM P.I. – IL GIORNO IN CUI I PEZZI SI MISERO INSIEME

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:33 – METEO.IT

19:35 – TEMPESTA D’AMORE – 71 – 2A PARTE – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – FUORI DAL CORO

00:47 – LOCK & STOCK-PAZZI SCATENATI – 1 PARTE

01:18 – TGCOM

01:20 – METEO.IT

Cine 34

19:30 – PAULO ROBERTO COTECHINO CENTRAVANTI DI SFONDAMENTO

21:10 – TOTO’, PEPPINO E LA DOLCE VITA – 1 PARTE

22:09 – TGCOM

22:14 – METEO

22:16 – TOTO’, PEPPINO E LA DOLCE VITA – 2 PARTE

22:50 – LETTO A TRE PIAZZE

00:46 – NUDO E CRUDELE

02:24 – LA FAVORITA

19:30 – PAULO ROBERTO COTECHINO CENTRAVANTI DI SFONDAMENTO

21:10 – TOTO’, PEPPINO E LA DOLCE VITA – 1 PARTE

22:09 – TGCOM

22:14 – METEO

22:16 – TOTO’, PEPPINO E LA DOLCE VITA – 2 PARTE

22:50 – LETTO A TRE PIAZZE

00:46 – NUDO E CRUDELE

02:24 – LA FAVORITA

Rai Movie

19:30 – Vai avanti tu che mi vien da ridere

21:10 – Mine vaganti

23:10 – Il lato positivo

01:15 – Storia d’amore

03:10 – Birra ghiacciata ad Alessandria

05:00 – Il grande cielo

19:30 – Vai avanti tu che mi vien da ridere

21:10 – Mine vaganti

23:10 – Il lato positivo

01:15 – Storia d’amore

03:10 – Birra ghiacciata ad Alessandria

05:00 – Il grande cielo

Paramount Channel

18:40 – Soko – Misteri tra le Montagne –

19:40 – La Tata –

20:10 – Vita da strega –

20:40 – Vita da strega –

21:10 – Il giovane ispettore Morse –

23:00 – In ostaggio –

01:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

02:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

18:40 – Soko – Misteri tra le Montagne –

19:40 – La Tata –

20:10 – Vita da strega –

20:40 – Vita da strega –

21:10 – Il giovane ispettore Morse –

23:00 – In ostaggio –

01:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

02:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

Iris

19:15 – HAZZARD – SCERIFFO DELL’ANNO

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – COGLI L’ATTIMO

21:00 – GET ON UP – LA STORIA DI JAMES BROWN – 1aTV

23:48 – ALFABETO

00:04 – BLOOD DIAMOND – DIAMANTI DI SANGUE

02:42 – OCEAN’S THIRTEEN

04:40 – SCONOSCIUTO NELL’INTIMO

19:15 – HAZZARD – SCERIFFO DELL’ANNO

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – COGLI L’ATTIMO

21:00 – GET ON UP – LA STORIA DI JAMES BROWN – 1aTV

23:48 – ALFABETO

00:04 – BLOOD DIAMOND – DIAMANTI DI SANGUE

02:42 – OCEAN’S THIRTEEN

04:40 – SCONOSCIUTO NELL’INTIMO

TV8

18:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

19:30 – Cuochi d’Italia – Ep. 3 –

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età – Ep. 133 – Prima TV

21:30 – Antonino Chef Academy – Ep. 4 – Prima TV

23:30 – Piacere Maisano ai tempi del Coronavirus – La quarantena – Prima TV

00:30 – Incontri letali

02:15 – L’assassino della porta accanto – Ep. 3 –

03:15 – L’assassino della porta accanto – Ep. 4 –

18:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

19:30 – Cuochi d’Italia – Ep. 3 –

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età – Ep. 133 – Prima TV

21:30 – Antonino Chef Academy – Ep. 4 – Prima TV

23:30 – Piacere Maisano ai tempi del Coronavirus – La quarantena – Prima TV

00:30 – Incontri letali

02:15 – L’assassino della porta accanto – Ep. 3 –

03:15 – L’assassino della porta accanto – Ep. 4 –

Italia 2

18:05 – FRIENDS – LEZIONI DI AUTODIFESA

18:30 – CHE CAMPIONI HOLLY & BENJI! – DUE FRATELLI FORMIDABILI

18:55 – CHE CAMPIONI HOLLY & BENJI! – L’ AUTOGOL

19:15 – CHE CAMPIONI HOLLY & BENJI! – AMICI E RIVALI

19:40 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – L’ESSERE PERFETTO

20:05 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – VEGETA E’ IN PERICOLO

20:30 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – RUBBER E ZORO CONTRO LA GRANDE ONDA

20:55 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – UNA NUOVA IDENTITA’

18:05 – FRIENDS – LEZIONI DI AUTODIFESA

18:30 – CHE CAMPIONI HOLLY & BENJI! – DUE FRATELLI FORMIDABILI

18:55 – CHE CAMPIONI HOLLY & BENJI! – L’ AUTOGOL

19:15 – CHE CAMPIONI HOLLY & BENJI! – AMICI E RIVALI

19:40 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – L’ESSERE PERFETTO

20:05 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – VEGETA E’ IN PERICOLO

20:30 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – RUBBER E ZORO CONTRO LA GRANDE ONDA

20:55 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – UNA NUOVA IDENTITA’

La 5

19:35 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

19:46 – UOMINI E DONNE

21:10 – UNA MOGLIE PER PAPA’ – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – UNA MOGLIE PER PAPA’ – 2 PARTE

23:20 – IL GRANDE CUORE DI CLARA – 1 PARTE

23:49 – TGCOM24

19:35 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

19:46 – UOMINI E DONNE

21:10 – UNA MOGLIE PER PAPA’ – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – UNA MOGLIE PER PAPA’ – 2 PARTE

23:20 – IL GRANDE CUORE DI CLARA – 1 PARTE

23:49 – TGCOM24

NOVE

18:00 – Delitti a circuito chiuso 4′ Stagione Ep.8

19:00 – Delitti a circuito chiuso 4′ Stagione Ep.7

20:00 – Sono le venti – 1^TV 2′ Stagione Ep.23

20:30 – Deal With It – Stai al gioco 1′ Stagione Ep.31

21:25 – Matrimonio a 4 mani

23:30 – Bodycam – Agenti in prima linea 1′ Stagione Ep.1

00:15 – Marchio di fabbrica 10′ Stagione Ep.16

00:35 – Marchio di fabbrica 10′ Stagione Ep.17

18:00 – Delitti a circuito chiuso 4′ Stagione Ep.8

19:00 – Delitti a circuito chiuso 4′ Stagione Ep.7

20:00 – Sono le venti – 1^TV 2′ Stagione Ep.23

20:30 – Deal With It – Stai al gioco 1′ Stagione Ep.31

21:25 – Matrimonio a 4 mani

23:30 – Bodycam – Agenti in prima linea 1′ Stagione Ep.1

00:15 – Marchio di fabbrica 10′ Stagione Ep.16

00:35 – Marchio di fabbrica 10′ Stagione Ep.17

Cielo

18:00 – Love it or List it – Prendere o lasciare Ep. 11

19:15 – Affari al buio Bollenti spiriti

19:45 – Affari al buio Il momento giusto

20:15 – Affari di famiglia Un pomeriggio da cani

20:45 – Affari di famiglia Un uomo in meno

21:15 – Super Eruption

23:00 – Amori, letti e tradimenti

00:45 – Ma Mère

18:00 – Love it or List it – Prendere o lasciare Ep. 11

19:15 – Affari al buio Bollenti spiriti

19:45 – Affari al buio Il momento giusto

20:15 – Affari di famiglia Un pomeriggio da cani

20:45 – Affari di famiglia Un uomo in meno

21:15 – Super Eruption

23:00 – Amori, letti e tradimenti

00:45 – Ma Mère

La7

18:10 – Grey’s Anatomy – Tenere piccole bugie

19:05 – Grey’s Anatomy – La linea

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Atlantide

00:50 – TG LA7 Notte

01:00 – Otto e Mezzo (R)

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – Tagadà Risponde

19:20 – I menù di Benedetta

21:30 – Melissa P.

23:30 – Sesso, bugie e videotape

01:30 – La mala educaxxxion

02:45 – I menù di Benedetta

04:35 – Cuochi e Fiamme

Spike

18:10 – Merlin –

19:00 – Supernatural –

19:40 – Supernatural –

20:30 – Supernatural –

21:30 – The Librarian – Alla ricerca della lancia perduta –

23:30 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

00:30 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

01:00 – Supernatural –

Food Network

18:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.6

19:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.11

20:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 1′ Stagione Ep.6

21:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.5

22:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.1

23:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.16

00:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 1′ Stagione Ep.16

01:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.8

TOP CRIME

19:15 – THE MENTALIST II – LA LETTERA ROSSO SCARLATTO

20:10 – THE MENTALIST II – DISTINTIVO ROSSO

21:10 – Delitto nel vigneto – 1 PARTE

21:57 – TGCOM24

21:58 – METEO.IT (R) – 01/04/2020

22:00 – Delitto nel vigneto – 2 PARTE

23:10 – CHICAGO P.D. IV – IL VOLTO DEL DIAVOLO

00:00 – CHICAGO P.D. IV – UNO SPRAZZO DI LUCE

GIALLO TV

19:20 – Law & Order 13′ Stagione Ep.9

20:15 – Law & Order 13′ Stagione Ep.10

21:10 – L’ispettore Barnaby – 1^TV 21′ Stagione Ep.4

23:10 – Profiling 5′ Stagione Ep.11

00:10 – Profiling 5′ Stagione Ep.12

01:10 – Torbidi delitti 5′ Stagione Ep.7

02:10 – Torbidi delitti 5′ Stagione Ep.8

03:00 – The Guardian 1′ Stagione Ep.1

Rai 5

19:07 – Rai News Giorno

19:11 – L’altro ‘900

20:10 – Pacific with Sam Neill

21:09 – Queen: days of our life

22:08 – Queen: days of our life

23:07 – The Who – The kids are alright

01:01 – Rock Legends – Pulp

01:31 – Rai News Notte

Rai Premium

18:40 – Raccontami – Come mi pare e piace ep.14

19:35 – Il Capitano 2 – Operazione Hawala 1° Parte – p.3

21:20 – Amori e bugie

22:55 – L’allieva – p.1

00:50 – L’allieva – p.2

02:50 – Amori e bugie

04:15 – Il Commissario Rex XVI – Cioccolata amara

05:00 – Incantesimo 6 – p.49

Mediaset Extra

18:45 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

21:15 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

00:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

01:57 – TGCOM24

02:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

Donna TV

19:30 – Donna Pratica

20:00 – UN VOLTO DUE DONNE

21:00 – PERLANERA

22:00 – SEGRETI REALI: Inside Balmoral

23:00 – The Booth At The End

00:00 – PERLANERA

TV2000

18:00 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:28 – TG 2000

19:02 – Santa Messa

19:34 – Attenti al lupo

20:01 – Rosario a Maria che scioglie i nodi

20:30 – TG 2000

20:50 – Tg Tg

21:13 – Lontano da lei

VH1

19:00 – Top Chart Quattro Anni Fa –

20:00 – Most Ridiculous –

20:20 – Most Ridiculous –

20:40 – Most Ridiculous –

21:00 – Ink Master –

22:00 – Just Tattoo of Us –

23:00 – Una coppia in affari –

23:25 – Una coppia in affari –

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – 7G & CURIOSITA

19:00 – CHRONO GP

19:30 – SPLIT

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA MERCATO

23:00 – CHRONO GP

23:30 – SPYMATE

La1

18:00 – Telegiornale flash

18:10 – Zerovero

19:00 – Il Quotidiano

19:25 – Svizzera e dintorni – In cammino sulla Via Idra – Stelle alpine e piante carnivore

19:55 – Meteo regionale

20:00 – Telegiornale

20:35 – Meteo

20:40 – Papà a tempo pieno – Sposiamoci di nuovo

La2

18:35 – Sea Patrol – Identità rubata

19:25 – Le sorelle Mc – Leod – Il ritorno della regina nera

20:10 – Svizzera e dintorni – Rivediamoli

21:00 – Delitto a La Bourboule

22:35 – Quelli che lavorano

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – Il TG delle Diciannove – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

22:00 – Documentario

Rai Sport +HD

18:00 – Cento Giri

18:30 – Perle di Sport

21:00 – Memory

22:00 – Calcio Storico

02:00 – Cento Giri

02:30 – Perle di Sport

05:00 – Memory

Rai Sport

18:00 – Cento Giri

18:30 – Perle di Sport

21:00 – Memory

22:00 – Calcio Storico

02:00 – Calcio: Nazionale Femminile camp. Mondiali:Giamaica – Italia

03:50 – Calcio: Nazionale maschile – Nation League:Italia – Portogallo

05:40 – Memory

SuperTennis

19:30 – DAVIS AZZURRA – Pospisil vs Seppi, Coppa Davis 2012

21:00 – DJOKOVIC, L’INOSSIDABILE – Djokovic vs Monfils, Dubai 2020

01:15 – FEDERER IL DIVINO – Federe vs Safin, ATP Roma 2001

04:00 – ATP STORY – Dimitrov vs Del Potro, Rotterdam 2013

Euro Sport

18:30 – Magazine Strade Bianche 2016

19:00 – Magazine Ciclismo Magazine Milano – Sanremo 2008

19:30 – Rubrica The Day When Home of Cycling

20:00 – Rubrica The Day When Tour des Flandres 2014

20:30 – Informazione Flash News

20:35 – Sport Attraverso le Fiandre

22:00 – Rubrica The Day When Tour des Flandres 2014

22:30 – Ciclismo Giro della Sicilia 1a tappa

SportItalia

19:30 – Sportitalia News

20:30 – Si Motori

21:00 – Calcio Tonight

23:00 – Calcio & Mercato

00:10 – Sportitalia News

00:30 – Calcio & Mercato

01:30 – Sportitalia News

Rai Gulp

18:00 – Gormiti

18:30 – Capitan Mutanda

18:55 – Baby boss di nuovo in affari

19:20 – Cercami a Parigi

19:45 – Soy Luna

20:30 – JAMS

21:00 – Il collegio

23:05 – SNAP 2019/2020

Rai YoYo

18:00 – BING – EP.1

18:05 – BING – EP.2

18:10 – BING – EP.3

18:15 – BING – EP.4

18:25 – RICKY ZOOM – EP.32

18:35 – RICKY ZOOM – EP.23

18:50 – MASHA E ORSO 3 – EP.7

18:55 – MASHA E ORSO 3 – EP.8

Boing

18:25 – Gumball

18:50 – Gumball

19:25 – Gumball

19:50 – Teen Titans Go ! 1^ TV dal 31/3

20:20 – Craig + Teen Titans Go !

20:45 – Steven Universe

21:15 – Steven Universe

21:40 – CAP TSUBASA

Cartoonito

18:20 – Paw Patrol

18:45 – Paw Patrol

19:10 – Paw Patrol – nuovi episodi

19:40 – Mike il Carlino

20:10 – Mike il Carlino

20:35 – Heidi

21:00 – Siamo Fatti Così

21:30 – Tom & Jerry

Frisbee

18:05 – CURIOSO COME GEORGE

18:30 – KIVA LO PUO’ FARE

18:40 – KIVA LO PUO’ FARE

19:00 – SUPER MONSTERS

19:10 – SUPER MONSTERS

19:20 – SUPER MONSTERS

19:30 – TROLLS: LA FESTA CONTINUA!

19:55 – TROLLS: LA FESTA CONTINUA!

K2

18:05 – UN IDOLO NEL PALLONE

18:25 – UN IDOLO NEL PALLONE

18:50 – ALVINNN!!! AND THE CHIPMUNKS

19:15 – ALVINNN!!! AND THE CHIPMUNKS

19:40 – ALVINNN!!! AND THE CHIPMUNKS

20:00 – ALVINNN!!! AND THE CHIPMUNKS

20:25 – ALVINNN!!! AND THE CHIPMUNKS

20:50 – ALVINNN!!! AND THE CHIPMUNKS

DeaKids

18:20 – Le fantastiche avventure di Moka

18:35 – Le fantastiche avventure di Moka

18:45 – A tutto reality: il Tour

19:10 – A tutto reality: il Tour

19:35 – Ready.Music.Play!

19:45 – Maggie & Bianca Fashion Friends

20:10 – Maggie & Bianca Fashion Friends

20:35 – Kally”s Mashup – –

Super

18:15 – Henry Danger

18:40 – Henry Danger

19:05 – I Thunderman

19:30 – I Thunderman

20:00 – I Thunderman

20:25 – Game Shakers

20:50 – Game Shakers

21:15 – Game Shakers

Disney Channel

18:05 – Jessie Luke e la mamma wrestler

18:30 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Nostalgia

18:55 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Papà mannaro

19:20 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Animaestro

19:45 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir

20:10 – Liv e Maddie In punizione!

20:40 – Liv e Maddie Gemelle e telepatia

21:05 – Liv e Maddie Marmitta Rooney

HGTV – HOME GARDEN TV

18:05 – Stanze da sogno 3′ Stagione Ep.1

19:00 – Stanze da sogno 3′ Stagione Ep.2

19:55 – Stanze da sogno 3′ Stagione Ep.3

20:50 – Stanze da sogno 3′ Stagione Ep.4

21:45 – Stanze da sogno – 1^TV 2′ Stagione Ep.2

22:40 – Stanze da sogno – 1^TV 2′ Stagione Ep.3

23:35 – Stanze da sogno – 1^TV 2′ Stagione Ep.4

00:30 – Stanze da sogno – 1^TV 2′ Stagione Ep.5

Rai Storia

18:30 – Parigi 1900 – La Ville Lumière

19:30 – W la storia- Votare

20:00 – Persone, eventi, ricorrenze dell’ 1 aprile 2020

20:30 – Passato e Presente Rosa Parks con la Prof.ssa Silvia Cassamagnaghi

21:10 – Gulag 1946-1957 p.3

22:10 – Cronache di Hitler p.1

00:00 – Notiziario-Rai – News24

00:05 – Persone, eventi, ricorrenze del 2 aprile 2020

Motor Trend Italia

18:30 – Fast N’ Loud 2′ Stagione Ep.2

19:30 – Fast N’ Loud 2′ Stagione Ep.3

20:25 – Auto/Biography 1′ Stagione Ep.7

21:20 – Auto/Biography 1′ Stagione Ep.8

22:15 – Texas Metal – 1^TV 2′ Stagione Ep.3

23:15 – Texas Metal – 1^TV 2′ Stagione Ep.4

00:10 – Fast N’ Loud 2′ Stagione Ep.8

01:05 – Fast N’ Loud 2′ Stagione Ep.9

DMAX

18:35 – The Last Alaskans 3′ Stagione Ep.6

19:35 – Nudi e crudi XL 1′ Stagione Ep.12

20:30 – Nudi e crudi XL 1′ Stagione Ep.13

21:25 – Nudi e crudi 5′ Stagione Ep.1C

22:20 – Fast N’ Loud 5′ Stagione Ep.2

23:15 – Highway Security: Spagna – 1^TV 1′ Stagione Ep.7

23:45 – Highway Security: Spagna – 1^TV 1′ Stagione Ep.8

00:15 – Cops: UK 2′ Stagione Ep.1

Focus TV

18:15 – MACCHINE DA COMBATTIMENTO – I VIETCONG E IL SENTIERO DI HO CHI MINH

19:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XIV – LA MORTE DI JFK JR

20:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XIV – FUOCO A BORDO

21:15 – Il mistero dei teschi romani

22:15 – ROME: THE WORLD’S FIRST SUPERPOWER

23:15 – MEGA DISASTRI I – L’APOCALISSE SU SAN FRANCISCO

01:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XIV – LA MORTE DI JFK JR

02:01 – TGCOM24

RealTime

18:30 – Cortesie per gli ospiti 10′ Stagione Ep.17

19:25 – Cortesie per gli ospiti 11′ Stagione Ep.26

20:20 – Cortesie per gli ospiti 11′ Stagione Ep.27

21:20 – Malati di pulito 4′ Stagione Ep.2

22:20 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli 2′ Stagione Ep.14

23:15 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – 1^TV 2′ Stagione Ep.9

00:10 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli 2′ Stagione Ep.13

01:00 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli 1′ Stagione Ep.5

Rai Scuola

18:05 – The Language of Business ep. 28 Replica

18:20 – Inglese Edgar Allan Poe – The last four days – Chapter 2 Replica

18:45 – Inglese Dr. Jack Hill and Mr. Speech: Once in a Blue Moon Replica

19:05 – Gli Speciali di Rai Scuola Uguaglianza Replica

19:10 – Toolbox IV Che cosa è un robot, storia e futuro Replica

19:25 – Toolbox IV Il software, programmare i robot Replica

19:40 – Digital World Puntata 18 Replica

20:05 – Everyday Elements Ep. 6 Silicio, Fluoro, Litio, Boro, Cromo Replica

LaF

18:45 – RED – La lista di Bill – Meraviglie da salvare 1′ Stagione Ep.4

19:45 – RED – Bourdain: Cucine segrete 11′ Stagione Ep.1

20:40 – Prof – La scuola siamo noi 1′ Stagione Ep.6

21:10 – Nessuno può volare

23:00 – Lettori Celebrity 1′ Stagione Ep.5

23:30 – Lettori Celebrity 1′ Stagione Ep.6

00:00 – Lettori Celebrity 1′ Stagione Ep.7

00:30 – Lettori Celebrity 1′ Stagione Ep.8

Discovery Channel

18:10 – Come è fatto Ep. 1

18:35 – Come è fatto Ep. 2

19:05 – Come è fatto Ep. 10

19:35 – Come è fatto Ep. 11

20:00 – Come è fatto Ep. 12

20:30 – Come è fatto Ep. 13

21:00 – Una famiglia fuori dal mondo Tempesta

21:55 – Una famiglia fuori dal mondo Nuove provviste

Sky Uno

19:10 – Master – Chef Italia Ep. 12

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 3

21:15 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 2

22:20 – Family Food Fight Ep. 3

00:00 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 2

01:10 – Case da milionari San Francisco Ep. 2

02:00 – Case da milionari San Francisco Ep. 3

02:50 – AAA casa da sogno cercasi Ep. 3

Sky Cinema 1

19:10 – Bleeding Steel – Eroe di acciaio

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Vita segreta di Maria Capasso Prima TV

22:55 – The Crash – Minaccia a Wall Street

00:25 – La preda perfetta

02:25 – I ragazzi di Timpelbach

04:05 – Un figlio all’improvviso

05:35 – Bleeding Steel – Eroe di acciaio

SKY Cinema Family

19:20 – Ruby la piccola strega

21:00 – Red Dog – L’inizio

22:35 – Echo il mio amico delfino

00:10 – Heidi

02:05 – Alla fine ci sei tu

03:45 – Martian Child – Un bambino da amare

05:35 – Jimmy Neutron – Ragazzo prodigio

Sky Cinema Romance

19:10 – The Ramen Girl – Un’americana a Tokyo

21:00 – Incinta o… quasi

22:35 – Hemingway & Gellhorn

01:15 – Shout

02:50 – Un marito di troppo

04:25 – Duetto a tre

05:55 – The Ramen Girl – Un’americana a Tokyo

Sky Cinema Collection

18:00 – Il principe d’Egitto

19:45 – Sinbad – La leggenda dei sette mari

21:15 – I Croods

23:00 – Kung Fu Panda

00:35 – 100X100Cinema

00:50 – Kung Fu Panda 2

02:25 – Dragon Trainer 2

04:10 – Ma cosa ci dice il cervello

Sky Cinema Action

18:50 – The Punisher

21:00 – Nella tana dei lupi

23:25 – Submerged – Allarme negli abissi

01:05 – Killing Point

02:45 – 100X100Cinema

03:00 – La truffa perfetta

04:30 – Terre selvagge

Fox

18:05 – I Griffin Il mistero della vongola scomparsa

18:30 – I Simpson Il mio grosso grasso matrimonio sgangherato

18:55 – I Simpson Prova a prenderli

19:20 – I Simpson Chi di spada ferisce, di torta perisce

19:45 – The Big Bang Theory La violazione dello Skywalker

20:10 – The Big Bang Theory L’implementazione del fortino

20:35 – The Big Bang Theory Il deterioramento della comunicazione

21:00 – Stumptown Finché Dex non ci separi Prima TV

Premium Cinema

19:30 – Il professore matto

21:15 – Smallfoot: Il mio amico delle nevi

23:00 – Pan – Viaggio sull’isola che non c’e’

00:58 – Steve Jobs

03:01 – Role models

04:42 – Le amiche della sposa

Premium Action

18:46 – THE 100 III – CIELO ROSSO AL MATTINO

19:33 – THE LAST KINGDOM II – LA PROFEZIA

20:24 – KRYPTON II – UN PASSATO MIGLIORE

21:15 – CHICAGO FIRE VIII – VEDERE PER CREDERE – 1aTV

22:03 – THE FLASH VI – NEL VUOTO

22:52 – IZOMBIE III – STANCHI DEI COMPLOTTI

23:40 – THE 100 III – CIELO ROSSO AL MATTINO

00:28 – THE LAST KINGDOM II – LA PROFEZIA

Mya

18:46 – BIG BANG THEORY VIII – L’ACCELERAZIONE DELL’INTIMITA’

19:10 – BIG BANG THEORY VIII – IL MODULO DELLA COLONIZZAZIONE

19:34 – THE NIGHT SHIFT II – RITORNO A CASA

20:24 – SUITS VI – FIDUCIA

21:15 – RIVERDALE IV – HALLOWEEN – 1aTV

22:09 – MANIFEST II – LA FENICE

23:00 – THE NIGHT SHIFT II – RITORNO A CASA

23:50 – EVERWOOD III – DOMANDE CURIOSE