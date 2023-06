Su Rai Uno Gigi, uno come te ancora insieme, su Canale 5 Zelig. Guida ai programmi Tv della serata del 1° giugno 2023

Cosa ci propone la programmazione televisiva di giovedì 1° giugno 2023? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Due dalle 21.20 Snake Eyes – G.I. Joe Le origini. Snake Eyes, un guerriero solitario del gruppo militare antiterrorismo G.I. Joe, salva la vita dell’erede legittimo di un clan antico e segreto del Giappone: l’Arashikage. Qui Snake Eyes impara le vie dei guerrieri ninja e trova finalmente un posto dove appartenere, un posto da poter chiamare casa. Tuttavia alcuni segreti del suo passato vengono a galla. Su Rai Tre dalle 21.20 Papà per amore. Vincent diventa il babysitter di Bart, un bambino che abita nel suo stesso palazzo con la madre Elise che, per motivi di lavoro, è sempre fuori casa. Un giorno Vincent si reca a scuola di Bart per la prima riunione dei genitori, al posto di Elise. Viene immediatamente scambiato per il papà di Bart e il bimbo, che non ha mai conosciuto il vero padre, finge che lui lo sia davvero. Vincent si rende conto che non è giusto mentire, ma a poco a poco si lascia coinvolgere dagli altri genitori nella vita scolastica, anche perché è sempre più attratto da Nora, la maestra di Bart. Su Rai Movie dalle 21.10 Terrore dallo spazio profondo. Alcune spore spaziali cadono a San Francisco. Qui, Matthew Bennell e la sua collega Elizabeth Driscoll scoprono che si tratta di alieni che stanno progettando di assumere il controllo del pianeta sostituendosi agli abitanti originari. Su Italia 1 dalle 21.20 The Transporter. Frank trasporta a pagamento merce clandestina. L’ultima, delicatissima consegna, e’ la figlia di un boss cinese. Su Sky Cinema dalle 21.15 Sex and the city. Carrie Bradshaw cura una rubrica sul sesso su di un noto periodico di New York. Con le tre fide amiche Samantha, Charlotte e Miranda esplora il mondo degli incontri a Manhattan, offrendo un divertente spaccato della vita da single, e non solo, in città. Su Iris dalle 21 Ancora 48 ore. Il detective Jack Cates uccide uno scagnozzo del narcotrafficante Ice Man, ma non riesce a provare la legittima difesa e si ritrova accusato di omicidio.

TELEFILM/SERIE TV

Su Rai 4 dalle 21.20 Hawaii Five 00. Dopo aver scoperto che sua madre è viva, McGarrett cerca di riallacciare un rapporto con lei elaborando questa situazione. La squadra rintraccia anche Frank Delano, responsabile di aver ucciso la moglie di Chin. Su Italia 1 dalle 21.19 Chicago Fire. Kidd e Boden grazie alla loro determinazione e all’aiuto della squadra riescono a smascherare Kilbourne e a far si’ che Pelham torni in servizio.

ATTUALITA’

Su Rai 3 dalle 21.20 Indovina chi viene a cena. Un’inchiesta straordinaria che parte dall’Italia e attraversa Spagna, Marocco, Olanda, Germania per tornare nel Bel Paese culla di tradizione e genuinità contadina. Ma non è tutto oro quel che luccica. Tutto ciò che viene esaltato e tutelato come prodotto nazionale, dalla frutta, all’olio, ai formaggi ha davvero origine integralmente nel nostro Paese? I marchi che dovrebbero offrire garanzie certe ai consumatori DOC, DOP, IGP, IGT sono davvero trasparenti? Chi è il vero sovrano dell’agricoltura industriale italiana e chi accentra la maggior parte dei finanziamenti europei? E ancora: come riescono a sopravvivere i piccoli agricoltori che quasi sempre sono quelli che garantiscono un prodotto più sostenibile? Quanta chimica viene usata ancora nei campi per finire sempre nei nostri piatti? Tutto questo e altro ancora in un viaggio alla ricerca del ‘vero’ made in Italy. Su Rete 4 dalle 21.25 Dritto e rovescio. Prodotto da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma, l’attualita’ politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle 21.15 Gigi, uno come te ancora insieme. Grande serata evento da Piazza del Plebiscito a Napoli. Al centro della scena, Gigi D’Alessio che accoglie sul palco amici, artisti di tutte le età e di tutti i generi di spettacolo, per cantare i suoi successi musicali e per raccontare storie ed emozioni di tutta una vita… non solo artistica – Conduce Gigi D’Alessio, Su Canale 5 dalle 21.41 Zelig.

Guida tv di giovedì 1 giugno: i programmi della sera

Rai 1

19:00 – L’eredita’

20:00 – Tg1

20:30 – Cinque minuti

20:35 – Affari tuoi

21:30 – Gigi Uno come te: Ancora insieme

23:55 – Porta a Porta

01:40 – Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1

02:35 – Aracataca. Non voglio cambiare pianeta 2

Rai 2

18:00 – Rai Parlamento Telegiornale

18:10 – Tg2 L.I.S.

18:15 – Tg2

18:35 – Rai Tg Sport Sera

19:00 – Hawaii Five-0

19:40 – NCIS

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:15 – Via dei matti n°0

20:40 – Il cavallo e la torre

20:50 – Un posto al sole

21:20 – Indovina chi viene a cena

23:05 – Mixer. Venti anni di televisione

Rai 4

18:20 – Il commissario Rex 2

19:10 – Seal Team 1

19:55 – Seal Team 1

20:35 – Criminal Minds 5

21:20 – Hawaii Five-0 3

22:05 – Hawaii Five-0 3

22:50 – Hawaii Five-0 3

23:35 – G.I. Joe – La vendetta

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO STORY

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO STORY

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21:20 – ZELIG

Italia 1

18:22 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – FBI: MOST WANTED – MALATO D’AMORE

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – ODIO VIRTUALE

21:20 – CHICAGO FIRE – DIMOSTRAZIONE DI FORZA – 1aTV

22:15 – CHICAGO FIRE – PUZZA DI BRUCIATO – 1aTV

23:00 – CHICAGO MED – IL PRIMO A CAMBIARE – 1aTV

Canale 20 Mediaset

18:27 – THE FLASH V – KING SHARK VS GORILLA GRODD

19:22 – Chicago Med IV – SCHELETRI NELL ‘ARMADIO

20:13 – THE BIG BANG THEORY IX – LA COMBUSTIONE DELLA VISIONE COLLETTIVA

20:36 – THE BIG BANG THEORY IX – LA BIFORCAZIONE DELLA FERMENTAZIONE

21:04 – SCONTRO TRA TITANI

22:08 – TG COM

22:13 – METEO.IT

22:15 – SCONTRO TRA TITANI

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 ULTIM’ORA

19:50 – METEO.IT

19:52 – TEMPESTA D’AMORE – 51 – PARTE 3 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – DRITTO E ROVESCIO

00:50 – PENSA IN GRANDE

01:50 – APPUNTAMENTO CON ORIETTA BERTI

Warner TV

18:45 – Smallville – 8′ Stagione Ep16

19:35 – Supernatural – 6′ Stagione Ep5

20:30 – Supernatural – 6′ Stagione Ep6

21:30 – Coma profondo –

23:50 – Fringe – 2′ Stagione Ep13

00:45 – Fringe – 2′ Stagione Ep14

01:40 – Fringe – 2′ Stagione Ep13

02:35 – Fringe – 2′ Stagione Ep14

18:45 – Smallville – 8′ Stagione Ep16

19:35 – Supernatural – 6′ Stagione Ep5

20:30 – Supernatural – 6′ Stagione Ep6

21:30 – Coma profondo –

23:50 – Fringe – 2′ Stagione Ep13

00:45 – Fringe – 2′ Stagione Ep14

01:40 – Fringe – 2′ Stagione Ep13

02:35 – Fringe – 2′ Stagione Ep14

Rai Movie

19:30 – Toto’, Peppino e le fanatiche

21:10 – Terrore dallo spazio profondo

23:15 – Il diritto di uccidere

01:00 – Anica – Appuntamento al cinema

01:05 – Tutti in piedi

02:55 – The young Victoria

04:30 – Movie Mag

05:00 – Missouri

19:30 – Toto’, Peppino e le fanatiche

21:10 – Terrore dallo spazio profondo

23:15 – Il diritto di uccidere

01:00 – Anica – Appuntamento al cinema

01:05 – Tutti in piedi

02:55 – The young Victoria

04:30 – Movie Mag

05:00 – Missouri

Cine 34

19:05 – A CENA CON… – TIRAMISU’

21:01 – SESSOMATTO – 1 PARTE

22:10 – TGCOM24

22:15 – METEO.IT

22:17 – SESSOMATTO – 2 PARTE

23:23 – VEDO NUDO

01:50 – ATTI IMPURI ALL’ITALIANA

03:12 – FEMMINA

19:05 – A CENA CON… – TIRAMISU’

21:01 – SESSOMATTO – 1 PARTE

22:10 – TGCOM24

22:15 – METEO.IT

22:17 – SESSOMATTO – 2 PARTE

23:23 – VEDO NUDO

01:50 – ATTI IMPURI ALL’ITALIANA

03:12 – FEMMINA

TWENTYSEVEN

18:09 – TGCOM24

18:13 – METEO.IT

18:15 – LA CASA NELLA PRATERIA – L’ULTIMO ADDIO – 2 PARTE

19:00 – IL RITORNO DI COLOMBO I – INTRIGHI INSPIEGABILI

21:10 – FERMATI, O MAMMA SPARA – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24

22:15 – METEO.IT

22:17 – FERMATI, O MAMMA SPARA – 2 PARTE

18:09 – TGCOM24

18:13 – METEO.IT

18:15 – LA CASA NELLA PRATERIA – L’ULTIMO ADDIO – 2 PARTE

19:00 – IL RITORNO DI COLOMBO I – INTRIGHI INSPIEGABILI

21:10 – FERMATI, O MAMMA SPARA – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24

22:15 – METEO.IT

22:17 – FERMATI, O MAMMA SPARA – 2 PARTE

Iris

19:15 – KOJAK I – TERAPIA CON DINAMITE

20:05 – WALKER TEXAS RANGER VIII – SCONTRO FINALE – I PARTE

21:00 – ANCORA 48 ORE

23:00 – SCUOLA DI CULT

23:06 – BANGKOK DANGEROUS

01:07 – TRAVOLTI DAL DESTINO

02:33 – CIAKNEWS

02:37 – TO ROME WITH LOVE

19:15 – KOJAK I – TERAPIA CON DINAMITE

20:05 – WALKER TEXAS RANGER VIII – SCONTRO FINALE – I PARTE

21:00 – ANCORA 48 ORE

23:00 – SCUOLA DI CULT

23:06 – BANGKOK DANGEROUS

01:07 – TRAVOLTI DAL DESTINO

02:33 – CIAKNEWS

02:37 – TO ROME WITH LOVE

TV8

19:00 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Lunigiana

20:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Puglia

21:30 – Il vento del perdono

23:30 – La memoria del cuore

01:30 – Mordimi

03:15 – Lady Killer Ep. 11

04:15 – Lady Killer Ep. 4

05:15 – Coppie che uccidono Ep. 6

19:00 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Lunigiana

20:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Puglia

21:30 – Il vento del perdono

23:30 – La memoria del cuore

01:30 – Mordimi

03:15 – Lady Killer Ep. 11

04:15 – Lady Killer Ep. 4

05:15 – Coppie che uccidono Ep. 6

Italia 2

18:00 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – LA BAMBINA EMARGINATA

18:30 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – IL RITORNO DI OLVIA

19:00 – DUE UOMINI E 1/2 – LA CHANCE

19:25 – DUE UOMINI E 1/2 – PUGNO DI FERRO IN GUANTO DI VELLUTO

19:55 – DUE UOMINI E 1/2 – IL KILLER

20:20 – DUE UOMINI E 1/2 – NESSUNO E’ PERFETTO

20:45 – DUE UOMINI E 1/2 – L’ UOMO DEI SOGNI

21:15 – LA CITTA’ VERRA’ DISTRUTTA ALL’ALBA

18:00 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – LA BAMBINA EMARGINATA

18:30 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – IL RITORNO DI OLVIA

19:00 – DUE UOMINI E 1/2 – LA CHANCE

19:25 – DUE UOMINI E 1/2 – PUGNO DI FERRO IN GUANTO DI VELLUTO

19:55 – DUE UOMINI E 1/2 – IL KILLER

20:20 – DUE UOMINI E 1/2 – NESSUNO E’ PERFETTO

20:45 – DUE UOMINI E 1/2 – L’ UOMO DEI SOGNI

21:15 – LA CITTA’ VERRA’ DISTRUTTA ALL’ALBA

La 5

18:05 – DAYDREAMER – LE ALI DEL SOGNO

19:05 – DAYDREAMER – LE ALI DEL SOGNO

20:05 – DAYDREAMER – LE ALI DEL SOGNO

21:10 – NEW YORK ACADEMY – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:17 – METEO.IT

22:19 – NEW YORK ACADEMY – 2 PARTE

23:10 – BALLARE PER UN SOGNO – 1 PARTE

18:05 – DAYDREAMER – LE ALI DEL SOGNO

19:05 – DAYDREAMER – LE ALI DEL SOGNO

20:05 – DAYDREAMER – LE ALI DEL SOGNO

21:10 – NEW YORK ACADEMY – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:17 – METEO.IT

22:19 – NEW YORK ACADEMY – 2 PARTE

23:10 – BALLARE PER UN SOGNO – 1 PARTE

NOVE

18:15 – Sulle orme dell’assassino 4′ Stagione Ep.5

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? – 1^TV 4′ Stagione Ep.14

20:20 – Don’t Forget the Lyrics – Stai sul pezzo 3′ Stagione Ep.9

21:25 – Angelo Izzo – Cuore nero – 1^TV

23:05 – Il mistero delle gemelline scomparse

00:30 – Ho vissuto con un killer 1′ Stagione Ep.6

01:20 – Ho vissuto con un killer 2′ Stagione Ep.7

02:15 – Ho vissuto con un killer 3′ Stagione Ep.16

18:15 – Sulle orme dell’assassino 4′ Stagione Ep.5

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? – 1^TV 4′ Stagione Ep.14

20:20 – Don’t Forget the Lyrics – Stai sul pezzo 3′ Stagione Ep.9

21:25 – Angelo Izzo – Cuore nero – 1^TV

23:05 – Il mistero delle gemelline scomparse

00:30 – Ho vissuto con un killer 1′ Stagione Ep.6

01:20 – Ho vissuto con un killer 2′ Stagione Ep.7

02:15 – Ho vissuto con un killer 3′ Stagione Ep.16

Cielo

18:15 – Tiny House – Piccole case per vivere in grande Ep. 6

18:45 – Love It or List It – Prendere o lasciare Katherine e Tyler

19:45 – Affari al buio Il quartiere coreano

20:15 – Affari di famiglia La chitarra dei Beatles

20:45 – Affari di famiglia Chumlee in difficoltà

21:15 – Cold Blood – Senza pace

23:15 – The Right Hand – Lo stagista del porno Ep. 3

23:45 – The Right Hand – Lo stagista del porno Ep. 4

18:15 – Tiny House – Piccole case per vivere in grande Ep. 6

18:45 – Love It or List It – Prendere o lasciare Katherine e Tyler

19:45 – Affari al buio Il quartiere coreano

20:15 – Affari di famiglia La chitarra dei Beatles

20:45 – Affari di famiglia Chumlee in difficoltà

21:15 – Cold Blood – Senza pace

23:15 – The Right Hand – Lo stagista del porno Ep. 3

23:45 – The Right Hand – Lo stagista del porno Ep. 4

La7

18:50 – Lingo – Parole in gioco

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – Otto e Mezzo (r)

01:50 – Artbox

02:30 – L’Aria che Tira (r)

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – White collar – Fascino criminale

20:00 – La cucina di Sonia

20:30 – Lingo – Parole in gioco

21:30 – Harry ti presento Sally

23:20 – Tutte le donne della mia vita

01:40 – La cucina di Sonia

01:50 – Le parole della salute

Food Network

18:00 – In cucina con Imma e Matteo 1′ Stagione Ep.7

18:30 – In cucina con Imma e Matteo 1′ Stagione Ep.2

19:00 – In cucina con Imma e Matteo 1′ Stagione Ep.8

19:30 – In cucina con Imma e Matteo 1′ Stagione Ep.3

20:00 – In cucina con Imma e Matteo 1′ Stagione Ep.6

20:30 – In cucina con Imma e Matteo 1′ Stagione Ep.1

21:00 – In cucina con Imma e Matteo 1′ Stagione Ep.5

21:30 – In cucina con Imma e Matteo 1′ Stagione Ep.10

TOP CRIME

18:30 – HAMBURG DISTRETTO 21 XIII – NEMICO E SOCCORRITORE

19:23 – THE CLOSER II – SPARIZIONE INGIUSTIFICATA

20:16 – THE CLOSER II – CHI HA SBAGLIATO?

21:10 – HAMBURG DISTRETTO 21 XIII – UN COMPLEANNO INDIMENTICABILE

22:03 – HAMBURG DISTRETTO 21 XIII – LA GRANDE ESPLOSIONE

22:58 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XV – RAGIONEVOLE DUBBIO

23:52 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XV – PENSIERI CRIMINALI

00:46 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XX – TOLLERANZA ZERO

GIALLO TV

19:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 6′ Stagione Ep.2

20:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 6′ Stagione Ep.3

21:10 – I misteri di Brokenwood 4′ Stagione Ep.4

23:10 – Perception 1′ Stagione Ep.9

00:10 – Perception 1′ Stagione Ep.10

01:10 – L’ispettore Barnaby 20′ Stagione Ep.4

03:10 – The Murder Shift 2′ Stagione Ep.2

04:05 – Murder Comes to Town 5′ Stagione Ep.8

Rai Premium

19:30 – Ma’kari – I colpevoli sono matti

21:20 – Il gioiello nascosto

22:55 – Italiani fantastici e dove trovarli

23:50 – Last Cop – L’ultimo sbirro 4

00:35 – Last Cop – L’ultimo sbirro 4

01:20 – Last Cop – L’ultimo sbirro 4

02:05 – La Squadra

03:45 – Allora in onda

Mediaset Extra

20:30 – L’ISOLA DEI FAMOSI EXTENDED EDITION 1°TV

00:35 – L’ISOLA DEI FAMOSI EXTENDED EDITION

04:02 – TGCOM24

04:04 – L’ISOLA DEI FAMOSI EXTENDED EDITION

HGTV – HOME GARDEN TV

18:10 – HGTV: la sfida dei designer 1′ Stagione Ep.3

19:05 – HGTV: la sfida dei designer 1′ Stagione Ep.4

20:05 – Come nuova con Jennifer 2′ Stagione Ep.2

21:05 – Come nuova con Jennifer 2′ Stagione Ep.5

22:05 – Come nuova con Jennifer – 1^TV 2′ Stagione Ep.7

23:05 – Come nuova con Jennifer 2′ Stagione Ep.6

00:05 – Come nuova con Jennifer 2′ Stagione Ep.4

01:00 – Come nuova con Jennifer 2′ Stagione Ep.3

TV2000

18:26 – Tg 2000

19:01 – Santa Messa

19:33 – In cammino

20:00 – Santo Rosario

20:29 – Tg 2000

20:54 – Aquile Randagie

22:38 – SAN FRANCESCO SAVERIO – FINO ALL’ESTREMITA’ DELLA TERRA

23:45 – Compieta

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Andrea Celeste

19:00 – Andrea Celeste

19:30 – Ciao Chef!

20:00 – La Quiero A Morir

21:00 – Split

22:00 – Weddings Luxury

22:30 – Veronica Il Volto Dell’Amore

ALMA TV

18:00 – Viaggi Straodinari

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Il Bel Paese

20:30 – L’Italia In Tour

21:00 – In Gran Forma Con Rosanna Lambertucci

21:30 – Mangiare Con Gusto

22:00 – Aggiungi Un Posto A Tavola

VH1

18:00 – TOP CHART NOW!

19:00 – VH1 Playlist

20:00 – Ridiculousness Italia

20:25 – Ridiculousness Italia

20:55 – Ridiculousness Italia

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots

21:45 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:10 – Catfish: False Identita’

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – GET SMART

19:30 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA MERCATO

23:30 – SCISSORS – FORBICI

TeleReporter

18:00 – Memory

18:12 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – TG E Meteo

20:30 – Zerovero

21:20 – Il Rompiscatole – Home Ed.

21:30 – Sergio Colmes Indaga

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Zerovero

20:50 – Il Rompiscatole – Home Ed.

21:00 – Sarà Perchè Tifiamo

22:00 – Borotalk

23:00 – Linea Rossa

Campionesport

18:00 – Via Col Venti

18:30 – Rubriche Commerciali

19:30 – CS Good News

20:00 – Estrazione Del Lotto

20:30 – Zerovero

21:10 – Un Amore Di Stadio

21:30 – Il Gioco Del Mondo

22:00 – Vacanze A Km 0

18:00 – Via Col Venti

18:30 – Rubriche Commerciali

19:30 – CS Good News

20:00 – Estrazione Del Lotto

20:30 – Zerovero

21:10 – Un Amore Di Stadio

21:30 – Il Gioco Del Mondo

22:00 – Vacanze A Km 0

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Daiana Crivelli

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:45 – Dall – AZet – A presenta Sara Galeazzi

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Attenti a quei due Presenta Luca Mora

La2

18:25 – Il commissario Heldt – Graffiti Stagione 3, episodio 2

19:15 – Il mistero delle lettere perdute – Miracolo di Natale – Prima parte Stagione 1, episodio 13

20:05 – Telesguard

20:20 – Via per sempre – Goie e dolori 4/6

21:05 – Blackhat

23:15 – Caccia a Ottobre Rosso

01:25 – Telesguard

01:35 – Il Quotidiano (R) Attualità della Svizzera italiana

Rai Sport +HD

18:00 – Rally

19:00 – Radio Corsa

20:00 – Triathlon

21:20 – Atletica Leggera Atletica. Meeting Castiglione

22:30 – L’uomo e il mare

23:00 – Reparto Corse

23:30 – Tg Sport

23:50 – Rally

SuperTennis

19:30 – Internazionali BNL d’Italia 2023 Trevisan vs Muchova

21:00 – Supertennis Today Speciale RG

21:30 – Us – Open Story Osaka vs Williams 2018

23:30 – Internazionali BNL d’Italia 2023 Sinner vs Shevchenko

01:30 – Magazine ATP

02:00 – Best of WTA 2023 Sabalenka vs Badosa Stoccarda

04:30 – ATP 1000 Madrid Struff vs Tsitsipas

Euro Sport

19:00 – Tennis Roland Garros Secondo turno Live

19:55 – Magazine Le Mans 24 For 24

20:00 – Tennis Roland Garros Secondo turno Live

23:45 – Magazine Le Mans 24 For 24

23:50 – Arrampicata sportiva Coppa del Mondo Salt Lake City. Boulder M (Finale)

00:30 – Surf World League Championship Tour Margaret River

01:30 – Tennis Roland Garros Secondo turno

03:00 – Magazine Unlock the Power of Sport

SportItalia

18:00 – Calcio Today (diretta)

19:00 – Pre partita Playoff Campionato Primavera (diretta)

19:30 – Playoff Campionato Primavera (diretta)

21:30 – Post partita Playoff Campionato Primavera (diretta)

22:00 – Rally Dreamer

22:30 – Si Live 24 (diretta)

23:00 – Sportitaliamercato (diretta)

00:00 – Si Live 24

Rai Gulp

18:05 – Vita da giungla

18:20 – Dragonero

18:45 – Idefix e gli irriducibili

18:55 – Idefix e gli irriducibili

19:10 – Le cronache di Nanaria

19:35 – Kung Fu Panda

20:00 – Robin Hood

20:15 – Le straordinarie avventure di Jules Verne

Rai YoYo

18:00 – Hello Yoyo

18:30 – Pinocchio and friends

18:40 – Pinocchio and friends

18:50 – Kapuf – Piccolo mostro

19:00 – Kapuf – Piccolo mostro

19:10 – Momonsters

19:20 – Momonsters

19:25 – Momonsters

Boing

18:45 – Il Trio Mutanda

19:10 – Teen Titans Go!

19:35 – Teen Titans Go! Eroe della settimana

20:15 – Craig

21:10 – Capitan Tsubasa

22:25 – Adventure Time

01:30 – Dragon Ball Super

02:40 – Lo straordinario mondo di Gumball

Cartoonito

18:10 – Blaze e le Megamacchine

18:40 – Blaze e le Megamacchine

19:05 – Meteo – Heroes – nuovi episodi

19:30 – Scegliamo io e te – La casa delle bambole di Gabby vs Santiago dei Mari

20:50 – Hey Duggee

21:20 – Santiago Dei Mari nuovi episodi

21:45 – Santiago Dei Mari nuovi episodi

22:10 – Trenino Thomas

Frisbee

18:00 – Turbozaurs 2′ Stagione Ep.6

18:15 – Curioso come George 14′ Stagione Ep.3

18:40 – Curioso come George 14′ Stagione Ep.4

19:00 – Super Wings – I guardiani del mondo 6′ Stagione Ep.20

19:10 – Super Wings – I guardiani del mondo 6′ Stagione Ep.12

19:25 – Curioso come George 14′ Stagione Ep.5

19:50 – Curioso come George 14′ Stagione Ep.6

20:15 – Curioso come George 14′ Stagione Ep.7

K2

18:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.14

18:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.16

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.18

18:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.20

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.23

19:05 – Il barbiere pasticciere 1′ Stagione Ep.8

19:25 – Il barbiere pasticciere 3′ Stagione Ep.29

19:40 – Il barbiere pasticciere 1′ Stagione Ep.11

DeaKids

18:05 – Zig & Sharko Nascondere e cigolare

18:15 – Zig & Sharko Gli invasori

18:25 – Zig & Sharko I burloni

18:30 – Zig & Sharko Nuoto sincronizzato

18:40 – Zig & Sharko Immacolata

18:50 – Il Barbiere pasticciere L’impiegato del mese

19:00 – Il Barbiere pasticciere Pan Barbiere stella del cinema

19:10 – Il Barbiere pasticciere Il talento nascosto di Choco

Super

18:15 – Due Fantagenitori

18:40 – Due Fantagenitori

18:50 – Due Fantagenitori

19:05 – A casa dei Loud

19:30 – A casa dei Loud

20:00 – Henry Danger

20:25 – Henry Danger

20:50 – Henry Danger

Rai 5

19:05 – Rai News Giorno

19:10 – I Promessi Sposi

20:15 – Prossima fermata America

21:15 – Opera: Il trovatore

23:30 – U2 – Live in London

00:20 – Marvin Gaye – What’s going on

01:15 – Rai News Notte

01:20 – I Promessi Sposi

Rai Storia

18:30 – Storia delle nostre città

19:30 – Rai – News

19:35 – Ritratti contemporanei Giuseppe Ungaretti

19:55 – Le serie di Rai – Cultura.it Ep 17 – La via verso la Grande Guerra

20:10 – Storie Benemerite St 1 Ep 1 – Racconti eroici

20:15 – Il giorno e la storia 1 giugno 2023

20:35 – Passato e Presente

21:10 – L’Italia della Repubblica – L’alba della Repubblica

Rai Scuola

18:00 – Un’ora sola

19:00 – Vita da Ricercatore

19:30 – 24/7 Wild

20:20 – Wood Wide Web

21:05 – Sapiens – Un solo pianeta

22:00 – Progetto Scienza Files

22:05 – Le meraviglie dell’intelligenza artificiale

23:00 – TGR Leonardo

Motor Trend Italia

18:25 – A caccia di auto 9′ Stagione Ep.4

19:25 – A caccia di auto 10′ Stagione Ep.4

20:20 – Affari a quattro ruote 10′ Stagione Ep.11

21:20 – Affari a quattro ruote – On the Road 5′ Stagione Ep.5

22:15 – I maghi del garage 8′ Stagione Ep.8

23:10 – I maghi del garage – 1^TV 8′ Stagione Ep.9

00:05 – I maghi del garage 7′ Stagione Ep.3

00:55 – Affari a quattro ruote 11′ Stagione Ep.3

DMAX

19:00 – Nudi e crudi XL 1′ Stagione Ep.4

20:55 – LBA Playoff (live) Banco di Sardegna Sassari – EA7 Emporio Armani Milano

23:15 – Questo strano mondo con Marco Berry 1′ Stagione Ep.5

00:10 – Questo strano mondo con Marco Berry 1′ Stagione Ep.6

01:05 – Moonshiners – 1^TV 6′ Stagione Ep.12

02:00 – Moonshiners – 1^TV 6′ Stagione Ep.13

02:55 – Moonshiners 4′ Stagione Ep.13

03:50 – Ce l’avevo quasi fatta 8′ Stagione Ep.10

Focus TV

18:00 – ENGINEERED

19:00 – MEGA SHIPPERS II – GIGANTI SUL MARE

20:16 – COSE DI QUESTO MONDO III – LA MALEDIZIONE DEL MOSTRO MARINO

21:15 – I MISTERI DELL’UNIVERSO

23:15 – GLI ALBUM DI FREEDOM – IL MITO U.S.A.

01:15 – MAYDAY: AIR DISASTER – THE ACCIDENT FILES III – VIP A BORDO

02:00 – ENGINEERED

02:41 – TGCOM24

RealTime

18:25 – Abito da sposa cercasi Come vestire una donna

19:25 – Casa a prima vista Ep. 18

20:30 – Casa a prima vista Ep. 19 Prima TV

21:30 – Sorelle al limite L’impensabile Prima TV

22:25 – Sorelle al limite I biscotti Prima TV

23:20 – Vite al limite Rena e Lee

01:20 – Vite al limite Janine

03:00 – Vite al limite Alicia

Discovery Channel

18:00 – I boss del recupero Ep. 4

18:55 – I boss del recupero Ep. 5

19:50 – I boss del recupero Ep. 6

21:00 – Science Survivor La maledizione della Giungla

21:55 – I guardiani delle paludi I mostri

22:50 – I guardiani delle paludi Notte di terrore

23:45 – Chi cerca trova: Top 10 restauri Ep. 1

00:40 – Chi cerca trova Ep. 11

Sky Uno

18:00 – Quattro matrimoni – Ep. 3

19:10 – MasterChef Australia – Ep. 38

20:15 – Francesca Michielin – Cani sciolti

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel – Emilia Romagna – Pet Friendly – Prima TV

22:25 – Bruno Barbieri – 4 Hotel – Firenze

23:35 – Bruno Barbieri – 4 Hotel – Emilia Romagna – Pet Friendly

00:45 – Alessandro Borghese – Celebrity Chef – Ep. 34

01:40 – Alessandro Borghese – Celebrity Chef – Ep. 14

18:15 – Dolci di Pasqua Ep. 2

18:45 – Il genio del pane

19:10 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

21:15 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo Prima TV

22:30 – Cucine da incubo La Tana degli Elfi – Puglia

23:35 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo

00:45 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

03:00 – Cuochi d’Italia Ep. 3

Sky Cinema 1

18:35 – The Woman King

20:55 – 100X100Cinema

21:15 – Sex and the City

23:45 – Baywatch

01:50 – 13 Hours: The Secret Soldiers Of Benghazi

04:15 – The Twin – L’altro volto del male

19:30 – La Befana vien di notte

21:15 – Belli ciao

22:50 – Belli ciao

00:20 – Il sacro male

02:05 – 100X100Cinema

02:25 – Save the Last Dance

04:20 – La Befana vien di notte II – Le origini

SKY Cinema Family

19:15 – Il mago di Oz (Vers. Rest.)

21:00 – Rosanero

22:45 – Karate Kid 4

00:35 – Space Jam

02:05 – Tommy la mummia e la sfinge di Shakaba

03:30 – Sheeba

05:05 – Canterville – Un fantasma per antenato

19:35 – Spirit – Cavallo selvaggio

21:00 – Spirit – Il ribelle

22:35 – Shrek

00:10 – Shrek 2

01:45 – 100X100Cinema

01:55 – Madagascar

03:25 – Madagascar 3: ricercati in Europa

05:00 – I pinguini di Madagascar

Sky Cinema Romance

19:25 – Per sfortuna che ci sei

21:00 – Via col vento

00:40 – Nessuno come noi

02:25 – Il palazzo del Viceré

04:15 – Mamma Mia!

19:10 – The Words

21:00 – Vi presento Joe Black

00:00 – Tristano & Isotta

02:10 – Crazy & Rich

04:10 – Lasciarsi un giorno a Roma

Sky Cinema Collection

18:40 – Transformers – L’ultimo cavaliere

21:15 – Transformers

23:40 – Transformers – La vendetta del caduto

02:10 – Transformers 3

04:45 – Questo o quello – Speciale

05:00 – Transformers 4 – L’era dell’estinzione

18:45 – Inception

21:15 – Interstellar

00:05 – Tenet

02:40 – 100X100Cinema

03:00 – Interstellar

05:50 – Batman Begins

Sky Cinema Action

19:10 – L’ultimo boyscout – Missione: sopravvivere

21:00 – L’uomo sul treno – The Commuter

22:50 – Charlie’s Angels

00:35 – Charlie’s Angels – Più che mai

02:25 – Scommessa con la morte

04:00 – Police Story

05:45 – Gamer

18:45 – Maze Runner – La fuga

21:00 – Fast & Furious 9

23:25 – I mercenari – The Expendables

01:15 – Renegades – Commando d’assalto

03:05 – Max Payne

04:45 – La resa dei conti

SKY TG24

18:00 – TG24 MEZZ’ORA

18:30 – SKY TG24 ECONOMIA

19:00 – IL TG DELLE DICIANNOVE

19:30 – TG24 MONDO

20:00 – TG24

20:20 – TRIBU’

21:00 – TG24 MEZZ’ORA

21:30 – TG24 MEZZ’ORA

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – L’intervista (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti

21:10 – Documentario

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV