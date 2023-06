Su Rai Uno Manchester City – Inter, su Rai Uno Sei mai stata sulla luna? Guida ai programmi Tv della serata del 10 giugno 2023

Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 10 giugno 2023? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Uno dalle 21.25 Sei mai stata sulla luna? Guia, una giornalista di moda sofisticata e snob, eredita una masseria in Puglia. Giunta al Sud per vendere la proprietà trova la fattoria occupata da tre uomini molto “particolari”, lontani dal suo stile di vita. Su Rai 4 dalle 21.22 Cristalli di memoria. Kelly Moore, pittrice gallerista, si risveglia senza memoria in un ospedale in seguito a un incidente. Non sa più di chi fidarsi tra le persone che la circondano: il fidanzato, il manager e la miglior amica. Uno di loro l’ha tradita e ha cercato di ucciderla. Su Rai 4 dalle 21.20 Curve – Insidia Mortale. In viaggio da sola in auto per raggiungere alcuni amici, la giovane Mallory da un passaggio a uno sconosciuto che si rivela ben presto essere un pericoloso psicopatico. Su Rai Movie dalle 21.10 Non odiare. Simone Segre è un chirurgo con una ferita aperta, impossibile per lui da ricucire. Da qualche parte nella sua anima c’è un dolore che non passa, legato ad un padre ingombrante, sopravvissuto alla Shoah. Su Italia 1 dalle 21.20 Shrek e vissero felici e contenti. Shrek e’ annoiato dalla routine della sua vita. Per mano del malvagio Tremotino e’ catapultato in una realta’ alternativa in cui lui e Fiona non si sono mai incontrati. Su Rete 4 dalle 21.25 Come un uragano. Un uomo e una donna colpiti dalla passione durante un uragano. Su Sky Cinema dalle 21.15 The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo. Jason Bourne è tornato. La sua angoscia è sempre alimentata dal bisogno di sapere chi e perchè lo ha trasformato in una macchina per uccidere cancellandone l’identità. A questo si aggiunge il desiderio di vendicare la morte della sua compagna. Su Iris dalle 21 The Game – nessuna regola. Uno spento uomo d’affari di mezza età, si fa convincere dal fratello minore ad iscriversi in un club che organizza giochi tanto realistici che lo faranno precipitare in un incubo senza fine.

TELEFILM

Su Rai Tre dalle 21.30 L’amica geniale. Elena continua a studiare, ma fatica a prendere buoni voti. Lila, anche se ormai è finita a lavorare nel calzaturificio del padre, riesce ad aiutarla con il latino e finisce col metterla in ombra quando, in seguito ad un concorso indetto dal maestro Ferraro, tutto il rione scopre che è lei la persona che ha letto tutti i libri della biblioteca del quartiere.

INTRATTENIMENTO

Su Canale 5 dalle 21 Manchester City – Inter. Dallo Stadio Olimpico Ataturk di Istanbul, i nerazzurri di Simone Inzaghi sfidano i campioni d’Inghilterra del Manchester City nell’attesissima Finale di Champions League.

Guida tv di sabato 10 giugno: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’ Weekend

20:00 – Tg1

20:35 – Techetechete’

21:25 – Blanca

23:30 – Tg1 Sera

23:35 – Speciale Tg1

00:45 – Che tempo fa

00:50 – Sottovoce

Rai 2

18:15 – Tg2 L.I.S.

18:20 – Rai Tg Sport della Domenica

19:00 – NCIS New Orleans

20:30 – Tg2

21:00 – CSI: Vegas 2

23:25 – La Domenica Sportiva Estate

00:30 – Meteo 2

00:35 – Appuntamento al cinema

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:30 – Sapiens Files – Un solo pianeta

21:25 – Kilimangiaro – Il viaggio che verra’

23:30 – Tg3 Mondo

23:55 – Meteo 3

00:00 – 1/2 h in piu’

Rai 4

18:00 – Il commissario Rex 3

18:50 – Il commissario Rex 3

19:35 – Il commissario Rex 3

20:30 – Il commissario Rex 3

21:20 – Cocaine – La vera storia di White Boy Rick

23:10 – Curve – Insidia mortale

00:35 – Anica – Appuntamento al cinema

00:40 – The Midnight Man

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO STORY

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:21 – ROCKETMAN – 1 PARTE

22:15 – TGCOM

22:16 – METEO.IT

Italia 1

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – IL CANDELABRO UMANO

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – ANALISI FASULLE

21:21 – EMIGRATIS – LA RESA DEI CONTI

00:21 – ZOOLANDER – 1 PARTE

Canale 20 Mediaset

19:00 – KICKBOXER: RETALIATION – 1 PARTE

19:43 – TG COM

19:48 – METEO.IT

19:50 – KICKBOXER: RETALIATION – 2 PARTE

21:04 – LA FURIA DEI TITANI – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO.IT

22:15 – LA FURIA DEI TITANI – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 ULTIM’ORA

19:50 – TEMPESTA D’AMORE – 54 – PARTE 3 – 1aTV

20:30 – CONTROCORRENTE

21:25 – BRAVEHEART-CUORE IMPAVIDO – 1 PARTE

22:03 – TGCOM

22:05 – METEO.IT

22:09 – BRAVEHEART-CUORE IMPAVIDO – 2 PARTE

Warner TV

19:10 – Obiettivo Brass

21:30 – Due gemelle per un papà

23:30 – Due magiche gemelle

01:30 – Nikita 1′ Stagione Ep.8

02:25 – Nikita 1′ Stagione Ep.9

03:20 – Nikita 1′ Stagione Ep.10

04:10 – Nikita 1′ Stagione Ep.11

05:05 – Nikita 1′ Stagione Ep.12

Rai Movie

19:25 – Niente puo’ fermarci

21:10 – Sempre amici

23:20 – Il sole a mezzanotte – Midnight sun

00:55 – Vivere

02:50 – In grazia di Dio

05:00 – L’ultimo guappo

Cine 34

19:10 – A CENA CON… – RICKY & BARABBA

21:01 – TI AMO IN TUTTE LE LINGUE DEL MONDO – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24

22:14 – METEO.IT

22:16 – TI AMO IN TUTTE LE LINGUE DEL MONDO – 2 PARTE

23:00 – E ADESSO SESSO

00:47 – VIUUULENTEMENTE… MIA

02:18 – ONORE E SANGUE

TWENTYSEVEN

18:00 – LA CASA NELLA PRATERIA I-II-III-IV – PARTITA

19:00 – A-TEAM I – FIGLI DI JAMESTOWN

20:00 – A-TEAM I – PRO E CONTRO

21:10 – SCUOLA DI POLIZIA 5: DESTINAZIONE MIAMI – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24

22:15 – METEO.IT

22:17 – SCUOLA DI POLIZIA 5: DESTINAZIONE MIAMI – 2 PARTE

23:10 – TO ROME WITH LOVE – 1 PARTE

Iris

21:00 – DARK PLACES – NEI LUOGHI OSCURI

23:19 – THE RIVER WILD-IL FIUME DELLA PAURA

01:28 – DISASTRO A HOLLYWOOD

03:11 – CIAKNEWS

03:14 – NICK CARTER NON PERDONA

04:45 – L’UOVO DEL SERPENTE

TV8

19:00 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Non solo Matera

20:15 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Milano

21:30 – Gialappa – Show Ep. 4 Prima TV

23:30 – Gialappa – Show Ep. 4

01:30 – American Pie – Il manuale del sesso

03:15 – Lady Killer Ep. 18

04:15 – Coppie che uccidono Ep. 8

05:15 – Lady Killer Ep. 20

Italia 2

18:05 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE IL LANCIO DELLE POLPETTE DI RISO

18:35 – THE MIDDLE – GIOCHI DI FAMIGLIA

19:00 – THE MIDDLE – IL PREMIO

19:25 – THE MIDDLE – CUORE DI MAMMA

19:55 – THE MIDDLE – STORMY MOON

20:20 – THE MIDDLE – IL BALLO STUDENTESCO

20:45 – THE MIDDLE – PUZZE E DINTORNI

21:15 – THE BIG BANG THEORY – IL DETERIORAMENTO DELLA COMUNICAZIONE

La 5

19:00 – IL PECCATO E LA VERGOGNA 2

21:10 – KISS THE CHEF – IMPREVISTI DI NOZZE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:17 – METEO.IT

22:19 – KISS THE CHEF – IMPREVISTI DI NOZZE – 2 PARTE

23:05 – JENNY’S WEDDING – 1 PARTE

23:49 – TGCOM24

23:52 – METEO.IT

NOVE

18:35 – Il contadino cerca moglie 2′ Stagione Ep.3

20:00 – Little Big Italy 5′ Stagione Ep.1

21:25 – Little Big Italy 4′ Stagione Ep.10

23:10 – Little Big Italy 5′ Stagione Ep.1

00:45 – Naked Attraction Italia 1′ Stagione Ep.2

02:20 – Naked Attraction Italia 1′ Stagione Ep.2

03:50 – Sesso da arresto 1′ Stagione Ep.4

04:20 – Sesso da arresto 1′ Stagione Ep.11

Cielo

19:15 – Affari al buio Nuove sfide

19:45 – Affari al buio La resa dei conti

20:15 – Affari di famiglia Duello infuocato

20:45 – Affari di famiglia La sceneggiatura di Star Wars

21:15 – Max Payne

23:15 – XXX – Un mestiere a luci rosse Ep. 3

23:45 – XXX – Un mestiere a luci rosse Ep. 4

00:15 – La cultura del sesso Istanbul

La7

18:50 – LA7 DOC – La Piramide di Giza

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Una giornata particolare – La marcia su Roma

23:30 – LA7 DOC – Margherita S La Donna che inventò Mussolini

00:30 – TG LA7 Notte

00:40 – In Onda (r)

01:20 – Uozzap

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – L’ingrediente perfetto – A tu per tu

19:00 – I menù di Benedetta

19:55 – La cucina di Sonia-

21:25 – Ghost Wisperer – Presenze St.2

00:45 – Brutti, sporchi e cattivi

02:50 – I menù di Benedetta

Food Network

18:20 – Cucina economica 2′ Stagione Ep.6

19:00 – Cucina economica 2′ Stagione Ep.4

19:35 – Cucina economica 2′ Stagione Ep.2

20:15 – Cucina economica 1′ Stagione Ep.9

20:50 – Cucina economica 2′ Stagione Ep.5

21:30 – Cucina economica 2′ Stagione Ep.1

22:10 – Cucina economica 2′ Stagione Ep.3

22:45 – Cucine da incubo Italia 3′ Stagione Ep.6

TOP CRIME

18:30 – ALL RISE I – ISOLAMENTO

19:23 – THE CLOSER III – FINCHE’ MORTE NON CI SEPARI – II PARTE

20:16 – THE CLOSER III – FRATELLI DI SANGUE – I PARTE

21:10 – COLOMBO – DALLE SEI ALLE NOVE

22:57 – Poirot: sipario – L’ultima avventura di Poirot – 1 PARTE

23:48 – TGCOM24

23:49 – METEO.IT

23:51 – Poirot: sipario – L’ultima avventura di Poirot – 2 PARTE

GIALLO TV

19:15 – L’ispettore Barnaby 21′ Stagione Ep.3

21:10 – L’ispettore Barnaby 1′ Stagione Ep.1

23:10 – Vera 12′ Stagione Ep.4

01:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 1′ Stagione Ep.5

02:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 1′ Stagione Ep.6

03:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 1′ Stagione Ep.7

04:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 1′ Stagione Ep.8

05:05 – Nightmare Next Door 4′ Stagione Ep.5

Rai Premium

19:30 – Che Dio ci aiuti 6

21:20 – The Voice Kids

00:45 – La mafia uccide solo d’estate

01:40 – La mafia uccide solo d’estate

02:30 – Piloti

02:50 – Heartland 1

03:35 – Dream Hotel: Thailandia

05:00 – Cuori rubati

Mediaset Extra

21:40 – L’ISOLA DEI FAMOSI EXTENDED EDITION

01:42 – TGCOM24

01:44 – L’ISOLA DEI FAMOSI EXTENDED EDITION

05:11 – ZIG ZAG

HGTV – HOME GARDEN TV

18:00 – Chi cerca trova: super restauri 4′ Stagione Ep.11

19:00 – Chi cerca trova: super restauri 4′ Stagione Ep.12

20:00 – Chi cerca trova 8′ Stagione Ep.8

21:00 – Chi cerca trova 8′ Stagione Ep.9

22:00 – Chi cerca trova 8′ Stagione Ep.10

23:00 – Chi cerca trova 7′ Stagione Ep.1

00:00 – Chi cerca trova 7′ Stagione Ep.2

01:00 – Chi cerca trova 7′ Stagione Ep.3

TV2000

18:28 – Tg 2000

18:49 – IL TORNASOLE

19:00 – Santa Messa

20:00 – Rosario

20:30 – Tg 2000

20:51 – Soul

21:24 – Un cuore semplice

23:03 – Parigi a tutti i costi.

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Andrea Celeste

19:00 – Andrea Celeste

19:30 – Ciao Chef!

20:00 – La Quiero A Morir

21:00 – The F.B.I.

22:00 – Fuori Dai Fornelli

22:30 – Veronica Il Volto Dell’Amore

ALMA TV

20:30 – Gulliver

21:00 – L’eccellenza Del Gusto – Gelatieri In Sfida

21:30 – Maratona L’Oro Delle Nostre Terre

01:00 – Cercando Shangri-La

02:00 – Il Bel Paese

02:30 – L’Argonauta

03:00 – Viaggi Straodinari

04:00 – Atlante

VH1

19:00 – VH1 Playlist

20:00 – Ridiculousness Italia 1 8

20:25 – Ridiculousness Italia 1 9

20:55 – Ridiculousness Italia 1 10

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots 5 1

21:45 – Ridiculousness: Veri American Idiots 5 2

22:10 – Ridiculousness: Veri American Idiots 8 21

22:35 – Ridiculousness: Veri American Idiots 8 22

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – GET SMART

19:00 – NO GOOD DEED

20:45 – DIRETTA STADIO

23:00 – B-LAB

23:30 – MOTORPAD TV

00:00 – CROSSOVER – UNIVERSO NERD

01:00 – MISSIONE RELITTI

TeleReporter

18:00 – Memory

18:12 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – Il Giardino Di Albert

20:30 – Motor – Cube

21:00 – Filo Diretto

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

20:00 – BOROTALK

21:00 – Mazzolari Arte Contemporanea

22:00 – Vacanze A Km 0

23:00 – Borotalk

00:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

Campionesport

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

18:30 – Rubriche Commerciali

19:30 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

20:00 – LINEA ROSSA

21:00 – A-Z

21:30 – Francis Il Mulo Parlante

23:30 – Rubriche Commerciali

00:30 – NOTTE DELLE AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Il giardino di Albert – Siccità sotto la lente

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:20 – Lo Specchio – Ospite: Luca Cereda

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Sottosopra – Sottosopra 12.1 a cura di Fulvio e Nicolò Mariani

La2

18:00 – Mountainbike: Coppa del mondo 2023 Cross country maschile (SUI) Diff

19:30 – Mountainbike: Coppa del mondo 2023 Cross country femminile (SUI)

20:30 – La domenica sportiva Le immagini del week end

21:05 – Tenet

23:35 – Sguardi

00:30 – La domenica sportiva (R)

00:55 – Motomondiale 2023 – Gran Premio d’Italia (R) Moto – GP Diff

01:50 – Il Quotidiano (R) Attualità della Svizzera italiana

Rai Sport +HD

18:00 – Atletica Leggera

20:00 – Taekwondo

21:45 – Ciclismo

22:45 – Calcio: Mondiali Under 20

00:55 – Nuoto sincronizzato

02:50 – Nuoto sincronizzato

04:30 – Nuoto sincronizzato

05:30 – L’uomo e il mare

SuperTennis

19:30 – Internazionali BNL d’Italia 2023 Kalinina vs Kudermetovva

21:00 – Supertennis Today Speciale RG

21:30 – US Open Story Kerber vs Pliskova 2016

23:45 – Colpo da Campione Comparazione Servizio Alcaraz/Rune

00:00 – Best of WTA 2023 Sabalenka Rybakina Indian Wells

02:00 – Best of ATP 2023 Sinner Hurkacz Montecarlo

04:30 – Internazionali BNL d’Italia 2023 Kalinina s Kudermetova

Euro Sport

18:45 – Tennis Roland Garros Finale F

20:00 – Magazine Best of Roland Garros

21:05 – Ciclismo Giro di Svizzera M Einsiedeln 12,7 km Differita

22:10 – Automobilismo Mondiale Endurance 24h Le Mans (Gara)

23:30 – Magazine Best of Roland Garros

00:30 – Equitazione Global Champions Tour Cannes. Salto ostacoli

01:30 – Tennis Roland Garros Finale F

03:00 – Automobilismo Mondiale Endurance 24h Le Mans (Gara)

SportItalia

19:30 – Solo Calcio (diretta)

20:00 – Si Live 24 (diretta)

20:30 – Goalcar 2022

21:00 – Inside City “Together: Champions Again”

22:00 – Calcio Mercato Live weekend (diretta)

23:00 – Calcio Mercato Live weekend (diretta)

00:00 – TG Qatar (diretta)

00:30 – Si Live 24

Rai Gulp

18:05 – Vita da giungla

18:20 – Dragonero

18:45 – Idefix e gli irriducibili

18:55 – Idefix e gli irriducibili

19:10 – Le cronache di Nanaria

19:35 – Kung Fu Panda

20:00 – Robin Hood

20:15 – Le straordinarie avventure di Jules Verne

Rai YoYo

18:00 – Topo Tip

18:05 – Topo Tip

18:15 – Topo Tip

18:20 – Topo Tip

18:30 – Pinocchio and friends

18:40 – Bluey

18:50 – Bluey

18:55 – Bluey EP. 24

Boing

18:00 – Harry Potter – Il torneo delle case di Hogwarts

19:10 – Scooby-Doo! contro i Gul

20:35 – Looney Tunes Show

21:20 – Il Trio Mutanda

21:50 – Capitan Tsubasa

01:30 – Dragon Ball Super

02:40 – Lo straordinario mondo di Gumball

Cartoonito

18:00 – Paw Patrol

18:15 – Blaze e le Megamacchine

18:40 – Blaze e le Megamacchine

19:05 – Tom & Jerry in New York

19:35 – Tom & Jerry in New York

19:55 – La casa delle Bambole di Gabby – Nuovi episodi

20:25 – La casa delle Bambole di Gabby

20:50 – Santiago Dei Mari nuovi episodi

Frisbee

18:20 – Curioso come George 3′ Stagione Ep.1

18:45 – Yoko 2′ Stagione Ep.3

18:55 – Yoko 2′ Stagione Ep.4

19:05 – Yoko 2′ Stagione Ep.5

19:20 – Curioso come George 3′ Stagione Ep.2

19:45 – Curioso come George: Febbre di Primavera

21:00 – Curioso come George 3′ Stagione Ep.3

21:25 – Super Wings – I guardiani del mondo 6′ Stagione Ep.2

K2

18:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.2

18:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.3

18:25 – A tutto reality l’isola: il ritorno 1′ Stagione Ep.7

18:50 – A tutto reality l’isola: il ritorno 1′ Stagione Ep.8

19:15 – A tutto reality l’isola: il ritorno 1′ Stagione Ep.9

19:40 – A tutto reality l’isola: il ritorno 1′ Stagione Ep.10

20:05 – A tutto reality l’isola: il ritorno 1′ Stagione Ep.11

20:25 – A tutto reality l’isola: il ritorno 1′ Stagione Ep.12

DeaKids

18:00 – Zig & Sharko Il conquistatore

18:05 – Zig & Sharko Non si gioca così

18:15 – Zig & Sharko Facciamo brillare

18:25 – Le avventure di Bernie Ep. 23

18:30 – Le avventure di Bernie Ep. 24

18:35 – Le avventure di Bernie Ep. 25

18:40 – Le avventure di Bernie Ep. 26

18:45 – Le avventure di Bernie Ep. 27

Super

18:10 – SpongeBob

18:30 – A casa dei Loud

19:00 – A casa dei Loud

19:30 – A casa dei Loud

20:00 – Transformers: Earth – Spark

20:25 – Transformers: Earth – Spark

20:50 – Henry Danger

21:15 – Henry Danger

Rai 5

18:20 – Opera: L’italiana in Algeri

20:40 – Rai News Giorno

20:45 – L’attimo fuggente

21:15 – Di la’ dal fiume e tra gli alberi

23:00 – Borg McEnroe

00:45 – Rai News Notte

00:50 – Tuttifrutti

01:15 – Il caffe’

Rai Storia

18:10 – Italiani

19:05 – Rai News Giorno

19:10 – La pace perduta

19:55 – Storie Benemerite

20:00 – Iconologie quotidiane

20:05 – Il giorno e la Storia

20:25 – Scritto, letto, detto

20:35 – Passato e presente

Rai Scuola

18:00 – Digital World

18:25 – Patrimonio Subacqueo UNESCO

18:30 – I segreti del colore

19:00 – Gocce

19:10 – Cuccioli selvaggi

20:15 – Documentari d’autore

21:00 – Storie della Scienza

22:00 – Progetto Scienza Files

Motor Trend Italia

18:35 – Affari a quattro ruote 17′ Stagione Ep.8

19:30 – Affari a quattro ruote 16′ Stagione Ep.7

20:25 – Affari a quattro ruote 16′ Stagione Ep.5

21:20 – Affari a quattro ruote 16′ Stagione Ep.5

22:15 – Ingegneria degli errori con Piergiorgio Odifreddi – 1^TV 4′ Stagione Ep.8

23:15 – Ingegneria degli errori con Piergiorgio Odifreddi 4′ Stagione Ep.6

00:15 – Come è fatto 25′ Stagione Ep.11

00:45 – Come è fatto 25′ Stagione Ep.8

DMAX

19:30 – Nudi e crudi XL 7′ Stagione Ep.2

21:25 – Border Security: terra di confine – 1^TV 4′ Stagione Ep.6

22:20 – Border Security: terra di confine 4′ Stagione Ep.4

23:15 – Grandi evasioni della storia con Morgan Freeman 1′ Stagione Ep.1

00:10 – Grandi evasioni della storia con Morgan Freeman 1′ Stagione Ep.2

01:05 – Border Control Gibilterra 1′ Stagione Ep.8

02:05 – Border Control Gibilterra 1′ Stagione Ep.9

03:00 – Border Control Gibilterra 1′ Stagione Ep.10

Focus TV

18:00 – LE PIRAMIDI PERDUTE DEGLI AZTECHI

19:00 – TOMBE EGIZIE – LA MISSIONE FINALE – SAQQARA E LE MUMMIE DIMENTICATE

20:15 – TOMBE EGIZIE – LA MISSIONE FINALE – IL MISTERO DEI SARCOFAGI

21:15 – FREEDOM OLTRE IL CONFINE

23:15 – LE MERAVIGLIE DEL PARCO DI YELLOWSTONE – UNA VITA IN VOLO

00:15 – LE MERAVIGLIE DEL PARCO DI YELLOWSTONE LUNGO IL FIUME SELVAGGIO

01:15 – IL CERCHIO DELLA VITA – NATURA MERAVIGLIOSA – UNA CASA SICURA

02:00 – UNIVERSO AI RAGGI X I

RealTime

18:10 – Il castello delle cerimonie Il matrimonio di Lina e Luigi

18:45 – Il castello delle cerimonie La comunione di Arianna

19:15 – Il castello delle cerimonie Il matrimonio di Francesca e Michele

19:45 – Il castello delle cerimonie Il matrimonio di Greta e Giuseppe

20:20 – Il castello delle cerimonie Il matrimonio di Anna e Luigi

20:50 – 90 giorni per innamorarsi: e poi… L’amara verità

22:45 – 90 giorni per innamorarsi: e poi… Niente è scontato Prima TV

00:45 – La clinica della pelle Agonia

Discovery Channel

18:00 – I re del legno Ep. 10

20:00 – Dinosauri: misteri svelati

21:00 – Dino Hunters Il mammut Prima TV

21:55 – Dino Hunters Scavi promettenti

22:50 – Dino Hunters Il sito di Duckbill

23:45 – Come funziona l’Universo Ai confini dell’Universo

00:40 – Come funziona l’Universo Apocalisse stellare

01:35 – Morgan Freeman Science Show Gli alieni sono tra di noi?

Sky Uno

18:00 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Colli bolognesi

19:10 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Emilia Romagna – Pet Friendly

20:20 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Trieste

21:30 – Gialappa – Show Ep. 4 Prima TV

23:15 – Gialappa – Show Ep. 4

01:00 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Trieste

02:10 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Emilia Romagna – Pet Friendly

03:20 – Alessandro Borghese Kitchen Sound Menù Ep. 3

Sky Cinema 1

19:35 – Fuori dalla legge

21:15 – Inside Man

23:25 – The Twin – L’altro volto del male

01:20 – Aspirante vedovo

02:50 – Grazie ragazzi

04:45 – Amore senza confini – Beyond Borders

SKY Cinema Family

19:05 – Ruby Red III – Verde smeraldo

21:00 – Le avventure di Sharkboy e Lavagirl in 3-D

22:40 – Rosanero

00:20 – Harry Potter e la camera dei segreti

03:00 – Belle & Sebastien – Amici per sempre

04:35 – Karate Kid 4

Sky Cinema Romance

18:45 – La verità è che non gli piaci abbastanza

21:00 – Il giorno più bello

22:45 – Un matrimonio all’inglese

00:30 – Due cuori e una provetta

02:15 – The Millionaire

04:15 – 100X100Cinema

04:35 – Disobedience

Sky Cinema Collection

19:40 – Pupazzi alla riscossa – Ugly – Dolls

21:15 – Mister Link

22:55 – Il principe d’Egitto

00:40 – Alla ricerca della valle incantata

01:50 – Il prodigioso Maurice

03:25 – Stuart Little 3 – Un topolino nella foresta

04:45 – Asterix contro Cesare

Sky Cinema Action

19:05 – La mummia – La tomba dell’imperatore Dragone

21:00 – Extraction

22:40 – Jack Ryan: L’iniziazione

00:30 – L’ultima sfida di Bruce Lee

02:00 – Echo Effect

03:30 – Hunger Games: La ragazza di fuoco

05:55 – Hunger Games – Il canto della rivolta – Parte 1

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – L’intervista (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti

21:10 – Documentario

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV