Su Rai Uno Juventus – Siviglia, su Canale 5 Quasi amici. Guida ai programmi Tv della serata dell’11 maggio 2023

Cosa ci propone la programmazione televisiva di giovedì 11 maggio 2023? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Tre dalle 21.20 Benvenuto papà. Franco, dopo un importante colloquio di lavoro a Roma, torna nella sua casa in Puglia, dove lo aspettano la moglie e i figli. Quando l’uomo viene colto improvvisamente da un ictus, la sua vita e quella della sua famiglia cambia per sempre. Su Rai Movie dalle 21.10 Arrival. Stati Uniti, terzo millennio. Navicelle aliene circondano la Terra e la linguista Louise è arruolata per stabilire un contatto. Su Canale 5 dalle 21.47 Quasi amici. L’amicizia tra un ricco disabile ed il suo badante, un ex detenuto. Su Italia 1 dalle 21.20 The Transporter. Frank trasporta a pagamento merce clandestina. L’ultima, delicatissima consegna, e’ la figlia di un boss cinese. Su Sky Cinema dalle 21.15 Hancock. John Hancock è un supereroe alcolizzato affetto da amnesia. I suoi poteri sono: l’invulnerabilità, la forza sovrumana, l’immortalità, il super salto e la capacità di volare.Su Iris dalle 21 Il prescelto. Lo sceriffo Edward Maulis e’ chiamato ad investigare sulla sparizione di una ragazza in un’isola remota della costa del Maine.

TELEFILM/SERIE TV

Su Rai 4 dalle 21.20 Hawaii Five 0. Dopo aver scoperto che sua madre è viva, McGarrett cerca di riallacciare un rapporto con lei elaborando questa situazione. La squadra rintraccia anche Frank Delano, responsabile di aver ucciso la moglie di Chin.

ATTUALITA’

Su Rete 4 dalle 21.25 Dritto e rovescio. Prodotto da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma, l’attualita’ politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Due dalle ore 21 Eurovision Song Contest. In diretta dalla Liverpool Arena, Mara Maionchi e Gabriele Corsi guidano il pubblico italiano attraverso le ultime curiosità e le performances degli artisti della seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2023.

SPORT

Su Rai Uno dalle 20.50 Calcio: Europa League. I bianconeri ospitano il Siviglia nella semifinale di andata dell’Europa League 2023, traguardo fondamentale per salvare la stagione dopo aver perso campionato e Coppa Italia.

Guida tv di giovedì 11 maggio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’Eredità

20:00 – Tg1

20:30 – Cinque Minuti

20:35 – Calcio Juventus – Siviglia

23:10 – Porta a porta

23:25 – Tg1 NOTIZIARIO.

23:30 – Porta a porta

00:55 – Viva Rai2!

Rai 2

18:00 – Rai Parlamento Telegiornale

18:10 – Tg2 L.I.S.

18:15 – Tg2

18:35 – Rai Tg Sport Sera

18:45 – Hawaii Five-0

19:30 – NCIS

20:15 – Eurovision Song Contest 2023 – Anteprima

20:30 – Tg2

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:15 – La gioia della musica

20:40 – Il cavallo e la torre

20:50 – Un posto al sole

21:20 – Indovina chi viene a cena

23:15 – Mixer. Venti anni di televisione

Rai 4

18:20 – Hudson & Rex 4

19:05 – Bones 6

19:50 – Bones 6

20:35 – Criminal Minds 5

21:20 – Hawaii Five-0 3

22:05 – Hawaii Five-0 3

22:45 – Hawaii Five-0 3

23:30 – The corrupted – Impero criminale

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO STORY

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO STORY

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21:21 – QUASI AMICI – 1 PARTE

Italia 1

18:22 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:29 – CAMERA CAFE’ – LA WEDDING PLANNER

19:38 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – ADDIO WARRICK

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – 20 CHILOMETRI

21:20 – BACK TO SCHOOL

00:31 – YES MAN – 1 PARTE

Canale 20 Mediaset

18:27 – THE FLASH IV – PROCESSO A FLASH

19:22 – CHICAGO MED III – A DURA PROVA

20:13 – THE BIG BANG THEORY VIII – L’ATTENUAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

20:36 – THE BIG BANG THEORY VIII – L’APPROSSIMAZIONE DELLA SPEDIZIONE

21:04 – TERMINATOR GENISYS – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO.IT

22:15 – TERMINATOR GENISYS – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 ULTIM’ORA

19:50 – METEO.IT

19:52 – TEMPESTA D’AMORE – 45 – PARTE 1 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – DRITTO E ROVESCIO

00:50 – PENSA IN GRANDE

01:52 – TG4 – L’ULTIMA ORA NOTTE

Warner TV

18:00 – Smallville 7′ Stagione Ep.20

18:50 – Smallville 8′ Stagione Ep.1

19:40 – Supernatural 5′ Stagione Ep.12

20:35 – Supernatural 5′ Stagione Ep.13

21:30 – Meteor

23:40 – Fringe 1′ Stagione Ep.17

00:40 – Fringe 1′ Stagione Ep.18

01:50 – Fringe 1′ Stagione Ep.17

Rai Movie

18:00 – L’uomo della valle maledetta

19:30 – Preparati la bara!

21:10 – Arrival

23:05 – L’amore e il sangue

01:20 – Anica – Appuntamento al cinema

01:25 – Hannah

03:00 – L’albero delle pere

04:30 – Movie Mag

Cine 34

19:02 – A CENA CON… – DIN DON – IL RITORNO

21:00 – IL TALENTO DEL CALABRONE – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24

22:14 – METEO.IT

22:16 – IL TALENTO DEL CALABRONE – 2 PARTE

22:48 – IL GIUSTIZIERE SFIDA LA CITTA’

00:40 – LA CALIFFA

02:13 – BORDELLA

TWENTYSEVEN

18:20 – LA CASA NELLA PRATERIA VII – UNA LETTERA PER ALBERT

19:20 – COLOMBO – VINO D’ANNATA

21:10 – VIZI DI FAMIGLIA – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24

22:15 – METEO.IT

22:17 – VIZI DI FAMIGLIA – 2 PARTE

23:10 – GUARDIA DEL CORPO – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24

Iris

19:15 – KOJAK I – REQUIEM PER UN AGENTE

20:05 – WALKER TEXAS RANGER VIII – IL PRESIDENTE – IV PARTE

21:00 – SPY GAME

23:37 – TESTIMONE INVOLONTARIO

02:03 – LA CONTESSA BIANCA

04:13 – CIAKNEWS

04:17 – PRIGIONIERO NEL BUIO

05:39 – DUE PER TRE – FINALMENTE SOLI

TV8

19:00 – 100% Italia Ep. 144 Prima TV

20:00 – Prepartita Europa e Conference League Semifinali Andata Live

21:00 – UEFA Europa League Roma – Bayer Leverkusen (Semifinale Andata) Live

23:00 – Postpartita Europa e Conference League Semifinali Andata Live

00:00 – Terzo Tempo Europa 13a g. Live

00:30 – Terzo Tempo I Gol di Europa e Conference

01:00 – Terzo Tempo Tutti i Gol di Champions

01:30 – 3Ciento – Chi l’ha duro… la vince!

Italia 2

18:00 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – AVVENTURA NELLA METROPOLI DELL’ACQUA

18:30 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – LA FRANKY FAMILY

19:00 – DUE UOMINI E 1/2 – CAPITANO SENZA CERVELLO

19:25 – DUE UOMINI E 1/2 – PIANTALA DI SCHIAFFEGGIARMI

19:55 – DUE UOMINI E 1/2 – NOTTE A MALIBU’

20:20 – DUE UOMINI E 1/2 – INCONTRO FATALE

20:45 – DUE UOMINI E 1/2 – SUPERPAPA’

21:15 – DOCTOR SLEEP

La 5

19:01 – L’ISOLA DEI FAMOSI

19:10 – AMICI DI MARIA

19:40 – UOMINI E DONNE

21:10 – THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN (PART 1) – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:17 – METEO.IT

22:19 – THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN (PART 1) – 2 PARTE

23:30 – RUBY RED II – IL SEGRETO DI ZAFFIRO – 1 PARTE

NOVE

18:15 – Sulle orme dell’assassino 6′ Stagione Ep.12

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? 2′ Stagione Ep.34

20:20 – Don’t Forget the Lyrics – Stai sul pezzo – 1^TV 3′ Stagione Ep.54

21:25 – Il branco – L’omicidio di Desiree Piovanelli

23:25 – Un delitto senza corpo – Il caso Noventa

01:00 – Border Security: niente da dichiarare 1′ Stagione Ep.8

01:50 – Border Security: niente da dichiarare 2′ Stagione Ep.1

02:40 – Border Security: niente da dichiarare 2′ Stagione Ep.2

Cielo

18:45 – Love It or List It – Prendere o lasciare Natalie e Michael

19:45 – Affari al buio Mantenere la calma

20:15 – Affari di famiglia Il quadretto di Picchiarello

20:45 – Affari di famiglia La Statua della Libertà

21:15 – Prey – La preda

23:15 – The Right Hand – Lo stagista del porno Ep. 9

23:45 – The Right Hand – Lo stagista del porno Ep. 10

00:15 – The Boob Cruise – In crociera con le maggiorate

La7

18:50 – Lingo – Parole in gioco

20:00 – Tg La7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Piazza – Pulita

01:00 – Tg La7

01:10 – Otto e mezzo

01:50 – Art – Box

02:30 – L’aria che tira

La7 D

18:10 – Tg La7

18:15 – White Collar – Fascino criminale

20:00 – La cucina di Sonia

20:30 – Lingo – Parole in gioco

21:30 – Domina 1

23:35 – One day

01:45 – La cucina di Sonia

02:15 – Le parole della salute

Food Network

18:00 – Nel forno di casa tua 1′ Stagione Ep.4

18:30 – Tutti insieme in cucina – 1^TV 1′ Stagione Ep.19

19:30 – Nel forno di casa tua 1′ Stagione Ep.8

20:00 – Nel forno di casa tua 1′ Stagione Ep.5

20:30 – Nel forno di casa tua 1′ Stagione Ep.7

21:00 – Nel forno di casa tua 1′ Stagione Ep.2

21:35 – Bake Off Italia: dolci in forno 8′ Stagione Ep.7

23:15 – Bake Off Italia: dolci in forno 8′ Stagione Ep.8

TOP CRIME

18:30 – HAMBURG DISTRETTO 21 XII – IL SILENZIO E’ D’ORO

19:23 – RIZZOLI & ISLES VI – IL CAMPIONE DI RAZZA

20:16 – RIZZOLI & ISLES VI – IDENTITA’ IN VENDITA

21:10 – HAMBURG DISTRETTO 21 XIII – RAPITA

22:03 – HAMBURG DISTRETTO 21 XIII – NAVE IN BOTTIGLIA

22:58 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XII – LO SPETTACOLO

23:52 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XII – INSEGUIMENTO

00:46 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XXIII – CREDEVI NEI MIRACOLI?

GIALLO TV

18:10 – Grantchester 5′ Stagione Ep.4

19:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 3′ Stagione Ep.13

20:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 4′ Stagione Ep.1

21:10 – I misteri di Brokenwood 4′ Stagione Ep.1

23:10 – Perception 1′ Stagione Ep.3

00:10 – Perception 1′ Stagione Ep.4

01:10 – Tandem 5′ Stagione Ep.9

02:15 – Tandem 5′ Stagione Ep.10

Rai Premium

18:40 – Che Dio ci aiuti 4

19:35 – Provaci ancora prof! 7

21:20 – Ruby

23:00 – Italiani fantastici e dove trovarli

23:55 – Un’estate in Polonia

01:30 – La Squadra 2

03:05 – Disokkupati

03:30 – Dream Hotel: Chiang Mai

Mediaset Extra

20:30 – L’ISOLA DEI FAMOSI EXTENDED EDITION 1°TV

00:35 – L’ISOLA DEI FAMOSI EXTENDED EDITION

04:02 – TGCOM24

04:04 – L’ISOLA DEI FAMOSI EXTENDED EDITION

HGTV – HOME GARDEN TV

18:10 – Donne in affari 4′ Stagione Ep.3

19:05 – Donne in affari 4′ Stagione Ep.4

20:05 – Donne in affari 4′ Stagione Ep.5

21:05 – Come nuova con Jennifer 2′ Stagione Ep.1

22:05 – Come nuova con Jennifer – 1^TV 2′ Stagione Ep.4

23:05 – Come nuova con Jennifer 2′ Stagione Ep.3

00:05 – Come nuova con Jennifer 2′ Stagione Ep.2

01:05 – Come nuova con Jennifer 1′ Stagione Ep.6

TV2000

18:26 – Tg 2000

19:01 – Santa Messa

19:33 – In cammino

20:00 – Santo Rosario

20:30 – Tg 2000

20:55 – Jane Eyre

22:56 – Guadalupe un’immagine viva

23:57 – Compieta

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Andrea Celeste

19:00 – Andrea Celeste

19:30 – Ciao Chef!

20:00 – La Quiero A Morir

21:00 – The F.B.I.

22:00 – Cucina a Vista

22:30 – Veronica Il Volto Dell’Amore

ALMA TV

18:00 – Viaggi Straodinari

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Il Bel Paese

20:30 – Weekend

21:00 – In Gran Forma Con Rosanna Lambertucci

21:30 – Chef In Campo

22:00 – Aggiungi Un Posto A Tavola

VH1

18:00 – TOP CHART NOW!

19:00 – VH1 Playlist

20:00 – Ridiculousness Italia

20:25 – Ridiculousness Italia

20:55 – Ridiculousness Italia

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots

21:45 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:10 – Catfish: False Identita’

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – TACKLE

18:35 – GET SMART

19:30 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA STADIO – SPECIALE EUROPA/CONFERENCE LEAGUE

23:30 – HARD RUSH AMBUSHED

TeleReporter

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – TG E Meteo

20:30 – Zerovero

21:20 – Il Rompiscatole – Home Ed.

21:30 – Sergio Colmes Indaga

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Zerovero

20:50 – Il Rompiscatole – Home Ed.

21:00 – Sarà Perchè Tifiamo

22:00 – Borotalk

23:00 – Linea Rossa

00:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

Campionesport

18:00 – Via Col Venti

18:30 – Rubriche Commerciali

19:30 – CS Good News

20:00 – Zerovero

20:45 – Il Rompiscatole – Home Ed.

21:00 – Un Amore Di Stadio

21:30 – IL GIOCO DEL MONDO 2016 OSPITE: C. AMIRANTE (TALK SHOW)

22:00 – Vacanze A Km 0

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Daiana Crivelli

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:45 – Dall – AZet – A presenta Sara Galeazzi

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Attenti a quei due Presenta Luca Mora

La2

18:25 – Il commissario Heldt – Questione di fiuto Stagione 1, episodio 5

19:10 – Chesapeake Shores – La primavera può davvero tenerti con il fiato sospeso Stagione 6, episodio 9

19:55 – Telesguard

20:10 – Via per sempre – Benvenuti in paradiso 2/6

21:00 – Eurovision Song Contest 2023

23:10 – Il giorno in cui morì la rock star – Whitney Houston

23:35 – Vault

01:05 – Telesguard

Rai Sport +HD

20:00 – Giro d’Italia Ciclismo. Arriva il Giro

20:40 – Pallavolo

23:00 – Reparto Corse

23:30 – Tg Sport NOTIZIARIO.

23:50 – Radio Corsa

00:20 – Giro d’Italia

04:35 – Judo

SuperTennis

18:00 – WTA 1000 Madrid (replica)

19:30 – LIVE Challenger 175 Cagliari

21:15 – Supertennis TG

21:30 – LIVE WTA 1000 Madrid

23:00 – ATP 1000 Madrid (differita)

01:00 – WTA 1000 Madrid (replica)

03:00 – Prequalificazioni IBI (replica)

05:00 – Prequalificazioni IBI (replica)

Euro Sport

18:15 – Mountain Bike Coppa del Mondo Derby

18:45 – Tennis US Open Ruud – Alcaraz (Finale M)

20:00 – Ciclismo Giro di Ungheria Zalaegerszeg – Keszthely. 175,3 km (2a tappa) Differita

21:00 – Ciclismo 106° Giro d’Italia Napoli – Napoli. 162 km (6a tappa)

23:30 – Arrampicata sportiva Coppa del Mondo Seoul. Boulder M (Finale)

00:30 – Snooker Home Nations Series English Open: Selby – Brecel (Finale)

01:30 – Ciclismo 106° Giro d’Italia Napoli – Napoli. 162 km (6a tappa)

03:00 – Tennis Australian Open Rybakina – Sabalenka (Finale F)

SportItalia

19:00 – Calcio Today (diretta)

20:00 – Rally Dreamer

20:30 – Ruote in pista

21:00 – Europa League Live (diretta)

23:00 – Sportitaliamercato (diretta)

00:00 – Botafogo-Corinthians (diretta)

02:00 – Si Live 24

02:30 – Santos-Bahia

Rai Gulp

18:05 – Look at me

18:20 – Dragonero

18:45 – Tara Duncan

18:55 – Tara Duncan

19:10 – Le cronache di Nanaria

19:35 – Kung Fu Panda

20:00 – Robin Hood

20:15 – Le straordinarie avventure di Jules Verne

Rai YoYo

18:00 – Hello Yoyo

18:30 – Pinocchio and friends

18:40 – Pinocchio and friends

18:50 – Kapuf – Piccolo mostro

19:00 – Kapuf – Piccolo mostro

19:10 – Momonsters

19:20 – Momonsters

19:25 – Momonsters

Boing

18:45 – Il Trio Mutanda new

19:35 – Teen Titans Go ! – Eroe della settimana

19:50 – Teen Titans Go ! – Eroe della settimana

20:15 – Craig

20:55 – Craig

21:10 – Captain Tsubasa

21:50 – Captain Tsubasa

22:25 – Adventure Time

Cartoonito

18:10 – Blaze e le Megamacchine

18:40 – Blaze e le Megamacchine

19:05 – Tom & Jerry in New York

19:30 – Tom & Jerry in New York

19:55 – La casa delle Bambole di Gabby

20:20 – La casa delle Bambole di Gabby

20:50 – Hey Duggee – nuovi episodi

21:20 – Santiago Dei Mari nuovi episodi

Frisbee

18:00 – Turbozaurs – 1^TV 2′ Stagione Ep.7

18:15 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.28

18:40 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.29

19:00 – Super Wings – I guardiani del mondo 6′ Stagione Ep.5

19:20 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.30

19:45 – Curioso come George 2′ Stagione Ep.1

20:05 – Curioso come George 2′ Stagione Ep.2

20:35 – Curioso come George 2′ Stagione Ep.3

K2

18:00 – Il barbiere pasticciere 3′ Stagione Ep.5

18:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.41

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.43

18:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.45

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.47

19:05 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.49

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.36

19:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.52

DeaKids

18:00 – Zig & Sharko Una bellissima conchiglia

18:05 – Zig & Sharko Le canzoni delle sirene

18:15 – Zig & Sharko Tanto di cappello all’artista

18:25 – Zig & Sharko Una stella a bordo

18:30 – Zig & Sharko Operazione Babbo Natale

18:35 – Zig & Sharko La festa delle sirene

18:45 – Zig & Sharko Atchoo!

18:50 – Il barbiere pasticciere Ep. 3

Super

18:15 – Due Fantagenitori

18:40 – Due Fantagenitori

19:05 – A casa dei Loud

19:30 – A casa dei Loud

20:00 – Henry Danger

20:25 – Henry Danger

20:50 – Henry Danger

21:15 – Henry Danger

Rai 5

18:20 – Chopin: Concerto n.1 in mi min op.11

19:10 – Rai News Giorno

19:15 – Art rider

20:15 – Giardini fantastici e dove trovarli

20:45 – Giardini fantastici e dove trovarli

21:15 – Balletto: Carmen

23:10 – Patti Smith: Electric poet

00:05 – Cocktail Bar – Storie jazz di Roma, di note, di amori

Rai Storia

18:35 – Italia. Viaggio nella bellezza

19:25 – Rai News Giorno

19:30 – Viva la Storia

19:55 – Storia in breve

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – Passato e presente

21:10 – Nel secolo breve

22:35 – Archivi, miniere di storia

Rai Scuola

18:00 – Un’ora sola

19:00 – Mondi d’acqua

20:00 – Il mammut lanoso

20:55 – Geo

21:25 – Geo

22:00 – Progetto Scienza Files

22:05 – La storia dell’elettricità

23:00 – TGR Leonardo

Motor Trend Italia

18:25 – I maghi del garage 5′ Stagione Ep.9

19:25 – I maghi del garage 5′ Stagione Ep.10

20:20 – Affari a quattro ruote 9′ Stagione Ep.5

21:20 – Affari a quattro ruote 7′ Stagione Ep.6

22:15 – I maghi del garage 8′ Stagione Ep.5

23:10 – I maghi del garage – 1^TV 8′ Stagione Ep.6

00:05 – Affari a quattro ruote 13′ Stagione Ep.7

01:00 – Affari a quattro ruote 13′ Stagione Ep.8

DMAX

19:30 – Nudi e crudi XL 4′ Stagione Ep.4

21:25 – Il tesoro maledetto del Blind Frog Ranch – 1^TV 2′ Stagione Ep.3

22:20 – Il tesoro maledetto del Blind Frog Ranch – 1^TV 2′ Stagione Ep.4

23:15 – Questo strano mondo con Marco Berry 2′ Stagione Ep.1

00:10 – Questo strano mondo con Marco Berry 2′ Stagione Ep.2

01:05 – Moonshiners – 1^TV 4′ Stagione Ep.12

02:00 – Moonshiners – 1^TV 4′ Stagione Ep.13

02:55 – Ce l’avevo quasi fatta 7′ Stagione Ep.4

Focus TV

18:00 – GIGA STRUTTURE II – LA NAVE CARGO PIU’ GRANDE DEL MONDO

19:00 – MEGACOSTRUZIONI V

20:15 – COSE DI QUESTO MONDO II – LA CITTA’ PERDUTA DEL KALAHARI

21:15 – THE PLANETS – GIOVE

22:15 – BRIAN COX AVVENTURE NELLO SPAZIO – COS’E’ LA GRAVITA’?

23:16 – Il mistero della lancia che trafisse Gesu’

00:15 – MITI DELL’UMANITA’ – I SETTE ENIGMI PIU’ GRANDI

01:15 – MAYDAY: AIR DISASTER – THE ACCIDENT FILES I – EVIDENZE ESPLOSIVE

RealTime

18:20 – Abito da sposa cercasi Le scelte di mamma

18:50 – Abito da sposa cercasi Un corpo da amare

19:20 – Casa a prima vista Ep. 3

20:20 – Casa a prima vista Ep. 4 Prima TV

21:20 – Vite al limite Mark

23:15 – Il re del bisturi Ep. 7 Prima TV

23:45 – Il re del bisturi Ep. 8 Prima TV

00:15 – Vite al limite Seana

Discovery Channel

18:30 – Alaska: costruzioni selvagge Errori

19:20 – Alaska: costruzioni selvagge Pannelli solari

20:10 – Alaska: costruzioni selvagge Situazione stressante

21:00 – Predatori di gemme Ep. 8

22:50 – Predatori di gemme Ep. 7

00:40 – Chi cerca trova: super restauri Ep. 2

01:35 – La febbre dell’oro La scommessa

02:30 – La febbre dell’oro Sopravvivere

Sky Uno

18:05 – Quattro matrimoni Ep. 7

19:05 – MasterChef Australia Ep. 23

20:05 – Cucine da incubo Mellow Yellow

21:15 – Pechino Express – La via delle Indie Ep. 10 Prima TV

23:30 – Pechino Express – La via delle Indie Ep. 10

01:45 – Cucine da incubo Mellow Yellow

02:55 – Alessandro Borghese – Celebrity Chef Ep. 33

04:00 – Quattro matrimoni Ep. 7

Sky Cinema 1

18:55 – The Forgiven

20:55 – 100X100Cinema

21:15 – Hancock

22:55 – Bayou Caviar – Il prezzo da pagare

00:50 – Lasciarsi un giorno a Roma

02:50 – xXx

04:55 – U.S. Marshals – Caccia senza tregua

SKY Cinema Family

19:20 – Vita da giungla: Alla riscossa! Il film

21:00 – Lol – Pazza del mio migliore amico

22:45 – Clifford: Il grande cane rosso

00:25 – Moose – Un alce in famiglia

02:00 – Paddington 2

03:45 – Il mio amico Finnick

05:15 – Tata Matilda e il grande botto

Sky Cinema Romance

19:05 – Il tempo delle mele 2

21:00 – Il diario di Bridget Jones

22:40 – Jerry Maguire

01:00 – Tutto può accadere a Broadway

02:35 – Book of Love

04:20 – Adaline – L’eterna giovinezza

Sky Cinema Collection

19:20 – Maschi contro Femmine

21:15 – Mi rifaccio vivo

23:15 – Se mi lasci non vale

00:55 – La vita è una cosa meravigliosa

02:40 – Sconnessi

04:10 – Ricchi di fantasia

05:55 – Mi rifaccio vivo

Sky Cinema Action

19:30 – Shoot’ Em Up – Spara o muori!

21:00 – Le Crociate

23:30 – The Losers

01:10 – Awol 72 – Il disertore

02:35 – Tigri all’assalto

04:40 – Il mio nome è Nessuno

SKY TG24

18:00 – TG24 MEZZ’ORA

18:30 – SKY TG24 ECONOMIA

19:00 – IL TG DELLE DICIANNOVE

19:30 – TG24 MONDO

20:00 – TG24

20:20 – TRIBU’

21:00 – TG24 MEZZ’ORA

21:30 – TG24 MEZZ’ORA

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV