Su Rai Uno Mameli, su Sky Cinema Il Gladiatore, su Canale 5 la Champions League. Guida ai programmi Tv della serata del 13 febbraio 2024

Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 13 febbraio 2024? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.20 La fiera delle illusioni. Il giostraio e abile manipolatore Stan ha intenzione di raggirare un ricco imprenditore e cerca la complicità della psichiatra Lilith Ritter, che si rivela molto più pericolosa di lui. Sky Cinema dalle 21.15 Il gladiatore. Il generale romano Massimo Decimo Meridio, comandante dell’esercito del Nord, ha condotto ancora una volta i suoi legionari alla vittoria, ed ora spera di poter tornare alla sua famiglia. Ma il sovrano Marco Aurelio, oramai vecchio e stanco, gli chiede di assumere il comando dell’impero dopo la sua morte. Su Iris dalle 21 Nella valle della violenza. Un solitario vagabondo che girovaga per la cittadina dimenticata di Denton, in Texas, litiga con l’uomo sbagliato, Gilly, il figlio attaccabrighe dello spietato sceriffo della città.

SERIE TV/FICTION

Su Rai Uno dalle 21.30 Mameli – Il rgazzo che segnò l’Italia. L’Armistizio di Salasco è una cocente sconfitta e Goffredo torna dalla Lombardia deluso. L’ennesima repressione del Governo genovese lo spinge a imbarcarsi con Garibaldi verso Roma.

ATTUALITA’

Su Italia 1 dalle 21.17 Le Iene. Servizi di cronaca e attualita’, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma. Su Rete 4 dalle 21.30 É sempre Cartabianca.

DOCUMENTARI

Sulla Rai Tre dalle 21.20 A modo mio – Patty Pravo. Il documentario ripercorre la vita privata e i successi discografici di una delle voci femminili più importanti della storia della musica italiana: Nicoletta Strambelli, in arte Patty Pravo.

SPORT

Su Canale 5 dalle 20.49 RB Lipsia – Real Madrid, per gli ottavi di finale di Champions League. In diretta dalla Red Bull Arena i tedeschi guidati da Marco Rose affrontano i blancos allenati da Carlo Ancelotti.

Guida tv di martedì 13 febbraio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’

20:00 – Tg1

20:30 – Cinque minuti

20:35 – Affari tuoi

21:30 – Mameli – Il ragazzo che sogno’ l’Italia

23:30 – Porta a Porta

01:15 – Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1

02:10 – Sottovoce

Rai 2

18:05 – Rai Tg Sport Sera

19:05 – Castle

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – Mad in Italy

23:30 – Stasera c’e’ Cattelan su Rai2

00:40 – Generazione Z

01:40 – Meteo 2

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:20 – Caro Marziano

20:40 – Il cavallo e la torre

20:50 – Un posto al sole

21:20 – A modo mio – Patty Pravo

23:05 – L’arte della felicita’

Rai 4

18:20 – Hudson & Rex 4

19:05 – Senza traccia 5

19:50 – Senza traccia 5

20:35 – Criminal Minds 13

21:20 – La fiera delle illusioni

23:50 – Wonderland

00:25 – Anica – Appuntamento al cinema

00:30 – Pound of Flesh

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:29 – METEO.IT

20:30 – STRISCINA LA NOTIZINA – LA VOCINA DELLA VEGGENZINA

21:00 – CHAMPIONS LEAGUE – LIPSIA – REAL MADRID

Italia 1

18:16 – GRANDE FRATELLO

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. MIAMI – COL PASSARE DEL TEMPO

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – IN GABBIA

21:20 – LE IENE

Canale 20 Mediaset

18:23 – ARROW IV – SENZA PERMESSO

19:16 – YOUNG SHELDON III – UNA LETTERA SEGRETA E UN UMILE DISCHETTO DI CARNE PROCESSATA

19:43 – YOUNG SHELDON IV – IL GIORNO DEL DIPLOMA

20:06 – THE BIG BANG THEORY IV – LA RICOMBINAZIONE DELLA LEGA DELLA GIUSTIZIA

20:34 – THE BIG BANG THEORY IV – L’UTILIZZO DEI PANTALONI DA AUTOBUS

21:03 – GEMINI MAN – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:13 – METEO.IT

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:34 – METEO.IT

19:38 – TEMPESTA D’AMORE – 150 – PARTE 1 – 1aTV

20:30 – PRIMA DI DOMANI

21:25 – E’ SEMPRE CARTABIANCA

00:50 – DALLA PARTE DEGLI ANIMALI

02:14 – TG4 – ULTIMA ORA NOTTE

02:36 – L’ALBA

Warner TV

18:05 – Smallville – Stagione 3 Episodio 10 – Sussurro

19:00 – Supernatural – Stagione 9 Episodio 4 – Ritorno ad Oz

19:50 – Supernatural – Stagione 9 Episodio 5 – Un pomeriggio da cani

20:40 – Supernatural – Stagione 9 Episodio 6 – Il paradiso non può attendere

21:30 – E.R. – Medici in prima linea – Stagione 1 Episodio 8

01:00 – Fringe – Stagione 4 Episodio 12 – Benvenuti a Westfield

01:50 – Fringe – Stagione 4 Episodio 13 – Un essere umano migliore

02:40 – Fringe – Stagione 4 Episodio 12 – Benvenuti a Westfield

18:05 – Smallville – Stagione 3 Episodio 10 – Sussurro

19:00 – Supernatural – Stagione 9 Episodio 4 – Ritorno ad Oz

19:50 – Supernatural – Stagione 9 Episodio 5 – Un pomeriggio da cani

20:40 – Supernatural – Stagione 9 Episodio 6 – Il paradiso non può attendere

21:30 – E.R. – Medici in prima linea – Stagione 1 Episodio 8

01:00 – Fringe – Stagione 4 Episodio 12 – Benvenuti a Westfield

01:50 – Fringe – Stagione 4 Episodio 13 – Un essere umano migliore

02:40 – Fringe – Stagione 4 Episodio 12 – Benvenuti a Westfield

Rai Movie

19:10 – Piedone a Hong Kong

21:10 – Starman

23:05 – Criminal

01:00 – Anica – Appuntamento al cinema

01:05 – Brothers

02:55 – Lazzaro felice

05:00 – Costa Azzurra

19:10 – Piedone a Hong Kong

21:10 – Starman

23:05 – Criminal

01:00 – Anica – Appuntamento al cinema

01:05 – Brothers

02:55 – Lazzaro felice

05:00 – Costa Azzurra

Cine 34

19:11 – A CENA CON… – CETTO C’E’ SENZADUBBIAMENTE

21:01 – SE MI VUOI BENE – 1 PARTE

22:10 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – SE MI VUOI BENE – 2 PARTE

23:18 – IL BARBIERE DI RIO

01:34 – VIUUULENTEMENTE… MIA

03:01 – L’ARCANGELO

19:11 – A CENA CON… – CETTO C’E’ SENZADUBBIAMENTE

21:01 – SE MI VUOI BENE – 1 PARTE

22:10 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – SE MI VUOI BENE – 2 PARTE

23:18 – IL BARBIERE DI RIO

01:34 – VIUUULENTEMENTE… MIA

03:01 – L’ARCANGELO

TWENTYSEVEN

18:05 – LA CASA NELLA PRATERIA VI – UN ALLIEVO TROPPO CRESCIUTO

19:00 – LA SIGNORA DEL WEST III – PADRI E FIGLI

20:00 – LA SIGNORA DEL WEST III – LA MANDRIA – I PARTE

21:10 – LO STAGISTA INASPETTATO – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – LO STAGISTA INASPETTATO – 2 PARTE

23:10 – ARMA LETALE 3 – 1 PARTE

18:05 – LA CASA NELLA PRATERIA VI – UN ALLIEVO TROPPO CRESCIUTO

19:00 – LA SIGNORA DEL WEST III – PADRI E FIGLI

20:00 – LA SIGNORA DEL WEST III – LA MANDRIA – I PARTE

21:10 – LO STAGISTA INASPETTATO – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – LO STAGISTA INASPETTATO – 2 PARTE

23:10 – ARMA LETALE 3 – 1 PARTE

Iris

19:15 – KOJAK V – CASTELLI IN ARIA

20:05 – WALKER TEXAS RANGER VIII – IL FIGLIO DELLA SPERANZA

21:00 – IN A VALLEY OF VIOLENCE – NELLA VALLE DELLA VIOLENZA

23:16 – QUEL TRENO PER YUMA

01:47 – I TRASGRESSORI

03:27 – CIAKNEWS

03:31 – FURORE DI VIVERE

04:48 – L’IMPORTANTE E’ AMARE

19:15 – KOJAK V – CASTELLI IN ARIA

20:05 – WALKER TEXAS RANGER VIII – IL FIGLIO DELLA SPERANZA

21:00 – IN A VALLEY OF VIOLENCE – NELLA VALLE DELLA VIOLENZA

23:16 – QUEL TRENO PER YUMA

01:47 – I TRASGRESSORI

03:27 – CIAKNEWS

03:31 – FURORE DI VIVERE

04:48 – L’IMPORTANTE E’ AMARE

TV8

19:00 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 7 Episodio 1 – Basilicata – Via Herculea

20:15 – 100% Italia – Stagione 2 Episodio 87 – Prima TV

21:30 – Io prima di te

23:30 – Donne, regole… e tanti guai!

01:30 – Il matrimonio che vorrei

03:30 – Coppie che uccidono – Stagione 14 Episodio 5

04:30 – Lady Killer – Stagione 18 Episodio 6

05:15 – Lady Killer – Stagione 21 Episodio 23

19:00 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 7 Episodio 1 – Basilicata – Via Herculea

20:15 – 100% Italia – Stagione 2 Episodio 87 – Prima TV

21:30 – Io prima di te

23:30 – Donne, regole… e tanti guai!

01:30 – Il matrimonio che vorrei

03:30 – Coppie che uccidono – Stagione 14 Episodio 5

04:30 – Lady Killer – Stagione 18 Episodio 6

05:15 – Lady Killer – Stagione 21 Episodio 23

Italia 2

18:25 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – LA SPERANZA VIVE SU NAMECC

18:50 – DUE UOMINI E 1/2 VII – NOTTE A MALIBU’

19:20 – DUE UOMINI E 1/2 VII – INCONTRO FATALE

19:50 – DUE UOMINI E 1/2 VII – SUPERPAPA’

20:20 – DUE UOMINI E 1/2 VII – LO CHIAMAVO MAGOO

20:55 – DUE UOMINI E 1/2 VII – SALSICCE E PANCETTA

21:25 – NARUTO SHIPPUDEN X – IL LIBRO NINJA DI JIRAIYA: LA STORIA DEL GRANDE EROE NARUTO – RIVALI – 1aTV

21:50 – NARUTO SHIPPUDEN XI – LA STORIA DI ITACHI – LUCE E OSCURITA’: NASCITA E MORTE – 1aTV

18:25 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – LA SPERANZA VIVE SU NAMECC

18:50 – DUE UOMINI E 1/2 VII – NOTTE A MALIBU’

19:20 – DUE UOMINI E 1/2 VII – INCONTRO FATALE

19:50 – DUE UOMINI E 1/2 VII – SUPERPAPA’

20:20 – DUE UOMINI E 1/2 VII – LO CHIAMAVO MAGOO

20:55 – DUE UOMINI E 1/2 VII – SALSICCE E PANCETTA

21:25 – NARUTO SHIPPUDEN X – IL LIBRO NINJA DI JIRAIYA: LA STORIA DEL GRANDE EROE NARUTO – RIVALI – 1aTV

21:50 – NARUTO SHIPPUDEN XI – LA STORIA DI ITACHI – LUCE E OSCURITA’: NASCITA E MORTE – 1aTV

La 5

18:21 – GRANDE FRATELLO (LIVE)

19:07 – GRANDE FRATELLO

19:10 – GRANDE FRATELLO

19:15 – AMICI DI MARIA

19:45 – UOMINI E DONNE

21:10 – GRANDE FRATELLO

01:30 – GRANDE FRATELLO (LIVE)

02:00 – I CESARONI IV – GERMANA ANNO ZERO

18:21 – GRANDE FRATELLO (LIVE)

19:07 – GRANDE FRATELLO

19:10 – GRANDE FRATELLO

19:15 – AMICI DI MARIA

19:45 – UOMINI E DONNE

21:10 – GRANDE FRATELLO

01:30 – GRANDE FRATELLO (LIVE)

02:00 – I CESARONI IV – GERMANA ANNO ZERO

NOVE

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? – Stagione 4 Episodio 47

20:25 – Cash or Trash – Chi offre di più? – 1^TV – Stagione 4 Episodio 52

21:25 – Sono nata il 23

23:35 – Io, Robot – Film/Fantascienza

01:35 – Airport Security: Spagna – Stagione 1 Episodio 5

02:05 – Airport Security: Spagna – Stagione 1 Episodio 6

02:35 – Airport Security: Spagna – Stagione 1 Episodio 7

03:05 – Airport Security: Spagna – Stagione 1 Episodio 9

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? – Stagione 4 Episodio 47

20:25 – Cash or Trash – Chi offre di più? – 1^TV – Stagione 4 Episodio 52

21:25 – Sono nata il 23

23:35 – Io, Robot – Film/Fantascienza

01:35 – Airport Security: Spagna – Stagione 1 Episodio 5

02:05 – Airport Security: Spagna – Stagione 1 Episodio 6

02:35 – Airport Security: Spagna – Stagione 1 Episodio 7

03:05 – Airport Security: Spagna – Stagione 1 Episodio 9

Cielo

18:15 – Tiny House Piccole case per vivere in grande – Stagione 1 Episodio 4

18:45 – Prendere o lasciare – Stagione 7 Episodio 4 – Justin e Breanne

19:45 – Affari al buio – Stagione 10 Episodio 2 – La buona stella di Dave

20:15 – Affari di famiglia – Stagione 6 Episodio 11 – Offerta sexy

20:45 – Affari di famiglia – Stagione 6 Episodio 12 – elviselelv

21:15 – Monuments Men

23:30 – L’educazione sentimentale di Eugenie

01:15 – Le avventure amorose di Madame Tellier

18:15 – Tiny House Piccole case per vivere in grande – Stagione 1 Episodio 4

18:45 – Prendere o lasciare – Stagione 7 Episodio 4 – Justin e Breanne

19:45 – Affari al buio – Stagione 10 Episodio 2 – La buona stella di Dave

20:15 – Affari di famiglia – Stagione 6 Episodio 11 – Offerta sexy

20:45 – Affari di famiglia – Stagione 6 Episodio 12 – elviselelv

21:15 – Monuments Men

23:30 – L’educazione sentimentale di Eugenie

01:15 – Le avventure amorose di Madame Tellier

La7

18:55 – Padre Brown – St.7

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – Otto e Mezzo (r)

01:50 – Artbox

02:30 – L’Aria Che Tira (r)

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – Grey’s Anatomy –

20:00 – La cucina di Sonia

20:30 – Lingo – Parole in gioco

21:30 – Padre Brown – St.2

01:10 – La cucina di Sonia

01:20 – La mala educaxxxion

03:05 – I menù di Benedetta

Food Network

18:05 – In cucina con Luca Pappagallo – Stagione 3 Episodio 30 – Sfizi di patate

18:35 – In cucina con Luca Pappagallo – Stagione 3 Episodio 28 – Vegetariana con gusto

19:10 – In cucina con Luca Pappagallo – Stagione 4 Episodio 4 – I cannelloni

19:50 – In cucina con Luca Pappagallo – Stagione 1 Episodio 5 – Ricette vintage

20:20 – In cucina con Luca Pappagallo – Stagione 4 Episodio 5 – Qualcosa manca…

20:55 – In cucina con Luca Pappagallo – Stagione 4 Episodio 1 – Non le solite patate al forno

21:35 – In cucina con Luca Pappagallo – Stagione 4 Episodio 7 – Torte salate dal mondo

22:25 – In cucina con Luca Pappagallo – Stagione 4 Episodio 8 – Uova

TOP CRIME

18:29 – COLD CASE-DELITTI IRRISOLTI V – I FIGLI DELL’ODIO

19:22 – THE CLOSER V – FURTO D’IDENTITA’

20:15 – THE CLOSER V – ODORE DI OMICIDIO

21:10 – FBI: MOST WANTED IV – CRYPTO WARS

22:04 – FBI: MOST WANTED IV – LO SPECCHIO NERO

22:59 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XIV – UNO STUPRO LEGITTIMATO

23:53 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XIV – OMICIDIO ANNUNCIATO

00:46 – C.S.I. MIAMI VIII – L’AUTOBOMBA

GIALLO TV

18:10 – I misteri di Murdoch – Stagione 11 Episodio 8 – Brackenreid e il Boudoir

19:10 – L’ispettore Barnaby – Stagione 23 Episodio 3 – I semi della discordia

21:10 – Van Der Valk – Stagione 2 Episodio 3 – La lotta contro il male

23:10 – Shetland – Stagione 2 Episodio 1

01:20 – L’ispettore Barnaby – Stagione 13 Episodio 5 – Master class

03:10 – Murder Comes to Town – Stagione 2 Episodio 1 – Nascosti nella valle

04:05 – Murder Comes to Town – Stagione 2 Episodio 2 – Il massacro di Stipps Hill

05:00 – L’investigatore Wolfe – Stagione 2 Episodio 8 – La modella

Rai Premium

19:20 – Don Matteo 11

20:20 – Don Matteo 11

21:20 – Sognando Parigi

22:50 – Gli omicidi del lago – La ragazza dal vestito rosso

00:20 – Storie italiane

02:30 – Doc Martin 7

03:15 – Piloti

03:30 – Un Ciclone in Convento 11

Mediaset Extra

18:46 – Grande Fratello

21:11 – Grande Fratello

00:01 – Grande Fratello

01:58 – TGCOM24 BREAKING NEWS

02:01 – Grande Fratello

HGTV – HOME GARDEN TV

18:15 – Casa su misura – Stagione 4 Episodio 8 – Casa dei sogni in stile rustico-italiano

19:10 – Casa su misura – Stagione 4 Episodio 9 – Sognare in grande con un budget ridotto

20:05 – Casa su misura – Stagione 4 Episodio 10 – Una dimora tradizionale diventa ultramoderna

21:00 – Chi cerca trova: super restauri – Stagione 5 Episodio 15

22:00 – Chi cerca trova: super restauri – Stagione 5 Episodio 16

23:00 – Chi cerca trova: super restauri – Stagione 5 Episodio 17

00:00 – Chi cerca trova: super restauri – Stagione 5 Episodio 18

00:55 – Chi cerca trova: super restauri – Stagione 5 Episodio 19

TV2000

18:26 – Tg 2000

19:01 – Santa Messa

19:33 – In Cammino

20:00 – Santo Rosario da Lourdes

20:30 – Tg 2000

20:55 – The Meddler – Un’inguaribile ottimista

22:37 – RETROSCENA

22:49 – RETROSCENA

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Senorita Andrea

19:00 – Senorita Andrea

19:30 – Casahosteria

20:00 – Cristal

20:30 – Cristal

21:00 – Street Legal

22:00 – La Cucina Nel Cuore

ALMA TV

18:00 – Gli Ultimi Paradisi

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Un Amore Di Stadio

20:30 – K Around The World

21:00 – Tutto Per Tutti

21:30 – Il Massimo In Cucina

22:00 – A Casa Di Emy

VH1

18:00 – TOP CHART NOW!

19:00 – VH1 Playlist

21:00 – Top Chart 15 Anni fa

22:00 – TOP CHART NOW!

23:00 – Best of Classic Hits

01:00 – Classics & Pearls

03:00 – Classics & Pearls

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – APERICALCIO

19:00 – AZZURRO ITALIA TG

19:30 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:30 – DIRETTA STADIO

23:30 – CALCISSIMO

01:00 – RIUNIONE DI REDAZIONE

TeleReporter

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – Dossier – Salute.com

20:30 – Zerovero

21:15 – Il Rompiscatole – Home Ed.

21:30 – Sembra Ieri

22:00 – Linea Rossa

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Zerovero

20:45 – Il Rompiscatole – Home Ed.

20:53 – Timer

21:00 – Filo Diretto

23:00 – In Cammino Sulle Creste

Campionesport

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Zerovero

20:45 – IL ROMPISCATOLE HOME EDITION (QUIZ)

21:00 – Borotalk

22:00 – I Sognatori

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Zerovero

20:45 – IL ROMPISCATOLE HOME EDITION (QUIZ)

21:00 – Borotalk

22:00 – I Sognatori

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Daiana Crivelli

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:40 – Dall – AZet – A presenta Sara Galeazzi

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Attenti a quei due Presenta Luca Mora

La2

18:55 – Il prima e dopo sport Immagini sportive

19:10 – Biathlon: mondiali Nove Mesto 2024 – 15 km individuale femminile Diferita Da Nove Mesto na Morave (CZE)

20:45 – Telesguard

21:05 – Papaya 69

22:45 – Essere felici di Vasco Dones e Franco Cattaneo

23:30 – A tutta Champions Sintesi

23:50 – Sfida senza regole

00:35 – Segni dei tempi

Rai Sport +HD

18:50 – World Aquatics

19:50 – Combinata Nordica

20:20 – Serie C

22:30 – Memory – Rai Sport Memory. Valanga azzurra

23:30 – Tg Sport TG Sport Notte

23:50 – World Aquatics

01:05 – Serie C

03:05 – World Aquatics

SuperTennis

20:30 – Supertennis TG

20:45 – ATP Queen’s 2023 Musetti vs Shelton

22:45 – Challenger Bengaluru (replica)

01:00 – ATP Indian Wells 2023 Sinner vs Fritz

03:00 – Challenger Bengaluru (replica)

05:00 – ATP Finals Torino 2021 Zverev vs Djokovic

Euro Sport

18:30 – Sci Coppa del Mondo Bansko. Slalom M

19:15 – Sci Coppa del Mondo Soldeu. Slalom F

20:00 – Altri Home Nations Series Welsh Open Live

00:00 – Sport Invernali Mondiali Individuale F

01:00 – Sci Coppa del Mondo Canmore. Sprint a Tecnica Classica M/F

01:30 – Altri Home Nations Series Welsh Open

SportItalia

18:00 – Coppa d’Africa Tunisia-Namibia (diretta)

20:00 – Sky Magazine

20:30 – Serie A Live (diretta)

23:00 – Sportitaliamercato (diretta)

00:10 – Lo sai che? (diretta)

00:30 – Si Live 24 (diretta)

01:00 – Sportitaliamercato

02:00 – Lo sai che?

Rai Gulp

18:05 – Vita da giungla

18:20 – Clorofilla

18:40 – Robin Hood

18:50 – Kung Fu Panda

19:10 – Mystery Lane

19:35 – Meteo Spazio

19:45 – Il mondo di Karma

20:00 – Snow Black 2

Rai YoYo

18:00 – Hello Yoyo

18:30 – Peppa Pig

18:35 – Peppa Pig

18:40 – Bluey

18:45 – Bluey

18:55 – Bluey

19:00 – Bluey

19:10 – Pinocchio and friends

Boing

19:05 – Teen Titans Go! Eroe della settimana

20:55 – Teen Titans Go!

21:15 – Doraemon

22:15 – Dragon Ball Super

02:40 – Lo straordinario mondo di Gumball

Cartoonito

18:10 – Blaze e le Megamacchine

18:40 – Blaze e le Megamacchine

19:05 – Batwheels

19:30 – Santiago dei Mari

19:55 – Santiago dei Mari

20:05 – La casa delle Bambole di Gabby

20:30 – La casa delle Bambole di Gabby

20:55 – Batwheels

Frisbee

18:05 – Curioso come George – Stagione 12 Episodio 10

18:30 – Pfffirati – Stagione 1 Episodio 10

18:40 – Pfffirati – Stagione 1 Episodio 31

18:50 – Pfffirati – Stagione 1 Episodio 28

19:05 – Super Monsters – Stagione 3 Episodio 1

19:15 – Super Monsters – Stagione 3 Episodio 2

19:30 – Super Monsters: Mostri e mostriciattoli – Stagione 1 Episodio 8

19:45 – Curioso come George – Stagione 12 Episodio 11

K2

18:00 – Il barbiere pasticciere – Stagione 2 Episodio 6

18:25 – Il barbiere pasticciere – Stagione 2 Episodio 7

19:00 – Zig & Sharko – Stagione 4 Episodio 6

19:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 5 Episodio 38

19:35 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 5 Episodio 39

19:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 5 Episodio 40

20:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 5 Episodio 41

20:10 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 5 Episodio 42

DeaKids

18:10 – L’Inarrestabile Yellow Yeti Mostro completo

18:25 – Il Barbiere Pasticciere Il gusto del mese

18:40 – Il Barbiere Pasticciere Il vicolo dei barbieri

18:50 – Il Barbiere Pasticciere Mamma Torta cambia stile

19:00 – Il Barbiere Pasticciere Il formaggio Camembert

19:05 – Il Barbiere Pasticciere Pan Crosta innamorato

19:10 – Il Barbiere Pasticciere Il cane conteso

19:20 – Il Barbiere Pasticciere Il Maestro del te’

Super

18:15 – A casa dei Loud

18:40 – La vera casa dei Loud

19:05 – La vera casa dei Loud

19:30 – A tutto ritmo

20:00 – A tutto ritmo

20:25 – Henry Danger

20:50 – Henry Danger

21:15 – I Thunderman

Rai 5

18:30 – Tgr Bell – Italia

19:00 – Save the date

19:25 – Rai News Giorno

19:30 – Art night

20:20 – Sui binari dell’Antico Egitto

21:15 – Il mio Godard

23:00 – Rock Legends

23:25 – Lenno – NYC. John Lennon a New York

Rai Storia

18:00 – I Presidenti del Consiglio dell’Unita’ d’Italia

18:30 – L’Italia in guerra

19:35 – Rai News Giorno

19:40 – Rai54

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – Passato e presente

21:10 – 5000 anni e + La lunga storia dell’umanita’

22:05 – Gli esploratori

Rai Scuola

18:00 – Inizio e fine dell’Universo La fine

19:00 – Progetto Scienza 2023 Racconti di Scienza

19:30 – Sonno segreto, la foca monaca del Mediterraneo

20:15 – Animali metropolitani

21:00 – Newton

22:00 – Storia dell’igiene

22:50 – Gocce

23:00 – TGR Leonardo

Motor Trend Italia

18:20 – Affari a quattro ruote – Stagione 11 Episodio 3 – Mazda RX7

19:20 – Reperti d’assalto – Stagione 4 Episodio 5

20:20 – Affari a quattro ruote – Stagione 9 Episodio 6 – G-Wagen

21:20 – Meccanici allo sbando – Stagione 3 Episodio 2 – Lo show

22:15 – Guild Garage – Il re dei restauri – 1^TV – Stagione 3 Episodio 5

23:15 – Guild Garage – Il re dei restauri – Stagione 3 Episodio 4

00:15 – Reperti d’assalto – Stagione 4 Episodio 1

01:10 – Reperti d’assalto – Stagione 4 Episodio 2

DMAX

19:30 – Vado a vivere nel bosco XL – Stagione 1 Episodio 1

21:25 – Nudi e crudi: l’ultimo sovravvissuto – 1^TV – Stagione 1 Episodio 1 – Nemici

23:15 – WWE Smackdown – 1^TV

01:05 – Bodycam – Agenti in prima linea – Stagione 4 Episodio 3 – Spericolati

02:00 – Bodycam – Agenti in prima linea – Stagione 3 Episodio 1 – Vite rovinate

02:55 – Real Crash TV – Stagione 4 Episodio 2

03:50 – Real Crash TV – Stagione 4 Episodio 3

04:40 – Real Crash TV – Stagione 4 Episodio 4

Focus TV

18:00 – UNIVERSO AI RAGGI X III – MEGA TEMPESTE

19:00 – Collision a la gare de Lyon

20:00 – COSE DI QUESTO MONDO III – MISTERI NELL’OUTBACK

21:05 – NATURA FANTASTICA (E DOVE TROVARLA) – VITA

22:00 – CINA: ANTICO REGNO NATURALE – CINA ORIENTALE: L’ULTIMO RIFUGIO

23:00 – SEGRETI SOTTO LA SABBIA – SHIMAO E LE PIETRE MOBILI

00:00 – SECRETS IN THE JUNGLE – STRANE SCOPERTE NEL PROFONDO DELLA GIUNGLA – MEDUSE LACUSTRI/ RIFUGI NELLA FORESTA/ FIORE PERICOLOSO

01:00 – MAYDAY: AIR DISASTER – THE ACCIDENT FILES IV – ATTERRAGGI IMPOSSIBILI

RealTime

18:25 – Abito da sposa cercasi L’unicorno

19:25 – Casa a prima vista Ep. 47

20:30 – Casa a prima vista Ep. 52 Prima TV

21:30 – Primo appuntamento Hotel Ep. 6 Prima TV

23:05 – Primo appuntamento Hotel Ep. 5

00:40 – La clinica della pelle Ep. 8

01:35 – La clinica della pelle Ep. 9

02:30 – La clinica della pelle Ep. 10

Discovery Channel

18:00 – Moonshiners Brilla il cielo

19:00 – La febbre dell’oro Sudore e oro

21:00 – Chi cerca trova: super restauri Automi e cabine

21:55 – Chi cerca trova: super restauri Guerra civile

22:50 – Chi cerca trova: super restauri Un pavone da riparare

23:45 – Chi cerca trova Affari

00:40 – Chi cerca trova: Top 10 Luoghi straordinari

01:35 – Deadliest Catch Crollo

Sky Uno

18:00 – Alessandro Borghese Celebrity Chef – Stagione 2 Episodio 5

19:10 – MasterChef Magazine – Stagione 13 Episodio 37

19:35 – MasterChef Magazine – Stagione 13 Episodio 38 – Prima TV

20:00 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 4 Episodio 1 – Venezia

21:15 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 9 Episodio 14

22:30 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 9 Episodio 13

23:40 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 9 Episodio 14

00:50 – MasterChef Italia – Stagione 13 Episodio 17

18:15 – Dolci di Pasqua Ep. 2

18:45 – Il genio del pane

19:10 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

21:15 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo Prima TV

22:30 – Cucine da incubo La Tana degli Elfi – Puglia

23:35 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo

00:45 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

03:00 – Cuochi d’Italia Ep. 3

Sky Cinema 1

19:20 – Odio l’estate

21:15 – Il gladiatore

23:55 – Belli di papà

01:35 – Lo stagista inaspettato

03:35 – Little Dixie

05:20 – Taddeo l’esploratore e la tavola di smeraldo

19:30 – La Befana vien di notte

21:15 – Belli ciao

22:50 – Belli ciao

00:20 – Il sacro male

02:05 – 100X100Cinema

02:25 – Save the Last Dance

04:20 – La Befana vien di notte II – Le origini

SKY Cinema Family

19:25 – Ruby Gillman La ragazza con i tentacoli

21:00 – E.T. L’extra-terrestre

23:00 – Paddington 2

00:45 – La musica nel cuore August Rush

02:40 – Le avventure di Fiocco di Neve

04:10 – A spasso col panda Missione bebé

05:40 – A spasso con Willy

19:35 – Spirit – Cavallo selvaggio

21:00 – Spirit – Il ribelle

22:35 – Shrek

00:10 – Shrek 2

01:45 – 100X100Cinema

01:55 – Madagascar

03:25 – Madagascar 3: ricercati in Europa

05:00 – I pinguini di Madagascar

Sky Cinema Romance

19:10 – Secret Love

21:00 – Il padre della sposa Matrimonio a Miami

23:05 – Se mi lasci ti cancello

01:00 – A Christmas Number One

02:55 – Scusa ma ti voglio sposare

04:45 – The Wedding Planner-Prima o poi mi sposo

19:10 – The Words

21:00 – Vi presento Joe Black

00:00 – Tristano & Isotta

02:10 – Crazy & Rich

04:10 – Lasciarsi un giorno a Roma

Sky Cinema Collection

18:45 – I delitti del BarLume 11 Speciale

19:05 – Twilight

21:15 – New Moon

23:30 – The Twilight Saga: Eclipse

01:40 – I delitti del BarLume 11 Speciale

02:00 – The Twilight Saga: Breaking Dawn-Parte 1

03:55 – The Twilight Saga: Breaking Dawn-Parte 2

05:50 – I delitti del BarLume 11 Speciale

18:45 – Inception

21:15 – Interstellar

00:05 – Tenet

02:40 – 100X100Cinema

03:00 – Interstellar

05:50 – Batman Begins

Sky Cinema Action

18:40 – Spider-Man 3

21:00 – Una notte violenta e silenziosa

22:55 – The Informer Tre secondi per sopravvivere

00:50 – Inception

03:15 – I delitti del BarLume 11 Speciale

03:35 – Minority Report

18:45 – Maze Runner – La fuga

21:00 – Fast & Furious 9

23:25 – I mercenari – The Expendables

01:15 – Renegades – Commando d’assalto

03:05 – Max Payne

04:45 – La resa dei conti

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – Il TG delle Diciannove – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

22:00 – Documentario

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – L’intervista (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti

21:10 – Documentario

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV