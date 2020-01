Su Rai Uno Amore, cucina e curry, su Sky Cinema Il viaggio di Yao. Guida ai programmi Tv della serata del 14 gennaio 2020

Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 14 gennaio 2020? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Due dalle 21.20 Amore, cucina e curry. Hassan Kadam è un talento straordinario della cucina, nonostante sia un novizio e abbia imparato tutto da solo. La famiglia si deve trasferire dall’India in un piccolo villaggio francese e i componenti decidono di aprire una piccola tavola calda, ma la proprietaria di un ristorante nelle vicinanze si oppone con forza, scatenando così una guerra ai nuovi arrivati. La donna ha modo di tornare sui propri passi solo quando ha l’opportunità di assaggiare la cucina di Hassan. Su Rai 4 dalle 21.10 The Counselor – Il Procuratore. Uno stimato avvocato in cerca di guadagni facili e in procinto di sposarsi decide di entrare nel business della droga convinto di uscirne pulito. Il suo primo compito è trasportare 20 milioni in cocaina dal Messico agli Stati Uniti. Su Rai Movie dalle 21.10 la commedia romantica Sei mai stata sulla luna? Guia vive tra Milano e Parigi e lavora in una prestigiosa rivista internazionale di moda, guidando spider di lusso e viaggiando su un jet privato. Si ritrova, a causa di un’eredità, in uno sperduto paese della Puglia, essendo diventata proprietaria di un’antica masseria. Qui conosce Renzo, un contadino del posto del quale si innamora. Su Rai Premium dalle 21.20 La guerra è finita. Con la fine della Seconda Guerra Mondiale, i pochi sopravvissuti dai campi di sterminio tornano in Italia. Tra di essi alcuni bambini, cui tre adulti profondamente segnati dal conflitto e dalle persecuzioni tentano di ridare voglia di vivere. Su Sky Cinema dalle 21.15 Il viaggio di Yao. Seydou Tall, nato in Francia da famiglia senegalese, è una star del cinema. Separato da una moglie ostile e padre di un bambino di pochi anni, decide di andare in Senegal sull’onda di un’autobiografia di successo. Ad accoglierlo con entusiasmo nel paese d’origine c’è soprattutto Yao, un ragazzino di tredici anni venuto da lontano a reclamare il suo autografo. I quattrocento chilometri coperti da Yao per raggiungerlo colpiscono l’attore che abbandona il tour promozionale per riaccompagnarlo a casa. Il loro viaggio deraglierà progressivamente, stravolgendo qualsiasi storia scritta prima. Su Iris dalle 21 Le colline bruciano. Il giovane Trace Jordan è ossessionato dal desiderio di vendicare l’omicidio del fratello, ucciso da un ricco mandriano, ma nel frattempo si innamora dell’affascinante Maria. Su Cielo dalle 21.15 Quando arriva l’amore. Nonostante le insistenze della madre, la stilista Senna continua ad avere relazioni frivole con ragazzi più giovani e non vuole sposarsi ma il giorno del suo 46esimo compleanno incontra finalmente un uomo interessante.

TELEFILM

Su Canale 5 New Amsterdam: Nel primo episodio (Il tuo turno; ore 21.41) sono passati tre mesi dall’incidente e il New Amsterdam e’ tornato quasi alla normalita’, malgrado il ricordo di quel giorno sia ancora molto vivo per tutti. Nel secondo (Il quadro generale; ore 22.46) Max distribuisce un questionario a tutti i dipendenti del New Amsterdam per conoscere le loro abitudini di vita e soprattutto le loro difficoltà.

INTRATTENIMENTO

Su Italia 1 dalle 21.41 La pupa e il secchione e viceversa, condotto da Paolo Ruffini. Pupe, secchioni e viceversa convivono in una villa e competono a coppie per scambiarsi il proprio sapere e migliorarsi a vicenda, allo scopo di vincere il premio finale.

SPORT

Su Rai Uno dalle 20.30 in diretta dallo Stadio Meazza di Milano va in onda Inter – Cagliariincontro valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. In campionato i nerazzurri sono reduci dal pareggio casalingo contro l’Atalanta. In classifica la squadra di Conte è seconda in classifica con 46 punti, a -2 dalla Juventus che si è agggiudicata il titolo di Campione d’inverno. É all’esordio stagionale nella competizione. I sardi provengono dalla quarta sconfitta consecutiva, ultima delle quali quella casalinga contro il Milan, che ha decretato il ritorno al gol in Serie A, dopo quasi otto anni di Zlatan Ibrahimovic. In classifica sono ancora sesti a quota 29, ma la zona Europa si sta allontanando. La vincente tra Inter e Cagliari affronterà ai quarti una tra Atalanta e Fiorentina.

ATTUALITÁ

Su Rai Tre alle 21.20 torna #cartabianca. Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo. Su Rete 4 dalle 21.24 Fuori dal coro. Gli appuntamenti le inchieste i fatti e l’interpretazione dei temi piu’ caldi dell’attualità politica e di cronaca.

Rai 1

18:45 – L’Eredità

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Calcio: Coppa Italia 2019 / 20 Inter – Cagliari

23:00 – Porta a Porta

23:20 – TG1 60 Secondi

23:28 – Porta a Porta

00:35 – TG1 NOTTE

01:05 – Che tempo fa

Rai 2

20:00 – LOL 😉

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Il Molo Rosso

23:20 – Spy

01:15 – Protestantesimo

01:45 – Amanti e Segreti 2

03:25 – Appuntamento al cinema

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:20 – Nuovi Eroi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – #cartabianca

Rai 4

18:16 – Stitchers II ep.7

19:09 – Seal Team II ep.19

19:49 – Seal Team II ep.20

20:29 – Just for Laughs XVIII ep.18

21:10 – The Counselor – Il procuratore

22:58 – Wonderland pt.17

23:23 – L’ora nera

00:43 – X-Files IX ep.6

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA

21:20 – NEW AMSTERDAM II – IL TUO TURNO – 1aTV

Italia 1

18:05 – GRANDE FRATELLO VIP

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

19:23 – METEO.IT

19:25 – IENEYEH

20:25 – C.S.I. MIAMI – L’ULTIMA CHANCE

21:20 – LA PUPA E IL SECCHIONE E VICEVERSA

00:15 – OMICIDIO ALL’ITALIANA – 1 PARTE – 1aTV

Canale 20 Mediaset

18:07 – GOTHAM III – O SONO LA LEGGE!

18:56 – HIGHLIGHTS DAKAR 2020

19:19 – CHICAGO FIRE III – DRITTI VERSO IL DISASTRO

20:15 – THE BIG BANG THEORY X – LA CATALISI DEL CALCIO FETALE

20:42 – THE BIG BANG THEORY X – L’ELASTICITA’ DELLA VERIDICITA’

21:04 – JUPITER – IL DESTINO DELL’UNIVERSO – 1 PARTE

21:42 – TG COM

21:47 – METEO

Rete 4

18:45 – TEMPESTA D’AMORE – 19 – 1aTV

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:33 – METEO.IT

19:35 – TEMPESTA D’AMORE – 19 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – FUORI DAL CORO

00:47 – MILIARDI – 1 PARTE

01:18 – TGCOM

Cine 34

Rai Movie

19:15 – Piedone lo sbirro

21:10 – Sei mai stata sulla Luna?

23:10 – Mi rifaccio vivo

01:10 – Agathe Clery

03:00 – Anica – Appuntamento al cinema

03:05 – Una storia sbagliata

05:00 – Sodoma e Gomorra

Paramount Channel

18:40 – Soko – Misteri tra le Montagne

19:40 – Vita da strega

20:10 – Vita da strega

20:40 – Vita da strega

21:10 – Tutte contro lui

23:00 – L’Ultima Vacanza

01:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

02:00 – Law & Order: Criminal Intent

Iris

19:15 – HAZZARD – IL RITORNO DEI FAZZOLETTI ROSSI

20:05 – WALKER TEXAS RANGER IV – IL BAMBINO PRODIGIO

21:00 – LE COLLINE BRUCIANO

23:05 – WYATT EARP

03:06 – LE SABBIE DEL KALAHARI

04:58 – CIAKNEWS

05:02 – 100 RAGAZZE PER UN PLAYBOY

TV8

18:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate – Sardegna

19:30 – Cuochi d’Italia – Il campionato del mondo – Ep. 7 – Prima TV

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età – Ep. 81 – Prima TV

21:30 – Spider-Man 2

00:00 – Hancock

01:45 – Natale fuori città

03:30 – Coppie che uccidono – Ep. 3

04:30 – Non volevo: è stata colpa sua – Ep. 1

Italia 2

18:20 – MIMI’ E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO – SFIDA A DUELLO – PARTITA DELLA SALVEZZA

18:50 – MIMI’ E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO – TRE PER UNO – SORELLE AGGISAWA

19:20 – MIMI’ E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO – NON E’ DETTA L’ULTIMA – ASSO NELLA MANICA

19:50 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – IL VEICOLO SPAZIALE DEL SUPREMO

20:15 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – IL TRIO AL DECOLLO

20:40 – MY HERO ACADEMIA – LA QUALIFICAZIONE DI UN EROE

21:00 – MY HERO ACADEMIA – MUSCOLI RUGGENTI

21:30 – CAPRICCIOSA ORANGE ROAD – L’IMBARAZZO DEL PRIMO AMORE – 1aTV

La 5

18:09 – TGCOM24

18:13 – METEO.IT

18:15 – CINQUANTA SFUMATURE D’AMORE – ROSAMUNDE PILCHER: INASPETTATO COME IL DESTINO – 2 PARTE

19:35 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

19:45 – UOMINI E DONNE

21:10 – UNDERCOVER ANGEL – UN ANGELO DAL CIELO – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

NOVE

18:00 – Ce l’avevo quasi fatta 2′ Stagione Ep.6

19:00 – Camionisti in trattoria 3′ Stagione Ep.7

20:00 – Fratelli di Crozza Classic – 1^TV Ep.7

20:30 – Deal With It – Stai al gioco 1′ Stagione Ep.22

21:25 – Allacciate le cinture

23:30 – Deja vu – Corsa contro il tempo

00:50 – Airport Security Spagna 3′ Stagione Ep.4

01:20 – Airport Security Spagna 3′ Stagione Ep.6

Cielo

18:00 – Love it or List it – Prendere o lasciare Ep. 19

19:15 – Affari al buio Spennato

19:45 – Affari al buio Il vecchio paga

20:15 – Affari di famiglia Amici o colleghi?

20:45 – Affari di famiglia Un’antica rarità

21:15 – Quando arriva l’amore

23:00 – Il piacere è donna

00:15 – L’orgasmo infinito

La7

18:00 – Perception

19:00 – Body of proof

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Di – Martedì

00:50 – TG LA7 Notte

01:00 – Otto e Mezzo (R)

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – I menù di Benedetta

20:25 – Cuochi e Fiamme

21:30 – Drop Dead Diva

01:30 – La mala educaxxxion

02:25 – I menù di Benedetta

04:15 – Cuochi e Fiamme

05:10 – Ti ci porto io … In cucina con Vissani

Spike

18:30 – Buffy l’Ammazzavampiri –

19:30 – Supernatural –

20:30 – Supernatural –

21:30 – Sherlock –

23:30 – Law & Order: Criminal Intent –

00:20 – Law & Order: Criminal Intent –

01:20 – Supernatural –

02:00 – Police Interceptors –

Food Network

18:05 – Food Advisor 1′ Stagione Ep.3

19:05 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.6

20:00 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.5

21:00 – Food Advisor 1′ Stagione Ep.6

22:00 – Food Advisor – 1^TV 2′ Stagione Ep.7

23:00 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.6

00:00 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.7

01:00 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.6

TOP CRIME

19:15 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVI – RAPPORTI FORZATI

20:10 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVI – UNA STORIA DEVASTANTE

21:10 – CHICAGO P.D. III – LA PISTA DELLA CALIBRO 40

22:00 – CHICAGO P.D. III – KASUAL CON LA K

22:50 – C.S.I. NEW YORK V – TURBOLENZA

23:40 – C.S.I. NEW YORK V – LA BAMBOLA

00:35 – C.S.I. NEW YORK V – IL FRUTTO PROIBITO

01:15 – C.S.I. NEW YORK V – AIUTO

GIALLO TV

19:20 – Law & Order 18′ Stagione Ep.9

20:15 – Law & Order 18′ Stagione Ep.10

21:10 – Profiling 3′ Stagione Ep.5

22:10 – Profiling 3′ Stagione Ep.6

23:10 – L’ispettore Barnaby 14′ Stagione Ep.5

01:05 – Torbidi delitti 3′ Stagione Ep.5

02:05 – Torbidi delitti 3′ Stagione Ep.6

03:00 – Fast Forward 5′ Stagione Ep.6

Rai 5

18:30 – Rai News – Giorno RAI NEWS – GIORNO

18:35 – L’uomo che fotografava le donne

19:30 – David Bailey: il fotografo delle star

20:25 – Luis Sepulveda, lo scrittore del Sud del mondo

21:15 – Film Dopo l’amore

22:55 – Joni Mitchell – A Woman of Heart and Mind

00:25 – Thelonious Monk Quartet live, 1963 Prima e Seconda parte

00:50 – The Carole King Story, You’ve Got A Friend

Rai Premium

18:10 – Che Dio ci aiuti 3 – La ricerca del successo ep.14

19:15 – Un passo dal cielo 2 – Musica silenziosa ep.11

20:15 – Un passo dal cielo 2 – L’ ombra del diavolo ep.12

21:20 – Luisa Spagnoli

23:45 – Purché finisca bene – La tempesta

01:45 – L’ Avvocato delle Donne – Barbara p.2

03:20 – Crociere di nozze – Australia

05:00 – Incantesimo 4 – p.41

Mediaset Extra

18:45 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

21:15 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

00:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

01:57 – TGCOM24

02:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

Donna TV

18:00 – Amici Animali

18:15 – Tutorial

18:30 – Musica Maestro

19:00 – Grandi Progetti

20:00 – Cielo Rojo

21:00 – Dolce Valentina

22:00 – Grandi Progetti

23:00 – Donna pratica

TV2000

18:26 – TG 2000

18:57 – Attenti al lupo

20:00 – Rosario a Maria che scioglie i nodi

20:30 – TG 2000

20:50 – Tg Tg

21:09 – Quella nostra estate

23:04 – Retroscena

23:38 – La compieta

VH1

19:00 – Top Chart Cinque Anni fa

20:00 – Ridiculousness: Veri American Idiots

20:20 – Ridiculousness: Veri American Idiots

20:40 – Ridiculousness: Veri American Idiots

21:00 – Ink Master

22:00 – Ink Master

23:00 – Una coppia in affari

23:25 – Una coppia in affari

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

19:00 – THE COACH

19:30 – SPLIT

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA STADIO

23:30 – AFTER THE STORM

La1

18:00 – Telegiornale flash

18:10 – Zerovero

19:00 – Il Quotidiano

19:45 – Prova a chiedermelo

19:55 – Meteo regionale

20:00 – Telegiornale

20:35 – Meteo

20:40 – Via col venti

La2

18:45 – Homicide Hills – Un commissario in campagna – La lancia assassina

19:40 – Rescue Special Operations – Guerre di territorio

20:30 – Il prima e dopo sport

20:40 – Sci alpino: Coppa del mondo 2019/2020 – Slalom femminile

21:35 – Il sapore del successo

23:10 – Hockey: la partita

23:25 – Sportsera

23:50 – Criminal Minds – Luce rossa

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – Il TG delle Diciannove – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

22:00 – Documentario

Rai Sport +HD

19:10 – Pallanuoto Maschile : C.ti Europei 2020 Serbia – Russia

20:25 – Pallanuoto Maschile : C.ti Europei 2020 Italia – Grecia

21:50 – Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Slalom Femminile seconda manche (AUT)

22:30 – Sport Totale 2020

00:00 – TG Sport Notte

00:15 – Memory Review – Rullo goal serie A

00:30 – Pallanuoto Maschile : C.ti Europei 2020 Italia- Grecia

01:45 – Snowboard: Coppa del Mondo 2019/2020 Slalom Gigante Parallelo Maschile/Femminile (SUI)

Rai Sport

19:10 – Pallanuoto Maschile : C.ti Europei 2020 Serbia – Russia

20:25 – Pallanuoto Maschile : C.ti Europei 2020 Italia – Grecia

21:50 – Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Slalom Femminile seconda manche (AUT)

22:30 – Sport Totale 2020

00:00 – TG Sport Notte

00:15 – Memory Review – Rullo goal serie A

00:30 – Pallanuoto Maschile : C.ti Europei 2020 Italia- Grecia

01:45 – Basket: Campionato Italiano 2019/2020

SuperTennis

18:20 – Super – Wimbledon 2019 Berrettini v Schwartman

19:55 – Super – Wimbledon 2019 Berrettini vs Federer

20:00 – Best of Coppa Davis

21:00 – 2019, Italiani alla riscossa Berrettini vs Rublev ATP Vienna

21:01 – 2019, Italiani alla riscossa Seppi vs Kyrgios ATP Zhuhai

22:05 – Il meglio di Settembre 2019 De Minaur vs Mannarino ATP Zhuhai

01:15 – Il meglio di Ottobre Barty vs Bencic WTA Finals Shenzhen

03:00 – Il meglio di Ottobre Halep vs Andreescu WTA Finals Shenzhen

Euro Sport

18:00 – Tennis ATP Adelaide 3a g., da Adelaide, Australia

18:55 – Informazione Flash News

19:00 – Equitazione FEI World Cup da Basilea, Svizzera

20:00 – Biliardo Masters 3a g. Live

23:25 – Informazione Flash News

23:30 – Rally Dakar 8a tappa

00:00 – Rubrica Formula E FIA Championship Anteprima

00:30 – Rally Africa Eco Race 7a tappa

SportItalia

18:30 – Teleshopping

19:00 – Sportitalia News

19:30 – Teleshopping

20:00 – B Today

20:30 – Serie B Live

23:00 – Sportitalia Mercato

00:00 – Sportitalia News

00:30 – Sportitalia Mercato

Rai Gulp

18:00 – BERRY BEES

18:30 – 101 Dalmatian Street

18:55 – Baby boss di nuovo in affari

19:20 – Sara e Marti – #La nostra storia

19:45 – Soy Luna

20:35 – Penny on M.A.R.S.

21:00 – THE ATHENA

21:25 – Alex and co.

Rai YoYo

18:00 – WINX CLUB 8 – EP.8

18:25 – BING – EP.35

18:30 – BING – EP.36

18:35 – BING – EP.37

18:40 – BING – EP.38

18:50 – MASHA E ORSO – EP.14

18:55 – MASHA E ORSO – EP.15

19:00 – MASHA E ORSO – EP.16

Boing

18:05 – Craig

18:30 – Craig

19:00 – Teen Titans Go !

19:25 – Teen Titans Go !

19:50 – Teen Titans Go !

20:20 – Teen Titans Go ! – Top of the Titans ®

20:45 – Steven Universe

21:15 – Steven Universe

Cartoonito

18:00 – Pingu in Città

18:30 – Paw Patrol

18:55 – Paw Patrol

19:10 – Top Wing

19:35 – Top Wing

19:50 – Mike il Carlino

20:10 – Mike il Carlino

20:25 – Tom & Jerry Nuovi episodi

Frisbee

18:15 – Curioso come George 11′ Stagione Ep.7

18:30 – Ernest & Rebecca – 1^TV 1′ Stagione Ep.2

19:00 – Curioso come George 11′ Stagione Ep.7

19:10 – Curioso come George 11′ Stagione Ep.8

19:35 – Curioso come George 11′ Stagione Ep.9

20:00 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.20

20:30 – Trolls: la festa continua! – 1^TV 2′ Stagione Ep.25

20:55 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.21

K2

18:00 – Un idolo nel pallone 1′ Stagione Ep.6

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.15

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.16

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.17

19:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.22

20:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.23

20:25 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.19

20:50 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.20

DeaKids

18:20 – A tutto reality: azione! S2 Ep1

18:45 – A tutto reality: azione! S2 Ep1

19:10 – Io, Elvis Riboldi

19:20 – Io, Elvis Riboldi

19:35 – Io, Elvis Riboldi

20:00 – New School

20:25 – Kally’s Mashup Best Of

21:15 – New School

Super

18:15 – A casa dei Loud

18:40 – A casa dei Loud

19:05 – Game Shakers

19:30 – Game Shakers

20:00 – Henry Danger

20:25 – Henry Danger

20:50 – Kally’s Mashup

21:40 – New School

Disney Channel

18:05 – Jessie Scacco matto

18:30 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Il Gufo oscuro

18:55 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Sirena

19:20 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Zombacino

19:45 – Skatenat! Noa Passato, presente e futuro

20:00 – Skatenat! Noa La famiglia di Theresa

20:10 – Bia La verità in una canzone

20:55 – Liv e Maddie La canzone di Liv

HGTV – HOME GARDEN TV

Rai Storia

18:00 – Mariangela! p.2

19:00 – Trapani Show p.4

20:00 – Persone, eventi, ricorrenze del 14 gennaio 2020

20:30 – Passato e Presente Nino Andreatta rigorista solidale con il Prof. Agostino Giovagnoli

21:10 – Italiani. Tullia Zevi

22:10 – Sopravvissuti -La tragedia del Vajont p.2

00:00 – Notiziario-Rai – News24

00:05 – Persone, eventi, ricorrenze del 15 gennaio 2020

Motor Trend Italia

18:30 – Fast N’ Loud 3′ Stagione Ep.9

19:30 – Fast N’ Loud 3′ Stagione Ep.10

20:25 – Fast N’ Loud 3′ Stagione Ep.11

21:20 – Officine da incubo 1′ Stagione Ep.11

22:15 – I segreti delle megafabbriche – 1^TV 1′ Stagione Ep.1

23:15 – Mega fabbriche 1′ Stagione Ep.3

00:10 – Fast N’ Loud 4′ Stagione Ep.11

01:05 – Fast N’ Loud 4′ Stagione Ep.12

DMAX

18:30 – Ai confini della civiltà 5′ Stagione Ep.13

19:30 – Nudi e crudi XL 3′ Stagione Ep.9

21:25 – Una famiglia fuori dal mondo 3′ Stagione Ep.9

22:20 – Una famiglia fuori dal mondo – 1^TV 3′ Stagione Ep.10

23:15 – Una famiglia fuori dal mondo – 1^TV 3′ Stagione Ep.11

00:10 – Cops Spagna – 1^TV 3′ Stagione Ep.7

01:05 – Cops Spagna 1′ Stagione Ep.7

01:55 – Nightwatch: quelli della notte 3′ Stagione Ep.7

Focus TV

18:15 – AEREI DA COMBATTIMENTO – WINGS OF WAR – BANDITI SEGRETI & SPIE

19:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XIV – MALAYSIA AIRLINES: LE VERITA’ NASCOSTE

20:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XIV – LA MORTE DI JFK JR

21:15 – ONE STRANGE ROCK: PIANETA TERRA – LA TEMPESTA COSMICA

22:15 – ONE STRANGE ROCK: PIANETA TERRA – IL RESPIRO DELLA TERRA

23:15 – Dirigibili: ritorno al futuro

00:15 – ARIANE 5: STORIA DI UN SUCCESSO – II PARTE

01:15 – FREEDOM OLTRE IL CONFINE

RealTime

18:10 – Cortesie per gli ospiti Ep. 6

19:10 – Cortesie per gli ospiti Francesca e Federica vs. Fabio e Fausto

20:10 – Cortesie per gli ospiti Federica e Flora vs. Gabriella e Alberto

21:10 – Primo appuntamento Ep. 2 Prima TV

22:30 – Il salone delle meraviglie Ep. 3 Prima TV

23:00 – Il salone delle meraviglie Ep. 4 Prima TV

23:30 – Primo appuntamento Ep. 1

00:50 – The Bad Skin Clinic Ep. 5

Rai Scuola

18:00 – Perfect English episodio 9 Replica

18:10 – Inglese Dr. Jack Hill and Mr. Speech: Stay on your toes Replica

18:30 – Labour Of Love episodio 7 Replica

18:40 – The Language of Business episodio 9 Replica

18:55 – Gli Speciali di Rai Scuola Ostacoli Replica

19:00 – Gli Speciali di Rai Scuola Democrazia è libertà Replica

19:20 – Digital World Puntata 11 Replica

19:50 – Memex Sperimentiamo! p. 03 – Magneti Replica

LaEffe

18:50 – RED – Incredibili viaggi in treno 1′ Stagione Ep.6

19:50 – RED – La lista di Bill – Meraviglie da salvare 1′ Stagione Ep.7

20:40 – Lettori Young 1′ Stagione Ep.3

21:10 – Stockholm Requiem Bestseller in tv. 1′ Stagione Ep.3

22:05 – Stockholm Requiem Bestseller in tv. 1′ Stagione Ep.4

23:00 – La classe laeffe Film Festival

01:20 – RED – L’esploratore del gusto 1′ Stagione Ep.7

02:20 – RED – L’esploratore del gusto 1′ Stagione Ep.6

Discovery Channel

18:10 – Come è fatto Ep. 20

18:35 – Come è fatto Ep. 21

19:05 – Come è fatto Ep. 8

19:35 – Come è fatto Ep. 9

20:00 – Come è fatto Ep. 10

20:30 – Come è fatto Ep. 11

21:00 – Garage Brothers La corsa

21:55 – Velocità massima Chi è il capo?

Sky Uno

18:40 – Master – Chef Australia Ep. 57 Prima TV

19:35 – Master – Chef Magazine Ep. 12

20:00 – Master – Chef Magazine Ep. 13 Prima TV

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 7

21:15 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 3 Prima TV

22:20 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 4 Prima TV

23:25 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 3

00:30 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 4

Sky Cinema 1

19:05 – The New Pope Ep. 1

20:05 – The New Pope Ep. 2

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Il viaggio di Yao Prima TV

23:05 – Slevin – Patto criminale

01:00 – Outing – Fidanzati per sbaglio

02:40 – Deadwood – Il film

04:35 – City of Lies – L’ora della verità

SKY Cinema Family

19:30 – Z La formica

21:00 – Dragon Ball Super: Broly – Il Film

22:45 – I Flintstones

00:20 – I delitti del Bar – Lume 7

00:40 – Martian Child – Un bambino da amare

02:30 – I Puffi 2

04:15 – 100X100Cinema

04:30 – Un poliziotto alle elementari

Sky Cinema Romance

19:00 – Sabrina

21:00 – Sì, lo voglio

22:30 – Ritorno a Cold Mountain

01:10 – Baby Boom

03:05 – Tutti insieme appassionatamente

Sky Cinema Collection

19:25 – Pelham 1 2 3: Ostaggi in metropolitana

21:15 – Blow Out

23:10 – Carrie – Lo sguardo di Satana

00:55 – Hairspray – Grasso è bello

02:55 – Shout

04:30 – 100X100Cinema

04:45 – The Punisher

Sky Cinema Action

19:10 – L’implacabile

21:00 – Le miniere di re Salomone – 1a parte

22:25 – Le miniere di re Salomone – 2a parte

00:00 – Arriva un cavaliere libero e selvaggio

02:00 – The Equalizer 2 – Senza perdono

04:05 – Un uomo tranquillo

Fox

18:25 – I Simpson Il blues del bianco Natal

18:50 – I Simpson I pirati di Springfield

19:20 – I Simpson Sposata con il blob

19:45 – I Simpson Lo spione che mi amava

20:10 – The Big Bang Theory La sublimazione barbarica

20:35 – The Big Bang Theory L’equivalenza del grifone

21:00 – Mac – Gyver Il padre della sposa

21:50 – Mac – Gyver Una nuova recluta

Premium Cinema

19:09 – Ocean’s eleven – Fate il vostro gioco

21:15 – IN TIME

23:13 – The Divergent Series: Allegiant

01:20 – FILM D’AMORE E D’ANARCHIA OVVERO: STAMATTINA ALLE 10 IN VIA DEI FIORI NELLA NOTA CASA DI TOLLERANZA

03:27 – L’ ISOLA DELL’INGIUSTIZIA – ALCATRAZ

Premium Action

18:36 – CONTAINMENT – LA STRADA PER IL PARADISO

19:24 – THE ORIGINALS III – IL SALVATORE

20:12 – UNDERCOVER I – IL RICATTO

21:15 – SUPERNATURAL XII – LA FONDERIA

22:04 – SUPERNATURAL XII – INCUBO AMERICANO

22:53 – MR. ROBOT IV – PERSO PER SEMPRE

23:48 – MR. ROBOT IV – METODO NON CONSENTITO

00:43 – PROOF – REDENZIONE

Mya

18:44 – BIG BANG THEORY III – L’ECCITAZIONE LUNARE

19:08 – BIG BANG THEORY IV – LA MANIPOLAZIONE ROBOTICA

19:34 – FAMOUS IN LOVE II – INDOVINA CHI VIENE AL SUNDANCE

20:24 – RIVERDALE II – A PROVA DI MORTE

21:15 – GOD FRIENDED ME I – L’ALBA DOPO LA NOTTE

22:04 – GOD FRIENDED ME I – LA TRADIZIONE TRADITA

22:55 – LEGACIES II – QUEST’ANNO SARA’ DIVERSO

23:46 – DR. HOUSE – MEDICAL DIVISION VIII – UNA QUESTIONE D’ONORE