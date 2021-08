Su Rai Uno Nessuno mi può giudicare, su Sky Cinema Intrigo Samaria. Guida ai programmi Tv della serata del 15 agosto 2021

Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 15 agosto 2021? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di proporre una breve trama dei film. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Uno dalle 21.25 Nessuno mi può giudicare. Alice è una donna di 35 anni ricca e superficiale. Quando il marito la lascia sul lastrico, rischiando anche di farle perdere la potestà su suo figlio, la sua vita prende una svolta inaspettata. Su Rai 4 dalle 21.23 I segni del male. Dopo aver perso la fede a causa di un evento traumatico, l’ex pastore Katherine decide di affidarsi alla scienza, finché viene chiamata a indagare su strani fenomeni che ricalcano le piaghe bibliche. Su Rai Movie dalle 21.10 Amore cucina e curry. Dopo la tragica scomparsa della madre, il giovane Hassan si trasferisce dall’India all’Europa con la famiglia. La meta definitiva diventa subito Lumière, un paesino in cui il padre vede la possibilità di concretizzare un futuro di prosperità proseguendo l’attività di ristoratori. Il nuovo locale, però, fa concorrenza al ristorante dello chef stellato Mallory. Su Rete 4 dalle 21.25 Basic Instinct. Un detective indaga su un omicidio che vede coinvolta un’affascinante scrittrice di gialli e se ne innamora. Su Sky Cinema dalle 21.15 Intrigo Samaria. Daniel Alfredson dirige il capitolo finale della trilogia. Due vecchi amici si ritrovano per indagare su un compagno di classe assassinato. Scopriranno verità scioccanti l’uno sull’altro.

TELEFILM

Su Rai Due dalle 21.20 Delitti in Paradiso. Quattro giovani organizzano un addio al celibato che finisce in tragedia. Il proprietario della barca che hanno affittato, per una battuta – di pesca, viene trovato morto su una delle spiagge dell’isola. A ucciderlo è stato un arpione da pesca subacquea. Su Canale 5 dalle 21.21 Grand Hotel Intrighi e passioni. L’agente Ayala dimostra l’innocenza di Alicia. Poi Julio, Alicia e Ayala indagano sul motivo che ha spinto il padre di Alicia a lasciare a Yanes una casa in eredità.

DOCUMENTARI

Su Rai Tre dalle 21.20 Kilimangiaro.

SPORT

Su Italia 1 dalle 20.52 in diretta dallo Stadio Olimpico Grande Torino, il Toro sfida la Cremonese nella gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. In esclusiva su Mediaset.

Guida tv di domenica 15 agosto: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – Reazione a catena

20:00 – Tg1

20:35 – Techetechete’

21:25 – Nessuno mi puo’ giudicare

23:20 – Tg1 Sera

23:25 – Speciale Tg1

00:55 – Rai – News24

01:30 – Applausi Speciale – La vita e’ scena

Rai 2

18:00 – Tg2 L.I.S.

18:05 – Rai Tg Sport della Domenica

18:15 – Blue Bloods

19:40 – F.B.I.

20:30 – Tg2

21:05 – Delitti in Paradiso 10

22:05 – In punta di piedi con la morte

23:45 – La Domenica Sportiva Estate

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:30 – Sapiens Files – Un solo pianeta

21:20 – Kilimangiaro Estate

23:25 – Tg Regione

23:30 – Tg3

Rai 4

18:20 – Elementary 6

19:05 – Elementary 6

19:50 – Elementary 6

20:35 – Elementary 6

21:20 – I segni del male

23:00 – Kristen

00:40 – Hell – Esplode la furia

02:20 – Black Water

Canale 5

18:45 – CONTO ALLA ROVESCIA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – RIASSUNTO – GRAND HOTEL – INTRIGHI E PASSIONI

21:21 – GRAND HOTEL – INTRIGHI E PASSIONI I – L’ANNULLAMENTO – 1aTV

22:55 – GRAND HOTEL – INTRIGHI E PASSIONI I – IL SEQUESTRO – 1aTV

Italia 1

20:00 – COPPA ITALIA LIVE

20:52 – COPPA ITALIA – TORINO – CREMONESE

22:58 – COPPA ITALIA LIVE

23:27 – LA COSA – 1 PARTE

00:17 – TGCOM

00:20 – METEO.IT

00:23 – LA COSA – 2 PARTE

01:25 – E-PLANET

Canale 20 Mediaset

15:31 – FORMULA E 2021: BERLINO-GARA

16:35 – FREQUENCY – RIVELAZIONI

17:25 – DUE UOMINI E 1/2 I – GRUPPO DI SOSTEGNO

17:44 – COPPA ITALIA 2021-2022 – EMPOLI – LR VICENZA

19:43 – THE BIG BANG THEORY VIII – LA DETERMINAZIONE DELL’IMPEGNO

20:14 – THE BIG BANG THEORY XI – LA PROPOSTA PROPOSTA

20:47 – COPPA ITALIA 2021-2022 – VENEZIA – FROSINONE

22:51 – JOHNNY MNEMONIC – 1 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 ULTIM’ORA

19:50 – TEMPESTA D’AMORE – 24 – PARTE 2 – 1aTV

21:29 – BASIC INSTINCT (ISTINTO DI BASE) – 1 PARTE

22:12 – TGCOM

22:14 – METEO.IT

22:18 – BASIC INSTINCT (ISTINTO DI BASE) – 2 PARTE

00:10 – TRAVOLTI DAL DESTINO – 1 PARTE

Cine 34

19:04 – A CENA CON… – VITA SMERALDA

20:53 – ANTEPRIMA IL SORPASSO

21:00 – IL SORPASSO – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24

22:13 – METEO.IT

22:15 – IL SORPASSO – 2 PARTE

23:13 – IL SORPASSO

23:25 – IL GAUCHO

Rai Movie

18:05 – Arrivano i Titani

20:10 – Storia di un italiano

21:10 – Amore, cucina e curry

23:15 – Niente puo’ fermarci

01:00 – Senza buccia

02:55 – L’impossibilita’ di essere normale

05:00 – Kim

Paramount Network

19:00 – Ace Ventura – Missione Africa

21:10 – Ore 10: calma piatta

23:00 – La Terrazza Sul Lago

01:00 – Deutschland 86 Stagione 1 Episodio 03

02:00 – Deutschland 86 Stagione 1 Episodio 04

03:00 – Deutschland 86 Stagione 1 Episodio 05

04:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 7 Episodio 01

05:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 7 Episodio 02

Iris

19:01 – RISCHIO TOTALE

21:00 – GET ON UP – LA STORIA DI JAMES BROWN

23:49 – IL GRANDE GATSBY

02:30 – MIAMI VICE – IL COLOMBIANO – PILOT

04:35 – CIAKNEWS

04:38 – UN KILLER DIETRO LE QUINTE

TV8

18:00 – Zona Rossa GP Austria Differita

18:30 – Moto – E GP Austria – Race Differita

19:00 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Penisola sorrentina

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Roma

21:30 – Escape Room

23:30 – X Factor People – 10 anni di audizioni Ep. 1

01:30 – Due fidanzati per Juliette

03:30 – Coppie che uccidono Ep. 1

Italia 2

18:05 – SUPERSTORE – VACCINI E SALSE

18:35 – SUPERSTORE – MANICHINO

19:00 – SUPERSTORE – FURTO AL NEGOZIO

19:25 – SUPERSTORE – IL CLIENTE MISTERIOSO

19:55 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – AVVENTURA NELLA GRANDE PRIGIONE

20:20 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – DISCESA AGLI INFERI

20:45 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – LA COMPARSA DI MAGELLAN

21:15 – YOUNG SHELDON – UNA CASA IN VENDITA E UNA SERIA FACCENDA DA DONNE

La 5

19:10 – GRAND HOTEL – INTRIGHI E PASSIONI II – IL BALLO IN MASCHERA

21:10 – UN BEL PASTICCIO – KETTLE OF FISH – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – UN BEL PASTICCIO – KETTLE OF FISH – 2 PARTE

23:05 – ROSAMUNDE PILCHER: LA PROMESSA – 1 PARTE

23:49 – TGCOM24

23:53 – METEO.IT

NOVE

19:05 – Professione assassino 1′ Stagione Ep.13

20:00 – Little Big Italy 1′ Stagione Ep.5

21:25 – Rocky V

23:25 – Rocky IV

01:20 – Ho vissuto con un killer 5′ Stagione Ep.1

02:10 – Ho vissuto con un killer 5′ Stagione Ep.2

03:05 – Ho vissuto con un killer 5′ Stagione Ep.3

04:00 – Ho vissuto con un killer 5′ Stagione Ep.4

Cielo

18:00 – Global Meltdown

19:15 – Affari al buio Porta il fratello a lavoro

19:45 – Affari al buio Un vantaggio per Darrell

20:15 – Affari di famiglia Missione spaziale

20:45 – Affari di famiglia La Batmobile

21:15 – Suddenly

23:15 – Sesso: quello che le donne vogliono Ep. 1

23:45 – Sesso: quello che le donne vogliono Ep. 2

La7

18:50 – Bell’Italia in viaggio –

20:00 – TG LA7

20:35 – Meraviglie senza tempo – La Carnegie Hall

21:15 – L’età dell’innocenza

00:15 – Chicago

00:40 – TG LA7 Notte

02:30 – Coco Chanel & Igor Stravinsky

05:00 – Meraviglie senza tempo

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – Downton Abbey

20:35 – I menù di Benedetta

21:30 – Grey’s Anatomy – 16a stagione

00:50 – The Dr. Oz Show

03:20 – I menù di Benedetta

05:10 – Ti ci porto io … In cucina con Vissani

Spike

19:40 – Thunderbolt – Sfida mortale

21:30 – Il giovane ispettore Morse Stagione 4 Episodio 03

23:30 – Il giovane ispettore Morse Stagione 4 Episodio 04

01:30 – Top Gear Gold Stagione 8 Episodio 02

02:20 – Top Gear Gold Stagione 8 Episodio 03

03:20 – Top Gear Gold Stagione 8 Episodio 04

04:20 – Top Gear Gold Stagione 8 Episodio 05

05:10 – Police Interceptors Stagione 12 Episodio 207

Food Network

18:00 – Fatto in casa per voi 3′ Stagione Ep.21

18:30 – Fatto in casa per voi 4′ Stagione Ep.8

19:00 – Fatto in casa per voi 5′ Stagione Ep.6

19:30 – Fatto in casa per voi 4′ Stagione Ep.9

20:00 – Fatto in casa per voi 5′ Stagione Ep.7

20:30 – Fatto in casa per voi 4′ Stagione Ep.10

21:00 – Fatto in casa per voi 5′ Stagione Ep.8

21:30 – Fatto in casa per voi 5′ Stagione Ep.1

TOP CRIME

18:24 – MAIGRET – LA TRAPPOLA

20:14 – THE CLOSER V – LA VITA

21:10 – Colombo: Scandali a Hollywood – 1 PARTE

21:56 – TGCOM24

21:57 – METEO.IT

21:59 – Colombo: Scandali a Hollywood – 2 PARTE

22:50 – POIROT II – DELITTO ALL’ARMA BIANCA

23:47 – POIROT II – INDAGINE DI NATALE

GIALLO TV

19:10 – L’ispettore Barnaby 20′ Stagione Ep.1

21:10 – Van Der Valk 1′ Stagione Ep.3

23:10 – L’ispettore Barnaby 5′ Stagione Ep.3

01:05 – Omicidi a Sandhamn 8′ Stagione

02:55 – Torbidi delitti 3′ Stagione Ep.1

03:45 – Torbidi delitti 3′ Stagione Ep.2

04:30 – Torbidi delitti 3′ Stagione Ep.3

05:15 – Torbidi delitti 3′ Stagione Ep.4

Rai 5

18:30 – Rai News Giorno

18:35 – Opera: Ricciardo e Zoraide

21:15 – In scena David Bowie – London Boy

22:15 – Di la’ dal fiume e tra gli alberi

23:10 – Il profeta

01:40 – Rai News Notte

01:45 – In scena

02:40 – Di la’ dal fiume e tra gli alberi

Rai Premium

19:35 – Le ragazze di Piazza di Spagna

21:20 – Un’ora sola vi vorrei

22:45 – Pezzi unici

00:55 – Spazio 1999

01:50 – Spazio 1999

02:40 – Blu Notte – Misteri italiani

03:25 – La nuova Squadra

04:15 – La nuova Squadra

Mediaset Extra

18:15 – COLORADO

21:10 – TU SI QUE VALES

00:40 – UNA NUOVA VITA

01:05 – BUONA DOMENICA

04:23 – TGCOM24

04:25 – ZIG ZAG

05:05 – TIRA E MOLLA

Donna TV

18:00 – PILLOLE DI SAPORI

18:30 – Veronica Il Volto Dell´amore

19:30 – WEEK END

20:00 – Top Model

20:45 – GOURMET

21:00 – Street Legal

22:00 – Weddings Luxury

22:30 – SENORITA ANDREA

TV2000

18:28 – La Via Romea Strata

19:00 – Santa Messa

19:59 – Rosario

20:27 – Soul

21:02 – Maria Madre di Gesu’

22:38 – Cammina, non correre

00:33 – Angelus

00:45 – La compieta

VH1

19:00 – VH1 Happy Birthday

20:00 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 2 Episodio 01

20:30 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 2 Episodio 02

21:00 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 2 Episodio 03

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 2 Episodio 04

21:55 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 2 Episodio 08

22:20 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 2 Episodio 09

22:45 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 2 Episodio 10

Italia 7 Gold

18:00 – TG7 REGIONE

18:30 – NOI DOLOMITI – FONDAZIONE UNESCO

18:45 – I DIARI DEL FUTURO

19:00 – THE COACH

20:00 – TACKLE

20:45 – CALCIO MERCATO ESTATE

23:30 – PECCATORI DI PROVINCIA

TeleReporter

18:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:15 – MEMORY: CAMPRA

20:30 – IL GIOCO DEL MONDO 2013 – CHRISTA RIGOZZI

21:00 – FILO DIRETTO LA DISLESSIA CON EUGENIO JELMINI

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

20:00 – LINEA ROSSA SCUOLA…DI VITA?

21:00 – ATTORNO AL SAN GOTTARDO

22:00 – IL GIOCO DEL MONDO 2013 – ENRICO BERTOLINO

22:30 – MEMORY

23:00 – BOROTALK SENZA SOLDI

00:03 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:05 – I giovani veterinari (seconda stagione) – Primo episodio

19:00 – Il Quotidiano Flash Le notizie della Svizzera italiana

19:05 – Locarno Film Festival 74

19:35 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

La2

19:40 – Agatha Raisin – Agatha Raisin: Le campane dell’inferno Stagione 1, episodio 4

20:30 – La domenica sportiva Le immagini del week end

21:00 – 3 Days to Kill

22:55 – Sguardi sul mondo – Giovanna Daffini

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – L’intervista (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti

21:10 – Documentario

Rai Sport +HD

18:00 – Beach Volley

18:30 – Tg Sport NOTIZIARIO.

18:50 – Calcio

19:30 – Giochi della XXXII Olimpiade The Best

20:50 – Giochi della XXXII Olimpiade The Best

00:00 – Tg Sport NOTIZIARIO.

00:15 – Perle di Sport

Rai Sport

18:00 – Beach Volley

19:30 – Giochi della XXXII Olimpiade The Best

22:45 – Perle di Sport

02:00 – Calcio

04:00 – Calcio

SuperTennis

19:15 – Supertennis Today

19:30 – LIVE WTA 1000 Montreal

21:30 – Supertennis Today

21:45 – WTA 1000 Montreal (replica)

23:30 – WTA 1000 Montreal (replica)

Euro Sport

19:00 – Ciclismo Giro di Norvegia F 4a tappa Drøbak – Halden (150,4 km) Differita

20:30 – Equitazione Global Champions Tour Londra Salto ostacoli

21:30 – Ciclismo La Vuelta 2a tappa

22:30 – Mountain Bike Europei Novi Sad Cross Country Elite F (Finale)

23:30 – Mountain Bike Europei Novi Sad Cross Country Elite M (Finale)

00:30 – Automobilismo Formula E FIA Championship GP Londra (da Londra, Inghilterra)

01:30 – Ciclismo La Vuelta 2a tappa

03:00 – Biliardo Mondiale Finale (da Sheffield, Gran Bretagna)

SportItalia

19:30 – Serie A Live (diretta)

20:00 – Go Kart On Race

21:30 – Serie A Live (diretta)

23:45 – Calcio Weekend Live (diretta)

Rai Gulp

18:05 – Zorro – La leggenda

18:30 – Marvel’s Avengers: Black Panther

18:55 – A casa di Raven

19:20 – E’ arrivata la felicita’

19:25 – Lucas etc.

19:30 – Lucas etc.

19:40 – Lucas etc.

19:50 – Jams 3

Rai YoYo

18:00 – Bing

18:05 – Bing

18:15 – Bing

18:20 – Shaun vita da pecora

18:30 – Shaun vita da pecora

18:35 – Shaun vita da pecora

18:45 – Masha e Orso

18:50 – Masha e Orso

Boing

18:45 – Scooby doo mistery inc

19:30 – Scooby doo mistery inc

19:50 – Scooby-Doo! ed il mistero del circo

21:45 – L’isola degli Eroi S1+S2+Spagna

22:10 – Adventure Time – Missione Finntastica Dragon Ball Super 2

01:30 – Ninjago S6 + S7+S8

02:40 – Mr Bean

04:20 – Gumball

Cartoonito

18:15 – Deer Squad

18:40 – Deer Squad – nuova serie in Prima Tv Free

19:10 – Blaze e le Megamacchine

19:35 – Blaze e le Megamacchine

20:05 – Scooby La Mappa del Mistero

21:00 – Ryan e l’ospite misterioso – nuova serie in Prima Tv

21:30 – Hey Duggee nuovi episodi in Prima Tv free

21:50 – Hey Duggee

Frisbee

18:05 – Curioso come George 10′ Stagione Ep.12

18:25 – Curioso come George 10′ Stagione Ep.13

18:40 – Curioso come George 9′ Stagione Ep.5

19:05 – Magiki 1′ Stagione Ep.21

19:25 – Magiki 1′ Stagione Ep.22

20:00 – Trolls: Trollstopia 1′ Stagione Ep.10

20:30 – Trolls: Trollstopia 1′ Stagione Ep.11

20:55 – Trolls: Trollstopia 1′ Stagione Ep.12

K2

18:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.44

18:10 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.45

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.46

18:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.47

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.48

19:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.49

19:10 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.50

19:20 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.51

DeaKids

18:15 – Trolls: la festa continua! Belle statuine / Vespe vispe

18:40 – Trolls: la festa continua! Il frenetico e il fraterno / Tanti starnuti per nulla

19:05 – Robin Hood alla conquista di Sherwood La freccia magica

19:15 – Robin Hood alla conquista di Sherwood Boccetta fortunata

19:30 – Mako Mermaids – Vita da tritone Un nascondiglio per il Tridente

20:00 – Mako Mermaids – Vita da tritone Ritorna Acquata

20:25 – Mako Mermaids – Vita da tritone Le due Evie

20:55 – Unlockdown Il ritratto della felicità

Super

18:15 – Spyders

18:40 – Spyders

19:05 – I Thunderman

19:30 – I Thunderman

20:00 – Henry Danger

20:25 – Henry Danger

20:50 – Henry Danger

21:15 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

HGTV – HOME GARDEN TV

18:50 – Chi cerca trova 9′ Stagione Ep.10

19:45 – Chi cerca trova 8′ Stagione Ep.7

20:40 – Chi cerca trova 5′ Stagione Ep.3

21:35 – Chi cerca trova 12′ Stagione Ep.4

22:30 – Chi cerca trova 6′ Stagione Ep.6

23:25 – Chi cerca trova 1′ Stagione Ep.1

00:20 – Chi cerca trova 7′ Stagione Ep.7

01:10 – Chi cerca trova 2′ Stagione Ep.8

Rai Storia

18:00 – Storia dei fuochi d’artificio

19:00 – Rai News Giorno

19:05 – Dal Tirreno all’Antartide. Lo straordinario viaggio di Ajmone-Cat

20:00 – Il giorno e la Storia

20:20 – Scritto, letto, detto

20:30 – Passato e presente

21:10 – Quell’ultimo ponte

23:10 – Inferno nei mari

Motor Trend Italia

18:25 – Youngtimer Duel 1′ Stagione Ep.1

19:25 – Youngtimer Duel 1′ Stagione Ep.2

20:20 – Affari a quattro ruote 16′ Stagione Ep.6

21:15 – Affari a quattro ruote 16′ Stagione Ep.5

22:15 – L’impero delle macchine 2′ Stagione Ep.5

23:10 – L’impero delle macchine 2′ Stagione Ep.6

00:05 – Marchio di fabbrica 12′ Stagione Ep.5

00:30 – Marchio di fabbrica 12′ Stagione Ep.11

DMAX

18:30 – Rifugi estremi 1′ Stagione Ep.1

19:30 – Airport Control 1′ Stagione Ep.1

20:25 – Border Security: terra di confine 1′ Stagione Ep.6

21:25 – Border Security: America Latina 1′ Stagione Ep.3

23:15 – Airport Control 1′ Stagione Ep.2

00:10 – Ce l’avevo quasi fatta 4′ Stagione Ep.3

01:05 – Ce l’avevo quasi fatta 4′ Stagione Ep.4

02:00 – Ce l’avevo quasi fatta 4′ Stagione Ep.5

Focus TV

14:00 – 28 giugno 2019: l’implosione del ponte morandi

15:00 – LE BASI SEGRETE DEI NAZISTI – CENTRALE ELETTRICA NORD-OVEST

16:00 – I GERARCHI DI HITLER – ADOLF EICHMAN: IL BUROCRATE DEL MALE

17:00 – CAMPI DI BATTAGLIA IV – 1944: LA BATTAGLIA PER IL PORTO DI CHERBOURG

18:00 – TESORI NASCOSTI II – TESORI NASCOSTI II

19:00 – WILD NUOVA ZELANDA – MISTERI E MERAVIGLIE

20:15 – TERRA DI GREMLINS – I LEMURI DEL MADAGASCAR

21:15 – Il popolo migratore – 1 parte

RealTime

18:00 – Il castello delle cerimonie La comunione di Adele Pia

18:30 – Il castello delle cerimonie Teresa e Michele

19:05 – Il castello delle cerimonie Nipoti alla riscossa

19:35 – Il castello delle cerimonie 30esimo anniversario

20:05 – Il castello delle cerimonie Vacanze capresi

20:35 – 90 giorni per innamorarsi La realtà

22:20 – 90 giorni per innamorarsi Cattivo ragazzo Prima TV

00:00 – Il re del bisturi Ep. 3

Rai Scuola

18:15 – Progetto Scienza Files

18:25 – La Storia

19:25 – Progetto Scienza Files

19:30 – Le misure di tutte le cose

20:25 – Progetto Scienza Files

20:30 – Le meraviglie

21:30 – Progetto Scienza Files

21:40 – Le meraviglie

LaF

18:10 – Hammarvik – Amori e altri omicidi Bestseller in tv. 1′ Stagione Ep.7

19:10 – RED – Il gusto di viaggiare in Giappone 1′ Stagione Ep.3

19:40 – RED – Il gusto di viaggiare in Giappone 1′ Stagione Ep.4

20:10 – RED – Va’ sentiero: l’Italia a piedi 1′ Stagione Ep.4

20:40 – RED – Va’ sentiero: l’Italia a piedi 1′ Stagione Ep.1

21:10 – Fuori la voce 1′ Stagione Ep.3

21:40 – Fuori la voce 1′ Stagione Ep.4

22:10 – I Durrell – La mia famiglia e altri animali 4′ Stagione Ep.1

Discovery Channel

18:10 – Chi cerca trova Olanda

19:05 – Chi cerca trova Ep. 5

20:00 – Chi cerca trova Nulla di intentato

21:00 – Wild Frank: la missione di Félix Ep. 2 Prima TV

21:55 – La gang dell’amo Il pesce tigre

22:50 – Deadliest Catch Forza maggiore Prima TV

23:50 – Deadliest Catch Macchina del tempo

00:45 – La febbre dell’oro Un milione di dollari

Sky Uno

18:35 – The Royals – Amori a corte Monaco

19:30 – X Factor – 10 anni di audizioni Ep. 2

21:15 – Matrimonio a prima vista Australia Ep. 28

22:30 – Chi veste la sposa? Mamma vs. suocera Sonia

23:30 – X Factor – 10 anni di audizioni Ep. 2

01:15 – America’s Got Talent: The Champions Ep. 1

02:50 – Alessandro Borghese Kitchen Sound Menù Ep. 5

03:20 – Cuochi d’Italia Ep. 18

Sky Cinema 1

19:25 – Ritorno al crimine

21:15 – Intrigo: Samaria – L’omicidio Vera Kall

23:10 – The Circle

01:05 – Un matrimonio da favola

02:45 – Sfida senza regole

04:30 – Max Payne

SKY Cinema Family

19:00 – Ritorno al futuro

21:00 – Ritorno al futuro – Parte II

22:55 – Ritorno al futuro – Parte III

00:55 – Finn – Musica per un sogno

02:30 – Miracolo di Natale

04:30 – Avventura nello spazio

Sky Cinema Romance

18:30 – Baciami ancora

21:00 – Qualcosa di travolgente

23:00 – Prima ti sposo, poi ti rovino

00:45 – Casablanca

02:30 – 2 Young 4 Me – Un fidanzato per mamma

04:10 – Amici di letto

Sky Cinema Collection

19:00 – Fast & Furious 8

21:15 – Fast and Furious

23:05 – 2 Fast 2 Furious

00:55 – The Fast and Furious: Tokyo Drift

02:40 – Fast & Furious Greatest Moments

03:30 – Fast & Furious 6

05:40 – 2 Fast 2 Furious

Sky Cinema Action

19:25 – 47 metri – Uncaged

21:00 – Shark – Il primo squalo

23:00 – Uss Indianapolis

00:55 – Self/less

02:55 – Police Story

04:35 – Ticking Clock

Fox

18:05 – I Griffin Lois esce dal suo guscio

18:30 – I Simpson E’ nata una stella… di nuovo

18:55 – I Simpson Un clown va a Washington

19:20 – I Simpson Homer fa le scarpe a Burns

19:45 – How I Met Your Mother Prima volta a New York

20:10 – How I Met Your Mother Il colonnato

20:35 – How I Met Your Mother La partita del lunedì sera

21:00 – Grey’s Anatomy Scusarsi non sempre è la soluzione

Premium Cinema

18:51 – Il destino di un guerriero – Alatriste

21:15 – Wyatt Earp

00:21 – Il Virginiano

01:53 – Final Destination 2

03:23 – San Valentino di sangue

05:03 – Superhero – Il piu’ dotato fra i supereroi

Premium Action

18:22 – UNDERCOVER II – LA TESTIMONE

19:10 – HEROES REBORN – 13 GIUGNO – I PARTE

20:13 – HEROES REBORN – 13 GIUGNO – II PARTE

21:15 – FRINGE IV – NE’ DI QUA, NE’ DI LA’

22:03 – FRINGE IV – UNA SERA DI OTTOBRE

22:52 – BLOOD DRIVE – ALL’ULTIMO SANGUE

23:41 – DC’S LEGENDS OF TOMORROW V – IL TELAIO DEL DESTINO

00:29 – DC’S LEGENDS OF TOMORROW V – MORTAL KHANBAT

Mya

18:43 – GOD FRIENDED ME I – GAMBETTO DI RE

19:33 – GOD FRIENDED ME I – IL CICLONE DI CONEY ISLAND

20:23 – THE BOLD TYPE IV – POLVERE DI STELLE

21:15 – HOT & BOTHERED – LA COPPIA PERFETTA

21:40 – HOT & BOTHERED – L’URAGANO

22:05 – BOB HEARTS ABISHOLA I – UN UCCELLO PUO’ AMARE UN PESCE

22:20 – BOB HEARTS ABISHOLA I – HAMBURGER QUADRATO, PANINO ROTONDO

22:31 – LIFE SENTENCE I – NOSTRO PADRE, CHE EROE!