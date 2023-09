Su Rai Uno TIM Music Award, su Sky Cinema Odio l’estate, su Canale 5 GF. Guida ai programmi Tv della serata del 15 settembre 2023

Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 15 settembre 2023? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.20 Master Z – Ip Man Legacy. Dopo essere stato sconfitto dal maestro Ip Man, Cheung Tin Chi cerca di rifarsi una vita e insieme a suo figlio va ad Hong Kong, dove trova impiego come cameriere. Ma l’uomo sarà presto trascinato nuovamente nei guai dai membri della triade. Su Rai Movie dalle 21.10 Diana – La storia segreta di Lady D. La storia di Lady Diana dal 1995 al 1997, in bilico fra la passione segreta per il cardiochirurgo Hasnat Khan e la relazione con Dodi Al-Fayed. Su Sky Cinema dalle 21.15 Odio l’estate. Le famiglie di Aldo, Giovanni e Giacomo, che non si conoscono e sono molto diverse tra loro, partono per una vacanza in Puglia e si ritrovano, a causa di un disguido, a dover condividere l’abitazione. Su Iris dalle 21 Mission impossible – Rogue Nation. Ethan Hunt ed il team si occupano di una delle missioni più difficili della loro carriera: distruggere l’organizzazione nota come Sindacato, un’associazione internazionale dedita alla creazione di un nuovo ordine mondiale attraverso la realizzazione di una lunga serie di terribili attacchi terroristici.

TELEFILM/SERIE TV

Su Rai Due dalle 21.20 NCIS. Il giovane sottufficiale Sam Vega viene sedato e fatto schiantare contro un albero mentre svolge il suo secondo lavoro come autista su una piattaforma di ride sharing. Su Italia 1 dalle 21.29 Non stop. Morira’ una persona ogni 20 minuti sul volo da NY a Londra se 150 milioni di dollari non saranno versati su un conto segreto. L’agente Marks ha 150 vite da salvare.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle 21.25 TIM Music Awards. In diretta dall’Arena di Verona, l’evento musicale più importante dell’estate, che prevede la consegna dei premi e riconoscimenti speciali ai vincitori di questa edizione. I maggiori protagonisti della musica e – dello spettacolo italiano si esibiscono con uno show dal vivo. Su Canale 5 dalle 21.29 Grande fratello. I partecipanti, reclusi nella casa, concorrono per il montepremi finale di 100.000 euro. Al centro del racconto del reality le loro storie.

DOCUMENTARI

Su Rai Tre dalle 21.20 985. Allarme nel Mediterraneo. Tutto accade tra il 7 e il 12 ottobre del 1985. Prima il sequestro della nave da crociera Achille Lauro da parte di un gruppo di terroristi palestinesi, poi la scoperta dell’omicidio del passeggero americano di origini israeliane Leon Klinghoffer, infine la notte di Sigonella, la base Nato in Sicilia dove si attua il braccio di ferro tra il Governo italiano e la Delta Force statunitense relativo alla consegna dei terroristi agli americani.

Guida tv di venerdì 15 settembre: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – Reazione a catena

20:00 – Tg1

20:30 – Cinque minuti

20:35 – Aspettando i TIM Music Awards

20:40 – TIM Music Awards 2023

23:00 – Porta a Porta

00:30 – Me l’aspettavo – Il sorriso di don Pino Puglisi

01:40 – Rai – News24

Rai 2

19:45 – Castle

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – NCIS 20

22:05 – NCIS Hawai’i 2

23:35 – Calcio Totale Estate

00:30 – Felicita’ – La stagione dell’amicizia e del rispetto

01:30 – Meteo 2

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:10 – Viaggio in Italia

20:40 – Il cavallo e la torre

20:50 – Un posto al sole

21:20 – Anteprima 1985 Allarme nel Mediterraneo

21:30 – 1985 Allarme nel Mediterraneo

Rai 4

18:15 – Squadra Speciale Cobra 11 8

19:05 – Elementary 2

19:50 – Elementary 2

20:35 – Criminal Minds 8

21:20 – Master Z: Ip Man Legacy

23:10 – The Quest – La prova

00:50 – Anica – Appuntamento al cinema

00:55 – Supernatural 14

Canale 5

18:45 – CADUTA LIBERA

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – CADUTA LIBERA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – GRANDE FRATELLO

Italia 1

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. MIAMI – DEMONI URBANI

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – IL TERZO INCOMODO

21:20 – NON STOP – 1 PARTE

22:50 – TGCOM24 BREAKING NEWS

Canale 20 Mediaset

18:27 – SUPERGIRL III – MIDVALE

19:22 – YOUNG SHELDON IV – IL SELVAGGIO E CONFUSO MONDO DELLA DINAMICA NONLINEARE

19:46 – YOUNG SHELDON V – UNA BRUTTA SERATA E UN CAOS DI DESIDERI EGOISTICI

20:13 – THE BIG BANG THEORY V – LA MANOVRA DEL DIADEMA

20:36 – THE BIG BANG THEORY V – L’IPOTESI DELLA RICOMPOSIZIONE

21:04 – MAN OF TAI CHI – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:13 – METEO.IT

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 ULTIM’ORA

19:50 – METEO.IT

19:52 – TEMPESTA D’AMORE – 91 – PARTE 2 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – QUARTO GRADO

00:50 – LINCOLN RHYME – DELIRIO DI ONNIPOTENZA

01:45 – POPCORN-BEST ANNI 80

Warner TV

18:00 – Smallville 6′ Stagione Ep.14

18:50 – Smallville 6′ Stagione Ep.15

19:40 – Supernatural 9′ Stagione Ep.13

20:35 – Supernatural 9′ Stagione Ep.14

21:30 – Supernatural 9′ Stagione Ep.15

22:25 – Supernatural 9′ Stagione Ep.16

23:20 – Fringe 5′ Stagione Ep.7

00:10 – Fringe 5′ Stagione Ep.8

Rai Movie

19:10 – Il soldato di ventura

21:10 – Diana – La storia segreta di Lady D

23:05 – The Post

01:05 – Anica – Appuntamento al cinema

01:10 – Come eravamo

03:15 – Midnight sun – Il sole a mezzanotte

04:40 – Stanlio e Ollio – Non abituati come siamo

05:00 – La tua pelle o la mia

Cine 34

18:57 – A CENA CON… – OLE’

21:01 – L’INSEGNANTE – 1 PARTE

22:10 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – L’INSEGNANTE – 2 PARTE

22:54 – VEDOVA INCONSOLABILE RINGRAZIA QUANTI LA CONSOLARONO

00:51 – INNOCENZA E TURBAMENTO

02:37 – RIDE BENE… CHI RIDE ULTIMO

TWENTYSEVEN

18:00 – LA CASA NELLA PRATERIA V – UN VIAGGIO NEL BUIO – II PARTE

19:00 – COLOMBO – CONCERTO CON DELITTO

21:10 – E.T. L’EXTRATERRESTRE – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – E.T. L’EXTRATERRESTRE – 2 PARTE

23:10 – THE BLUES BROTHERS (I FRATELLI BLUES) – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

Iris

19:15 – KOJAK I – RAGAZZA NEL FIUME

20:05 – WALKER TEXAS RANGER IV – UN PIANTO SILENZIOSO

20:59 – THE JUDGE

23:50 – IL FILO NASCOSTO

02:21 – IL CAMPIONE

04:21 – CIAKNEWS

04:25 – HOLLYWOOD, VERMONT

TV8

19:00 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Venezia

20:15 – 100% Italia Ep. 9 Prima TV

21:30 – I delitti del BarLume – Indovina chi?

23:30 – Name That Tune – Indovina la canzone Ep. 6

02:00 – Scream 4

04:00 – Lady Killer Ep. 16

05:00 – Coppie che uccidono Ep. 7

05:45 – Istinto omicida Ep. 33

Italia 2

18:00 – TUTTI ALL ARREMBAGGIO! ONE PIECE ASSALTO FINALE

18:30 – TUTTI ALL ARREMBAGGIO! ONE PIECE LA FORZA DELLA DISPERAZIONE

19:00 – WILL & GRACE REVIVAL – EQUIVOCI

19:25 – WILL & GRACE REVIVAL – UN AFFARE DI FAMIGLIA

19:55 – WILL & GRACE REVIVAL – IL BISBETICO DEL WEST SIDE

20:20 – WILL & GRACE REVIVAL – DOVE FINITA KAREN WALKER?

20:45 – WILL & GRACE REVIVAL – NONNO JACK

21:15 – WEREWOLF: LA BESTIA E TORNATA

La 5

18:10 – MY HOME MY DESTINY

19:11 – GRANDE FRATELLO (LIVE)

19:34 – GRANDE FRATELLO

19:45 – UOMINI E DONNE

21:10 – LA CASA TRA LE MONTAGNE – SEMPRE A CASA – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:17 – METEO.IT

22:19 – LA CASA TRA LE MONTAGNE – SEMPRE A CASA – 2 PARTE

NOVE

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? – 1^TV 4 Stagione Ep.5

20:20 – Dont Forget the Lyrics Stai sul pezzo 1TV 4 Stagione Ep.5

21:25 – Aldo, Giovanni e Giacomo: Tel chi el telun 1 Stagione Ep.2

23:15 – Accordi & disaccordi (live) 13 Stagione Ep.1

00:35 – Essere Moana Segreti e misteri 1 Stagione Ep.1

02:15 – Naked Attraction Italia 1 Stagione Ep.3

03:50 – Naked Attraction Italia 1 Stagione Ep.4

05:30 – Alta infedeltà 1 Stagione Ep.34

Cielo

18:45 – Love It or List It – Prendere o lasciare Australia Ep. 11

19:45 – Affari al buio Brutto risveglio per Brandi

20:15 – Affari di famiglia In guardia

20:45 – Affari di famiglia L’ultimo samurai

21:15 – La ragazzina

23:15 – La novizia

01:00 – Brasile e il mondo del sesso a pagamento

02:00 – Filippine: la piaga del turismo sessuale

La7

18:10 – Padre Brown

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – Otto e Mezzo (r)

01:50 – L’Aria Che Tira (r)

04:10 – Omnibus (r)

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – Ghost Wisperer – Presenze

20:00 – La cucina di Sonia

20:30 – Lingo – Parole in gioco

21:30 – Josephine, Ange Gardien –

01:10 – La cucina di Sonia

02:10 – La mala educaxxxion

03:30 – I menù di Benedetta

Food Network

18:55 – Camionisti in trattoria 3′ Stagione Ep.7

20:00 – Camionisti in trattoria 3′ Stagione Ep.2

21:00 – Camionisti in trattoria 2′ Stagione Ep.6

22:05 – Food Advisor 1′ Stagione Ep.1

23:10 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.17

00:15 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.8

01:20 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.19

02:25 – Food Advisor 1′ Stagione Ep.10

TOP CRIME

18:30 – FLIKKEN – COPPIA IN GIALLO V – L’INFILTRATO

19:23 – HAMBURG DISTRETTO 21 VI – SOCIAL NETWORK

20:16 – HAMBURG DISTRETTO 21 VI – L’IMPORTANZA DELLE BUONE MANIERE

21:10 – CHICAGO P.D. IX – TUTTO FINITO

22:03 – CHICAGO P.D. IX – RABBIA

22:58 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XX – SEZIONE 33

23:52 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XX – BORDELLO

00:45 – HAMBURG DISTRETTO 21 XIV – E’ FINITA PER EVA

GIALLO TV

18:10 – Body of Proof 2′ Stagione Ep.7

19:10 – Rosewood 1′ Stagione Ep.19

20:10 – Rosewood 1′ Stagione Ep.20

21:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 1′ Stagione Ep.11

22:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 1′ Stagione Ep.12

23:10 – Miss Fisher: delitti e misteri 1′ Stagione Ep.3

00:20 – Miss Fisher: delitti e misteri 1′ Stagione Ep.4

01:30 – Vera 4′ Stagione Ep.3

Rai Premium

18:30 – Il commissario Manara

19:30 – L’ispettore Coliandro 1

21:20 – Sorelle per sempre

23:20 – Mina Settembre 2

00:25 – Mina Settembre 2

01:25 – La volta buona

03:15 – Bull 4

03:45 – Disokkupati

Mediaset Extra

18:46 – Grande Fratello Diretta

21:11 – Grande Fratello Diretta

00:01 – Grande Fratello Diretta

01:58 – TGCOM24 BREAKING NEWS

02:01 – Grande Fratello Diretta

HGTV – HOME GARDEN TV

18:00 – Una coppia in affari 2′ Stagione Ep.7

18:30 – Una coppia in affari 2′ Stagione Ep.8

19:00 – Una coppia in affari 2′ Stagione Ep.9

19:30 – Una coppia in affari 2′ Stagione Ep.10

20:00 – Una coppia in affari 2′ Stagione Ep.11

20:30 – Una coppia in affari 4′ Stagione Ep.7

21:00 – Una coppia in affari 4′ Stagione Ep.8

21:30 – Una coppia in affari 4′ Stagione Ep.9

TV2000

18:26 – Tg 2000

19:01 – Santa Messa

19:33 – In cammino

20:00 – Santo Rosario

20:30 – Tg 2000

20:55 – Alla luce del sole

22:33 – Testimone di speranza, l’audacia tenera di Don Pino Puglisi

23:07 – Testimone di speranza, l’audacia tenera di Don Pino Puglisi

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Andrea Celeste

19:00 – Andrea Celeste

19:30 – Il Massimo In Cucina

20:00 – Happy End

20:30 – Happy End

21:00 – Get Smart

22:00 – La Salute Vien Mangiando

ALMA TV

18:00 – Wild Places

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Un Amore Di Stadio

20:30 – L’Italia In Tour

21:00 – Accademia Da Leoni

21:30 – A Casa Di Emy

22:00 – I Piaceri Della Carne

VH1

18:15 – School of Rock

18:40 – School of Rock

19:05 – Bella e i Bulldogs

19:30 – Bella e i Bulldogs

19:55 – Bella e i Bulldogs

20:20 – True Jackson

20:45 – True Jackson

21:10 – Hunter Street

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – GET SMART

19:30 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:45 – TACKLE

21:15 – SE MI AMATE… CRITICAL CARE

23:15 – LIBERTY STANDS STILL

TeleReporter

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – Dossier – Salute.com

20:30 – Zerovero

21:15 – Dall – AZet – A

21:30 – Sergio Colmes Indaga

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Zerovero

20:45 – Dall – AZet – A

21:00 – Borotalk

22:00 – Il Gioco Del Mondo

22:30 – Linea Rossa

23:30 – Non Te Lo Dirò Mai

00:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

Campionesport

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

18:30 – Rubriche Commerciali

19:30 – CS Good News

20:00 – Zerovero

20:45 – Dall – AZet – A

21:00 – Un Amore Di Stadio

21:30 – Benvenuto, Reverendo!

23:30 – Rubriche Commerciali

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Daiana Crivelli

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:40 – Solo1Lettera presenta Marco Di Gioia

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Attenti a quei due Presenta Luca Mora

La2

20:10 – Ciclismo: Tour de Romandie femminile 2023 Yverdon 1a tappa Diff

21:20 – Troppo lontano

23:00 – A tutto Hockey Sintesi

23:35 – La ruota delle meraviglie

01:15 – Telesguard

01:25 – Tennis: Coppa Davis 2023 – Gran Bretagna – Svizzera (R)

02:55 – Il Quotidiano (R)

03:30 – Telegiornale Le notizie di prima serata

Rai Sport +HD

18:00 – Beach Volley

19:10 – Gli imperdibili

19:15 – Reparto Corse

19:45 – Coppa Davis

22:00 – Ciclismo Mountain Bike Ciclismo MTB Mythos Primiero Dolomiti

22:45 – Skiroll

23:30 – Ciclismo

01:00 – Arrampicata

SuperTennis

18:45 – Tie Book Pete Sampras. Un campione a fari spenti

19:00 – WTA 500 San Diego (replica)

21:00 – Supertennis TG

21:15 – WTA 250 Osaka (replica)

22:45 – Circolando CT Rovereto

23:00 – LIVE WTA 500 San Diego

01:00 – WTA 250 Osaka (replica)

02:30 – LIVE WTA 500 San Diego

Euro Sport

18:00 – Ciclismo su strada Giro di Romandia F 1a tappa Differita

19:00 – Ciclismo Giro di Slovacchia Ruzomberku – Martina 171,6 km 3a tappa

20:00 – Snooker Shanghai Masters Quarti

22:00 – Ciclismo La Vuelta La Bañeza – Iscar 177 km 19a tappa

00:00 – Ciclismo su strada Giro di Romandia F 1a tappa

01:00 – Ciclismo Giro di Slovacchia Ruzomberku – Martina 171,6 km 3a tappa

01:30 – Snooker Shanghai Masters Semifinali

03:00 – Ciclismo su strada Giro di Romandia F 1a tappa

SportItalia

19:00 – Ruote in pista

19:30 – TipStop

20:00 – Campionato Saudita Al Hilal-Al Ryadh (diretta)

22:00 – Calcio Tonight (diretta)

23:00 – Aspettando il weekend (diretta)

00:00 – Si Live 24 (diretta)

00:30 – Aspettando il weekend

01:30 – Si Live 24

Rai Gulp

18:05 – Vita da giungla

18:20 – Dragonero

18:45 – Tara Duncan

18:55 – Tara Duncan

19:10 – Theodosia 1

19:35 – Artu’ e gli amici della tavola rotonda

19:45 – Artu’ e gli amici della tavola rotonda

20:00 – Robin Hood

Rai YoYo

18:00 – Hello Yoyo

18:30 – Le avventure di Paddington

18:50 – Calimero

19:00 – Calimero

19:15 – Odo

19:20 – Odo

19:25 – Odo EP.48

19:35 – Topolino e la Casa del Divertimento

Boing

18:45 – Craig

19:10 – Teen Titans Go !

19:40 – Teen Titans Go !

19:50 – Teen Titans Go! – Il Film TBC

21:10 – Il Trio Mutanda

21:50 – Isola degli Eroi S1+S2

22:25 – Dragon Ball Super

01:30 – Gumball

Cartoonito

18:00 – Dino Ranch

18:25 – Blaze e le Megamacchine – nuovi episodi

18:55 – Blaze e le Megamacchine – nuovi episodi

19:25 – Bug Bunny Costruzioni – nuova serie

19:55 – La casa delle Bambole di Gabby

20:25 – Simone – Nuovi episodi

20:50 – Simone

21:05 – Hey Duggee

Frisbee

18:05 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.12

18:25 – Pfffirati 1′ Stagione Ep.3

18:35 – Pfffirati – 1^TV 1′ Stagione Ep.4

18:50 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.13

19:15 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.14

19:40 – Super Wings – I guardiani del mondo 6′ Stagione Ep.11

19:50 – Super Wings – I guardiani del mondo 6′ Stagione Ep.12

20:00 – Super Wings – I guardiani del mondo 6′ Stagione Ep.13

K2

18:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.21

18:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.22

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.23

18:40 – Il barbiere pasticciere 1′ Stagione Ep.6

19:05 – Il barbiere pasticciere 1′ Stagione Ep.7

19:30 – Il barbiere pasticciere 1′ Stagione Ep.8

19:50 – Il barbiere pasticciere 1′ Stagione Ep.9

20:15 – Il barbiere pasticciere 3′ Stagione Ep.13

DeaKids

18:05 – Il Barbiere pasticciere

18:30 – A tutto reality: le origini

18:55 – A tutto reality: le origini

19:15 – New School

19:35 – Music Distraction Animali

19:50 – H2O: Just Add Water

20:15 – H2O: Just Add Water

20:40 – H2O: Just Add Water

Super

18:10 – Spongebob

18:30 – Spongebob

19:00 – I Thunderman

19:30 – I Thunderman

20:00 – Super News

20:25 – Diario di una schiappa – Vita da cani

21:15 – Henry Danger

21:40 – Henry Danger

Rai 5

18:20 – Rai 5 Classic

19:15 – Gli imperdibili

19:20 – Rai News Giorno

19:25 – Il caso Caravaggio

20:20 – Prossima fermata Asia

21:15 – Le vie dell’Amicizia 2021 Ravenna Erevan

22:40 – Buddy Guy, The Torch

00:20 – Devolution, una teoria Devo

Rai Storia

18:25 – Rai News Giorno

18:30 – I giorni della nostra storia

19:15 – Come eravamo

19:30 – Antiche genti italiche

19:55 – Ricordo di Maria Callas

20:05 – Italia. Viaggio nella bellezza

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – Passato e presente

Rai Scuola

18:00 – Vita da Ricercatore

18:30 – Human

19:30 – Wild Italy

20:15 – Wild Italy

21:00 – Sapiens – Un solo pianeta ..

22:00 – Arctic Drift

23:30 – Progetto Scienza 2022

00:00 – Di là dal fiume e tra gli alberi

Motor Trend Italia

18:25 – I maghi del garage – 1^TV 9′ Stagione Ep.6

19:25 – I maghi del garage – 1^TV 9′ Stagione Ep.7

20:25 – Reperti d’assalto 5′ Stagione Ep.14

21:20 – Reperti d’assalto 6′ Stagione Ep.12

22:15 – Come ti rifaccio l’auto – 1^TV 8′ Stagione Ep.1

23:10 – Come ti rifaccio l’auto – 1^TV 8′ Stagione Ep.2

00:05 – Come ti rifaccio l’auto 7′ Stagione Ep.1

00:55 – Come ti rifaccio l’auto 7′ Stagione Ep.2

DMAX

19:30 – Nudi e crudi 2′ Stagione Ep.7

21:25 – Avamposti – Uomini in prima linea – 1^TV 2′ Stagione Ep.1

22:50 – L’Eldorado della droga: viaggio in USA – 1^TV 1′ Stagione Ep.1

23:45 – L’Eldorado della droga: viaggio in USA – 1^TV 1′ Stagione Ep.2

00:40 – Destinazione paura 3′ Stagione Ep.15

01:35 – Destinazione paura 3′ Stagione Ep.16

02:30 – Destinazione paura 2′ Stagione Ep.13

03:25 – Io e i miei parassiti 8′ Stagione Ep.11

Focus TV

18:00 – SEGRETI NEL GHIACCIO I

19:00 – CLIMA DEL TERZO TIPO III – METEO BOMBA

20:00 – STRANEZZE DI QUESTO MONDO II – IGUANE CONGELATE E TERRA SANGUINANTE

21:05 – BIG, BIGGER,BIGGEST – L’INGEGNERIA FA SPETTACOLO – IL CANALE

22:00 – INGEGNERI IN CORSA CONTRO IL TEMPO I – MANUTENZIONE AEREO GIGANTE

23:00 – ANTICO EGITTO: CRONACHE DI UN IMPERO – LE METROPOLI

00:00 – ANTICO EGITTO: CRONACHE DI UN IMPERO – IL CULTO DEI MORTI

01:00 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XXI – DECOLLO DA BRIVIDO

RealTime

18:20 – Abito da sposa cercasi Abito sexy

18:55 – Abito da sposa cercasi Non voglio litigare

19:25 – Ricette d’Italia – Piatti in tavola Ep. 9

20:25 – Ricette d’Italia – Piatti in tavola Ep. 10 Prima TV

21:25 – Bake Off Italia Ep. 2 Prima TV

23:10 – Il castello delle cerimonie Il 50esimo compleanno di Raffaele Prima TV

23:45 – Il castello delle cerimonie Il matrimonio di Noemi e Dennis

00:20 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Iguane

Discovery Channel

18:25 – Una famiglia fuori dal mondo Morte in acqua

19:20 – Deadliest Catch L’ultimo prezzo

21:00 – Eclissi ai raggi X Oscurità

21:55 – Killers of the Cosmos Rocce killer

22:50 – Killers of the Cosmos Raggio mortale

23:45 – Avventure impossibili con Josh Gates Italia: l’impero perduto

00:40 – Indagini paranormali con Josh Gates L’isola delle bambole

01:35 – Una famiglia fuori dal mondo Andare avanti

Sky Uno

18:55 – X Factor 2023 Audizioni. 1a parte

21:15 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Umbria

22:25 – X Factor 2023 Audizioni. 1a parte

00:40 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Umbria

01:50 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Bassano

03:00 – Quattro matrimoni Ep. 6

04:10 – MasterChef Canada Cibo del futuro

05:00 – Case da milionari LA Ep. 5

Sky Cinema 1

18:00 – Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio

19:45 – Paradise Beach – Dentro l’incubo

21:15 – Love Actually – L’amore davvero

23:35 – Sniper – Missione non autorizzata

01:15 – Cliffhanger – L’ultima sfida

03:10 – Accident Man

04:55 – 2012

SKY Cinema Family

19:30 – La gang del bosco

21:00 – Space Jam

22:35 – Viaggio nell’isola misteriosa

00:15 – King – Un cucciolo da salvare

01:55 – Leo Da Vinci – Missione Monna Lisa

03:20 – C’è tempo

05:10 – La gang del bosco

Sky Cinema Romance

19:25 – A Christmas Reunion

21:00 – Beata te

22:50 – Il truffacuori

00:40 – Jude

02:45 – Tutto può cambiare

04:30 – Ex

Sky Cinema Collection

18:25 – Questo o quello – Speciale

18:40 – Harry Potter e il principe mezzosangue

21:15 – Harry Potter e i doni della morte: Pt.1

23:45 – Harry Potter e i doni della morte: Pt.2

02:00 – Animali fantastici – I segreti di Silente

04:20 – Harry Potter e l’Ordine della Fenice

Sky Cinema Action

19:00 – 3 Days to Kill

21:00 – Transformers

23:25 – The Jackal

01:35 – Segnali dal futuro

03:40 – First Kill

05:25 – Quel treno per Yuma

SKY TG24

18:00 – TG24 MEZZ’ORA

18:30 – SKY TG24 ECONOMIA

19:00 – IL TG DELLE DICIANNOVE

19:30 – TG24 MONDO

20:00 – TG24

20:20 – TRIBU’

21:00 – TG24 MEZZ’ORA

21:30 – TG24 MEZZ’ORA

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV