Su Rai Uno The Voice Senior, su Canale 5 Ciao Darwin 9. Guida ai programmi Tv della serata del 16 febbraio 2024

Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 16 febbraio 2024? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Due dalle 21.20 Lo chiamavano Jeeg Robot. Nella Roma di questi anni, Enzo Ceccotti è un piccolo delinquente che, per puro caso, entra in contatto con una sostanza radioattiva che gli procura una forza sovrumana. Ombroso, introverso e chiuso in sé. Su Rai Tre dalle 21.30 Illusioni perdute. Lucien è un giovane poeta in erba che, nella Francia del XIX secolo, aspira a diventare un noto artista. Fiducioso e sicuro della sua dote, lascia la tipografia di famiglia per trasferirsi a Parigi. Qui si confronterà con una finta e dura realtà, soggiogata alla legge del “Dio Danaro”. Al giovane non resta che adeguarsi: l’incontro con Étienne Lousteau gli permetterà di dare sfogo alla sua arte a colpi di inchiostro e calamaio. Su Rai 4 dalle 21.20 I mercenari. Barney Ross è un uomo senza scrupoli a capo di una squadra di moderni mercenari. Con loro accetta di andare sull’isola di Vilena per rovesciare il regime del sanguinario dittatore Gaza. Su Rai Movie dalle 21.10 L’assoluzione. Due fratelli. Uno è prete, l’altro poliziotto. Il caso vuole che il poliziotto indaghi sull’assassinio di una prostituta il cui sospettato è un ricco parrocchiano del fratello. Il poliziotto porta l’indagine fino in fondo, sollevando però uno scandalo che provocherà anche la rovina del prete. Su Italia 1 dalle 21,26 Rambo: Last Blood. Rambo parte per il Messico dove la giovane Gabrielle e’ stata rapita. I criminali non avranno scampo. Su Iris dalle 21 Prisoners. In una cittadina della provincia americana due bambine spariscono. Keller, padre di una di esse, è convinto che il colpevole sia un giovane del quartiere e decide di rapirlo per farlo confessare con la forza. Nel frattempo l’investigatore Loki, impegnato ostinatamente sul caso, si mette sulle tracce di un altro sospettato.

ATTUALITA’

Su Rete 4 dalle 21.30 Quarto grado. Approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle 21.30 The Voice Senior. Quarta stagione del programma dedicato a cantanti over 60 di grande talento e con storie straordinarie. Ancora una volta quattro coach competono per aggiudicarsi le voci migliori e, una volta formate le squadre, selezionare i talenti più meritevoli da far accedere all’ultima puntata live, una festa della musica ricca di ospiti e soprese, in cui verrà decretato il vincitore. Su Canale 5 dalle 21.38 Ciao Darwin 9. Divertente show-antropologico, ripropone la “selezione naturale” fra 2 categorie di persone antitetiche che gareggiano al fine di scoprire chi e’ destinato alla sopravvivenza.

Guida tv di venerdì 16 febbraio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’

20:00 – Tg1

20:30 – Cinque minuti

20:35 – Affari tuoi

21:30 – The Voice Senior

23:55 – Tg1 Sera

00:00 – TV7

01:10 – Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1

Rai 2

18:45 – Rai Tg Sport Sera

19:00 – Castle

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – Lo chiamavano Jeeg Robot

23:25 – Roma santa e dannata

01:05 – ATutto – Campo

02:05 – Punti di vista

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:20 – Caro Marziano

20:40 – Il cavallo e la torre

20:50 – Un posto al sole

21:20 – Illusioni perdute

00:00 – Tg3 Linea Notte

Rai 4

18:20 – Hudson & Rex 4

19:05 – Senza traccia 5

19:50 – Senza traccia 5

20:35 – Criminal Minds 13

21:20 – I Mercenari – The Expendables

23:00 – Legacy of lies – Gioco d’inganni

00:45 – Anica – Appuntamento al cinema

00:50 – Wonderland

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA VEGGENZA

21:20 – CIAO DARWIN

Italia 1

18:16 – GRANDE FRATELLO

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. MIAMI – L’ULTIMO LANCIO

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – GUERRA DI BANDE

21:20 – RAMBO: LAST BLOOD – 1 PARTE

Canale 20 Mediaset

18:23 – ARROW IV – IL FARO DELLA SPERANZA

19:16 – YOUNG SHELDON IV – ORIENTAMENTO PER MATRICOLE E L’INVENTORE DELLA LAMPO

19:43 – YOUNG SHELDON IV – UNA LEZIONE DI FILOSOFIA E VERMI CHE POSSONO INSEGUIRTI

20:06 – THE BIG BANG THEORY IV – LA DERIVAZIONE DEL BRINDISI

20:34 – THE BIG BANG THEORY IV – L’APPROSSIMAZIONE DELLA PRESTIDIGITAZIONE

21:03 – MAN OF TAI CHI – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:13 – METEO.IT

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:34 – METEO.IT

19:38 – TEMPESTA D’AMORE – 151 – PARTE 2 – 1aTV

20:30 – PRIMA DI DOMANI

21:20 – QUARTO GRADO

00:50 – THE EQUALIZER – TERRITORIO DI CACCIA

01:45 – POPCORN 1982

02:23 – TG4 – ULTIMA ORA NOTTE

Warner TV

18:05 – Smallville – Stagione 3 Episodio 19 – Ricordi perduti

19:00 – Supernatural – Stagione 9 Episodio 13 – La cura miracolosa

19:50 – Supernatural – Stagione 9 Episodio 14 – Prigionieri

20:40 – Supernatural – Stagione 9 Episodio 15 – L’uomo ombra

21:30 – Supernatural – Stagione 9 Episodio 16 – Cacciatori di tesori

22:20 – Supernatural – Stagione 9 Episodio 17 – Anime perdute

23:10 – Fringe – Stagione 4 Episodio 15 – Brevi amori

00:00 – Fringe – Stagione 4 Episodio 16 – Nulla è come sembra

Rai Movie

19:10 – Piedone l’africano

21:10 – L’assoluzione

23:00 – The Wolf of Wall Street

01:50 – Anica – Appuntamento al cinema

01:55 – L’eletto

03:30 – We are your friends

05:00 – A briglia sciolta

Cine 34

19:08 – A CENA CON… – MATRIMONIO ALLE BAHAMAS

21:01 – MA CHE COLPA ABBIAMO NOI – 1 PARTE

22:10 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – MA CHE COLPA ABBIAMO NOI – 2 PARTE

23:23 – AL LUPO! AL LUPO!

01:45 – DOVE VAI TUTTA NUDA?

03:14 – SCHERZI DA PRETE

TWENTYSEVEN

18:05 – LA CASA NELLA PRATERIA VI – AMARSI NON E’ FACILE – I PARTE

19:00 – LA SIGNORA DEL WEST III – INTRIGO A WASHINGTON – II PARTE

20:00 – LA SIGNORA DEL WEST III – UNA SCELTA DIFFICILE

21:10 – GAMBIT – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – GAMBIT – 2 PARTE

23:10 – UN AMORE ALL’ALTEZZA – 1 PARTE

Iris

19:15 – KOJAK V – QUATTRO SOCI PER UN PUROSANGUE

20:05 – WALKER TEXAS RANGER VIII – LA FUGA

21:00 – PRISONERS

00:01 – TRAINING DAY

02:24 – THUNDERSTRUCK – UN TALENTO FULMINANTE

03:56 – CIAKNEWS

04:00 – UNA DONNA UNA STORIA VERA

05:34 – NEL GORGO DEL PECCATO

TV8

19:00 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 7 Episodio 13 – Grado

20:15 – 100% Italia – Stagione 2 Episodio 89 – Prima TV

21:30 – Cucine da incubo – Stagione 9 Episodio 6 – Mellow Yellow

22:45 – Cucine da incubo – Stagione 9 Episodio 5 – Gimmy Giò

00:00 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 6 Episodio 5 – Malta

01:15 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 6 Episodio 4 – Trieste

02:30 – Lady Killer – Stagione 21 Episodio 12

03:45 – Lady Killer – Stagione 18 Episodio 7

Italia 2

18:25 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – TRE PRETENDENTI PER SETTE SFERE

18:50 – DUE UOMINI E 1/2 VIII – LAS VEGAS CIUCA. CIUCA!

19:20 – DUE UOMINI E 1/2 VIII – QUESTIONE DI SOLDI

19:50 – DUE UOMINI E 1/2 VIII – DADINI AL CIOCCOLATO

20:20 – DUE UOMINI E 1/2 VIII – CIAMBELLINE COL BUCO

20:45 – DUE UOMINI E 1/2 VIII – SUPER IMBECILLE

21:15 – WHITE NOISE: THE LIGHT – 1aTV

23:20 – LA PRIMA NOTTE DEL GIUDIZIO

La 5

18:21 – GRANDE FRATELLO (LIVE)

19:07 – GRANDE FRATELLO

19:10 – GRANDE FRATELLO

19:15 – AMICI DI MARIA

19:45 – UOMINI E DONNE

21:10 – SERENDIPITY – QUANDO L’AMORE E’ MAGIA – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:17 – METEO.IT

NOVE

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? – Stagione 4 Episodio 50

20:25 – Cash or Trash – Chi offre di più? – 1^TV – Stagione 4 Episodio 55

21:25 – I migliori Fratelli di Crozza – Stagione 20 Episodio 8

23:15 – Che tempo che fa Bis – Stagione 1 Episodio 15

00:55 – Naked Attraction UK – Stagione 5 Episodio 8

01:50 – Naked Attraction UK – Stagione 5 Episodio 9

02:45 – Naked Attraction UK – Stagione 5 Episodio 10

03:40 – Naked Attraction UK – Stagione 6 Episodio 1

Cielo

18:15 – Tiny House Piccole case per vivere in grande – Stagione 1 Episodio 7

18:45 – Prendere o lasciare – Stagione 7 Episodio 7 – Stefanie e Jonathan

19:45 – Affari al buio – Stagione 10 Episodio 5 – Coppia stile vintage

20:15 – Affari di famiglia – Stagione 6 Episodio 17 – La mitragliatrice

20:45 – Affari di famiglia – Stagione 6 Episodio 18 – Moto di Steve Mc – Queen

21:15 – Giovane e bella

23:15 – Private Collections

01:15 – XXX Un mestiere a luci rosse – Stagione 3 Episodio 10

La7

18:55 – Padre Brown – St.8

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

23:20 – LA7 DOC – Vajont: Una Tragedia Italiana

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – Otto e Mezzo (r)

02:30 – L’Aria Che Tira (r)

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – Grey’s Anatomy –

20:00 – La cucina di Sonia

20:30 – Lingo – Parole in gioco

21:20 – Josephine, Ange Gardien – Caccia al traditore

23:30 – Josephine, Ange Gardien – Il fratello brasiliano

01:10 – La cucina di Sonia

01:40 – Inseparabili – Storie a 4 zampe

Food Network

18:25 – In cucina con Luca Pappagallo – Stagione 4 Episodio 8 – Uova

19:05 – In cucina con Luca Pappagallo – Stagione 3 Episodio 11 – Insalate fresche

19:50 – In cucina con Luca Pappagallo – Stagione 3 Episodio 3 – Cena di mare

20:25 – In cucina con Luca Pappagallo – Stagione 2 Episodio 1 – Mare di Napoli

21:00 – Resto Green – 1^TV – Stagione 1 Episodio 1 – Ristoranti di pesce

21:35 – Resto Green – 1^TV – Stagione 1 Episodio 2 – Trattorie

22:10 – Food Advisor – Stagione 2 Episodio 6 – Trapani

23:10 – Food Advisor – Stagione 1 Episodio 9 – Cagliari

TOP CRIME

18:30 – COLD CASE-DELITTI IRRISOLTI VI – GIORNI DI GLORIA

19:23 – THE CLOSER V – MANO MORTA

20:16 – THE CLOSER VI – IL BIG BANG

21:10 – CHICAGO P.D. VII – IL DUBBIO

22:03 – CHICAGO P.D. VII – SCAMBIO DI FAVORI

22:56 – CHICAGO P.D. VII – LA FAMIGLIA

23:51 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XIV – INCUBO SENZA FINE

00:45 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XV – ARRENDITI BENSON

GIALLO TV

19:10 – L’ispettore Barnaby – Stagione 1 Episodio 2 – Scritto nel sangue

21:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne – Stagione 5 Episodio 1 – Il parassita

22:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne – Stagione 5 Episodio 2 – A un passo dal traguardo

23:10 – Alexandra – Stagione 1 Episodio 3 – Morte apparente

01:10 – L’ispettore Barnaby – Stagione 13 Episodio 8 – Un weekend rilassante

03:10 – Murder Comes to Town – Stagione 2 Episodio 7 – Il segreto di Country Store

04:05 – Murder Comes to Town – Stagione 2 Episodio 8 – Cowboy dall’inferno

05:00 – L’investigatore Wolfe – Stagione 3 Episodio 2 – Web oscuro

Rai Premium

19:20 – Don Matteo 11

20:20 – Don Matteo 11

21:20 – Napoli milionaria

23:15 – La mia casa e’ piena di specchi

01:40 – Storie italiane

03:45 – Piloti

04:05 – Un Ciclone in Convento 12

05:00 – Ricominciare

Mediaset Extra

18:46 – Grande Fratello

21:11 – Grande Fratello

00:01 – Grande Fratello

01:58 – TGCOM24 BREAKING NEWS

02:01 – Grande Fratello

HGTV – HOME GARDEN TV

18:10 – Come nuova con Jennifer – Stagione 1 Episodio 2 – Colore corretto

19:05 – Come nuova con Jennifer – Stagione 1 Episodio 3 – Tutto giallo

20:05 – Come nuova con Jennifer – Stagione 1 Episodio 4 – Il beige

21:05 – Come nuova con Jennifer – Stagione 1 Episodio 5 – Un dilemma

22:00 – Chi cerca trova – Stagione 11 Episodio 11 – Caccia al tesoro

23:00 – Chi cerca trova – Stagione 11 Episodio 12 – Persone eccentriche

23:55 – Chi cerca trova – Stagione 3 Episodio 1

00:50 – Chi cerca trova – Stagione 3 Episodio 2

TV2000

18:01 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:29 – Tg 2000

19:05 – Santa Messa

19:37 – In Cammino

20:04 – Santo Rosario da Lourdes

20:33 – Tg 2000

20:58 – Miracolo a le Havre

22:32 – Effetto Notte

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Senorita Andrea

19:00 – Senorita Andrea

19:30 – Casahosteria

20:00 – Cristal

20:30 – Cristal

21:00 – Street Legal

22:00 – La Cucina Nel Cuore

ALMA TV

18:00 – Gli Ultimi Paradisi

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Un Amore Di Stadio

20:30 – K Around The World

21:00 – Tutto Per Tutti

21:30 – Il Massimo In Cucina

22:00 – A Casa Di Emy

VH1

18:00 – TOP CHART NOW!

19:00 – VH1 Playlist

21:00 – Top Chart Diciotto Anni fa

22:00 – TOP CHART NOW!

23:00 – Best of Classic Hits

01:00 – Classics & Pearls

03:00 – Classics & Pearls

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – APERICALCIO

19:00 – AZZURRO ITALIA TG

19:30 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:30 – DIRETTA STADIO

23:30 – CALCISSIMO

01:00 – RIUNIONE DI REDAZIONE

TeleReporter

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – Dossier – Salute.com

20:30 – Zerovero

21:15 – Il Rompiscatole – Home Ed.

21:30 – Sergio Colmes Indaga

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Zerovero

20:45 – Il Rompiscatole – Home Ed.

20:53 – Timer

21:00 – Radio Turismo

22:00 – Il Gioco Del Mondo

Campionesport

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Zerovero

20:45 – IL ROMPISCATOLE HOME EDITION (QUIZ)

21:00 – Linea Rossa

22:00 – Borotalk

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Daiana Crivelli

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:40 – Dall – AZet – A presenta Sara Galeazzi

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Attenti a quei due Presenta Luca Mora

La2

18:50 – Il prima e dopo sport Immagini sportive

19:10 – Doc Martin – Episodio 2 Stagione 2, episodio 2

20:00 – Telesguard

20:15 – Swiss Skills Masterclass – L’eccellenza svizzera nella professione Davide Donati Piastrellista

21:05 – Madres paralelas

23:10 – A tutto Hockey Sintesi

23:30 – 7 sconosciuti a El Royale

01:00 – Telesguard

Rai Sport +HD

18:10 – Gli imperdibili

18:20 – Serie A femminile e – Bay

20:25 – Pattinaggio di Velocità. Mondiali Distanze singole Calgary: 2a giornata

23:00 – World Aquatics. Pallanuoto Doha 2024: Finale femminile

00:15 – World Aquatics

03:20 – World Aquatics

04:35 – Beach Soccer

05:35 – SportAbilia

SuperTennis

18:30 – Challenger Bengaluru (replica)

20:30 – Supertennis TG

20:45 – ATP Finals Torino 2022 Djokovic vs Ruud

22:30 – Colpo da Campione Tennis I movimenti di Wozniacki

22:45 – Challenger Bengaluru (replica)

01:00 – ATP Sofia 2020 Sinner vs Pospisil

03:00 – Challenger Bengaluru (replica)

05:00 – Qualificazioni Davis Cup

Euro Sport

18:00 – Sport Invernali Coppa del Mondo Sapporo. HS 134 M

18:45 – Sci Coppa del Mondo Crans Montana. Discesa Libera F

19:45 – Altri Home Nations Series Welsh Open Live

23:00 – Ciclismo Giro dell’Algarve Vila Real de Santo Antonio – Tavira. 192,2 km

00:00 – Sport Invernali Coppa del Mondo Sapporo. HS 134 M

00:30 – Sci Coppa del Mondo Crans Montana. Discesa Libera F

01:30 – Altri Home Nations Series Welsh Open

SportItalia

18:00 – Sky Magazine

18:30 – Rally Dreamer

19:00 – Serie A Live (diretta)

21:00 – Serie A Live (diretta)

23:00 – Aspettando il weekend (diretta)

00:00 – Si Live 24 (diretta)

00:30 – Aspettando il weekend

01:30 – Si Live 24

Rai Gulp

18:05 – Vita da giungla

18:20 – Clorofilla

18:40 – Robin Hood

18:50 – Kung Fu Panda

19:10 – Mystery Lane

19:35 – Green meteo

19:45 – Il mondo di Karma

20:00 – Snow Black 2

Rai YoYo

18:00 – Hello Yoyo

18:30 – Peppa Pig

18:35 – Peppa Pig

18:40 – Bluey

18:45 – Bluey

18:55 – Bluey

19:00 – Bluey

19:10 – Pinocchio and friends

Boing

19:05 – Teen Titans Go! Eroe della settimana

19:55 – Doraemon Special: Sfida Intergalattica

21:15 – Doraemon

22:15 – Dragon Ball Super

02:40 – Lo straordinario mondo di Gumball

Cartoonito

18:10 – Blaze e le Megamacchine

18:40 – Blaze e le Megamacchine

19:05 – Batwheels

19:30 – Santiago dei Mari

19:55 – Santiago dei Mari

20:05 – La casa delle Bambole di Gabby

20:30 – La casa delle Bambole di Gabby

20:55 – Batwheels

Frisbee

18:20 – Pfffirati – 1^TV – Stagione 1 Episodio 13

18:30 – Pfffirati – 1^TV – Stagione 1 Episodio 34

18:40 – Pfffirati – Stagione 1 Episodio 31

18:55 – Super Monsters – Stagione 3 Episodio 7

19:05 – Super Monsters – Stagione 3 Episodio 8

19:15 – Super Monsters: Mostri e mostriciattoli – Stagione 1 Episodio 11

19:30 – Curioso come George – Stagione 14 Episodio 5

19:55 – Curioso come George – Stagione 14 Episodio 6

K2

18:15 – Il barbiere pasticciere – Stagione 3 Episodio 3

18:40 – Il barbiere pasticciere – Stagione 3 Episodio 4

19:05 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 4 Episodio 4

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 4 Episodio 5

19:30 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 4 Episodio 6

19:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 4 Episodio 7

19:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 4 Episodio 8

20:05 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 4 Episodio 9

DeaKids

18:10 – L’Inarrestabile Yellow Yeti – Stagione 1 Episodio 8 – Kats

18:25 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 3 Episodio 22 – Il volto del re

18:40 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 3 Episodio 23 – Il concorso per la migliore salsiccia – 1a parte

18:50 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 3 Episodio 24 – Il concorso per la migliore salsiccia – 2a parte

19:00 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 1 Episodio 20 – A caccia di un sorriso

19:05 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 1 Episodio 21 – Natale alla Bottega di Pan Barbiere/ Il Natale Di Patato

19:10 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 1 Episodio 22 – Alla conquista delle tre stelle Dichelin

19:20 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 1 Episodio 23 – L’impiegato del mese

Super

18:15 – A casa dei Loud

18:40 – La vera casa dei Loud

19:05 – La vera casa dei Loud

19:30 – A tutto ritmo

20:00 – A tutto ritmo

20:25 – Henry Danger

20:50 – Henry Danger

21:15 – I Thunderman

Rai 5

18:15 – Tgr Petrarca

18:45 – Visioni

19:15 – Gli imperdibili

19:20 – Rai News Giorno

19:25 – Art night

20:20 – Under Italy

21:15 – Opera: La Cenerentola

23:15 – Save the date

Rai Storia

18:30 – L’Italia in guerra

19:35 – Rai News Giorno

19:40 – Rai54

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – Passato e presente

21:10 – L’ascesa di Hitler

22:05 – Dopo il caos

23:00 – Dall’oceano al cielo: il Gange di Sir Edmund Hillary

Rai Scuola

18:00 – Rivoluzioni le idee che hanno cambiato

19:00 – I Luoghi della Scienza

19:30 – Wild Mongolia

20:15 – I superpredatori dei mari

21:00 – Newton

21:45 – Progetto Scienza Verso il futuro

22:40 – Progetto Scienza 2023 Racconti di Scienza

23:00 – TGR Leonardo

Motor Trend Italia

18:35 – Affari a quattro ruote – Stagione 14 Episodio 4

20:20 – Affari a quattro ruote – 1^TV – Stagione 15 Episodio 2

22:15 – Come funziona l’autostrada – Stagione 1 Episodio 1

23:15 – Come funziona l’autostrada – Stagione 1 Episodio 2

00:10 – Come funziona l’autostrada – Stagione 1 Episodio 3

01:00 – Come funziona l’autostrada – Stagione 1 Episodio 4

01:50 – Ingegneria perduta – Stagione 6 Episodio 3

02:40 – Ingegneria perduta – Stagione 6 Episodio 4

DMAX

19:30 – Vado a vivere nel bosco XL – Stagione 1 Episodio 2

21:25 – Operazione N.A.S. – 1^TV – Stagione 4 Episodio 12

22:25 – Operazione N.A.S. – Stagione 4 Episodio 11

23:25 – L’Eldorado della droga: viaggio in USA – Stagione 2 Episodio 8

00:20 – L’Eldorado della droga: viaggio in USA – Stagione 2 Episodio 3

01:15 – Bodycam – Agenti in prima linea – 1^TV – Stagione 4 Episodio 6 – Catturami!

02:05 – Bodycam – Agenti in prima linea – Stagione 3 Episodio 4 – Caccia all’uomo

02:55 – Quei cattivi ragazzi – Stagione 1 Episodio 1

Focus TV

18:00 – UNIVERSO AI RAGGI X III – I SEGRETI DI PLUTONE

19:00 – Qui a coule’ Le Koursk?

20:00 – COSE DI QUESTO MONDO III – EL CHAPO

21:05 – INCONTRI RAVVICINATI NEL MERAVIGLIOSO MONDO DEGLI ANIMALI – GLI ANIMALI DELLA GIUNGLA

22:00 – INCONTRI RAVVICINATI NEL MERAVIGLIOSO MONDO DEGLI ANIMALI – GLI ANIMALI DELLE ZONE UMIDE

23:00 – LE SETTE MERAVIGLIE DEL MONDO ANTICO

00:00 – Colosseo il gioiello di Roma

01:00 – MAYDAY: AIR DISASTER – THE ACCIDENT FILES IV – CONDIZIONI ESTREME

RealTime

18:25 – Abito da sposa cercasi – Stagione 16 Episodio 19 – Passato da regina

19:25 – Casa a prima vista – Stagione 2 Episodio 54

20:30 – Casa a prima vista – Stagione 2 Episodio 55 – Prima TV

21:30 – Il forno delle meraviglie – Stagione 1 Episodio 7 – Prima TV

22:50 – Il forno delle meraviglie – Stagione 1 Episodio 6

00:10 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Stagione 4 Episodio 15 – Stucco

01:00 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Stagione 4 Episodio 16 – Il mostro

01:50 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Stagione 4 Episodio 17 – Perdita della vista

Discovery Channel

18:10 – Ai confini della civilta’ – Stagione 10 Episodio 15 – Lotta contro il fuoco. 1a parte

19:00 – River Monsters – Stagione 1 Episodio 1 – Piranha

20:00 – River Monsters – Stagione 8 Episodio 7 – Killer invisibili

21:00 – Il tesoro dell’astronauta – Stagione 1 Episodio 5 – Verso l’obiettivo

21:55 – Il tesoro dell’astronauta – Stagione 1 Episodio 6 – Il tesoro di Colombo

22:50 – Contact – Stagione 1 Episodio 7 – Intenti ostili

23:45 – Indagini paranormali con Josh Gates – Stagione 4 Episodio 9 – Societa’ segreta

00:40 – Indagini paranormali con Josh Gates – Stagione 4 Episodio 7 – Nello Utah

Sky Uno

18:10 – Alessandro Borghese Celebrity Chef – Stagione 2 Episodio 8

19:10 – MasterChef Magazine – Stagione 13 Episodio 40

19:35 – MasterChef Magazine – Stagione 13 Episodio 1

20:00 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 4 Episodio 4 – Milano

21:15 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 9 Episodio 14

22:30 – MasterChef Italia – Stagione 13 Episodio 19

23:50 – MasterChef Italia – Stagione 13 Episodio 20

01:10 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 9 Episodio 14

Sky Cinema 1

19:00 – Il fuggitivo

21:15 – Programma da definire

22:10 – Programma da definire

23:10 – La vita è una cosa meravigliosa

01:00 – Passengers

02:55 – Belle & Sebastien L’avventura continua

04:35 – Troy

SKY Cinema Family

19:20 – Kung Fu Panda 3

21:00 – Emoji Accendi le emozioni

22:35 – Mio fratello rincorre i dinosauri

00:20 – Wonder

02:15 – Mia piccola Monky

03:45 – Questo o quello Speciale – Stagione 1

04:00 – Le avventure di Tintin: il segreto dell’unicorno

05:45 – Italo

Sky Cinema Romance

19:05 – Che pasticcio, Bridget Jones!

21:00 – Shakespeare in Love

23:10 – E’ nata una stella

01:35 – È complicato

03:35 – Fantasie

05:15 – Questo o quello Speciale – Stagione 1

05:30 – Midnight in Paris

Sky Cinema Collection

19:10 – The Twilight Saga: Breaking Dawn-Parte 1

21:15 – The Twilight Saga: Breaking Dawn-Parte 2

23:15 – Twilight

01:25 – New Moon

03:35 – I delitti del BarLume 11 Speciale

03:55 – The Twilight Saga: Eclipse

Sky Cinema Action

19:20 – Fuori dalla legge

21:00 – Un uomo tranquillo

23:05 – American Sniper

01:20 – Scontro tra titani

03:05 – Gli spietati

05:15 – Kickboxer La vendetta del guerriero

SKY TG24

18:00 – TG24 MEZZ’ORA

18:30 – SKY TG24 ECONOMIA

19:00 – IL TG DELLE DICIANNOVE

19:30 – TG24 MONDO

20:00 – TG24

20:20 – TRIBU’

21:00 – TG24 MEZZ’ORA

21:30 – TG24 MEZZ’ORA

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV