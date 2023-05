Su Rai Uno Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, su Canale 5 Inter – Milan. Guida ai programmi Tv della serata del 16 maggio 2023

Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 16 maggio 2023? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Due dalle 21.20 Come ti divento bella! Renée, trentenne newyorkese in perenne lotta con il suo senso di insicurezza, si risveglia dopo un incidente convinta di essere la donna più bella e capace del Pianeta, comportandosi di conseguenza. Come reagiranno gli altri? Su Rai 4 dalle 21.20 Infidel. Il giornalista americano Doug Rawlins viene rapito dal regime iraniano mentre partecipa ad una conferenza al Cairo, in Egitto. L’uomo si ritrova in prigione con l’accusa di spionaggio senza che il governo americano intervenga in suo soccorso, ma sua moglie Liz arriva in città determinata a fare tutto il possibile per liberare il marito. Su Rai Movie dalle 21.10 Assassinio sull’Orient Express. Un ricco uomo di affari, dal torbido passato, viene ucciso in circostanze misteriose sull’Orient Express. Il direttore del convoglio chiede l’aiuto di Hercule Poirot, passeggero sul lussuoso treno, ma i sospettati sono molti e il grande investigatore belga dovrà ricorrere a tutta la sua abilità per scoprire il colpevole. Su Sky Cinema dalle 21.15 Le avventure di una squadra di bagnini di salvataggio della spiaggia di Malibù, Los Angeles. Guidati da Mitch Buchannon, i ragazzi affrontano numerose sfide per proteggere i turisti. Su Iris dalle 21 Il vendicatore del Texas. a lotta tra un ricco rancher e i sostenitori del pascolo libero, nel Wyoming del 1883, arriva a coinvolgere anche il presidente degli Stati Uniti.

TELEFILM

Su Rai Uno Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. La pedina di scambio che Romaniello ha dato a Imma per uscire dal carcere é la testa di Mazzocca.

ATTUALITA’

Su Italia 1 dalle 21.17 Le iene. Servizi di cronaca e attualità, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma. Su Rete 4 dalle 21.24 Fuori dal coro. Condotto da Mario Giordano gli appuntamenti, le inchieste, i fatti e l’interpretazione dei temi piu’ caldi dell’attualita’ politica e di cronaca.

SPORT

Su Canale 5 dalle 20.48 Inter – Milan, semifinali – Ritorno. In diretta dallo stadio Meazza la squadra di mister Simone Inzaghi affronta i rossoneri guidati da Stefano Pioli.

Guida tv di martedì 16 maggio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’

20:00 – Tg1

20:30 – Cinque minuti

20:35 – Affari tuoi

21:30 – Imma Tataranni – Sostituto procuratore 2

23:40 – Porta a Porta

01:25 – Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1

02:20 – Rai – News24

Rai 2

18:00 – Rai Parlamento Telegiornale

18:10 – Tg2 L.I.S.

18:15 – Tg2

18:35 – Rai Tg Sport Sera

19:00 – Hawaii Five-0

19:40 – NCIS

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:15 – La gioia della musica

20:40 – Il cavallo e la torre

20:50 – Un posto al sole

21:20 – #cartabianca

00:00 – Tg3 Linea Notte

Rai 4

18:15 – Il commissario Rex

19:05 – Bones 6

19:50 – Bones 6

20:35 – Criminal Minds 5

21:20 – Infidel

23:10 – Wonderland

23:45 – Franklyn

01:20 – Anica – Appuntamento al cinema

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO STORY

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO STORY

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:29 – METEO.IT

20:30 – STRISCINA LA NOTIZINA – LA VOCINA DELL’INTRANSIGENZINA

21:00 – CHAMPIONS LEAGUE – INTER – MILAN

Italia 1

18:22 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – INFANZIA TRADITA

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – CONSIGLIATA LA PRESENZA DI UN ADULTO

21:20 – LE IENE

01:05 – A.P. BIO – MERCOLEDI’ MATTINA, ORE OTTO

01:30 – A.P. BIO – I 100 SCAPOLI D’ORO DI TOLEDO

Canale 20 Mediaset

18:27 – THE FLASH IV – CORRI, IRIS, CORRI!

19:22 – Chicago Med IV – SITUAZIONI COMPLICATE

20:13 – THE BIG BANG THEORY VIII – L’OTTIMIZZAZIONE DELL’ANSIA

20:36 – THE BIG BANG THEORY VIII – LA MANIFESTAZIONE DEL TROLL

21:04 – TWISTER – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO.IT

22:15 – TWISTER – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 ULTIM’ORA

19:50 – METEO.IT

19:52 – TEMPESTA D’AMORE – 46 – PARTE 3 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – FUORI DAL CORO

00:52 – UN FIGLIO MALVAGIO – 1 PARTE

01:23 – TGCOM

Warner TV

18:00 – Smallville 8′ Stagione Ep.3

18:50 – Smallville 8′ Stagione Ep.4

19:40 – Supernatural 5′ Stagione Ep.15

20:35 – Supernatural 5′ Stagione Ep.16

21:30 – Danielle Steel – Porto sicuro

23:45 – Fringe 1′ Stagione Ep.19

00:40 – Fringe 1′ Stagione Ep.20

01:35 – Fringe 1′ Stagione Ep.19

Rai Movie

19:05 – Il ladrone

21:10 – Assassinio sull’Orient Express

23:05 – Train to Busan

01:10 – Anica – Appuntamento al cinema

01:15 – Closer

03:05 – Assassinio sull’Orient Express

05:00 – Gunga Din

Cine 34

18:59 – A CENA CON… – BELLI DI PAPA’

21:00 – I MOSTRI – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24

22:14 – METEO.IT

22:16 – I MOSTRI – 2 PARTE

23:31 – FERRAGOSTO IN BIKINI

23:39 – FERRAGOSTO IN BIKINI

01:15 – NON CHIAMATEMI PAPA’

TWENTYSEVEN

18:20 – LA CASA NELLA PRATERIA VIII – LA FIGLIA ADOTTIVA – I PARTE

19:20 – COLOMBO – PROVA D’INTELLIGENZA

21:10 – IL PRESIDENTE -UNA STORIA D’AMORE – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24

22:15 – METEO.IT

22:17 – IL PRESIDENTE -UNA STORIA D’AMORE – 2 PARTE

23:10 – R.I.P.D. – POLIZIOTTI DALL’ALDILA’ – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24

Iris

19:15 – KOJAK I – L’ALBERO DEI SOLDI

20:05 – WALKER TEXAS RANGER VIII – UN RAGAZZO D’ORO

21:00 – IL VENDICATORE DEL TEXAS

23:01 – QUEL MALEDETTO COLPO AL RIO GRANDE EXPRESS

00:52 – MASTER SPY – UNA SPIA PER AMICO

02:07 – CIAKNEWS

02:11 – STANNO TUTTI BENE – EVERYBODY’S FINE

03:48 – IL TIRANNO BANDERAS

TV8

19:15 – Alessandro Borghese – Celebrity Chef Ep. 18

20:30 – 100% Italia Ep. 147 Prima TV

21:30 – Quattro matrimoni Ep. 8

22:45 – Quattro matrimoni Ep. 6

00:00 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Verona

01:15 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Trentino

02:30 – UEFA Europa e Conference League Preview Ep. 15 Prima TV

03:30 – Coppie che uccidono Ep. 6

Italia 2

18:00 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – FRANKY CONTRO GLI UOMINI DELLA GALLEY COMPANY

18:30 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – L’ OSCURO SEGRETO DI NICO ROBIN

19:00 – DUE UOMINI E 1/2 – IL COMPLEANNO DI EVELYN

19:25 – DUE UOMINI E 1/2 – ESMERALDA GOVERNANTE TUTTOFARE

19:55 – DUE UOMINI E 1/2 – LAS VEGAS CIUCA. CIUCA!

20:20 – DUE UOMINI E 1/2 – QUESTIONE DI SOLDI

20:45 – DUE UOMINI E 1/2 – DADINI AL CIOCCOLATO

21:15 – TARTARUGHE NINJA

La 5

19:32 – L’ISOLA DEI FAMOSI

19:40 – UOMINI E DONNE STORY

21:10 – THE WEDDING DATE – L’AMORE HA IL SUO PREZZO – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:17 – METEO.IT

22:19 – THE WEDDING DATE – L’AMORE HA IL SUO PREZZO – 2 PARTE

23:00 – UOMINI E DONNE STORY

00:25 – UN AMORE E UNA VENDETTA

NOVE

18:15 – Sulle orme dell’assassino 6′ Stagione Ep.19

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? – 1^TV 4′ Stagione Ep.2

20:20 – Don’t Forget the Lyrics – Stai sul pezzo – 1^TV 3′ Stagione Ep.57

21:25 – Derailed – Attrazione letale

23:35 – Hanna

01:35 – Border Security: niente da dichiarare 3′ Stagione Ep.6

02:30 – Border Security: niente da dichiarare 3′ Stagione Ep.7

03:25 – Border Security: niente da dichiarare 3′ Stagione Ep.8

Cielo

18:15 – Tiny House – Piccole case per vivere in grande Ep. 7

18:45 – Love It or List It – Prendere o lasciare Katy e Garrett

19:45 – Affari al buio Questione di vita o di morte

20:15 – Affari di famiglia La medaglia del capitano

20:45 – Affari di famiglia Collezione presidenziale

21:15 – Il triangolo delle Bermuda – Mare del Nord

23:45 – Doppio amore

01:45 – L’educazione sentimentale di Eugenie

La7

18:50 – Lingo – Parole in gioco

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – Otto e Mezzo (r)

01:50 – Artbox

02:30 – L’Aria che Tira (r)

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – White collar – Fascino criminale

20:00 – La cucina di Sonia

20:30 – Lingo – Parole in gioco

21:30 – Padre Brown

01:10 – La cucina di Sonia

01:40 – La mala educaxxxion

03:05 – I menù di Benedetta

Food Network

18:10 – In cucina con Luca Pappagallo 2′ Stagione Ep.3

18:40 – In cucina con Luca Pappagallo 2′ Stagione Ep.9

19:15 – In cucina con Luca Pappagallo 3′ Stagione Ep.3

19:50 – In cucina con Luca Pappagallo 1′ Stagione Ep.6

20:20 – In cucina con Luca Pappagallo 2′ Stagione Ep.8

20:50 – In cucina con Luca Pappagallo 3′ Stagione Ep.8

21:25 – In cucina con Luca Pappagallo 3′ Stagione Ep.9

22:00 – Scarpetta d’Italia – 1^TV 2′ Stagione Ep.5

TOP CRIME

18:30 – HAMBURG DISTRETTO 21 XII – CORSA CONTRO IL TEMPO

19:23 – RIZZOLI & ISLES VII – CURVE PERICOLOSE

20:16 – RIZZOLI & ISLES VII – POLIZIOTTI CONTRO ZOMBI

21:10 – HARROW III – TARDE VENIENTIBUS OSSA

22:03 – HARROW III – PER STIRPES

22:58 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XII – UN PADRE MODELLO

23:52 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XII – CRIMINALE

00:45 – C.S.I. MIAMI V – DIAMANTI DI SANGUE

GIALLO TV

18:10 – Grantchester 6′ Stagione Ep.4

19:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 4′ Stagione Ep.6

20:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 4′ Stagione Ep.7

21:10 – Perception 1′ Stagione Ep.5

22:10 – Perception 1′ Stagione Ep.6

23:10 – The Chelsea Detective 1′ Stagione Ep.4

01:10 – Tandem 6′ Stagione Ep.3

02:20 – Tandem 6′ Stagione Ep.4

Rai Premium

18:30 – Che Dio ci aiuti 4

19:30 – Una pallottola nel cuore

21:20 – Last Cop – L’ultimo sbirro 3

22:05 – Last Cop – L’ultimo sbirro 3

22:55 – Last Cop – L’ultimo sbirro 3

23:45 – Ruby

01:20 – La Squadra

03:00 – Allora in onda

Mediaset Extra

21:40 – L’ISOLA DEI FAMOSI

01:21 – L’ISOLA DEI FAMOSI EXTENDED EDITION 1°TV

04:32 – TGCOM24

04:34 – L’ISOLA DEI FAMOSI EXTENDED EDITION

HGTV – HOME GARDEN TV

18:00 – Minicase di lusso 1′ Stagione Ep.17

18:30 – Minicase di lusso 1′ Stagione Ep.18

19:00 – Minicase 2′ Stagione Ep.1

19:30 – Minicase 2′ Stagione Ep.2

20:00 – Minicase 2′ Stagione Ep.3

20:30 – Minicase 2′ Stagione Ep.4

21:00 – Minicase 2′ Stagione Ep.5

21:30 – Minicase 2′ Stagione Ep.6

TV2000

18:26 – Tg 2000

19:02 – Santa Messa

19:34 – In cammino

20:00 – Santo Rosario

20:30 – Tg 2000

20:57 – L’amore in gioco

22:39 – RETROSCENA

23:18 – Compieta

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Andrea Celeste

19:00 – Andrea Celeste

19:30 – Ciao Chef!

20:00 – La Quiero A Morir

21:00 – The F.B.I.

22:00 – Weddings Luxury

22:30 – Veronica Il Volto Dell’Amore

ALMA TV

18:00 – Viaggi Straodinari

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Il Bel Paese

20:30 – L’Italia In Tour

21:00 – In Gran Forma Con Rosanna Lambertucci

21:30 – Mangiare Con Gusto

22:00 – Aggiungi Un Posto A Tavola

VH1

18:00 – TOP CHART NOW!

19:00 – Happy Birthday Laura Pausini!

20:00 – Ridiculousness Italia

20:25 – Ridiculousness Italia

20:55 – Ridiculousness Italia

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots

21:45 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:10 – Catfish Colombia

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – TACKLE

18:35 – GET SMART

19:30 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:45 – IL PROCESSO BIS

00:00 – TENTAZIONE MORTALE TEMPTED

TeleReporter

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

18:24 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – TG E Meteo

20:30 – Zerovero

21:15 – Il Rompiscatole – Home Ed.

21:30 – Vacanze A Km 0

22:00 – Linea Rossa

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Zerovero

20:50 – Il Rompiscatole – Home Ed.

21:00 – Poeti E Poesia

22:00 – Salirò

22:30 – Sergio Colmes Indaga

00:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

Campionesport

18:00 – Via Col Venti

18:30 – Rubriche Commerciali

19:30 – CS Good News

20:00 – Zerovero

20:45 – Il Rompiscatole – Home Ed.

21:00 – Un Amore Di Stadio

21:30 – Dossier Salute

22:00 – Destinazione Svizzera

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Daiana Crivelli

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:45 – Dall – AZet – A presenta Sara Galeazzi

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Attenti a quei due Presenta Luca Mora

La2

18:25 – Il commissario Heldt – L’amico d’infanzia Stagione 2, episodio 2

19:15 – Hockey su ghiaccio: Mondiali 2023 – Svizzera – Kazakistan Da Riga (LAT)

22:05 – Cercando Camille

23:40 – A tutta Champions Sintesi

00:00 – Schegge di paura

02:00 – A tutta Champions Sintesi

02:15 – Telesguard

02:30 – Hockey su ghiaccio: Mondiali 2023 – Svizzera – Kazakistan (R) Da Riga (LAT)

Rai Sport +HD

18:25 – Pallanuoto

19:55 – Giro d’Italia Ciclismo. Arriva il Giro

20:55 – Rugby

23:00 – SportAbilia

23:30 – Tg Sport

23:50 – Giro d’Italia

05:00 – Tiro a Volo

05:30 – Tiro a Volo

SuperTennis

19:45 – Supertennis TG

20:00 – LIVE WTA 1000 Madrid

21:45 – Tennis Parade

22:00 – Challenger 175 Cagliari (differita)

23:00 – ATP 1000 Madrid (differita)

01:00 – WTA 1000 Madrid (replica)

03:00 – Prequalificazioni IBI (replica)

04:30 – Challenger 175 Cagliari (replica)

Euro Sport

19:00 – Equitazione Royal Windsor Horse Show Salto ostacoli

20:00 – Motociclismo Grand Prix Varsavia

21:00 – Magazine Porsche Supercup Season Preview

21:30 – Rally Extreme E Scozia

22:30 – Ciclismo 106° Giro d’Italia Scandiano – Viareggio. 196 km (10a tappa)

23:30 – Arrampicata sportiva Coppa del Mondo Hachioji. Boulder F (Finale)

00:30 – Arrampicata sportiva Coppa del Mondo Hachioji. Boulder M (Finale)

01:30 – Ciclismo 106° Giro d’Italia Scandiano – Viareggio. 196 km (10a tappa)

SportItalia

19:00 – Calcio Today Speciale Champions League (diretta)

21:00 – S4 Talk

22:00 – Si Motori

22:30 – Mondo Crociera

23:00 – Sportitaliamercato (diretta)

00:00 – Si Live 24 (diretta)

00:30 – Sportitaliamercato

01:30 – Al Taee-Al Nassr

Rai Gulp

18:05 – Look at me

18:20 – Dragonero

18:45 – Tara Duncan

18:55 – Tara Duncan

19:10 – Le cronache di Nanaria

19:35 – Tg kids

19:50 – Kung Fu Panda

20:15 – Le straordinarie avventure di Jules Verne

Rai YoYo

18:00 – Hello Yoyo

18:30 – Pinocchio and friends

18:40 – Pinocchio and friends

18:50 – Kapuf – Piccolo mostro

19:00 – Kapuf – Piccolo mostro

19:10 – Momonsters

19:20 – Momonsters

19:25 – Momonsters

Boing

18:45 – Il Trio Mutanda new

19:35 – Teen Titans Go ! – Eroe della settimana

19:50 – Teen Titans Go ! – Eroe della settimana

20:15 – Craig

20:55 – Craig

21:10 – Captain Tsubasa

21:50 – Captain Tsubasa

22:25 – Adventure Time

Cartoonito

18:10 – Blaze e le Megamacchine

18:40 – Blaze e le Megamacchine

19:05 – Meteo – Heroes – nuovi episodi

19:30 – Tom & Jerry in New York

19:55 – La casa delle Bambole di Gabby

20:20 – La casa delle Bambole di Gabby

20:50 – Hey Duggee

21:20 – Santiago Dei Mari nuovi episodi

Frisbee

18:00 – Turbozaurs – 1^TV 2′ Stagione Ep.9

18:15 – Curioso come George 4′ Stagione Ep.4

18:40 – Curioso come George 4′ Stagione Ep.5

19:00 – Super Wings – I guardiani del mondo 6′ Stagione Ep.8

19:20 – Curioso come George 4′ Stagione Ep.6

19:45 – Curioso come George 4′ Stagione Ep.7

20:05 – Curioso come George 4′ Stagione Ep.8

20:35 – Curioso come George 4′ Stagione Ep.9

K2

18:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.40

18:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.1

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.2

18:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.3

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.4

19:05 – Il barbiere pasticciere 1′ Stagione Ep.10

19:25 – Il barbiere pasticciere 3′ Stagione Ep.19

19:40 – Il barbiere pasticciere 1′ Stagione Ep.11

DeaKids

18:05 – Zig & Sharko Attrazione virtuale

18:15 – Zig & Sharko Marina rockstar

18:25 – Zig & Sharko La sessione di fitness

18:30 – Zig & Sharko Il migliore amico di Sharko

18:40 – Zig & Sharko L’ombra di Zig

18:50 – Il barbiere pasticciere Ep. 1

19:00 – Il barbiere pasticciere Ep. 2

19:15 – Il barbiere pasticciere Ep. 3

Super

18:15 – Due Fantagenitori

18:40 – Due Fantagenitori

19:05 – A casa dei Loud

19:30 – A casa dei Loud

20:00 – A casa dei Loud

20:25 – A casa dei Loud

20:50 – A casa dei Loud

21:15 – Henry Danger

Rai 5

19:00 – Tgr Bell – Italia

19:30 – Rai News Giorno

19:35 – Art rider

20:25 – The sense of beauty

21:15 – Toglimi un dubbio

22:50 – Bryan Ferry: Don’t stop the music

23:40 – Classic Albums

00:40 – Rock Legends

Rai Storia

18:00 – Alla scoperta del ramo d’oro

18:40 – Italiani

19:35 – Rai News Giorno

19:40 – Viva la Storia

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – Passato e presente

21:10 – 5000 anni e + La lunga storia dell’umanita’

22:10 – La disfatta di Sedan

Rai Scuola

18:00 – Eventi Speciali

18:30 – Invito alla Lettura

18:55 – Patrimonio Subacqueo UNESCO

19:00 – Gocce

19:15 – Wild Costa Rica

20:10 – Animali innamorati

21:00 – Newton

22:00 – Progetto Scienza Files

Motor Trend Italia

18:25 – A caccia di auto 11′ Stagione Ep.2

19:25 – A caccia di auto 12′ Stagione Ep.2

20:20 – Affari a quattro ruote 7′ Stagione Ep.9

21:20 – Affari a quattro ruote 9′ Stagione Ep.8

22:15 – Sogni a quattro ruote con Richard Hammond – 1^TV 1′ Stagione Ep.3

23:10 – Sogni a quattro ruote con Richard Hammond 1′ Stagione Ep.2

00:05 – Big con Richard Hammond 1′ Stagione Ep.6

01:00 – Big con Richard Hammond 1′ Stagione Ep.7

DMAX

18:55 – LBA Playoff (live) Bertram Yachts Derthona Tortona – Dolomiti Energia Trentino

21:25 – Nudi e crudi 8′ Stagione Ep.13

23:15 – WWE Smackdown – 1^TV Ep. 150

01:15 – Moonshiners – 1^TV 5′ Stagione Ep.4

02:10 – Moonshiners – 1^TV 5′ Stagione Ep.5

03:00 – Moonshiners 4′ Stagione Ep.2

03:50 – Ce l’avevo quasi fatta 6′ Stagione Ep.7

04:40 – Ce l’avevo quasi fatta 6′ Stagione Ep.8

Focus TV

18:00 – GIGA STRUTTURE III – LA SUPERSTRADA SOTTERRANEA

19:00 – MEGACOSTRUZIONI V

20:15 – COSE DI QUESTO MONDO II – LA TOMBA NASCOSTA DI GENGHIS KHAN

21:15 – I GRANDI FIUMI DELLA TERRA II – YUKON

22:15 – LE PIU’ GRANDI MERAVIGLIE NATURALI DEL MONDO – GHIACCIAI

23:15 – Le crash du Concorde

00:15 – Vol 1549: Crash dans l’Hudson

01:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XI – L’AEREO CHE VOLO’ TROPPO IN ALTO

RealTime

18:25 – Abito da sposa cercasi 10′ Stagione Ep.14

18:55 – Abito da sposa cercasi 9′ Stagione Ep.17

19:25 – Casa a prima vista 1′ Stagione Ep.6

20:30 – Casa a prima vista – 1^TV 1′ Stagione Ep.7

21:30 – Primo appuntamento crociera 1′ Stagione Ep.5

22:55 – Primo appuntamento crociera 1′ Stagione Ep.6

00:20 – Body Bizarre 1′ Stagione Ep.3

01:15 – Body Bizarre 1′ Stagione Ep.4

Discovery Channel

18:00 – Oro degli abissi 6′ Stagione Ep.4

19:00 – Oro degli abissi 6′ Stagione Ep.5

20:00 – Oro degli abissi 6′ Stagione Ep.6

21:00 – Chi cerca trova 17′ Stagione Ep.5

21:55 – Chi cerca trova – 1^TV 17′ Stagione Ep.6

22:50 – Chi cerca trova: auto da sogno 4′ Stagione Ep.4

23:45 – Chi cerca trova: super restauri 3′ Stagione Ep.5

00:40 – Chi cerca trova: super restauri 4′ Stagione Ep.20

Sky Uno

18:05 – Quattro matrimoni Ep. 9

19:05 – MasterChef Australia Ep. 26

20:05 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Calabria

21:15 – Cucine da incubo Il Porticciolo

22:25 – Cucine da incubo Mellow Yellow

23:35 – Cucine da incubo Il Porticciolo

00:45 – Pechino Express – La via delle Indie Ep. 10

03:00 – Alessandro Borghese – Celebrity Chef Ep. 43

Sky Cinema 1

18:50 – Nella tana dei lupi

21:15 – Baywatch

23:20 – Jack Reacher – Punto di non ritorno

01:25 – La verità è che non gli piaci abbastanza

03:35 – La casa nella palude

05:05 – Qualcosa di nuovo

SKY Cinema Family

19:25 – Shrek 2

21:00 – Bla Bla Baby

22:40 – Sette minuti dopo la mezzanotte

00:35 – Boy Girl – Questione di… sesso

02:15 – Rock Dog

03:45 – Nonno questa volta è guerra

05:25 – 100X100Cinema

05:45 – Shrek Terzo

Sky Cinema Romance

19:05 – Magic Mike

21:00 – Il fidanzato di mia sorella

22:45 – Grace di Monaco

00:30 – Per sfortuna che ci sei

02:05 – Come la prima volta

03:40 – 100X100Cinema

04:00 – Vicky Cristina Barcelona

05:35 – In Her Shoes – Se fossi lei

Sky Cinema Collection

19:05 – Philadelphia

21:15 – Il miglio verde

00:25 – Cloud Atlas

03:20 – Aspettando il re

05:05 – 100X100Cinema

05:25 – La guerra di Charlie Wilson

Sky Cinema Action

19:25 – Big Game – Caccia al presidente

21:00 – Black Sea

23:00 – L’incredibile Hulk

00:55 – Extraction

02:30 – Catwoman

04:15 – Il mucchio selvaggio

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – Il TG delle Diciannove – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

22:00 – Documentario

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV