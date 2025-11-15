Programmi TV domenica 16 novembre 2025: Nazionale, soap opera e film

Italia-Norvegia su Rai 1, “La notte nel cuore” su Canale 5, “Mi presenti i tuoi?” su Sky Cinema 1. Guida ai programmi Tv della serata del 16 novembre 2025

La serata televisiva di domenica 16 novembre 2025 vede su Rai 1 l’evento sportivo più atteso: la sfida Italia–Norvegia, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, che calamiterà l’attenzione degli appassionati di calcio con telecronaca in diretta da San Siro e ampio spazio all’analisi post-partita. Rai 2 punta invece sul cinema sentimentale con Quello che non so di te, seguito da Time is Up, due titoli che intrecciano emozioni e destini. Rai 3 conferma la sua vocazione all’inchiesta con Report, mentre Rete 4 alterna talk e dibattito con Fuori dal coro, il programma di Mario Giordano che affronta i temi caldi della settimana.

Sul fronte Mediaset, Canale 5 propone la soap opera drammatica La notte nel cuore, mentre Italia 1 regala leggerezza con la commedia di Aldo, Giovanni e Giacomo Odio l’estate. Per gli amanti dell’action, Canale 20 trasmette il disaster movie Greenland, mentre Iris riporta in prima serata il cult Point Break. Cine 34 completa l’offerta con la commedia italiana Se son rose di Leonardo Pieraccioni.

La7 sceglie il thriller psicologico Gone Girl, mentre Sky arricchisce il palinsesto con comicità, cucina e grandi film: dal GialappaShow su Sky Uno a Romeo e Giulietta su Sky Cinema Romance, passando per l’epica di 300 su Sky Cinema Action. Una domenica che unisce sport, cinema, informazione e intrattenimento.

Rai 1 – Italia–Norvegia (20:30) La Nazionale di Luciano Spalletti affronta la Norvegia nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Una partita decisiva che richiama milioni di tifosi davanti allo schermo. Telecronaca in diretta da San Siro con ampio pre e post gara. Dopo il match, spazio a “Speciale Domenica Sportiva” con analisi e commenti. Una serata interamente dedicata al calcio azzurro.

Rai 2 – Quello che non so di te (21:00) Film sentimentale del 2021 che racconta un incontro casuale destinato a cambiare due vite. Atmosfere romantiche e drammatiche si intrecciano in una trama intensa. A seguire, “Time is Up”, altro titolo che mescola emozioni e colpi di scena. Una programmazione pensata per chi ama storie contemporanee e passioni complicate. Serata ideale per un pubblico giovane e romantico.

Rai 3 – Report (21:00) Il programma di inchieste torna con una nuova puntata dedicata a temi di attualità. Sigfrido Ranucci guida il racconto con testimonianze e documenti esclusivi. Le indagini mettono in luce contraddizioni e responsabilità del sistema. Dopo, spazio all’ironia di “Allegro ma non troppo”. Una domenica che unisce informazione e intrattenimento.

Rete 4 – 4 di Sera Weekend (20:30) Talk show che mescola attualità, cronaca e costume. Ospiti e opinionisti discutono i temi caldi della settimana. A seguire, un film di prima serata che porta il pubblico in storie avvincenti. La rete conferma la sua linea popolare e informativa. Una proposta che unisce dibattito e fiction.

Canale 5 – La notte nel cuore (21:20) La rete ammiraglia Mediaset propone un film drammatico che racconta passioni e segreti familiari. Una storia intensa che mette al centro emozioni forti e relazioni complicate. La trama si sviluppa tra colpi di scena e momenti di grande tensione. Un appuntamento che punta a coinvolgere il pubblico con atmosfere profonde. Canale 5 conferma la sua vocazione per il grande cinema popolare.

Italia 1 – Odio l’estate (21:15) La commedia di Aldo, Giovanni e Giacomo porta leggerezza e risate nella domenica sera. Tre famiglie si ritrovano a condividere una vacanza imprevista, tra gag e situazioni paradossali. Il film alterna comicità e momenti di dolcezza, con lo stile inconfondibile del trio. Una proposta perfetta per chi cerca intrattenimento spensierato. Italia 1 resta fedele alla sua linea di cinema brillante.

Rete 4 – Fuori dal coro (21:30) Il talk condotto da Mario Giordano affronta temi di attualità e cronaca. Ospiti e servizi approfondiscono le notizie più discusse della settimana. Il programma mantiene il suo tono diretto e polemico, stimolando il dibattito. Una serata che punta a informare e provocare riflessioni. Rete 4 conferma la sua vocazione all’informazione popolare.

Canale 20 – Greenland (21:15) Film catastrofico con Gerard Butler, che racconta la lotta per la sopravvivenza di una famiglia. Un asteroide minaccia la Terra e scatena il panico globale. Tra azione e tensione, la pellicola tiene lo spettatore incollato allo schermo. Una proposta adrenalinica per gli amanti del genere disaster movie. Canale 20 conferma la sua linea action e spettacolare.

Iris – Point Break – Punto di rottura (21:00) Il cult del 1991 diretto da Kathryn Bigelow torna in prima serata. La storia segue un giovane agente infiltrato tra surfisti sospettati di rapine. Adrenalina, sport e azione si intrecciano in una trama avvincente. Keanu Reeves e Patrick Swayze regalano interpretazioni memorabili. Iris conferma la sua vocazione per il grande cinema d’autore e di culto.

Cine 34 – Se son rose (21:00) Commedia italiana diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni. La trama racconta un uomo che si ritrova a fare i conti con il passato sentimentale. Tra ironia e romanticismo, il film alterna leggerezza e riflessione. Una proposta che punta al cuore del pubblico con semplicità. Cine 34 conferma la sua linea dedicata al cinema italiano contemporaneo.

La7 – L’amore bugiardo – Gone Girl (21:15) Thriller psicologico diretto da David Fincher. La misteriosa scomparsa di una donna apre un intrigo di segreti e menzogne. Atmosfere cupe e colpi di scena tengono alta la tensione. Una pellicola che ha conquistato critica e pubblico. La7 conferma la sua linea culturale e raffinata.

Sky Uno – GialappaShow (21:15) La comicità irriverente della Gialappa’s Band torna protagonista con la sesta stagione. Sketch, parodie e ospiti animano una serata all’insegna della leggerezza. Il programma conferma la sua vocazione satirica e popolare. A seguire, spazio a “Ante Factor” e al live di X Factor. Una proposta ideale per chi ama ritmo e ironia.

Sky Uno – Cucine da Incubo (21:15) Lo chef Antonino Cannavacciuolo guida una nuova puntata ambientata a Viterbo, “Onassis Village”. La formula resta quella del salvataggio di locali in difficoltà. Tra tensioni e trasformazioni, il pubblico assiste a un percorso di rinascita. A seguire, un altro episodio ambientato in Puglia. Una serata di cucina e storytelling.

Sky Cinema 1 – Mi presenti i tuoi? (21:15) Commedia brillante con Ben Stiller e Robert De Niro. La pellicola racconta l’incontro tra generi e suoceri con gag esilaranti. Risate e situazioni paradossali scandiscono la trama. A seguire, spazio alla serie “Call My Agent: Italia”. Una serata di cinema e serialità.

Sky Cinema Family – Alla fine ci sei tu (21:00) Film per tutta la famiglia che mescola emozioni e leggerezza. Una storia di rapporti e scoperte che coinvolge grandi e piccoli. A seguire, “Il giorno più bello del mondo” con Alessandro Siani. La rete conferma la sua vocazione family-friendly. Una proposta perfetta per la domenica sera.

Sky Cinema Romance – Romeo e Giulietta (21:00) Il grande classico shakespeariano rivive in una versione moderna e intensa. Amore e tragedia si intrecciano in una storia senza tempo. A seguire, il film “Eiffel”, dedicato al celebre ingegnere francese. Una serata di passioni e grandi sentimenti. Sky Romance punta sul cuore e sull’emozione.

Sky Cinema Collection – Dolittle (21:15) Avventura fantastica con Robert Downey Jr. nei panni del medico che parla con gli animali. Effetti speciali e comicità rendono il film adatto a tutta la famiglia. A seguire, “Tutti pazzi per l’oro”, commedia avventurosa. La rete propone un mix di azione e leggerezza. Una serata di cinema spettacolare.

Sky Cinema Action – 300 (21:00) Il kolossal di Zack Snyder porta sullo schermo la battaglia delle Termopili. Azione, epica e immagini potenti caratterizzano il film. A seguire, “Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim”. Una serata di pura adrenalina e fantasy. Sky Action conferma la sua vocazione per il grande spettacolo.

Sky TG24 – Documentario (21:10) Dopo l’informazione live e gli aggiornamenti della giornata, la rete propone un documentario di approfondimento. Un modo per unire attualità e cultura. La programmazione alterna notiziari e speciali. Una serata che offre informazione continua e analisi. Sky TG24 resta punto di riferimento per l’informazione h24.