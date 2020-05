Su Rai Due Che tempo che fa? su Canale 5 Live non é la D’Urso, su Rai Uno L’allieva. Guida ai programmi Tv della serata del 17 maggio

Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 17 maggio 2020? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di proporre ua breve trama dei film. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.20 Le paludi della morte. Due poliziotti indagano su un’impressionante serie di omicidi che hanno come vittime soprattutto giovani prostitute. Su Rai Movie dalle 21.20 Ricomincio da noi. Quando Sandra, una signora dell’alta borghesia inglese, scopre che il consorte la tradisce da anni con la sua migliore amica, lo abbandona e si rifugia dalla sorella, Elizabeth, che non frequenta da molto tempo e che la coinvolgerà nella sua vita più modesta ma movimentata. A un corso di ballo per la terza età, Sandra, inizialmente diffidente, conosce un eccentrico restauratore di mobili che vive su una barca. Sarà l’occasione per riprendere in mano la propria vita. Su Italia 1 dalle 21.30 la commedia 2 single a nozze – Wedding Crashers. Due amici si imbucano ai matrimoni per mangiare a sbafo e abbordare ragazze. Ma nell’ultimo di questi qualcosa va storto. Su Rete 4 dalle 21.30 Troy, film liberamente ispirato all’Iliade di Omero, con un cast stellare, capeggiato da Brad Pitt ed Eric Bana nei panni rispettivamente di Achille ed Ettore. Su Sky Cinema dalle 21.15 Le ragazze del coyote Ugly. La ventunenne Violet Sanford lascia la periferia e la casa paterna per trasferirsi a Manhattan e tentare la fortuna come cantautrice. Su Sky Cinema Premium dalle 21.15 King Arthur, il potere della spada. Usurpato del diritto di nascita, Arthur cresce all’oscuro del proprio destino. Quando riesce a estrarre la spada di Excalibur dalla roccia, il ragazzo decide di affrontare il cammino che lo conduce alla guida del popolo. Su Iris dalle ore 21. Convinto che il defunto padre gli abbia lasciato l’ultimo messaggio da qualche parte a New York, un ragazzo cerca gli indizi riguardanti una chiave misteriosa.

TELEFILM

Su Rai Uno dalle 21.25 appuntamento con la serie L’allieva. Alice è una giovane laureanda che non ha ancora deciso cosa fare veramente nella vita. La morte di una persona vicina, accaduta in circostanze poco chiare, la spinge a intraprendere lo studio della medicina legale.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Due dalle 21.05 Che tempo che fa? Due i momenti principali del programma: l’incontro one-to-one alla scrivania con l’intervista all’ospite di turno, seguito dal monologo di Luciana Littizzetto; a seguire, una discussione con ospiti prestigiosi sugli avvenimenti della settimana appena trascorsa. Conduce Fabio Fazio Con Filippa Lagerback E con la partecipazione di Luciana Littizzetto. Su Rai Tre dalle 21.20 Un giorno in pretura. Seconda ed ultima parte del processo per la morte della professoressa di francese di Castellamonte di Ivrea, Gloria Rosboch. Gabriele Defilippi ha confessato l’omicidio della donna, alla quale aveva truffato la somma di 187.000 euro, ed è stato condannato con il rito abbreviato a trent’anni di prigione. Ma oggi il processo è a carico della madre di Defilippi, Caterina Abbattista, accusata di avere concorso nell’omicidio della professoressa. Ma è possibile che la madre sia stata complice del figlio in un delitto così orrendo? Su Canale 5 alle 21.16 torna Live non é la D’Urso. l programma ideato e condotto da Barbara D’Urso che ospitera’ personaggi d’eccezione pronti a raccontarsi e a sottoporsi ai commenti del pubblico in studio e a casa.

Guida tv di domenica 17 maggio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’Eredità per l’Italia – week end

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – L’allieva 2 – L’apostolo americano – Talento mortale

23:25 – Speciale Tg1

00:35 – Rai – News24

Rai 2

18:30 – TG2 L.I.S.

18:35 – Il Commissario Voss Amore paterno

19:40 – Che tempo che farà

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Che tempo che fa

23:45 – La Domenica Sportiva

01:00 – Sorgente di vita

01:30 – Il commissario Lanz – Sotto protezione

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:50 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:30 – Che ci faccio qui Ogni Santo Giorno Capitolo 2

21:20 – Un giorno in Pretura Gloria Rosboch truffata dall’amore

23:25 – TG Regione

Rai 4

18:18 – Private Eyes ep.5

19:02 – Private Eyes ep.6

19:50 – In the dark ep.4

20:34 – In the dark ep.5

21:20 – Le paludi della morte – Texas Killing Field

23:09 – Le colline hanno gli occhi

01:00 – Drive

02:41 – Blindato

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – LIVE NON E’ LA D’URSO

01:16 – TG5 – NOTTE

01:50 – METEO.IT

Italia 1

18:14 – CAMERA CAFE’ – LA NOSTRA CANZONE

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

18:58 – METEO.IT

19:00 – THE O.C. – CORPO A CORPO

19:50 – THE O.C. – GUERRE STELLARI

20:41 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – IL GIARDINO SEGRETO

21:30 – 2 SINGLE A NOZZE – WEDDING CRASHERS – 1 PARTE

Canale 20 Mediaset

18:41 – CODICE MERCURY – 1 PARTE

19:25 – TG COM

19:31 – METEO

19:33 – CODICE MERCURY – 2 PARTE

21:04 – SHERLOCK HOLMES – 1 PARTE

22:09 – TG COM

22:14 – METEO

22:16 – SHERLOCK HOLMES – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:35 – HAMBURG DISTRETTO 21 – CORSA CONTRO IL TEMPO

20:30 – STASERA ITALIA WEE KEND

21:27 – TROY – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:12 – METEO.IT

22:16 – TROY – 2 PARTE

00:42 – GANGSTER SQUAD – 1 PARTE

Cine 34

19:15 – STUDIO ILLEGALE

21:10 – IL BARBIERE DI RIO – 1 PARTE

22:09 – TGCOM

22:14 – METEO

22:16 – IL BARBIERE DI RIO – 2 PARTE

23:15 – I MOSTRI OGGI

01:00 – NEL CONTINENTE NERO

03:00 – AMAMI

Rai Movie

19:30 – Destinazione Piovarolo

21:10 – Ricomincio da noi

23:05 – Big Eyes

00:55 – Tom & Viv – nel bene, nel male, per sempre

02:55 – Primo amore

05:00 – Mammamia – Rifiuti differenziati

05:05 – Le tigri di Mompracem

Paramount Channel

19:05 – Indiana Jones e il Tempio Maledetto

21:15 – Indiana Jones e l’Ultima Crociata

23:30 – Il Monaco

01:25 – Fear The Walking Dead

02:15 – Fear The Walking Dead

03:05 – Fear The Walking Dead

03:50 – Fear The Walking Dead

04:30 – Fear The Walking Dead

Iris

18:37 – VISIONAIRE – IL SESTO GIORNO

21:00 – MOLTO FORTE, INCREDIBILMENTE VICINO

23:25 – LA PELLE CHE ABITO

01:36 – RADIO AMERICA

03:17 – CIAKNEWS

03:20 – URAGANO

05:00 – MEDEA

TV8

19:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Molise

20:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Riviera di Ulisse

21:30 – I delitti del Bar – Lume – La briscola in cinque

23:05 – Ex

01:20 – Horror Movie

02:55 – Disaster Movie

04:15 – Cold Blood: nuove verità Ep. 3

05:05 – Cold Blood: nuove verità Ep. 9

Italia 2

18:00 – THE GOLDBERGS – TANTO I GENITORI NON CAPISCONO

18:25 – LUPIN, L’INCORREGGIBILE LUPIN – IL TESORO DEI MEGAS

18:50 – LUPIN, L’INCORREGGIBILE LUPIN – CARAMBOLA VINCENTE

19:15 – LUPIN, L’INCORREGGIBILE LUPIN – IL TALISMANO D’ORO

19:40 – LUPIN, L’INCORREGGIBILE LUPIN – I SEMI DEL LOTO

20:05 – LUPIN, L’INCORREGGIBILE LUPIN – IL DIAMANTE SEGRETO

20:30 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – SCHELETRI E GABBIE

20:55 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – I SEGRETI DELLO SCHELETRO

La 5

19:10 – CATERINA E LE SUE FIGLIE – 4

21:10 – RICOMINCIO DA IERI – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – RICOMINCIO DA IERI – 2 PARTE

22:50 – LE MIE NOZZE COUNTRY – 1 PARTE

23:29 – TGCOM24

23:33 – METEO.IT

NOVE

18:10 – Gli stagisti

20:15 – Little Big Italy – New York

21:35 – Little Big Italy

22:55 – Little Big Italy – Las Vegas

00:20 – Operazione N.A.S.

00:45 – Operazione N.A.S.

01:10 – Operazione N.A.S.

01:40 – Operazione N.A.S.

Cielo

18:25 – Tentacoli sulla città

19:55 – Affari al buio Amici in soccorso

20:25 – Affari di famiglia Il telegrafo delle spie

20:50 – Affari di famiglia I soldi di Cooper

21:20 – Charlotte for Ever

23:00 – Scarlet Diva

00:35 – La cultura del sesso Las Vegas

01:25 – Pornocracy: le nuove multinazionali del sesso

La7

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Non è l’arena

00:50 – TG LA7

01:00 – La 25a ora

03:30 – L’Aria Che Tira – Diario (r)

04:40 – Tagadà

05:40 – Omnibus Dibattito (r)

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – NON DITELO ALLA SPOSA

19:20 – I menù di Benedetta

21:30 – Grey’s Anatomy

00:50 – The Dr. Oz Show – 9a Edizione

02:20 – I menù di Benedetta

04:15 – NON DITELO ALLA SPOSA

05:10 – Ti ci porto io … In cucina con Vissani

Spike

18:00 – Merlin I Fuochi Di Idirsholas

18:55 – Merlin L’ultimo Signore Dei Draghi

19:50 – Merlin Le Lacrime Di Uther Pendragon (Parte 1)

20:40 – Merlin Le Lacrime Di Uther Pendragon (Parte 2)

21:30 – The Art of the Steal – L’arte del furto

23:05 – Spartacus – Sangue e sabbia Rivelazioni

00:05 – Spartacus – Sangue e sabbia Uccidiamoli Tutti

01:05 – Catch .44

Food Network

18:30 – Cucine da incubo Italia 2′ Stagione Ep.9

19:30 – Cucine da incubo Italia 1′ Stagione Ep.10

20:40 – Cucine da incubo Italia 2′ Stagione Ep.10

21:50 – Cucine da incubo Italia 3′ Stagione Ep.1

23:00 – Cucine da incubo Italia 3′ Stagione Ep.4

00:00 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.11

01:00 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.13

02:00 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.10

TOP CRIME

18:40 – HAMBURG DISTRETTO 21 X – INSOLITI SOSPETTI

19:35 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVII – I BAKER

20:20 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVII – CACCIA ALL’ASSASSINO

21:10 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE IX – VORREI, POTREI, DOVREI

21:55 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE IX – CANTO MORTALE

22:50 – IL RITORNO DI COLOMBO II – AGENDA PER OMICIDI

00:30 – CRIMINAL INTENT IX – LA SCELTA

01:10 – CRIMINAL INTENT IX – AMORE MALATO

GIALLO TV

18:50 – Profiling – Ripartire. 2a parte

19:00 – Cherif – Weekend mortale

20:05 – Cherif – Cattive compagnie

21:10 – Profiling – 1^TVAcque cattive

22:15 – Profiling – 1^TVHalloween

23:20 – Tandem – La foto rubata

00:20 – Tandem – Il diamante nero

01:20 – The Murder Shift – Destino fatale

Rai 5

21:15 – I meccanismi della natura

22:05 – Di là dal fiume tra gli alberi

23:00 – The Eichmann Show – Il processo del secolo

00:32 – Rai News Notte

00:35 – I meccanismi della natura

01:26 – Di là dal fiume tra gli alberi

02:20 – Prokofiev – Romeo e Giulietta, Concerto n. 5

03:16 – Wild Caraibi

Rai Premium

19:35 – Una grande famiglia 2 – p.6

21:20 – Il meglio di Made in Sud 2017- p.1

23:30 – Il manuale degli appuntamenti

01:05 – I Ragazzi del Muretto – Castelli in aria ep.2

02:05 – I Ragazzi del Muretto – Il ritorno di Massimo ep.3

03:00 – Allora in onda – I Promessi sposi

03:35 – Dolce Settembre

05:00 – Incantesimo 8 – p.1

Mediaset Extra

19:15 – L’ONORE E IL RISPETTO – PARTE QUARTA

21:15 – BIG SHOW PUCCI

23:40 – BUONA DOMENICA

03:28 – TGCOM24

03:30 – COLPO GROSSO

04:05 – COLPO GROSSO

04:35 – COLPO GROSSO

05:10 – COLPO GROSSO

Donna TV

18:00 – Mary Higgins Clark Mysteries: Crimine Passionale

20:00 – UN VOLTO DUE DONNE

21:00 – PERLANERA

22:00 – Vado A Vivere In Campagna

23:00 – Grandi Progetti

00:00 – PERLANERA

TV2000

18:34 – Bel tempo si spera

19:00 – Santa Messa

19:58 – Il Santo Rosario

20:31 – Soul

21:04 – Serata Speciale Giovanni Paolo II

21:48 – SERATA SPECIALE GIOVANNI PAOLO II PARTE 2

22:32 – Music for mercy

23:18 – Effetto notte

VH1

19:00 – Top Chart Dodici Anni fa

20:00 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 05

20:30 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 06

21:00 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 07

21:15 – Il Testimone Stagione 3 Episodio 02

21:50 – Il Testimone Stagione 3 Episodio 03

22:20 – Il Testimone Stagione 3 Episodio 04

22:50 – Il Testimone Stagione 3 Episodio 10

Italia 7 Gold

18:00 – TG7 REGIONE

18:30 – TACKLE

19:00 – THE COACH

20:00 – B-LAB LIVE

20:30 – DIRETTA STADIO

23:00 – TACKLE

23:30 – MOTORPAD TV

00:00 – CROSSOVER

La1

18:00 – Telegiornale flash

18:10 – Il giardino di Albert – Petra, la rosa del deserto

19:00 – Il Quotidiano

19:20 – Il gioco del mondo

19:55 – Meteo regionale

20:00 – Telegiornale

20:35 – Meteo

20:40 – Storie

La2

18:00 – Monsieur Verdoux

20:10 – The Coroner – Come pescare un’aragosta

21:00 – Pelham 1-2-3: Ostaggi in metropolitana

22:45 – Sguardi sul mondo – Gateways to New York

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – L’intervista (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti

21:10 – Documentario

Rai Sport +HD

19:00 – Pallavolo Femminile: Finale Scudetto 2018 (Gara 4) Conegliano-Novara (29 aprile 2018)

21:25 – Pallavolo Maschile: Finalissima Europei 1989 – ITALIA-Svezia

23:10 – Perle di Sport: Pugilato, L’epopea di Nino La Rocca

00:10 – Ciclismo: Giro d’Italia 2011 – Messina-Etna (15 maggio 2011)

01:40 – Ciclismo: Giro d’Italia 2012 – Galdes Passo dello Stelvio (26 maggio 2012)

03:05 – Pallavolo Femminile: Finale Scudetto 2018 (Gara 4) Conegliano-Novara gara 4 (29 aprile 2018)

05:20 – Pallavolo Maschile: Finalissima Europei 1989 – ITALIA-Svezia

Rai Sport

19:00 – Pallavolo Femminile: Finale Scudetto 2018 (Gara 4) Conegliano-Novara (29 aprile 2018)

21:25 – Pallavolo Maschile: Finalissima Europei 1989 – ITALIA-Svezia

23:10 – Perle di Sport: Pugilato, L’epopea di Nino La Rocca

00:10 – Ciclismo: Giro d’Italia 2011 – Messina-Etna (15 maggio 2011)

01:40 – Ciclismo: Giro d’Italia 2012 – Galdes Passo dello Stelvio (26 maggio 2012)

02:10 – Calcio Nazionale: Qualificazioni Europei 2020 Bosnia – ITALIA

03:55 – Calcio Nazionale:Qualificazioni Europei 2020 ITALIA – Armenia

05:35 – Pallavolo Maschile: Finalissima Europei 1989 – ITALIA-Svezia

SuperTennis

20:00 – WTA Roma 2019 Finale – Konta vs Pliskova

21:30 – ATP Roma 2019 Finale – Djokovic vs Nadal

00:40 – ATP Roma 2017 2° turno – Fognini vs Murray

02:15 – WTA Roma 2017 QF – Muguruza vs Williams

03:50 – Tennis Symposium puntata 3

04:05 – ATP Roma 2017 QF – Thiem vs Nadal

05:50 – WTA Roma 2017 Finale – Halep vs Svitolina

Euro Sport

19:00 – Tennis Tennis

22:00 – Rubrica Hall of Fame Rio 2016

23:00 – Automobilismo Formula E FIA Championship 2017/2018

00:00 – Automobilismo World Touring Car Championship 2017 Gara 1, da Losail, Qatar

00:45 – Automobilismo World Touring Car Championship 2017 Gara 2, da Losail, Qatar

01:30 – Biliardo The Players Championship 2019 Quarti di finale, da Llandudno, Gran Bretagna

02:15 – Biliardo The Players Championship 2019 Semifinali, da Llandudno, Gran Bretagna

03:00 – Biliardo The Players Championship 2019 Finale, da Llandudno, Gran Bretagna

SportItalia

18:00 – Calcio Today – Focus Mercato

19:30 – Si Live 24 (diretta)

20:00 – Go Kart On Race

21:00 – Primavera – Juventus vs Atalanta

23:00 – Calcio Week end Live

Rai Gulp

18:00 – BERRY BEES

18:30 – 101 Dalmatian Street

18:55 – Baby boss di nuovo in affari

19:20 – Sara e Marti – #La nostra storia

19:45 – Soy Luna

20:35 – I Fantastici Cinque – Gli amuleti del faraone

22:10 – Paf il cane

22:20 – Baby boss di nuovo in affari

Rai YoYo

18:00 – BING – EP.26

18:10 – BING – EP.27

18:15 – BING – EP.28

18:25 – RICKY ZOOM – EP.27

18:35 – RICKY ZOOM – EP.29

18:50 – MASHA E ORSO 3 – EP.6

18:55 – MASHA E ORSO 3 – EP.7

19:00 – MASHA E ORSO 3 – EP.8

Boing

18:20 – Victor & Valentino ®

18:50 – Gumball

19:15 – Gumball

19:50 – SCOOBY DOO E IL FANTASMA ROSSO

21:25 – Capitan Tsubasa

21:50 – Dragon Ball

22:15 – Dragon Ball

01:30 – Ninjago S6 + S7+S8

Cartoonito

18:05 – Pingu in Città

18:45 – Paw Patrol

19:10 – Paw Patrol

19:40 – Rev & Roll Nuovi episodi in Prima Tv Assoluta

20:10 – Rev & Roll Nuovi episodi in Prima Tv Assoluta

20:35 – Siamo Fatti Così

21:00 – Heidi

21:30 – Tom & Jerry

Frisbee

18:00 – Floopaloo

18:25 – Trolls: la festa continua!

18:50 – Trolls: la festa continua!

19:20 – Trolls: la festa continua!

19:45 – Trolls: la festa continua!

20:10 – Trolls: la festa continua!

20:35 – Trolls: la festa continua!

20:55 – Trolls: la festa continua!

K2

18:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

19:45 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

20:05 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

20:30 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

20:55 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

DeaKids

18:00 – Zig & Sharko

18:10 – Zig & Sharko

18:20 – Zig & Sharko

18:30 – Zig & Sharko

18:40 – Zig & Sharko

18:45 – Zig & Sharko

18:55 – Zig & Sharko

19:05 – Zig & Sharko

Super

18:15 – Sam & Cat 1 124

18:40 – Sam & Cat 1 125

19:05 – Un detective alla Bixler High

20:25 – Henry Danger 4 414

20:50 – Henry Danger 4 415

21:15 – Henry Danger 4 416

21:40 – I Thunderman 3 310

22:00 – I Thunderman 3 311

Disney Channel

18:10 – Penny on M.A.R.S. La trappola

18:35 – Penny on M.A.R.S. Il 2-Good

19:00 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Risposta

19:20 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Befana

19:50 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Frightningale

20:10 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Gorizilla

20:40 – Penny on M.A.R.S. La trappola

21:05 – Penny on M.A.R.S. Il 2-Good

HGTV – HOME GARDEN TV

18:20 – Ho vinto la casa alla lotteria 3′ Stagione Ep.9

18:45 – Ho vinto la casa alla lotteria 3′ Stagione Ep.2

19:15 – Ho vinto la casa alla lotteria 3′ Stagione Ep.11

19:40 – Ho vinto la casa alla lotteria 3′ Stagione Ep.8

20:10 – Ho vinto la casa alla lotteria 4′ Stagione Ep.2

20:35 – Ho vinto la casa alla lotteria 4′ Stagione Ep.4

21:05 – Ho vinto la casa alla lotteria 2′ Stagione Ep.9

21:30 – Ho vinto la casa alla lotteria 2′ Stagione Ep.2

Rai Storia

19:05 – Il giorno e la storia

19:25 – Domenica con Stefania Sandrelli p.12

19:30 – Bussola Days e Chet Baker

19:50 – Domenica con Stefania Sandrelli p.13

19:55 – Lulu. Il Vaso di Pandora. I – II Atto

21:10 – Stefania Sandrelli dal 1963 al 2000

21:20 – Domenica con Stefania Sandrelli p.14

21:25 – Film Christine Cristina

Motor Trend Italia

18:05 – I maghi del garage

18:55 – I maghi del garage

19:45 – I maghi del garage

20:40 – I maghi del garage

21:30 – I maghi del garage

22:15 – Meccanici allo sbando – La Camaro

23:10 – Meccanici allo sbando – Avventura giurassica

00:00 – Fast N’ Loud – Sacro Graal

DMAX

18:15 – Vado a vivere nel nulla – Ghiacciaio

19:05 – Vado a vivere nel nulla – Una casa da sogno

19:50 – Airport Security

21:30 – Airport Security – 1^TV

23:05 – Nudi e crudi – In Honduras

00:00 – Cops Spagna

00:50 – Cops Spagna

01:35 – Cops Spagna

Focus TV

18:15 – MONDI SOTTERRANEI – BOUZINCOURT, LE CAVERNE DI ARDESIA E I TUNNEL DI LAVA IN ISLANDA

19:15 – ANCIENT DISCOVERIES III – CARRI ARMATI A QUATTRO ZAMPE

20:15 – ANCIENT DISCOVERIES III – LE TRUPPE SPECIALI DELL’IMPERO

21:15 – ANTICO EGITTO: I MISTERI SVELATI – SALUTE E BENESSERE NELL’ANTICO EGITTO

22:15 – ANTICO EGITTO: I MISTERI SVELATI – IL DECLINO DELLA CIVILTA’ EGIZIA

23:15 – PIRAMIDI: I MISTERI SVELATI – I SEGRETI DI GIZA

00:15 – I GRANDI IMPERI DELLA STORIA – L’IMPERO SPAGNOLO

01:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XIV – MORTE A NARITA

RealTime

18:45 – Il boss delle cerimonie – Rosa e Giacomo

19:15 – Il boss delle cerimonie – Mariarca e Vincenzo

19:50 – Il boss delle cerimonie – Daniela e Antonio

20:15 – Il boss delle cerimonie – Il boss e il cavaliere

20:50 – Il boss delle cerimonie – Matrimonio Franco e Viviana

21:20 – L’atelier delle meraviglie – 1^TVGiorgia e Valerio

22:20 – 90 giorni per innamorarsi – 1^TVPartenza prematura

23:55 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Protuberanze

Rai Scuola

18:00 – What did they say? Puntata 19 Replica

18:05 – Perfect English episodio 6 Replica

18:20 – Labour Of Love episodio 7 Replica

18:30 – English Up episodio 25 Replica

18:40 – Inglese Shakespeare Everlasting Sonnets – ep. 4 Replica

18:55 – I segreti del colore Il cantiere di Michelangelo e Raffaello Replica

19:25 – I segreti del colore Restaurare i dipinti murali 1^

19:55 – Beautiful Minds Piergiorgio Odifreddi – Isaac Newton, la gravità, la luce e i colori del mondo Rep

LaF

18:00 – Cardinal – La notte più fredda Bestseller in tv. 4′ Stagione Ep.6

18:55 – La lista di Bill – Meraviglie da salvare 1′ Stagione Ep.4

19:45 – Incredibili viaggi in treno 1′ Stagione Ep.17

20:45 – Red – Possiamo mangiare da voi? 1′ Stagione Ep.2

21:15 – L’esploratore del gusto 1′ Stagione Ep.7

22:15 – Victoria 3′ Stagione Ep.3

23:15 – Victoria 3′ Stagione Ep.4

00:15 – Cardinal – La notte più fredda Bestseller in tv. 4′ Stagione Ep.5

Discovery Channel

18:10 – The Last Alaskans L’inverno sta arrivando

19:05 – The Last Alaskans Tutti sono affamati

20:00 – The Last Alaskans L’ultimo tramonto

21:00 – The Aquarium Il pinguino

21:55 – The Aquarium La foca

22:50 – The Aquarium L’otaria

23:50 – Lo zoo del Bronx Grandi obiettivi

00:50 – Lo zoo del Bronx Maneggiare con cura

Sky Uno

18:00 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Roma

19:05 – E poi c’è Cattelan Live Ep. 5

20:10 – E poi c’è Cattelan Live Ep. 6

21:15 – Dr. House – Medical Division Caccia al topo

22:05 – Dr. House – Medical Division Sotto accusa

22:55 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Conero

00:00 – E poi c’è Cattelan Live Ep. 6

01:05 – E poi c’è Cattelan Live Ep. 5

Sky Cinema 1

19:20 – Kill Command

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Le ragazze del Coyote Ugly

23:00 – Diavoli Ep. 9

23:55 – Diavoli Ep. 10

00:50 – L’agenzia dei bugiardi

02:35 – Quel bravo ragazzo

04:00 – Planet of the Apes – Il pianeta delle scimmie

SKY Cinema Family

19:15 – Casper

21:00 – Pets 2 – Vita da animali

22:30 – Un computer a 4 zampe

00:00 – Le avventure del topino Despereaux

01:35 – Il Cinemaniaco incontra Brave ragazze – Il Cast

02:05 – Miracolo di una notte di inverno

03:30 – L’ape Maia – Le Olimpiadi di miele

05:00 – Fievel sbarca in America

Sky Cinema Romance

19:10 – Book Club – Tutto può succedere

21:00 – Fuga dal matrimonio

22:45 – Another Happy Day

00:45 – Il gioco delle coppie

02:35 – Due fidanzati per Juliette

04:15 – 100X100Cinema

04:30 – Serendipity – Quando l’amore è magia

Sky Cinema Collection

18:45 – Spectre

21:15 – Casino Royale

23:45 – Quantum of Solace

01:35 – Skyfall – 007

04:00 – Spectre

Sky Cinema Action

19:05 – Una famiglia al tappeto

21:00 – A testa alta

22:35 – In the Name of the King

00:50 – Due nel mirino

02:40 – Absolute Deception

04:15 – L’immortale

04:35 – Gioco a due

Fox

18:10 – I Griffin Amico nero cercasi

18:35 – I Griffin Salvate il soldato Brian

19:00 – I Griffin Bentornato Carter

19:30 – I Griffin Tom Tucker: l’uomo e il suo sogno

19:55 – The Big Bang Theory La spedizione di Bakersfield

20:20 – The Big Bang Theory L’inversione Cooper Kripke

20:45 – The Big Bang Theory La segmentazione dello spoiler

21:10 – Magnum P.I. L’uomo nella stanza segreta

Premium Cinema

19:34 – MINIONS

21:15 – King Arthur: Il potere della spada

23:31 – A Star is Born

01:52 – The judge

04:06 – Blood diamond – Diamanti di sangue

Premium Action

18:48 – SUPERGIRL V – CRISI SULLE TERRE INFINITE – I PARTE – 1aTV

19:36 – CHICAGO FIRE VIII – BENVENUTO A CHICAGO

20:24 – CHICAGO FIRE VIII – ESPLOSIONI

21:15 – SUPERNATURAL XIII – GUERRA DEI MONDI

22:03 – CONTAINMENT – RINASCERE

22:52 – ARROW VIII – RESET

23:40 – ARROW VIII – PURGATORIO

00:29 – THE FLASH VI – L’ULTIMA TENTAZIONE DI BARRY ALLEN – I PARTE

Mya

18:43 – RIVERDALE IV – BLUES UNIVERSITARI

19:36 – CHICAGO MED V – IL DOLORE E’ PER I VIVI

20:25 – CHICAGO MED V – NON SARA’ PER SEMPRE

21:15 – THE DETOUR III – LA FUGA

21:40 – THE DETOUR III – IL BLOCCO

22:06 – BIG BANG THEORY X – IL SINCRONISMO DEI COMPLEANNI

22:30 – BIG BANG THEORY X – L’ ESITO DELLE VACANZE

22:54 – SHAMELESS X – O CAPITANO! MIO CAPITANO!