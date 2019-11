Su Rete 4 The Bourne ultimatum, su Iris Il discorso del Re. Su Rai Due Che tempo che fa? Guida ai programmi Tv della serata del 17 novembre 2019

Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 17 novembre 2019? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

SEZIONI TEMATICHE

FILM

Su Rai 4 dalle 21.12 Sex Crime – Giochi pericolosi. Sam Lombardo, stimato insegnante di una scuola superiore della Florida, è accusato di stupro da una studentessa. Una seconda ragazza denuncia l’uomo ma dietro gli eventi si nasconde un piano più complesso. Su Rete 4 dalle 21.25 il thriller vincitore di 3 Premi Oscar The Bourne ultimatum – Il ritorno dello sciacallo. Nel III capitolo della saga, Jason Bourne deve vendicare la scomparsa della sua compagna. Su Sky Cinema dalle 21.15 Outfit -Fidanzati per sbaglio. Federico, giovane pugliese disoccupato, viene a conoscenza di un finanziamento della Regione Puglia per attività imprenditoriali nel campo della moda, così richiama subito il suo migliore amico Riccardo, aspirante stilista, che nel frattempo era partito per Milano per realizzare il suo sogno. Su Iris dalle 21.00 Il discorso del Re, vincitore di quattro premi oscar; con Colin Firth. Ispirato alla vera storia di re Giorgio VI d’Inghilterra, che soffrì di una grave forma di balbuzie.

TELEFILM

Su Rai Uno doppio appuntamento con Pezzi unici. Nel primo episodio (La scelta, ore 21.25)Vanni Bandinelli è uno stimato artigiano fiorentino che sta affrontando il lutto per la perdita del figlio Lorenzo. Il ragazzo viveva in una casa-famiglia dove aveva avviato un corso frequentato da cinque giovani dal passato. Nel secondo (La notte bianca; ore 22.35) il rapporto tra Vanni e i “Pezzi unici” è sempre più burrascoso con Anna che cerca di mediare per il bene del progetto. Su Canale 5 dalle 21.25 La caccia Monteperdido. Nell’episodio intitolato La tempesta mentre proseguono le indagini per ritrovare Lucia, viene emesso un ordine restrittivo contro Alvaro, il padre di Ana, a cui viene impedito di vedere la figlia.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Due dalle 21.05 Che tempo che fa? Fabio Fazio alla conduzione di un ‘classico’ della tv, tra conversazioni faccia a faccia con grandi ospiti nazionali e internazionali e momenti di intrattenimento e spettacolo. Nel cast anche Luciana Littizzetto.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 20.30 in esclusiva per Un giorno in pretura, la prima parte del processo Cucchi bis che a 10 anni di distanza condanna per omicidio i carabinieri autori del pestaggio del giovane Stefano. Su Italia 1 dalle 21.19 Le Iene.Inchieste giornalistiche e provocazioni satiriche nello stile irriverente e trasgressivo che contraddistingue il programma.

DOCUMENTARI

Su Rai Movie dalle 21.10 Sandveld, terra di contrasti. Un viaggio alla scoperta delle innumerevoli meraviglie della biodiversità nascoste negli ecosistemi del Sudafrica.

Guida tv di domenica 17 novembre: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’Eredità Week End

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Pezzi unici

23:35 – TG1 60 Secondi

23:40 – Speciale Tg1

00:45 – TG1 NOTTE

01:05 – Che tempo fa

Rai 2

18:50 – F.B.I. Il cecchino

19:30 – Che tempo che farà

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Che tempo che fa

23:40 – La Domenica Sportiva

01:10 – Sorgente di vita

01:40 – Appuntamento al cinema

01:45 – C.S.I. Cyber – Epidemia virale

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:30 – Un giorno in Pretura *Stefano Cucchi: le verità nascoste*

21:25 – Snowden Prima visione Tv

23:45 – TG Regione

Rai 4

18:36 – Scorpion III ep.15

19:16 – Supernatural XII ep.5

19:55 – Supernatural XII ep.6

21:11 – Sex Crimes – Giochi pericolosi

22:51 – Dark places – Nei luoghi oscuri

00:34 – Resident Evil

02:44 – Anica appuntamento al cinema

02:47 – Tape 407

Canale 5

18:45 – CADUTA LIBERA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – RIASSUNTO – LA CACCIA. MONTEPERDIDO

21:22 – LA CACCIA. MONTEPERDIDO – 1aTV

23:41 – ANTEPRIMA IL VOLO 10 ANNI INSIEME

Italia 1

18:10 – MR BEAN – PROBLEMA DI ESSERE MR. BEAN – III PARTE

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

19:23 – METEO.IT

19:26 – C.S.I. MIAMI – SANGUE NELL’ACQUA

20:21 – C.S.I. MIAMI – LA PREDA

21:10 – LE IENE SHOW

01:06 – I GRIFFIN – NOTEVOLI SFUMATURE DI GRIGIO – 1aTV

Canale 20 Mediaset

18:25 – IL PRINCIPE E IL PIRATA – 1 PARTE

19:12 – TG COM

19:17 – METEO

19:19 – IL PRINCIPE E IL PIRATA – 2 PARTE

20:31 – QUALIFICHE EUROPEI 2020 ALBANIA-FRANCIA

22:44 – FORCE OF EXECUTION – 1 PARTE

23:13 – TG COM

23:18 – METEO

Rete 4

18:50 – ANTEPRIMA TG4

18:55 – TG4 – TELEGIORNALE

19:30 – METEO.IT

19:32 – TEMPESTA D’AMORE – 208 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:27 – THE BOURNE ULTIMATUM – IL RITORNO DELLO SCIACALLO – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:12 – METEO.IT

Iris

19:05 – RICKY & BARABBA

21:00 – IL DISCORSO DEL RE

23:29 – THE WORDS

01:34 – LA LEGGENDA DEL RUBINO MALESE

03:40 – CIAKNEWS

03:43 – AMORI DI UNA CALDA ESTATE

05:05 – HOLLYWOOD SINGING AND DANCING: A MUSICAL – GLI ANNI 2000

TV8

18:00 – Master – Chef Italia Ep. 8

19:15 – Piacere Maisano Insetti: la nuova frontiera dell’alimentazione

20:30 – Paddock Live Pre Gara Live

21:30 – F1 GP Brasile (Gara, da San Paolo) Differita

23:30 – Paddock Live Post Gara Live

00:00 – Master – Chef Italia Ep. 7

01:15 – Master – Chef Italia Ep. 8

02:30 – Coppie che uccidono Ep. 6

NOVE

18:30 – Cucine da incubo Italia 1′ Stagione Ep.2

19:30 – Cucine da incubo Italia 1′ Stagione Ep.3

20:20 – Camionisti in trattoria 3′ Stagione Ep.3

21:25 – Pizza Hero – La sfida dei forni – 1^TV 2′ Stagione Ep.3

22:10 – Pizza Hero – La sfida dei forni 2′ Stagione Ep.5

23:30 – Little Big Italy 2′ Stagione Ep.3

00:35 – Operazione N.A.S. 2′ Stagione Ep.1

00:50 – Operazione N.A.S. 2′ Stagione Ep.2

Cielo

19:15 – Affari al buio Amici in soccorso

19:45 – Affari al buio Nuove sfide

20:15 – Affari di famiglia 100% Bluesman

20:45 – Affari di famiglia Gadget firmato Carrie Fisher

21:15 – Entrapment

23:00 – L’ultimo amore di Casanova

01:00 – Sex Mundi Ep. 12

02:00 – La cultura del sesso New York

La7

18:00 – Il Commissario Cordier

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Non è l’arena

00:50 – TG LA7

01:00 – Uozzap

01:40 – Swing Kids – Giovani ribelli

03:45 – L’Aria Che Tira – Il Diario (R)

TV2000

18:26 – BENEDETTA ECONOMIA!

19:28 – La santa bellezza

20:00 – Rosario a Maria che scioglie i nodi

20:30 – Soul

21:02 – Angelus

21:15 – Nord e Sud

22:53 – Effetto notte

23:38 – La compieta

Rai Sport

20:00 – Diretta Azzurra

20:30 – Perle di Sport

20:40 – Basket: Campionato Italiano 2019/2020 9a giornata Virtus Roma – Carpegna Prosciutto Basket Pesaro

22:50 – Calcio Fifa: Mondiali U17 Finalissima

01:00 – Pattinaggio di Figura ISU GRAND PRIX – 5a tappa Pairs Free Skating Ros Telecom Cup

02:00 – Sport Paralimpici: Campionati Mondiali di Atletica Leggera (Dubai/UEA) 2a giornata

04:40 – Pallavolo Femminile: Campionato Italiano 2019/2020 Finale Imoco Volley Conegliano – Igor Gorgonzola Novara

Premium Cinema

19:18 – 2 Fast 2 Furious

21:15 – The Great Wall

23:06 – Il cacciatore di giganti

01:06 – Vizio di forma

03:35 – Homefront

Sky Uno

18:00 – Antonino Chef Academy Ep. 1

19:25 – Iginio Massari – The Sweetman Pro Ep. 4

19:35 – Le Kardashian Ep. 5

20:25 – Le Kardashian Ep. 6

21:15 – Mix & Match – Il guardaroba delle meraviglie Ep. 3 Prima TV

22:15 – Mix & Match – Il guardaroba delle meraviglie Ep. 2

23:10 – X Factor 2019 Live 4

01:30 – Extra Factor Ep. 4

Sky Cinema 1

19:05 – Venom

21:00 – 100X100Cinema – Il Cinemaniaco

21:15 – Outing – Fidanzati per sbaglio

22:55 – Un uomo tranquillo

01:00 – La maschera di Zorro

03:20 – Lo Hobbit – La desolazione di Smaug

SKY Cinema Family

19:20 – Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa

21:00 – Show Dogs – Entriamo in scena

22:40 – I Flintstones

00:15 – E’ arrivato il broncio

01:55 – Labyrinth – Dove tutto è possibile

03:35 – Il richiamo della foresta

05:05 – L’arca di Noè

Sky Cinema Romance

19:00 – Paura d’amare

21:00 – Footloose (2011)

23:00 – Laguna blu

00:50 – Amore inaspettato

02:40 – Vincere insieme

04:25 – Duetto a tre

05:55 – Paura d’amare

Sky Cinema Collection

19:25 – Quantum of Solace

21:15 – Skyfall

23:40 – Spectre

02:10 – Operazione Tuono

04:25 – 100X100Cinema

04:40 – Dalla Russia con amore

Sky Cinema Action

18:15 – 2012

21:00 – A 30 secondi dalla fine

22:55 – Miss Bala – Sola contro tutti

00:45 – Il ritorno delle aquile

02:40 – Verso il Sud

04:30 – Proud Mary

DAZN

19:00 – NFL RedZone – Week 11

21:00 – Ford EcoBoost 400

22:25 – New England Patriots @ Philadelphia Eagles