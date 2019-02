Su Rai 1 torna Il Commissario Montalbano. Su Canale 5 Deepwater – Inferno sull’oceano, su Rete 4 Così è la vita. Guida ai programmi televisivi di lunedì 18 febbraio

Al centro del palinsesto televisivo della serata di lunedì 18 febbraio ci sono i film. Su Rai1 alle 21.25 torna Il Commissario Montalbano con Un diario del ’43. Il preside Burgio è entrato in possesso di un interessante diario, risalente al 1943, di un giovane fanatico fascista che, venuto in possesso di diverse bombe a mano, racconta di star progettando un attentato contro gli americani sbarcati in Sicilia. Montalbano, interpretato da Luca Zingaretti, inizia un’indagine nel passato per scoprire se il giovane mise in atto il suo piano. Su Rai 3 dalle 21.20 Quel mostro di suocera. Charlie, una precaria dallo sguardo latino e dai fianchi forti, incontra davanti all’oceano l’uomo dei suoi sogni, Kevin: bello, biondo, ricco e naturalmente vincente. Quando però conosce Viola, la futura suocera, capisce che non sarà un’impresa facile. Su Canale 5 dalle 21.43 Deepwater – Infermo sull’oceano. Basato su fatti realmente accaduti, il film è incentrato sull’esplosione della piattaforma petrolifera Deepwater Horizon e sul successivo disastro ambientale avvenuto nell’aprile 2010, raccontando lo sforzo e il coraggio di alcuni uomini per salvare il maggior numero di vite possibile .

Su Italia1 prosegue la serie dedicata ad Aldo, Giovanni e Giacomo. Dopo Tu la conosci Claudia? di una settimana fa, va in onda Così è la vita. Bancomat, Aldo, e’ un detenuto di mezza tacca che in qualche modo, riesce a sequestrare il poliziotto Giacomo e l’inventore di giocattoli Giovanni. Su Rai2 alle 21.20, Realiti sciò. Il docufilm unisce e integra, con nuovi materiali e immagini inedite appena girate, le tre puntate della striscia quotidiana con cui Enrico Lucci ha esplorato la realtà, tra normale e paradossale: un viaggio alla scoperta di cosa succede e di come ci si sente una volta che si è persa la tanto agognata celebrità e il centro della scena, di come sia proseguito il rapporto tra Fede e Mora dopo quel rappacificamento e non solo. È un racconto originale dell’ultimo ventennio della scena politica e non, attraverso le storie e le vicissitudini reali dei protagonisti.

Infine, per l’attualità, alle ore 21.30 su Rete 4 torna Quarta Repubblica: Nicola Porro tratta temi di politica ed economia insieme ai suoi ospiti.