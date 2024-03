Su Rai Uno Le indagini di Lolita Lobosco, su Canale 5 Grande Fratello. Guida ai programmi Tv della serata del 18 marzo 2024

Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 18 marzo 2024? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.10 Walter. Per Goran e la sua squadra un semplice colpo diventa l’inizio di un incubo: entrare in un centro commerciale, col favore della notte, e saccheggiarne la gioielleria. Tutto procede per il meglio sino a quando, sulla loro strada, non incappano in Walter: oggi guardiano di notte ma con un passato da ex signore della guerra in Africa. Il terrore è servito. Su Rai Movie dalle 21.10 Silverado. 1880. Dopo un’ingiusta detenzione, quattro galeotti appena rilasciati, intraprendono un viaggio verso lo sperduto villaggio Silverado. Tutti vogliono far ritorno a casa dalle proprie famiglie e dai propri cari ma faranno i conti con un villaggio in balia di corruzione e morte: la famiglia di Mal è stata sterminata; il cognato di Emmet e Jake è stato ferito e il loro nipotino rapito. Dietro a tanto dolore si cela la mano della terribile banda di McKendrick e il corrotto sceriffo. Su Italia 1 dalle 21.17 John Wick. Keanu Reeves e’ un ex killer che ha voltato pagina e cominciato una nuova vita. Ma qualcosa lo costringe a tornare sui suoi passi e affrontare i fantasmi del passato. Su Sky Cinema dalle 21.15 The flash. Il supereroe Flash, il cui vero nome è Barry Allen, viaggia nel tempo per impedire l’omicidio di sua madre Nora. Ma Barry provoca inconsapevolmente cambiamenti che si traducono nella creazione di un multiverso.

SERIE TV/FICTION

Su Rai Uno dalle 21.20 Le indagini di Lolita Lobosco. Il suicidio di un’imprenditrice non convince Lobosco: dubita sull’insano gesto. Intanto Lello fatica coi gemelli, e Tifone cerca il perdono di Nunzia. Ma per Lolita i tormenti continuano.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.20 Presa diretta. Si possono trovare in uno smalto, negli imballaggi da fast food, persino nelle lenti a contatto: si chiamano Pfas, sostanze per-e poli fluoroalchiliche e sono stati definiti “inquinanti eterni” perché si trovano nell’acqua, nei cibi, addirittura si trasmettono di madre in figlio e per distruggerli è necessaria una temperatura di almeno 1000 gradi. “Presadiretta”, il programma di Riccardo Iacona in onda lunedì 18 marzo alle 21.20 su Rai 3, racconta questo nemico invisibile attraverso un viaggio nelle zone più contaminate in Italia e nel resto di Europa. Si parte dal Veneto, dove tutto è iniziato e dove la Miteni ha prodotto un tipo di Pfas per oltre 50 anni e ora deve affrontare un processo per disastro ambientale. In Piemonte il gruppo chimico belga Solvay produce tuttora Pfas. In Toscana una nuova indagine di Greenpeace conferma che alcuni distretti industriali contribuiscono alla contaminazione da Pfas delle acque superficiali. E poi nelle Isole Faroe, tra Gran Bretagna e Islanda, dove molti abitanti presentano tracce di Pfas nel sangue e dove il maggior esperto di queste sostanze, Philippe Grandjean sta conducendo una ricerca sugli effetti sul corpo umano. Sulla pericolosità di queste sostanze si è interrogata l’Unione Europea: Norvegia, Svezia, Germania, Paesi Bassi e Danimarca hanno chiesto che i Pfas vengano vietati in blocco. Su Rete 4 dalla 21.25 Quarta Repubblica. Il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Due dalle 21.20 Boss in incognito. Max Giusti ci accompagna alla scoperta di aziende italiane d’eccellenza e dei loro boss, che hanno accettato la sfida di lavorare per una settimana camuffati tra i propri dipendenti fingendosi apprendisti. Su Canale 5 dalle 21.36 Grande Fratello, conduce Alfonso Signorini.

Guida tv di lunedì 18 marzo: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’

20:00 – Tg1

20:30 – Cinque minuti

20:35 – Affari tuoi

21:30 – Le indagini di Lolita Lobosco 3

23:35 – XXI secolo – Quando il presente diventa futuro

01:10 – Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1

02:05 – Sottovoce

Rai 2

18:00 – Rai Parlamento Telegiornale

18:10 – Tg2 L.I.S.

18:15 – Tg2

18:35 – Rai Tg Sport Sera

18:55 – Meteo 2

19:00 – NCIS

19:40 – S.W.A.T.

20:30 – Tg2

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:15 – Gener – Azione Bellezza

20:40 – Il cavallo e la torre

20:50 – Un posto al sole

21:20 – Presadiretta

23:15 – Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesu’

Rai 4

18:20 – Hawaii Five-0 1

19:05 – Senza traccia 7

19:50 – Senza traccia 7

20:35 – Criminal Minds 14

21:20 – Walter

23:00 – Hercules – Il guerriero

00:40 – Anica – Appuntamento al cinema

00:45 – Terminator: The Sarah Connor Chronicles 2

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA VEGGENZA

21:20 – GRANDE FRATELLO

Italia 1

18:16 – GRANDE FRATELLO

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – LA TEORIA DEL CAOS

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – OSSESSIONE

21:20 – JOHN WICK – 1 PARTE

Canale 20 Mediaset

18:23 – ARROW VII – L’ASSASSINO DI STAR CITY

19:16 – CHICAGO FIRE II – NON COSI’

20:06 – THE BIG BANG THEORY VI – L’ALTERNATIVA DELLA CHIUSURA

20:34 – THE BIG BANG THEORY VI – LA RINASCITA DEL PROTONE

21:03 – THE ACCOUNTANT – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:13 – METEO.IT

22:15 – THE ACCOUNTANT – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:35 – METEO.IT

19:39 – TERRA AMARA

20:30 – PRIMA DI DOMANI

21:20 – QUARTA REPUBBLICA

00:52 – HARROW II – PATER FAMILIAS/PADRE DI FAMIGLIA

01:47 – TG4 – ULTIMA ORA NOTTE

02:07 – LA BOCCA

Warner TV

18:05 – Smallville – Stagione 6 Episodio 17 – Combattimento

19:00 – Supernatural – Stagione 12 Episodio 17 – L’invasione britannica

19:50 – Supernatural – Stagione 12 Episodio 18 – Il ricordo rimane

20:40 – Supernatural – Stagione 12 Episodio 19 – Il futuro

21:30 – Longmire – Stagione 1 Episodio 5

23:30 – E.R. – Medici in prima linea – Stagione 5 Episodio 15 – Nodi al pettine

00:20 – E.R. – Medici in prima linea – Stagione 5 Episodio 16 – Un posto dimenticato da Dio

01:10 – E.R. – Medici in prima linea – Stagione 5 Episodio 17 – Scambio di persona

Rai Movie

19:15 – Toto’ e i re di Roma

21:10 – Silverado

23:30 – El Verdugo

01:30 – La verita’ e’ che non gli piaci abbastanza

03:35 – Quel ficcanaso dell’ispettore Lawrence

05:00 – Romeo & Juliet

Cine 34

19:01 – A CENA CON… – LA SCUOLA PIU’ BELLA DEL MONDO

21:01 – AMORE, BUGIE E CALCETTO – 1 PARTE

22:10 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – AMORE, BUGIE E CALCETTO – 2 PARTE

23:11 – VI RACCONTO – MONICA VITTI

23:20 – IO SO CHE TU SAI CHE IO SO

01:36 – TESTE DI COCCO

TWENTYSEVEN

18:05 – LA CASA NELLA PRATERIA I-II-III-IV – L’EPIDEMIA

19:00 – LA SIGNORA DEL WEST V – LA STAGIONE DEI MIRACOLI

20:00 – LA SIGNORA DEL WEST V – LA DIGA

21:10 – DAVE – PRESIDENTE PER UN GIORNO – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – DAVE – PRESIDENTE PER UN GIORNO – 2 PARTE

23:10 – MR. BEAN’S HOLIDAY – 1 PARTE

Iris

19:15 – CHIPS – FALSO ALLARME

20:05 – WALKER TEXAS RANGER I – UNA VETERINARIA IN GAMBA

21:00 – FIREFOX-VOLPE DI FUOCO

23:31 – POTERE ASSOLUTO

01:57 – NOTE DI CINEMA

02:02 – RITRATTO DI SIGNORA

04:20 – CIAKNEWS

04:24 – LA VENTICINQUESIMA ORA

TV8

19:00 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 7 Episodio 14 – Molise

20:15 – 100% Italia – Stagione 2 Episodio 107 – Prima TV

21:30 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 6 Episodio 3 – Emilia Romagna – Pet Friendly

22:45 – MasterChef Italia – Stagione 12 Episodio 1

00:30 – MasterChef Italia – Stagione 12 Episodio 2

01:45 – Corpi da reato

03:45 – Delitti – Stagione 5 Episodio 4 – La mantide assassina

04:45 – Lady Killer – Stagione 21 Episodio 10

Italia 2

18:25 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – NUBI ALL’ORIZZONTE

18:50 – THE MIDDLE V – IL PREMIO

19:20 – THE MIDDLE V – CUORE DI MAMMA

19:50 – THE MIDDLE V – STORMY MOON

20:20 – THE MIDDLE V – IL BALLO STUDENTESCO

20:55 – THE MIDDLE V – PUZZE E DINTORNI

21:25 – AMERICAN DAD! XVI – CADAVERI SQUISITI

21:50 – AMERICAN DAD! XVI – IL NATALE PERFETTO DI STAN

La 5

18:33 – GRANDE FRATELLO (LIVE)

19:07 – GRANDE FRATELLO

19:10 – GRANDE FRATELLO

19:15 – AMICI DI MARIA

19:45 – UOMINI E DONNE

21:10 – TUMBLEDOWN – GLI IMPREVISTI DELLA VITA – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:17 – METEO.IT

NOVE

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? – 1^TV – Stagione 5 Episodio 16

20:25 – Don’t Forget the Lyrics – Stai sul pezzo – 1^TV – Stagione 5 Episodio 6

21:25 – Little Big Italy – Stagione 6 Episodio 10 – Ho Chi Minh City

23:05 – Little Big Italy – Stagione 6 Episodio 9 – Phuket

00:35 – Naked Attraction UK – Stagione 6 Episodio 1

01:35 – Naked Attraction UK – Stagione 4 Episodio 4

02:30 – Naked Attraction UK – Stagione 4 Episodio 5

03:20 – Naked Attraction UK – Stagione 4 Episodio 6

Cielo

18:15 – Tiny House Piccole case per vivere in grande – Stagione 1 Episodio 23

18:45 – Prendere o lasciare – Stagione 8 Episodio 15 – Theresa e Steve

19:45 – Affari al buio – Stagione 10 Episodio 6 – Numero magico 666

20:15 – Affari di famiglia – Stagione 4 Episodio 13 – I piatti di Hitler

20:45 – Affari di famiglia – Stagione 4 Episodio 14 – Fossili e blackjack

21:15 – Welcome to the Rileys

23:30 – Brasile e il mondo del sesso a pagamento

00:30 – Angeles City La meta del turismo sessuale

La7

18:55 – Bull

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – La Torre di Babele – I Segreti del Vaticano

23:00 – LA7 DOC – Il Papa e il diavolo

00:30 – TG LA7 Notte

00:40 – Otto e Mezzo (r)

01:35 – L’Aria Che Tira

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – Grey’s Anatomy –

20:00 – La cucina di Sonia

20:30 – Lingo – Parole in gioco

21:30 – Josephine, Ange Gardien – Non vi dimenticherò mai

01:10 – La cucina di Sonia

01:40 – LIKE Tutto ciò che piace BEST

02:10 – La mala educaxxxion

Food Network

18:15 – Fatto in casa per voi – Stagione 5 Episodio 17

18:45 – Fatto in casa per voi – Stagione 3 Episodio 7

19:20 – Fatto in casa per voi – Stagione 10 Episodio 3

19:55 – Fatto in casa per voi – Stagione 10 Episodio 7

20:30 – Fatto in casa per voi – Stagione 10 Episodio 6

21:05 – Casa Mastrota – 1^TV – Stagione 1 Episodio 2 – Lucia

22:05 – Giusina in cucina – La Sicilia a tavola – Stagione 8 Episodio 10

22:45 – Giusina in cucina – La Sicilia a tavola – Stagione 8 Episodio 9

TOP CRIME

18:30 – COLD CASE-DELITTI IRRISOLTI VII – AMORE A PRIMA VISTA

19:23 – RIZZOLI & ISLES III – SOTTO INDAGINE

20:16 – RIZZOLI & ISLES III – UNO SPORCO SEGRETO

21:10 – C.S.I. MIAMI IX – ZUCCHERO E SANGUE

22:03 – C.S.I. MIAMI IX – INCONTRO ALL’INFERNO

22:58 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVI – IMMUNITA’ GARANTITA

23:52 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVI – GIUSTIZIA MANIPOLATA

00:45 – Maigret e l’amico d’infanzia – 1 PARTE

GIALLO TV

18:10 – Perception – Stagione 2 Episodio 2 – Alienazione

19:10 – L’ispettore Barnaby – Stagione 6 Episodio 1 – Talento per la vita

21:10 – Tatort – Vienna – Stagione 2 Episodio 1 – Partenze

23:10 – L’ispettore Barnaby – Stagione 24 Episodio 1 – L’opera del Demonio

01:10 – Il giovane ispettore Morse – Stagione 5 Episodio 2 – Il cartiglio

03:10 – Nightmare Next Door – Stagione 6 Episodio 4 – La chiave del delitto perfetto

04:10 – Nightmare Next Door – Stagione 6 Episodio 5 – Una strana verità

05:10 – Nightmare Next Door – Stagione 6 Episodio 6 – Una vita complicata

Rai Premium

19:25 – Don Matteo 13

21:20 – Le indagini di Hailey Dean – Appuntamento con l’assassino

22:50 – Ciao maschio

00:10 – Rex

01:05 – Storie italiane

03:10 – Piloti

03:25 – Un Ciclone in Convento 15

04:10 – Un Ciclone in Convento 15

Mediaset Extra

18:46 – Grande Fratello

21:11 – Grande Fratello

00:01 – Grande Fratello

02:57 – TGCOM24 BREAKING NEWS

03:00 – Grande Fratello

HGTV – HOME GARDEN TV

18:20 – C’era una volta casa – Stagione 6 Episodio 8 – Casa di campagna

19:15 – C’era una volta casa – Stagione 6 Episodio 9 – Casa insolita

20:10 – C’era una volta casa – Stagione 6 Episodio 10 – Quattro stanze

21:05 – C’era una volta casa – Stagione 6 Episodio 11 – Da Chicago

22:00 – C’era una volta casa – Stagione 6 Episodio 20 – Altre possibilità

23:00 – C’era una volta casa – Stagione 6 Episodio 19 – Richiesta a sorpresa

23:55 – Hotel da incubo – Stagione 3 Episodio 4 – Punto di rottura

00:50 – Hotel da incubo – Stagione 3 Episodio 5 – Incubo a Hollywood

TV2000

18:26 – Tg 2000

19:01 – Santa Messa

19:33 – In Cammino

20:00 – Santo Rosario da Lourdes

20:30 – Tg 2000

20:53 – The Chosen

22:49 – Indagine ai confini del sacro

23:21 – Compieta

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Amando Te

19:30 – Casahosteria

20:00 – Cristal

20:30 – Cristal

21:00 – Street Legal

22:00 – Accademia da Leoni

22:30 – Jeronimo

ALMA TV

18:00 – Gli Ultimi Paradisi

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Terre d’Olio

20:30 – Il Piatto Forte

21:00 – Tutto Per Tutti

21:30 – Mangiare Con Gusto

22:00 – Il Giro Del Mondo In 80 Dolci

TRAVEL TV

18:00 – Paese Che Vai

18:30 – Tesori e Meraviglie

19:00 – Wild Places

20:00 – Viaggi Straodinari

21:00 – K Around The World

21:30 – L’Italia In Tour

22:00 – La Gola In Viaggio

22:30 – Sapori Dal Mondo

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – APERICALCIO

19:00 – AZZURRO ITALIA TG

19:30 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:30 – DIRETTA STADIO

23:30 – CALCISSIMO

01:00 – RIUNIONE DI REDAZIONE

TeleReporter

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – Dossier – Salute.com

20:30 – Zerovero

21:15 – Il Rompiscatole – Home Ed.

21:30 – Il Gioco Del Mondo

22:00 – Linea Rossa

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Zerovero

20:45 – Il Rompiscatole – Home Ed.

21:00 – Borotalk

22:00 – Motor – Cube

22:30 – Sergio Colmes Indaga

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:01 – Zerovero Gioco con Daiana Crivelli

18:45 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:25 – Dall – AZet – A presenta Sara Galeazzi

19:40 – Meteo regionale I colori del tempo

19:41 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:15 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:20 – Attenti a quei due Presenta Luca Mora

La2

18:20 – I misteri di Murdoch – Il morto che parla Stagione 11, episodio 9

19:00 – Il giardino di Albert – I segreti della luce

19:50 – Telesguard

20:05 – Con l’autopostale attraverso la Svizzera – Attraverso la selvaggia e romantica Valle di Rosenlaui Documentario di Marcus Fischötter

21:05 – Dibattito Elezioni comunali 2024

23:05 – A tutto Hockey Sintesi

23:25 – That’s Hockey C’è tanto hockey da parlare

00:10 – Segni dei tempi

Rai Sport +HD

18:10 – Motocross

19:10 – Motocross

20:10 – Serie C

23:00 – Calcio Totale

00:00 – Ciclismo su pista

03:00 – Sci Di Fondo

04:00 – Sci Di Fondo

05:00 – Sci Di Fondo

SuperTennis

18:00 – Talk Show

19:00 – US Open 2023 Gauff vs Sabalenka

20:30 – Supertennis TG

20:45 – ATP Finals 2021 Djokovic vs Zverev

22:45 – Colpo da Campione Padel Federico Chingotto, spostamenti

23:00 – Challenger Phoenix (replica)

01:00 – US Open 2009 Pennetta vs Zvonareva

02:45 – Colpo da Campione Tennis Il dritto di Fils

Euro Sport

18:00 – Grand Prix Series – Stagione 2023 – Budapest

19:05 – World Open – Stagione 2024 – Primo turno

21:00 – Sport Invernali – Coppa del Mondo – Stagione 2023 – Vikersund. HS 240 Raw Air M

21:30 – Sport Invernali – Coppa del Mondo – Stagione 2023 – Vikersund. HS 240 Raw Air M

22:05 – Ciclismo – Giro di Catalogna – Stagione 2024 – 1a tappa

23:00 – World Open – Stagione 2024 – Primo turno

00:30 – Sport Invernali – Coppa del Mondo – Stagione 2023 – Canmore. Mass Start F

01:00 – Sport Invernali – Coppa del Mondo – Stagione 2023 – Canmore. Mass Start M

SportItalia

18:00 – Coppa d’Africa Camerun-Guinea (diretta)

20:00 – Leotalk (diretta)

21:00 – Coppa d’Africa Algeria-Angola (diretta)

23:00 – Sportitaliamercato (diretta)

00:10 – Lo sai che? (diretta)

00:30 – Si Live 24 (diretta)

01:00 – Sportitaliamercato

02:00 – Lo sai che?

Rai Gulp

18:05 – Oblo’ – Notizie da smacchiare

18:20 – Spooky Wolf

18:30 – Spooky Wolf

18:45 – Kung Fu Panda

19:10 – Agent 203

19:35 – Il piccolo yeti e la citta’ invisibile

20:00 – S-Fidiamoci

20:15 – S-Fidiamoci

Rai YoYo

18:00 – Hello Yoyo

18:30 – Le Canzoni di Masha

18:35 – Le Canzoni di Masha

18:40 – Bluey

18:45 – Bluey

18:55 – Bluey

19:00 – Bluey

19:10 – Hello Kitty Super Style

Boing

19:05 – Teen Titans Go! Eroe della settimana

19:50 – Teen Titans Go!

21:15 – Doraemon

22:15 – Dragon Ball Super

02:40 – Lo straordinario mondo di Gumball

Cartoonito

18:10 – Blaze e le Megamacchine

18:40 – Blaze e le Megamacchine

19:05 – Batwheels – nuovi episodi

19:30 – I Puffi – viaggio nella foresta segreta

20:55 – Batwheels

21:20 – Ella Tra le Stelle

21:40 – Simone

21:45 – Simone

Frisbee

18:00 – Curioso come George – Stagione 1 Episodio 12

18:25 – Curioso come George – Stagione 1 Episodio 13

18:50 – Mega Game Dinsiem – E – Stagione 1 Episodio 12

19:15 – Mega Game Dinsiem – E – Stagione 1 Episodio 13

19:35 – Mega Game Dinsiem – E – Stagione 1 Episodio 14

20:00 – Curioso come George – Stagione 1 Episodio 15

20:25 – Curioso come George – Stagione 1 Episodio 16

20:50 – Curioso come George – Stagione 1 Episodio 17

K2

18:05 – Il barbiere pasticciere – Stagione 1 Episodio 10

18:30 – Zig & Sharko – Stagione 4 Episodio 18

18:50 – Zig & Sharko – Stagione 4 Episodio 19

19:15 – Zig & Sharko – Stagione 4 Episodio 20

19:40 – Zig & Sharko – Stagione 4 Episodio 1B

20:05 – A tutto reality l’isola: il ritorno – Stagione 1 Episodio 23

20:30 – A tutto reality l’isola: il ritorno – 1^TV – Stagione 1 Episodio 24

20:50 – A tutto reality l’isola: il ritorno – 1^TV – Stagione 1 Episodio 25

DeaKids

18:10 – Zig & Sharko – Stagione 2 Episodio 2 – Zig che eroe!

18:15 – Zig & Sharko – Stagione 2 Episodio 3 – Ritorno alla civilta’

18:25 – Zig & Sharko – Stagione 2 Episodio 4 – Caro papa’

18:35 – Zig & Sharko – Stagione 2 Episodio 5 – Zig il mio orsacchiotto

18:40 – A Tutto Reality: L’Isola – Stagione 8 Episodio 18 – Iceberg

19:05 – A Tutto Reality: L’Isola – Stagione 8 Episodio 19 – La giostra di canoe

19:30 – Music Distraction – Stagione 3 Episodio 1 – Happy New Year

19:50 – Megagame – Stagione 2 Episodio 1 – Lavori forzati/ Spy challenge

Super

18:15 – A casa dei Loud

18:40 – A casa dei Loud

19:05 – A tutto ritmo

19:30 – A tutto ritmo

20:00 – Miraculous World: Parigi, le avventure di Shadybug e Claw Noir

20:50 – Danger Force

21:15 – Teenage Mutant Ninja Turtles – Tartarughe Ninja

21:40 – Teenage Mutant Ninja Turtles – Tartarughe Ninja

Rai 5

18:00 – Korsakov: Suite da Le mille e una notte

18:55 – Rai 5 Classic

19:20 – Rai News Giorno

19:25 – Art rider

20:20 – Prossima fermata Asia

21:15 – Paradise – Una nuova vita

22:40 – Sciarada – Il circolo delle parole

23:40 – David Gilmour: Wider horizons

Rai Storia

18:20 – 1861: L’Italia s’e’ desta. L’Unita’ e le sue celebrazioni

19:15 – Rai News Giorno

19:20 – Piccolo Re

20:05 – Speciale Aldo Moro 18/3/78 Tg2 edizione straordinaria Studio Aperto

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – Passato e presente

21:10 – Grandi della TV

22:10 – Storia delle nostre citta’

Rai Scuola

18:00 – Contenitore Doc Divulgativi

19:00 – I Luoghi della Scienza

19:30 – Spedizione lupo

20:15 – La vita segreta dei laghi

21:00 – La terra della lava

22:00 – Contenitore Doc Divulgativi

22:45 – Gocce

23:00 – TGR Leonardo

Motor Trend Italia

18:35 – Affari a quattro ruote – Stagione 15 Episodio 12

20:20 – Affari a quattro ruote – Stagione 16 Episodio 2

22:15 – Auto: storia di una rivoluzione – 1^TV – Stagione 2 Episodio 6

23:20 – Auto: storia di una rivoluzione – Stagione 2 Episodio 5

00:25 – Big con Richard Hammond – Stagione 1 Episodio 1 – Fabbrica automobilistica

01:20 – Big con Richard Hammond – Stagione 1 Episodio 2 – Super aereo

02:15 – Big con Richard Hammond – Stagione 1 Episodio 3 – Diga austriaca

03:10 – Big con Richard Hammond – Stagione 1 Episodio 4 – Mega nave

DMAX

18:05 – La febbre dell’oro – Stagione 10 Episodio 21 – L’ultimo oro

19:30 – Vado a vivere nel bosco – Stagione 5 Episodio 15 – Monte Denali

21:25 – Vado a vivere nel bosco – 1^TV – Stagione 5 Episodio 7 – Texas

23:15 – WWE Raw – 1^TV

01:15 – Bodycam – Agenti in prima linea – Stagione 2 Episodio 8 – Aggressioni

02:10 – Bodycam – Agenti in prima linea – Stagione 1 Episodio 5 – Brutto scenario

03:05 – Colpo di fulmini – Stagione 5 Episodio 4

04:00 – Colpo di fulmini – Stagione 5 Episodio 5

Focus TV

18:00 – 1963: LE ULTIME ORE DEL PRESIDENTE JOHN F. KENNEDY

19:00 – 1963: LE ULTIME ORE DEL PRESIDENTE JOHN F. KENNEDY

20:00 – COSE DI QUESTO MONDO VI – TERRORE NELLA CITTA’ FANTASMA

21:05 – I TESORI PERDUTI DEI MAYA

22:00 – I TESORI PERDUTI DEI MAYA

23:00 – INSIDE PYRAMIDS – COME VENNERO COSTRUITE LE PIRAMIDI – CHEOPE – LE RIVELAZIONI SULLE CAMERE SEGRETE

00:00 – INSIDE PYRAMIDS – COME VENNERO COSTRUITE LE PIRAMIDI – MICERINO – L’ULTIMA PIRAMIDE DI GIZA

01:00 – MAYDAY: AIR DISASTER – THE ACCIDENT FILES III – CONSEGUENZE FATALI

RealTime

19:25 – Casa a prima vista – Stagione 2 Episodio 15

20:30 – Casa a prima vista – Stagione 2 Episodio 16

21:30 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Stagione 2 Episodio 2 – Bolle misteriose

22:25 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Stagione 2 Episodio 14 – Avventure

23:20 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Stagione 3 Episodio 21 – Naso e spalle

00:15 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Stagione 3 Episodio 5 – Dolore al collo

01:10 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Stagione 3 Episodio 6 – Le gemelle

02:05 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Stagione 3 Episodio 7 – Decisioni

Discovery Channel

18:10 – The Last Alaskans – Stagione 3 Episodio 2 – Assaggio di liberta’

19:00 – River Monsters – Stagione 7 Episodio 3 – Scoperte mortali

20:00 – River Monsters – Stagione 9 Episodio 4 – Terrore vulcanico

21:00 – I bunker di Hitler – Stagione 1 Episodio 1

21:55 – I bunker di Hitler – Stagione 1 Episodio 2

22:50 – I bunker di Hitler – Stagione 1 Episodio 3

23:45 – Bodycam Agenti in prima linea – Stagione 3 Episodio 9 – Quasi mancato

00:40 – Bodycam Agenti in prima linea – Stagione 3 Episodio 10 – Panico

Sky Uno

19:00 – Quattro matrimoni – Stagione 2 Episodio 3

20:00 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 7 Episodio 11 – Torino

21:15 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 9 Episodio 5 – Irpinia

22:25 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 9 Episodio 6 – Costa Azzurra

23:40 – Pechino Express Sulla rotta del Dragone – Stagione 11 Episodio 2

01:55 – Alessandro Borghese Celebrity Chef – Stagione 1 Episodio 39

03:00 – Quattro matrimoni – Stagione 2 Episodio 3

03:55 – MasterChef Australia – Stagione 15 Episodio 6

Sky Cinema 1

19:05 – Spy Game

21:15 – The Flash

23:45 – Ferrari

02:00 – Troy

04:40 – Questo o quello Speciale – Stagione 1

04:50 – Antigang Nell’ombra del crimine

SKY Cinema Family

19:15 – Blueback

21:00 – Rosanero

22:40 – Ritorno al futuro

00:40 – Anastasia

02:10 – Questo o quello Speciale – Stagione 1

02:20 – Biancaneve

04:05 – A un metro da te

Sky Cinema Romance

18:40 – Quel che resta del giorno

21:00 – Non mollare mai

22:55 – Il cacciatore di ex

00:50 – Quel momento imbarazzante

02:25 – Per sfortuna che ci sei

03:55 – 7 ore per farti innamorare

05:30 – To Rome with Love

Sky Cinema Collection

19:10 – Batman V Superman: Dawn of Justice

21:45 – The Flash

00:10 – Constantine

02:15 – Shazam! Furia degli Dei

04:30 – Questo o quello Speciale – Stagione 1

04:45 – Lanterna verde

Sky Cinema Action

19:10 – Come ti ammazzo il bodyguard

21:00 – Il giustiziere della notte

22:50 – Sotto assedio White House Down

01:05 – Abduction Riprenditi la tua vita

02:50 – Codice Genesi

04:45 – Star Trek Il futuro ha inizio

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV