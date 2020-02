Su Rai Uno Prima Festival, su Rai Due Che tempo che fa?, su Rai Tre Amore criminale. Guida ai programmi Tv della serata del 2 febbraio 2020

Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 2 febbraio 2020? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 Le spie della porta accanto. Jeff e Karen hanno due nuovi vicini, Tim e Natalie Jones. Inizialmente i Jones sembrano essere la coppia modello, ma ben presto si rivelano un duo di agenti governativi con licenza di uccidere al centro di un intrigo di carattere internazionale. Su Rai Movie dalle 21.10 Parigi può attendere. Sposata da anni con un impegnatissimo produttore cinematografico, Anne accetta un passaggio da Jacques, socio in affari del marito, per raggiungere Parigi partendo da Cannes. In sua compagnia, la donna riscoprirà la gioia di vivere. Su Rete 4 dalle 21.10 Into the sun. Il governatore di Tokyo viene assassinato e per scoprire i moventi ed i mandanti dell’omicidio viene incaricato l’agente della CIA Travis Hunter. Su Sky Cinema dalle 21.15 Bad Teacher – Una cattiva maestra. Un’insegnante di scuola media, svogliata e incompetente, si innamora di un nuovo affascinante collega e fa di tutto per conquistarlo, ma l’impresa si rivela più difficile del previsto. Su Sky Cinema Premium dalle 21.15 Nonno scatenato. Un anziano vedovo, desideroso di godersi ancora la vita, trascina il nipote, in procinto di sposarsi, in un goliardico viaggio in Florida in cerca di irresistibili tentazioni durante le feste di primavera. Su Iris dalle 21 Arancia meccanica.n cerca di emozioni forti, Alex quotidianamente compie azioni criminali. Viene arrestato e sottoposto ad un trattamento che lo condiziona alla non violenza. Uscito di galera tutte le persone che hanno subito da lui violenze gli si ritorcono contro. Su Cielo dalle 21 Lo straniero della valle oscura – The Dark Valley. In una remota valle, sul finire del 19esimo secolo, giunge uno sconosciuto di nome Greider che chiede di essere ospitato per i tre mesi invernali. Gli abitanti non sono consci del fatto che l’uomo conosca il segreto che custodiscono da decenni.

INTRATTENIMENTO

Dalle 21.25 Rai Uno e Comune di Sanremo presentano In diretta dal Red Carpet del Teatro Ariston Prima Festival – Appuntamento quotidiano di news e curiosità sul Festival di Sanremo, un breve notiziario che segue il Festival marcandolo stretto. Lo stile e la forma saranno proprio quelli ”urgenti” e ”incalzanti” del giornalismo all-news. Su Rai Due dalle 21.05 torna Che tempo che fa? Due i momenti principali del programma: l’incontro one-to-one alla scrivania con l’intervista all’ospite di turno; a seguire, una discussione con ospiti prestigiosi sugli avvenimenti della settimana appena trascorsa. Conduce Fabio Fazio, con Filippa Lagerback. Con la partecipazione Luciana Littizzetto. Su Canale 5 dalle 21.14 Live, non è la d’Urso. Il programma ideato e condotto da Barbara D’Urso che ospitera’ personaggi d’eccezione pronti a raccontarsi e a sottoporsi ai commenti del pubblico in studio e a casa. Su Italia 1 dalle 21.24 Enjoy – Ridere fa bene. Conduce Diana Del Bufalo con Diego Abatantuono. Due squadre di comici si sfidano in una serie di prove in cui recitano, ballano, cantano, facendo ridere e divertire. Dalle 21.15 su Sky Uno il settimo episodio di Italia’s got talent. Ballerini, cantanti, imitatori, illusionisti, contorsionisti, funamboli, comici ed addestratori avrà a disposizione 100 secondi a testa per dimostrare di valere almeno tre “sì” della giuria e, conseguentemente, accedere alla fase successiva della gara. In giuria Joe Bastianich, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano; conduce Lodovica Comello.

ATTUALITÁ

Su Rai Tre dalle 21.20 Amore Criminale. Luciana è una ragazza di 25 anni, fa la parrucchiera e vive con la madre e le sorelle nella provincia di Milano. La morte del fratello per un incidente stradale e del padre per malattia, segnano la sua giovane vita in maniera profonda. Una sera, attraverso un gruppo di amici, Luciana conosce un ragazzo e crede che le sue attenzioni e la sua gentilezza possano placare il dolore e la solitudine interiore in cui vive. Solo con il passare dei giorni capisce che lui è un ragazzo dal carattere difficile e irruente, che in pochi mesi chiude Luciana in un rapporto esclusivo, in cui non c’è spazio per nessun’altro al di fuori di lui. Luciana prova più volte a interrompere la relazione, ma basta una semplice richiesta di perdono o un piccolo regalo o un messaggio da parte del fidanzato, per far tornare tutto come prima. La loro relazione, tra alti e bassi, va avanti per un anno e mezzo, ma dopo una serie di aggressioni Luciana lo lascia in maniera definitiva. Soltanto pochi giorni prima della sua morte, Luciana per l’ennesima volta torna da lui e questa volta lo fa in maniera segreta, senza che la famiglia o le amiche ne sappiano nulla. La sera del 10 aprile del 2016, infatti, Luciana accetta di andare a una festa di compleanno con il suo ex ragazzo, che come sempre si ubriaca e scatena, per una banalità, una lite violenta con un amico. Stanca di quei comportamenti, Luciana si allontana dalla festa e vaga per alcune ore per la città fino a quando accetta di rivederlo. Mentre sono in auto, nel parcheggio del cimitero, scoppia una nuova e violenta lite, che culmina nell’omicidio. Luciana verrà ritrovata senza vita, con una corda portapacchi stretta attorno al collo. Il fidanzato è stato condannato in via definitiva per omicidio volontario.

SPORT

Su Rai Due dalle 23.40 La domenica sportiva. Su Italia 1 dalle 23.15 Pressing Serie A. Giorgia Rossi conduce il programma in diretta con highlights, gol, immagini e commenti della giornata di calcio di Serie A.

Guida tv di domenica 2 febbraio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’Eredità Week End

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – In diretta dal Red Carpet del Teatro Ariston Prima Festival

20:45 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Come una madre

23:25 – Speciale Tg1

00:30 – Viaggio nella Chiesa di Francesco

01:00 – TG1 NOTTE

Rai 2

18:00 – TG2 L.I.S.

18:05 – TG Sport della Domenica

18:15 – 90° Minuto

19:40 – Che tempo che farà

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Che tempo che fa

23:40 – La Domenica Sportiva

01:10 – L’altra DS

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:30 – Grande amore

21:20 – Amore criminale Storie di femminicidio

23:25 – TG Regione

Rai 4

18:03 – Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. IV ep.11

18:43 – Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. IV ep.12

19:23 – Chronicle

21:20 – Le spie della porta accanto

22:52 – Criminal Minds XII ep.10

23:31 – Criminal Minds XII ep.11

00:11 – Criminal Minds XII ep.12

00:49 – What We Do in the Shadows ep.1

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – LIVE NON E’ LA D’URSO

01:15 – TG5 – NOTTE

01:49 – METEO.IT

Italia 1

18:15 – CAMERA CAFE’

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

19:23 – METEO.IT

19:26 – C.S.I. MIAMI – TUTTI A TERRA

20:25 – C.S.I. MIAMI – MORTE SENZA PREAVVISO

21:25 – ENJOY – RIDERE FA BENE

23:52 – AMERICAN PIE 2 – 1 PARTE

Canale 20 Mediaset

18:49 – CODICE: SWORDFISH – 1 PARTE

19:44 – TG COM

19:50 – METEO

19:52 – CODICE: SWORDFISH – 2 PARTE

21:04 – V PER VENDETTA – 1 PARTE

22:07 – TG COM

22:12 – METEO

22:14 – V PER VENDETTA – 2 PARTE

Rete 4

18:53 – ANTEPRIMA TG4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:30 – METEO.IT

19:32 – I VIAGGI DI DONNAVVENTURA

19:55 – TEMPESTA D’AMORE – 32 – 2A PARTE – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:27 – INTO THE SUN – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

Cine 34

19:15 – CONDANNATO A NOZZE

21:11 – ROMA VIOLENTA – 1 PARTE

22:09 – TGCOM

22:14 – METEO

22:16 – ROMA VIOLENTA – 2 PARTE

23:16 – ROMA A MANO ARMATA

01:01 – LA BATTAGLIA DI ALGERI

03:12 – LUCIA DI LAMMERMOOR

Rai Movie

19:25 – Vai avanti tu che mi vien da ridere

21:10 – Parigi può attendere

22:50 – Qualcosa di buono

00:40 – L’impossibilità di essere normale

02:45 – Dietro i candelabri

05:00 – Sansone e il tesoro degli Incas

Paramount Channel

19:40 – Vita da strega –

20:10 – Vita da strega –

20:40 – Vita da strega –

21:10 – Armageddon – Giudizio finale –

23:00 – Il Mondo Dei Replicanti –

01:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

02:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

03:00 – Law & Order: Criminal Intent –

Iris

18:24 – PRESUNTO INNOCENTE

21:00 – ARANCIA MECCANICA

23:51 – EFFETTI COLLATERALI

02:02 – ROMA (PRIGIONIERA DI UNA VENDETTA)

03:30 – CIAKNEWS

03:33 – GLI SPOSI DELL’ANNO SECONDO

05:07 – LA CANZONE DI VAL

05:52 – MEDIASHOPPING

TV8

18:00 – Bruno Barbieri – 4 Hotel – Liguria –

19:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate – Parco del Pollino –

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti – Franciacorta –

21:30 – Bruno Barbieri – 4 Hotel – Roma –

22:30 – Bruno Barbieri – 4 Hotel – Langhe –

23:30 – Italia’s Got Talent – Audizioni –

01:45 – Il bacio di mezzanotte

03:30 – Cold Blood: nuove verità – Ep. 3 –

Italia 2

18:10 – LE AVVENTURE DI LUPIN III – LA RAGAZZA DELL’ANTICHITA’

18:35 – LE AVVENTURE DI LUPIN III – LA MURAGLIA CINESE

19:00 – LE AVVENTURE DI LUPIN III – LUPIN CONTRO SUPERMAN

19:25 – LE AVVENTURE DI LUPIN III – TRE STATUETTE DI PIETRA

19:45 – LE AVVENTURE DI LUPIN III – UN MONDO DI BUONGUSTAI

20:10 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – ALL’ULTIMO MINUTO

20:30 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – LA STRAORDINARIA POTENZA DI GOKU

20:55 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – GIS E BARTER ALL’ATTACCO

La 5

21:10 – FREE WILLY – LA GRANDE FUGA – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – FREE WILLY – LA GRANDE FUGA – 2 PARTE

23:15 – GOLD DIGGERS: THE SECRET OF BEAR MOUNTAIN – UN’AMICIZIA PREZIOSA – 1 PARTE

23:49 – TGCOM24

23:53 – METEO.IT

23:55 – GOLD DIGGERS: THE SECRET OF BEAR MOUNTAIN – UN’AMICIZIA PREZIOSA – 2 PARTE

NOVE

19:30 – Deal With It – Stai al gioco 1′ Stagione Ep.32

20:30 – Camionisti in trattoria 3′ Stagione Ep.4

21:25 – Camionisti in trattoria – 1^TV 4′ Stagione Ep.1

22:10 – Little Big Italy 3′ Stagione Ep.1

23:55 – L’assedio – Best of – 1^TV 1′ Stagione Ep.2

01:20 – Delitti a circuito chiuso 4′ Stagione Ep.3

02:15 – Delitti a circuito chiuso 4′ Stagione Ep.4

03:05 – Delitti a circuito chiuso 4′ Stagione Ep.5

Cielo

18:00 – Storm Cell – Pericolo dal cielo

19:45 – Affari al buio Il bottino dei pirati

20:15 – Affari di famiglia La chitarra dei Kiss

21:15 – Lo straniero della valle oscura – The Dark Valley

23:15 – Giovanna la pazza

01:00 – Sex Mundi Ep. 6

02:00 – La cultura del sesso India

03:00 – Sexpert: siamo fatti così

La7

18:15 – Josephine, Ange Gardien

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Non è l’arena

01:00 – Uozzap

01:40 – Terra e libertà

03:45 – L’Aria che tira – Diario

05:30 – OMNIBUS

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – NON DITELO ALLA SPOSA

19:20 – I menù di Benedetta

21:30 – Grey’s Anatomy – Memories

00:50 – The Dr. Oz Show – 9a Edizione

02:25 – I menù di Benedetta

05:10 – Ti ci porto io … In cucina con Vissani

Spike

18:20 – Supernatural –

19:20 – Supernatural –

20:20 – Supernatural –

21:30 – Battistology –

22:30 – Battistology –

23:30 – Le Iene –

01:30 – Top Gear Gold –

02:30 – Top Gear Gold –

Food Network

18:00 – Shop Cook Win – La sfida dei carrelli 1′ Stagione Ep.4

19:00 – Shop Cook Win – La sfida dei carrelli 1′ Stagione Ep.3

20:00 – Fatto in casa per voi 1′ Stagione Ep.4

20:30 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.4

21:00 – Fatto in casa per voi 1′ Stagione Ep.5

21:30 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.5

22:00 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.16

22:30 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.17

TOP CRIME

18:31 – MOTIVE II – L’AMORE DI UNA MADRE

19:25 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XX – DIVENTARE UOMO

20:15 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XX – UOMO A TERRA

21:10 – THE CLOSER V – MANO MORTA

22:00 – THE CLOSER VI – IL BIG BANG

22:50 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XIX – GIUSTIZIA SCOLASTICA

23:40 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XIX – UNA VITA PER UN’ALTRA

00:30 – LAW & ORDER TRUE CRIME: THE MENENDEZ MURDERS

GIALLO TV

18:20 – Profiling 4′ Stagione Ep.6

19:20 – Tandem 2′ Stagione Ep.3

20:15 – Tandem 2′ Stagione Ep.4

21:10 – Profiling 4′ Stagione Ep.7

22:10 – Profiling 4′ Stagione Ep.8

23:10 – Vera 8′ Stagione Ep.2

01:10 – Nightmare Next Door 2′ Stagione Ep.5

02:05 – Nightmare Next Door 2′ Stagione Ep.6

Rai 5

19:00 – Rai News Giorno

19:04 – Schubert e Strauss per Mariotti e Osn

20:45 – Un romanzo tante storie Jane Eyre

21:15 – Great Continental Railway Journeys – Prossima fermata Oriente Da Batumi a Baku Ep 2 Prima Visione

22:15 – Di là dal fiume e tra gli alberi La via del mare tra Bari e Durazzo Prima Visione RAI

23:15 – Film – Corri ragazzo corri

01:03 – Tuttifrutti

01:18 – Variazioni su tema Il Videoclip

Rai Premium

18:30 – Fuoriclasse 2 – Le scoperte ep.6

19:30 – Fuoriclasse 2 – L’ attesa ep.7

20:25 – Fuoriclasse 2 – L’ inizio ep.8

21:20 – Il cantante mascherato – p.4

00:00 – Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.71

00:45 – Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.72

01:30 – Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.73

02:10 – Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.74

Mediaset Extra

18:45 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

21:15 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

00:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

01:57 – TGCOM24

02:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

Donna TV

18:00 – Prima Di Dirti Addio Grandi Sfilate: Pronovias

20:00 – UN VOLTO DUE DONNE

21:00 – PERLANERA

22:00 – Prochaontas Musica Maestro

00:00 – PERLANERA

TV2000

18:00 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:34 – Illustri conosciuti

20:00 – Rosario a Maria che scioglie i nodi

20:30 – Soul

21:03 – Anna dai capelli rossi

22:48 – Effetto notte

22:59 – Effetto notte

23:34 – Angelus

VH1

19:00 – Best of 2020 –

20:00 – Una coppia in affari –

20:30 – Una coppia in affari –

21:00 – Una coppia in affari –

21:30 – Ink Master –

22:20 – Ink Master –

23:00 – Hotel da Incubo –

23:50 – Hotel da Incubo –

Italia 7 Gold

19:00 – TG7 REGIONE

19:30 – THE COACH

20:00 – B-LAB LIVE

20:30 – DIRETTA STADIO

23:30 – MOTORPAD TV

00:00 – CROSSOVER

00:30 – SPLIT

La1

18:00 – Telegiornale flash

18:10 – Il giardino di Albert – Tra arte e scienza

19:00 – Il Quotidiano

19:15 – Il gioco del mondo

19:55 – Meteo regionale

20:00 – Telegiornale

20:35 – Meteo

20:40 – Storie – Vite ben vissute

La2

20:00 – La domenica sportiva

21:45 – Domenica Sprint

22:05 – Tennis: Australian Open 2020 (R)

23:00 – Sguardi sul mondo – Bambini usa e getta

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – L’intervista (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti

21:10 – Documentario

Rai Sport +HD

08:00 – Ciclocross UCI 2020: Campionati Mondiali (Dubendorf/SUI) Professionisti Donne

08:45 – Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Super G Femminile (Rosa Khutor -RUS)

10:15 – Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Slalom Gigante Maschile prima manche (Garmish-Partenkirchen -GER)

11:45 – Perle di Sport

12:15 – Ciclocross UCI 2020: Campionati Mondiali (Dubendorf/SUI) Finale: Under 19 Uomini

13:15 – Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Slalom Gigante Maschile seconda manche (Garmish-Partenkirchen -GER)

14:40 – Perle di Sport

15:25 – Pallavolo Maschile: Super Lega Credem Banca 2019/2020 18a giornata: Top Volley Cisterna – Leo Shoes Modena

Rai Sport

08:00 – Ciclocross UCI 2020: Campionati Mondiali (Dubendorf/SUI) Professionisti Donne

08:45 – Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Super G Femminile (Rosa Khutor -RUS)

10:15 – Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Slalom Gigante Maschile prima manche (Garmish-Partenkirchen -GER)

11:45 – Perle di Sport

12:15 – Ciclocross UCI 2020: Campionati Mondiali (Dubendorf/SUI) Finale: Under 19 Uomini

13:15 – Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Slalom Gigante Maschile seconda manche (Garmish-Partenkirchen -GER)

14:40 – Perle di Sport

15:25 – Pallavolo Maschile: Super Lega Credem Banca 2019/2020 18a giornata: Top Volley Cisterna – Leo Shoes Modena

SuperTennis

19:00 – ATP 250 Auckland Finale 2020 Paire vs Humbert

21:00 – Melbourne Today

21:15 – WTA Brisbane Pliskova vs Keys

Euro Sport

18:30 – Tennis Australian Open Finale M, da Melbourne, Australia

19:55 – Informazione Flash News

20:00 – Biliardo German Masters Finale, da Berlino, Germania Live

22:45 – Ciclismo Tour Europeo 4a g. Differita

23:00 – Ciclismo Pro Series 7a tappa, dall’Argentina Live

00:30 – Informazione Flash News

00:35 – Tennis Australian Open Finale F, da Melbourne, Australia

01:30 – Tennis Australian Open Finale M, da Melbourne, Australia

SportItalia

19:20 – Trackynews

19:30 – Hard Trek

20:00 – Go Kart TV

20:30 – On Race TV

21:00 – Corinthians-Flamengo

23:00 – Ruote in Pista

23:20 – Figueirense-Atletico

23:30 – Sportitalia News

Rai Gulp

18:00 – BERRY BEES

18:30 – 101 Dalmatian Street

18:55 – Baby boss di nuovo in affari

19:20 – Sara e Marti – #La nostra storia

19:45 – Soy Luna

20:35 – I Fantastici Cinque – Gli amuleti del faraone

22:10 – Paf il cane

22:20 – Baby boss di nuovo in affari

Rai YoYo

18:00 – WINX CLUB 8 – EP.1

18:25 – BING – EP.33

18:30 – BING – EP.34

18:35 – BING – EP.35

18:40 – BING – EP.36

18:50 – MASHA E ORSO – EP.8

18:55 – MASHA E ORSO – EP.9

19:00 – MASHA E ORSO – EP.10

Boing

18:20 – WBB – Siamo solo orsi

18:50 – WBB – Siamo solo orsi

19:15 – WBB – Siamo solo orsi

19:50 – WBB – Siamo solo orsi

20:20 – WBB – Siamo solo orsi

20:45 – WBB – Siamo solo orsi

21:25 – WBB – Siamo solo orsi

22:20 – Dragon Ball Super new ®

Cartoonito

18:00 – Pingu in Città

18:30 – Paw Patrol

18:55 – Paw Patrol

19:10 – Top Wing

19:35 – Top Wing

19:50 – Mike il Carlino

20:10 – Mike il Carlino

20:25 – Tom & Jerry

Frisbee

18:15 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.1

18:40 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.2

19:05 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.3

19:35 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.4

20:00 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.5

20:30 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.19

20:55 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.20

21:20 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.22

K2

18:05 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.25

18:30 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.26

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.21

19:10 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.22

19:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.23

20:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.24

20:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.25

20:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.26

DeaKids

18:10 – Io, Elvis Riboldi –

18:20 – Io, Elvis Riboldi –

18:30 – Io, Elvis Riboldi –

18:45 – Io, Elvis Riboldi –

18:55 – Io, Elvis Riboldi –

19:10 – Io, Elvis Riboldi –

19:20 – Io, Elvis Riboldi –

19:35 – Io, Elvis Riboldi –

Super

18:15 – Henry Danger

18:40 – Henry Danger

19:05 – Henry Danger

19:30 – Henry Danger

20:00 – Game Shakers

20:25 – Game Shakers

20:50 – Game Shakers

21:15 – I Thunderman

Disney Channel

18:00 – Jessie I Ross aprono gli occhi

18:30 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Reflekta

18:55 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Digital

19:20 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Antibug

19:45 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Volpina

20:10 – I maghi di Waverly: The Movie

21:40 – Liv e Maddie Pigiama party dai Rooney

22:05 – Liv e Maddie Rooney contro Rooney

HGTV – HOME GARDEN TV

18:50 – Hotel da incubo – 1^TV 5′ Stagione Ep.2

19:45 – Hotel da incubo – 1^TV 5′ Stagione Ep.3

20:40 – Hotel da incubo – 1^TV 5′ Stagione Ep.4

21:35 – Hotel da incubo – 1^TV 5′ Stagione Ep.5

22:30 – Hotel da incubo – 1^TV 5′ Stagione Ep.6

23:25 – Hotel da incubo – 1^TV 5′ Stagione Ep.7

00:20 – Hotel da incubo – 1^TV 5′ Stagione Ep.8

01:15 – Hotel da incubo – 1^TV 5′ Stagione Ep.9

Rai Storia

18:00 – L’Italia della Repubblica – Il boom e gli italiani

18:50 – 110 anni di Confindustria

19:00 – Sanremo Fronteretro 1991-2000 L’evento p.5

19:30 – Senza distinzione di genere p.2 La parità coniugale

20:00 – Il giorno e la storia

20:20 – Scritto, letto, detto: Luca De Biase

20:30 – Passato e Presente I processi di Mosca con il Prof. Francesco Perfetti

21:10 – Film Gangs of New York

Motor Trend Italia

18:30 – Restauri a quattro ruote 1′ Stagione Ep.3

19:30 – Restauri a quattro ruote 1′ Stagione Ep.4

20:25 – Fast N’ Loud 1′ Stagione Ep.5

21:20 – Fast N’ Loud 1′ Stagione Ep.6

22:15 – Fast N’ Loud 2′ Stagione Ep.19

23:15 – Fast N’ Loud 2′ Stagione Ep.21

00:10 – Fast N’ Loud 5′ Stagione Ep.6

01:05 – Fast N’ Loud 5′ Stagione Ep.7

DMAX

18:10 – Ventimila chele sotto i mari 1′ Stagione Ep.1

19:15 – Ventimila chele sotto i mari 1′ Stagione Ep.2

20:20 – Airport Security Spagna 6′ Stagione Ep.11

20:50 – Airport Security Spagna 6′ Stagione Ep.12

21:20 – Airport Security Spagna – 1^TV 6′ Stagione Ep.13

21:50 – Airport Security Spagna – 1^TV 6′ Stagione Ep.14

22:20 – Nudi e crudi – 1^TV

00:15 – Lockup: sorvegliato speciale 14′ Stagione Ep.1

Focus TV

18:15 – SCOPRIAMO LA STORIA – PLAN MARSHALL

19:15 – I SEGRETI DELLA BIBBIA – LA TERRA PROMESSA

20:15 – PLANET EARTH II – LE MERAVIGLIE DELLA NATURA – ISOLE

21:15 – FREEDOM OLTRE IL CONFINE

23:15 – LE MUMMIE PARLANTI – LA RAGAZZA ADDORMENTATA

00:15 – LE MUMMIE PARLANTI – SEPOLTI NELLA PALUDE

01:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XV – VOLO GARUDA 200

01:59 – TGCOM24

RealTime

18:50 – Primo appuntamento Ep. 4

20:15 – 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni Campo di battaglia

22:10 – 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni Il futuro Prima TV

00:05 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli La dottoressa

01:00 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Il lipoma

01:50 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Enorme bozzo

02:40 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli La cisti

03:30 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Il linfoma

Rai Scuola

18:00 – 3Ways2 episodio 5 Replica

18:15 – Inglese Edgar Allan Poe – The last four days – Chapter 1 Replica

18:40 – What did they say? Puntata 8 Replica

18:45 – The Language of Business episodio 22 Replica

19:00 – Italia viaggio nella bellezza Sovana e Pitigliano, un viaggio nel tempo Replica

20:00 – EATING FOR LIFE – MANGIARE PER VIVERE Mangiare per vivere (Eating for Life) Replica

20:50 – Memex Nautilus – La scienza dei Vulcani Replica

21:25 – Memex Memex Doc – Vita da Ricercatore (p. 17): Catalina Curceanu, fisica Replica

LaEffe

18:45 – RED – Fotografi On the Road 1′ Stagione Ep.4

19:15 – RED – Fotografi On the Road 1′ Stagione Ep.5

19:45 – RED – La lista di Bill – Meraviglie da salvare 1′ Stagione Ep.5

20:40 – Voglio vivere in Italia 2′ Stagione Ep.5

21:10 – Fuori la voce 1′ Stagione Ep.12

21:40 – Fuori la voce 1′ Stagione Ep.11

22:10 – I Durrell – La mia famiglia e altri animali I Classici in TV. 2′ Stagione Ep.1

23:10 – I Durrell – La mia famiglia e altri animali I Classici in TV. 2′ Stagione Ep.2

Discovery Channel

18:10 – Come è fatto Ep. 12

18:35 – Come è fatto Ep. 13

19:05 – Come è fatto Ep. 1

19:30 – Come è fatto Ep. 2

20:00 – Come è fatto Ep. 3

20:30 – Come è fatto Ep. 4

21:00 – Scherzi della natura Apocalisse Prima TV

21:30 – Scherzi della natura Ragno Zombie Prima TV

Sky Uno

18:10 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Liguria

19:15 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 7

20:15 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 8

21:15 – Italia’s Got Talent Audizioni

23:15 – Master – Chef Italia Ep. 13

00:30 – Master – Chef Italia Ep. 14

01:45 – Master – Chef Magazine Ep. 25

02:05 – Master – Chef Magazine Ep. 26

Sky Cinema 1

19:20 – Cold Blood – Senza pace

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Bad Teacher – Una cattiva maestra

22:55 – The New Pope Ep. 7

23:55 – The New Pope Ep. 8

00:55 – Predestination

02:25 – Premonitions

04:20 – Cold Blood – Senza pace

SKY Cinema Family

19:20 – Invisible Sue

21:00 – Il segreto di Noemie

22:50 – La grande fuga del nonno

00:10 – Bibi e il segreto della polvere magica

02:05 – Snow Day

03:35 – Shaun, vita da pecora – Il film

05:05 – Alla ricerca della valle incantata

Sky Cinema Romance

19:15 – Qualcuno da amare

21:00 – Come farsi lasciare in 10 giorni

23:00 – Marigold Hotel

01:10 – Fuga per un sogno

03:05 – I delitti del Bar – Lume 7

03:25 – L’appartamento

05:35 – Qualcuno da amare

Sky Cinema Collection

18:50 – Apollo 13

21:15 – First Man – Il primo uomo

23:40 – Pulp Fiction

02:15 – La rosa tatuata

04:15 – Love Story

Sky Cinema Action

19:20 – Thursday – Giovedì

21:00 – Red Dawn – Alba rossa

22:40 – 007 – La morte può attendere

01:00 – Dirty War – Strategia del terrore

02:35 – 100X100Cinema

02:50 – 88 minuti

04:40 – Upgrade

Fox

18:10 – I Simpson La paura fa novanta IX

18:35 – I Simpson Dalle stelle alle stalle

19:00 – I Simpson Homer figlio dei fiori

19:25 – Modern Family Ritratto di famiglia

19:50 – Modern Family Ricordi del passato

20:10 – The Big Bang Theory La soluzione del pirata

20:35 – The Big Bang Theory Il corollario del rivestimento raccapricciante

21:00 – The Big Bang Theory Il teorema del football

Premium Cinema

19:09 – INSIEME PER FORZA

21:15 – NONNO SCATENATO

23:03 – The Score

01:12 – HUNGER GAMES – IL CANTO DELLA RIVOLTA: PARTE 2

03:30 – UNKNOWN – SENZA IDENTITA’

Premium Action

18:00 – THE LAST SHIP IV – SCONTRO FRONTALE

18:49 – THE LAST SHIP IV – FINE DEI GIOCHI

19:37 – SUPERNATURAL XII – IL ROCK NON MUORE MAI

20:25 – SUPERNATURAL XII – IL SEME DEL MALE

21:15 – GOTHAM IV – GEMELLANZA

22:04 – GOTHAM IV – L’ULTIMO SPETTACOLO

22:55 – DC’S LEGENDS OF TOMORROW IV – MISSIONE PUNK

23:43 – DC’S LEGENDS OF TOMORROW IV – L’ESTATE DEL PRIMO BACIO

Mya

18:44 – LEGACIES II – LA FINE DEI GIOCHI

19:36 – CHICAGO MED IV – DIMMI LA VERITA’

20:25 – CHICAGO MED IV – NON TI LASCERO’ MAI

21:15 – YOUNG SHELDON II – UN REATTORE NUCLEARE E UN RAGAZZO CHIAMATO PICCIONCINO

21:38 – YOUNG SHELDON II – DAVIDE, GOLIA E UNO YOO-HOO DAL FONDO

22:01 – BOB HEARTS ABISHOLA – ACCHIAPPA LA TALPA – 1aTV

22:27 – BOB HEARTS ABISHOLA – RALPH LAUREN E PESCE – 1aTV

22:53 – SUITS IX – CAIRO