Schlein: “La nostra coalizione è molto più unita della destra”

IMOLA – “Nel 2022 ci davano per morti, oggi siamo cresciuti e abbiamo una coalizione, che è in campo è competitiva ed è unita, molto più della destra nonostante quello che raccontano”. Lo ha detto, parlando a Imola (Bologna) a un’iniziativa elettorale in sostegno del candidato sindaco Marco Panieri, la segretaria del Pd Elly Schlein (foto).

“Sono due giorni – ha detto Schlein – che vado in giro per comuni tra l’Emilia-Romagna, le Marche e l’Abruzzo o ho trovato un sacco di comuni dove la destra è divisa e invece il nostro campo progressista è unito, è coeso, attorno a valori comuni”.