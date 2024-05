Su Rai Uno Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo, su Canale 5 Io canto Family. Guida ai programmi Tv della serata del 20 maggio 2024

Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 20 maggio 2024? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.10 Diabolik. Clearville, anni ’60. Diabolik riesce a sfuggire per l’ennesima volta alla polizia e all’ispettore Ginko da sempre sulle sue tracce. Intanto in città non passa inosservato l’arrivo di Eva Kant, una ricca ereditiera cha ha. Su Rai Movie dalle 21.10 Carabina Quigley. Australia, 1860. Il cowboy Matthew Quigley è un tiratore eccezionale: dalla natia America sbarca agli antipodi, ingaggiato tramite un annuncio dal proprietario di un ranch. Inizia l’avventura. Su Italia 1 dalle 21.24Un ex agente della DEA si trasferisce con la figlia in una quieta cittadina per fuggire dal suo passato. Ma qualcosa scombussola i suoi piani. Su Sky Cinema dalle 21.15 Adagio. Jeanny du Barry – La favorita del Re. Grazie al suo fascino ed intelligenza, Jeanne riesce ad assicurare la propria ascesa sociale, diventando una favorita di Luigi XV di Francia, che la invita a trasferirsi a Versailles.

SERIE TV/FICTION

Su Rai Uno dalle 21.25 Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo. 1937. Nel clima di tensione internazionale, il regime fascista si aspetta che Guglielmo Marconi contribuisca alla creazione di una nuova arma. Una giornalista è inviata per scoprire i suoi progetti.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.20 FarWest. In primo piano un’inchiesta sull’emergenza silenziosa che colpisce la sanità: la mancanza di medici di base e la crisi della medicina territoriale. A seguire, sull’onda dello scandalo che ha travolto la Regione Liguria, un’indagine sui presunti rapporti tra politica e criminalità organizzata. Farwest torna poi sul caso della Uno Bianca – in particolare sulla strage del Pilastro – con un’allarmante intercettazione che collegherebbe una testimone chiave ad ambienti della Polizia. A chiudere, un’inchiesta sulle specie animali aliene presenti in Italia, dannose per l’ecosistema e per l’economia. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Inchieste, storie, approfondimenti, interviste accompagnano il racconto di Salvo Sottile attraverso una continua interazione tra collegamenti, reportage e testimonianze live in studio. Su Rete 4 dalla 21.25 Quarta Repubblica. Il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Due dalle 21.20 Da vicino nessuno è normale. Attraverso monologhi comici, candid camera, esperimenti sociali e interazioni con il pubblico, Alessandro Cattelan passa in rassegna in modo divertente e originale le piccole e grandi idiosincrasie degli Italiani. Ospiti della prima puntata: Fedez, The Kolors, Tananai, Federica Pellegrini, Antonio Cassano, Nicola Ventola e Lele Adani. Su Canale 5 dalle 21.20 Io Canto Family. Michelle Hunziker conduce la versione “family” di Io Canto: 12 famiglie si sfidano in una gara ricca di emozioni, con tanta musica, spettacolo e divertimento!

Guida tv di lunedì 20 maggio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’

20:00 – Tg1

20:30 – Cinque minuti

20:35 – Affari tuoi

21:30 – Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo

23:30 – Cose Nostre

00:40 – Sottovoce

01:15 – Rai – News24

Rai 2

18:00 – Rai Parlamento Telegiornale

18:10 – Tg2 L.I.S.

18:15 – Tg2

18:35 – Rai Tg Sport Sera

19:00 – NCIS – Unita’ anticrimine

19:40 – S.W.A.T.

20:30 – Tg2

21:00 – Tribuna elettorale – Elezioni Europee 2024: Interviste

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:15 – La gioia della musica

20:40 – Il cavallo e la torre

20:50 – Un posto al sole

21:20 – Farwest

00:00 – Tg3 Linea Notte

Rai 4

18:20 – Hawaii Five-0 5

19:05 – Bones 4

19:50 – Bones 4

20:35 – Criminal Minds 2

21:20 – Diabolik

23:40 – L’uomo dei ghiacci – The ice road

01:30 – Anica – Appuntamento al cinema

01:35 – Criminal Minds 2

Canale 5

18:45 – LA RUOTA DELLA FORTUNA

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – LA RUOTA DELLA FORTUNA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA VEGGENZA

21:20 – IO CANTO FAMILY

Italia 1

18:10 – L’ISOLA DEI FAMOSI

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – GIRO DI VITE

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – SABATO DI PACE

21:20 – IO SONO VENDETTA – 1 PARTE

Canale 20 Mediaset

18:23 – THE FLASH V – BLOCK

19:16 – CHICAGO FIRE V – REALTA’ E FANTASIA

20:06 – THE BIG BANG THEORY XI – LA PROPOSTA PROPOSTA

20:34 – THE BIG BANG THEORY XI – LA REAZIONE DI RITRAZIONE

21:03 – KING ARTHUR: IL POTERE DELLA SPADA – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:13 – METEO.IT

22:15 – KING ARTHUR: IL POTERE DELLA SPADA – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:35 – METEO.IT

19:39 – TERRA AMARA – 48 – PARTE 1

20:30 – PRIMA DI DOMANI

21:20 – QUARTA REPUBBLICA

00:52 – HARROW III – ALEA IACTA EST

01:47 – TG4 – ULTIMA ORA NOTTE

02:07 – LA PRESIDENTESSA

Warner TV

18:50 – Supernatural – Stagione 5 Episodio 9 – Veri acchiappafantasmi

19:45 – Supernatural – Stagione 5 Episodio 10 – Lasciate ogni speranza…

20:40 – Supernatural – Stagione 5 Episodio 11 – Il virus della follia

21:30 – Longmire – Stagione 1 Episodio 6

00:00 – E.R. – Medici in prima linea – Stagione 12 Episodio 21 – Folli ed eroi

00:50 – E.R. – Medici in prima linea – Stagione 12 Episodio 22 – Evasione

01:40 – E.R. – Medici in prima linea – Stagione 13 Episodio 1 – Scia di sangue

02:30 – E.R. – Medici in prima linea – Stagione 13 Episodio 2 – Madre e figlia

Rai Movie

19:05 – Arrivano i Titani

21:10 – Carabina Quigley

23:15 – Bandolero!

01:10 – Havana Kyrie

03:00 – Nelle tue mani

05:00 – Contromano

Cine 34

18:55 – A CENA CON… – TI PRESENTO SOFIA – 1 PARTE

20:25 – TGCOM24 BREAKING NEWS

20:31 – METEO.IT

20:33 – A CENA CON… – TI PRESENTO SOFIA – 2 PARTE

21:01 – ANCHE GLI ANGELI MANGIANO FAGIOLI – 1 PARTE

22:10 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – ANCHE GLI ANGELI MANGIANO FAGIOLI – 2 PARTE

TWENTYSEVEN

19:40 – COLOMBO – DELITTO D’ALTRI TEMPI

21:15 – BEN HUR – II PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – BEN HUR – II PARTE

23:10 – LA VALLE DEI RE – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

00:15 – METEO.IT

Iris

19:40 – CHIPS – I VAGABONDI

20:30 – WALKER TEXAS RANGER – UNA PACE DIFFICILE

21:10 – TERMINATOR 2: IL GIORNO DEL GIUDIZIO

23:52 – SCUOLA DI CULT

23:58 – IL TOCCO DEL MALE

02:32 – NOTE DI CINEMA

02:37 – GLI INTRIGHI DEL POTERE-NIXON

05:22 – CIAKNEWS

TV8

19:00 – Celebrity Chef Anteprima

19:05 – Alessandro Borghese Celebrity Chef – Stagione 3 Episodio 9

20:10 – Tris Per Vincere Anteprima – Stagione 1 Episodio 13 – Tris Per Vincere – Anteprima – Prima TV

20:15 – Tris Per Vincere – Stagione 1 Episodio 13 – Prima TV

21:30 – Gialappa – Show Anteprima – Prima TV

21:35 – Gialappa – Show – Stagione 3 Episodio 7 – Prima TV

00:00 – Gialappa – Show Anteprima

00:05 – Gialappa – Show – Stagione 3 Episodio 7

Italia 2

18:25 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL II – LA LEGGENDARIA SPADA Z

18:50 – WILL & GRACE I (NEW) – LA FESTA DEI QUINDICI ANNI DI ROSARIO

19:20 – WILL & GRACE I (NEW) – IL MATRIMONIO

19:50 – WILL & GRACE I (NEW) – NONNO JACK

20:20 – WILL & GRACE I (NEW) – AMICI E AMANTE

20:55 – WILL & GRACE I (NEW) – IL SUCCESSO IN AFFARI SENZA LACRIME

21:25 – I GRIFFIN XIX – PADRI E FIGLI

21:50 – I GRIFFIN XIX – ASSOLUTAMENTE BABSOLOSA

La 5

19:45 – UOMINI E DONNE

21:10 – ROSAMUNDE PILCHER: QUATTRO PALLONCINI E UN FUNERALE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:17 – METEO.IT

22:19 – ROSAMUNDE PILCHER: QUATTRO PALLONCINI E UN FUNERALE – 2 PARTE

23:10 – UOMINI E DONNE

00:35 – L’ISOLA DEI FAMOSI EXTENDED EDITION

03:41 – UNA VITA XV – L’ALBUM DEI RICORDI – 941

NOVE

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? – 1^TV – Stagione 5 Episodio 21

20:25 – Don’t Forget the Lyrics – Stai sul pezzo – 1^TV – Stagione 5 Episodio 51

21:25 – Cash or Trash – Speciale Prime Time – 1^TV – Stagione 5 Episodio 6 – Arti e mestieri

23:35 – Cash or Trash – Speciale Prime Time – Stagione 5 Episodio 5 – Pacchi dal mondo

01:35 – Naked Attraction UK – Stagione 6 Episodio 1

02:25 – Naked Attraction UK – Stagione 6 Episodio 2

03:20 – Naked Attraction UK – Stagione 6 Episodio 3

04:15 – Naked Attraction UK – Stagione 6 Episodio 4

Cielo

18:25 – Tiny House Piccole case per vivere in grande – Stagione 4 Episodio 15

18:55 – Love it or List it Prendere o lasciare – Stagione 5 Episodio 12 – Sachi e Cam

19:55 – Affari al buio – Stagione 5 Episodio 9 – L’urna misteriosa

20:25 – Affari di famiglia – Stagione 19 Episodio 27 – 100% Bluesman

20:55 – Affari di famiglia – Stagione 19 Episodio 28 – Gadget firmato Carrie Fisher

21:20 – X+Y – Prima TV

23:30 – Sexe + Techno – Stagione 1 Episodio 9 – A spasso con il mio Avatar – Prima TV

00:05 – Sexe + Techno – Stagione 1 Episodio 10 – Senza veli davanti all’obiettivo – Prima TV

La7

18:55 – Padre Brown

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – 100 minuti

23:15 – Thank you for smoking

01:15 – TG LA7 Notte

01:25 – Otto e Mezzo (r)

02:05 – Camera con Vista

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – La cucina di Sonia

19:05 – Modern Family

20:25 – Lingo – Parole in gioco

21:20 – Bull – Il cartello mai visto

23:50 – Mistresses – Amanti

00:40 – Artbox

01:10 – Brothers & Sisters, segreti di famiglia

Food Network

18:20 – Fatto in casa per voi – Stagione 6 Episodio 2

18:50 – Fatto in casa per voi – Stagione 3 Episodio 16

19:20 – Fatto in casa per voi – Stagione 10 Episodio 12

19:55 – Fatto in casa per voi – Stagione 1 Episodio 4

20:30 – Fatto in casa per voi – Stagione 5 Episodio 3

21:05 – Lulù pensaci tu – 1^TV – Stagione 1 Episodio 5 – Menu per sportivi

21:40 – Lulù pensaci tu – 1^TV – Stagione 1 Episodio 6 – Ricette economiche

22:15 – Giusina in cucina – La Sicilia a tavola – Stagione 7 Episodio 7

TOP CRIME

18:30 – RIZZOLI & ISLES II – MADRE SURROGATA

19:23 – MAJOR CRIMES II – TOCCARE IL FONDO

20:16 – MAJOR CRIMES II – IL BENE PIU’ PREZIOSO

21:10 – C.S.I. MIAMI X – IL KILLER LEGGENDARIO

22:03 – C.S.I. MIAMI X – ALLA LETTERA

22:58 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XX – INSULTO

23:52 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XX – SUPPOSIZIONI

00:45 – Maigret: Delitto in Hotel – 1 PARTE

GIALLO TV

18:10 – I misteri di Murdoch – Stagione 2 Episodio 7 – Delitto all’università

19:10 – L’ispettore Barnaby – Stagione 12 Episodio 3 – Segreti e spie

21:10 – Tatort – Vienna – Stagione 3 Episodio 1 – Un colpo finito male

23:10 – L’ispettore Barnaby – Stagione 12 Episodio 1 – Omicidi sul campo da golf

01:10 – Rosewood – Stagione 1 Episodio 17 – Bachi da seta e silenzio

02:10 – Rosewood – Stagione 1 Episodio 18 – Torace, trombosi e cose a tre

03:10 – Torbidi delitti – Stagione 5 Episodio 1 – Attrazione fatale

04:10 – Torbidi delitti – Stagione 5 Episodio 2 – La pesca fatale

Rai Premium

19:20 – Donna detective 2

20:25 – Donna detective 2

21:20 – Il commissario Dupin – Clima bizzarro

23:00 – Ciao maschio

00:25 – Il commissario Rex

01:15 – Storie italiane

03:20 – Un ciclone in convento 2

04:00 – Un ciclone in convento 2

Mediaset Extra

21:11 – L’ISOLA DEI FAMOSI EXTENDED EDITION 1TV

01:08 – TGCOM24 BREAKING NEWS

01:15 – L’ISOLA DEI FAMOSI EXTENDED EDITION

04:07 – L’ISOLA DEI FAMOSI EXTENDED EDITION

HGTV – HOME GARDEN TV

18:25 – Ma che casa ho comprato? – Stagione 1 Episodio 4 – Compound nascosto

19:20 – Ma che casa ho comprato? – Stagione 1 Episodio 5 – Il garage

20:15 – Ma che casa ho comprato? – Stagione 1 Episodio 6 – Bambini e caos

21:10 – Ma che casa ho comprato? – Stagione 1 Episodio 7 – Vecchio e nuovo

22:05 – Case al mare con Christina – 1^TV – Stagione 4 Episodio 1 – Open space

23:00 – Case al mare con Christina – 1^TV – Stagione 4 Episodio 2 – Stile zen

23:55 – Case al mare con Christina – Stagione 3 Episodio 1 – Fuori dagli schemi

00:50 – Case al mare con Christina – Stagione 3 Episodio 2 – Casa rurale

TV2000

18:26 – Tg2000

19:01 – SANTA MESSA

19:56 – In Cammino

20:30 – PREGHIERA ASSEMBLEA CEI

21:34 – Maria di Nazareth

23:27 – Indagine ai confini del sacro

23:51 – Compieta

00:13 – Rosario

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Amando Te

19:30 – A Casa di Emy

20:00 – Cristal

20:30 – Cristal

21:00 – Schimanski

22:00 – Ciao Chef!

22:30 – Innamorarsi

ALMA TV

18:00 – Meraviglie Della Natura

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Profumo d’Olio

20:30 – Il Piatto Forte

21:00 – In Gran Forma Con Rosanna Lambertucci

21:30 – Mangiare Con Gusto

22:00 – La Cucina Nel Cuore

TRAVEL TV

18:00 – Magnifica Italia

18:30 – Tesori e Meraviglie

19:00 – Uno Sguardo Dal Cielo

20:00 – Time Watch – Viaggio Nel Tempo

21:00 – K Around The World

21:30 – Weekend

22:00 – La Gola In Viaggio

22:30 – Visioni Di Spagna

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – APERICALCIO

19:00 – AZZURRO ITALIA TG

19:30 – ALTA QUOTA

20:00 – CASALOTTO

20:30 – DIRETTA STADIO

23:30 – CALCISSIMO

01:00 – NO GOOD DEED Inganni svelati

TeleReporter

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – Dossier – Salute.com

20:30 – Zerovero

21:15 – Il Rompiscatole – Home Ed.

21:30 – Il Gioco Del Mondo

22:00 – Linea Rossa

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

18:25 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

18:48 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Zerovero

20:45 – Il Rompiscatole – Home Ed.

21:00 – Borotalk

22:00 – Motor – Cube

22:30 – Sergio Colmes Indaga

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Daiana Crivelli

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:35 – Insieme

19:40 – Dall – AZet – A presenta Sara Galeazzi

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

La2

20:05 – Capanne alpine – Preparativi d’apertura Episodio 1

20:50 – Calcio: la partita – Zurigo – Lugano Sintesi

21:05 – Democrazia Diretta 75 min

22:20 – Play Suisse

23:15 – Segni dei tempi

23:40 – Hockey su ghiaccio: Mondiali 2024 – Finlandia – Danimarca Da Praga (CZE) Differita

01:20 – Telesguard

01:30 – Calcio: Super League 2023/2024 – Servette – Young Boys (R) replica

Rai Sport +HD

18:25 – Reparto Corse

18:55 – Memory – Rai Sport Memory. Sara Simeoni

20:00 – Giro d’Italia Ciclismo. TGiro

20:55 – Basket femminile

23:00 – Ippica

23:30 – Tg Sport TG Sport Notte

23:50 – Giro d’Italia

00:50 – Serie C

SuperTennis

18:45 – Tutto il Foro minuto per minuto

19:00 – ATP Bastad 2023 Musetti vs Arnaldi

20:00 – LIVE CHALLENGER Francavilla

22:00 – Tutto il Foro minuto per minuto

00:00 – US Open 2022 Sinner vs Alcaraz

04:30 – ATP Bastad 2023 Musetti vs Arnaldi

Euro Sport

18:00 – Europei – Stagione 2024 – Compound

18:30 – Europei – Stagione 2024 – Arco ricurvo

19:00 – Motori – Speedway Grand Prix – Stagione 2024 – Landshut

20:05 – Tennis – Australian Open – Stagione 2024 – Finale M – Sinner – Medvedev

22:00 – Ciclismo – 107esimo Giro d’Italia – Stagione 2024 – 16a tappa – Livigno – Santa Cristina Valgardena (202 km)

00:00 – Home Nations Series – Stagione 2023 – Finale – Welsh Open

01:30 – Tennis – Roland Garros – Stagione 2023 – 1a Semifinale F – Muchova – Sabalenka

02:15 – Tennis – Roland Garros – Stagione 2023 – 2a Semifinale F – Swiatek – Haddad Maia

SportItalia

18:30 – Calcio Today (diretta)

19:30 – Legends Best of

20:00 – Leotalk (diretta)

21:00 – Calcio Tonight (diretta)

23:00 – Sportitaliamercato (diretta)

00:00 – Si Live 24 (diretta)

00:30 – Sportitaliamercato

01:30 – Si Live 24

Rai Gulp

18:05 – La banda della natura

18:20 – OGM – Travel Agency

18:30 – OGM – Travel Agency

18:45 – Kung fu panda – Il cavaliere dragone

19:10 – The Coop Troop

19:20 – The Coop Troop

19:35 – Il piccolo yeti e la citta’ invisibile

20:00 – Effetto Gio’

Rai YoYo

18:00 – Hello Yoyo

18:30 – Le Canzoni di Masha

18:35 – I Racconti di Masha

18:40 – I Racconti di Masha

18:45 – Pip e Posy St 2 Ep 19 – Bolle di sapone

18:55 – Pip e Posy St 2 Ep 20 – Acchiappa la foglia

19:00 – Pip e Posy St 2 Ep 21 – Lezioni di ukulele

19:10 – I Puffi – La nuova serie

Boing

19:05 – Io sono Gumball

21:15 – Doraemon

22:15 – Dragon Ball Super

02:40 – Lo straordinario mondo di Gumball

Cartoonito

18:10 – Batwheels

18:40 – Blaze e le Megamacchine

19:05 – Blaze e le Megamacchine

19:30 – Scegliamo Io e te Batwheels VS Santiago dei Mari

20:50 – I Bigfoot

21:20 – Hey Duggee

21:45 – Hey Duggee

22:05 – Trenino Thomas Daniel Tiger Love Monster

Frisbee

18:00 – Curioso come George – Stagione 6 Episodio 7

18:25 – Curioso come George – Stagione 6 Episodio 8

18:50 – Mega Game Dinsiem – E – Stagione 2 Episodio 18

19:15 – Mega Game Dinsiem – E – Stagione 2 Episodio 19

19:35 – Mega Game Dinsiem – E – Stagione 2 Episodio 20

20:00 – Curioso come George – Stagione 6 Episodio 9

20:25 – Curioso come George – Stagione 6 Episodio 10

20:50 – Curioso come George – Stagione 7 Episodio 1

K2

18:00 – Maca&Roni – 1^TV – Stagione 1 Episodio 22

18:15 – Il barbiere pasticciere – Stagione 2 Episodio 7

18:40 – Il barbiere pasticciere – Stagione 2 Episodio 8

19:05 – Il barbiere pasticciere – Stagione 2 Episodio 9

19:25 – I Greens in città – Stagione 1 Episodio 8 – Un polpo da salvare / La crisi della palla pazza

19:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 40

20:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 41

20:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 42

DeaKids

18:00 – Boy Girl Dog Cat Mouse Cheese – Stagione 3 Episodio 19 – Lezioni di matematica

18:10 – Boy Girl Dog Cat Mouse Cheese – Stagione 3 Episodio 20 – Mildred la bobblehead

18:25 – Megagame – Stagione 2 Episodio 12 – Autoritratto/ T-Rex VS Unicorno

18:50 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 2 Episodio 22 – Uno strambo venerdi’

19:05 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 2 Episodio 23 – Le torte innamorate

19:20 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 2 Episodio 24 – Il padre di Pan Barbiere

19:25 – New School – Stagione 3 Episodio 25 – E’ la fine?

19:35 – New School – Stagione 3 Episodio 26 – Il giorno tanto atteso

Super

18:15 – A casa dei Loud

18:40 – A casa dei Loud

19:05 – A tutto ritmo

19:30 – A tutto ritmo

20:00 – Danger Force

20:25 – Danger Force

20:50 – Danger Force

21:15 – Teenage Mutant Ninja Turtles – Tartarughe Ninja

Rai 5

19:15 – Rai News Giorno

19:20 – Dorian, l’arte non invecchia

20:15 – I Pirenei con Michael Portillo

21:15 – L’afide e la formica

22:50 – Sciarada – Il circolo delle parole

23:50 – The Doors Live at Hollywood Bowl 1968

00:55 – Rock Legends

01:15 – Rai News Notte

Rai Storia

18:15 – Costruendo la Grande Guerra

19:10 – Rai News Giorno

19:15 – I predatori dell’arte perduta

20:05 – Donne esploratrici

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – Passato e presente

21:10 – Italia. Viaggio nella bellezza

22:05 – Grandi della TV

Rai Scuola

18:00 – Un giorno per 1 tx Prima TV per R

18:30 – Mondi invisibili

19:30 – Le terre del monsone

20:15 – Cinquanta sfumature di squalo

21:00 – Progetto Scienza 2023 Racconti di Scienza

21:30 – Isole – Prodigi dell’evoluzione

22:15 – Contenitore Doc Divulgativi

23:00 – TGR Leonardo

Motor Trend Italia

18:25 – Affari a quattro ruote – Stagione 17 Episodio 5 – 1963 Land Rover Series I

19:20 – Fast N’ Loud – Stagione 6 Episodio 16 – Missione Galaxie

20:20 – Affari a quattro ruote – Stagione 9 Episodio 6 – G-Wagen

21:20 – Affari a quattro ruote – Stagione 8 Episodio 10 – Bel Air

22:15 – Hunt vs. Lauda: la sfida continua – 1^TV

00:15 – Affari a quattro ruote – Stagione 12 Episodio 5 – AMC Pacer

01:05 – Affari a quattro ruote – Stagione 13 Episodio 5 – Ford Mustang GT

02:00 – Affari a quattro ruote – Stagione 13 Episodio 6 – Chevy Corvair

DMAX

19:30 – Vado a vivere nel bosco – Stagione 5 Episodio 13 – Venti selvaggi

21:25 – Vado a vivere nel bosco

23:15 – WWE Raw – 1^TV

01:15 – Ce l’avevo quasi fatta – Stagione 6 Episodio 8 – Il barone verde

02:10 – Ce l’avevo quasi fatta – Stagione 5 Episodio 8 – Terrore a Miami

03:05 – Real Crash TV: World Edition – Stagione 2 Episodio 7

03:50 – Real Crash TV: World Edition – Stagione 2 Episodio 8

04:40 – Real Crash TV – Stagione 2 Episodio 1

Focus TV

18:00 – LA STORIA DELL’UNIVERSO II – VIVERE NELLO SPAZIO

19:00 – LA STORIA DELL’UNIVERSO II – IL SEGRETO DELLE COSTELLAZIONI

20:00 – COSE DI QUESTO MONDO V – COREA DEL NORD

21:05 – I MAYA – ASCESA E CADUTA DI UNA CIVILTA’

22:00 – Naachtun: La citta’ scomparsa dei Maya

23:00 – UNEARTHED – LA STORIA DALLE FONDAMENTA II

00:00 – UNEARTHED – LA STORIA DALLE FONDAMENTA II

01:00 – MAYDAY: AIR DISASTER – THE ACCIDENT FILES IV – SOS MOTORI

RealTime

19:25 – Casa a prima vista – Stagione 2 Episodio 46

20:30 – Casa a prima vista – Stagione 3 Episodio 1 – Prima TV

21:30 – Hercai Amore e vendetta I riassunti – Stagione 1 Episodio 5 – Prima TV

21:35 – Hercai Amore e vendetta – Stagione 1 Episodio 6 – Prima TV

23:35 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Stagione 1 Episodio 3 – Enorme bozzo

00:30 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Stagione 1 Episodio 4 – La cisti

01:20 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Stagione 1 Episodio 5 – Il linfoma

02:10 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Stagione 1 Episodio 6 – Caso curioso

Discovery Channel

18:00 – Ai confini della civilta’ – Stagione 8 Episodio 16 – Rotta di collisione

19:00 – La febbre dell’oro – Stagione 12 Episodio 3 – Scontri

20:00 – La febbre dell’oro – Stagione 12 Episodio 4 – Errore milionario

21:00 – I segreti delle strutture – Stagione 5 Episodio 7 – I segreti dell’impero perduto – Prima TV

21:55 – I segreti delle strutture – Stagione 5 Episodio 10 – La maledizione della montagna – Prima TV

22:50 – I segreti delle strutture – Stagione 5 Episodio 3 – Re Mida

23:45 – Chi cerca trova – Stagione 17 Episodio 2

00:40 – Chi cerca trova – Stagione 14 Episodio 1

Sky Uno

18:00 – Quattro matrimoni – Stagione 5 Episodio 6

19:10 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 2 Episodio 1 – Argentario: una finestra sul mare

20:15 – Cucine da incubo – Stagione 10 Episodio 1

21:30 – Gialappa – Show – Stagione 3 Episodio 7 – Prima TV

23:50 – Gialappa – Show – Stagione 3 Episodio 7

02:05 – Alessandro Borghese Celebrity Chef – Stagione 1 Episodio 25

03:10 – Quattro matrimoni – Stagione 5 Episodio 6

04:20 – Matrimonio a prima vista Australia – Stagione 7 Episodio 21

Sky Cinema 1

19:10 – Vangelo Secondo Maria Backstage Speciale

19:30 – Night Hunter

21:15 – Jeanne du Barry La favorita del Re

23:15 – Capone

01:05 – Soldado

03:10 – The Collective

04:40 – Angeli e demoni

SKY Cinema Family

19:25 – Le avventure di Taddeo l’esploratore

21:00 – The Portable Door

23:00 – Senti chi parla adesso

00:40 – La marcia dei pinguini Il richiamo

02:05 – L’ape Maia Le Olimpiadi di miele

03:35 – Rango

05:20 – La volpe e la bambina

Sky Cinema Romance

18:05 – Poli opposti

19:45 – Dog Days

21:45 – Jeanne du Barry La favorita del Re

23:45 – Ex

01:50 – Questo o quello Speciale Episodio 209 – 100x100cinema – Questo O Quello – 11/05

02:05 – Il quiz dell’amore

03:40 – L’ora piu’ bella

05:35 – A cena da amici

Sky Cinema Collection

19:30 – Un segreto tra di noi

21:15 – Notting Hill

23:25 – The Normal Heart

01:40 – L’amore all’improvviso Larry Crowne

03:20 – Questo o quello Speciale Episodio 209 – 11/05/2024

03:30 – La guerra di Charlie Wilson

05:10 – Hook Capitan Uncino

Sky Cinema Action

19:15 – Codice Unlocked Londra sotto attacco

21:00 – Mad Max: Fury Road

23:05 – Into the Sun

00:45 – Inception

03:10 – Miami Vice

05:20 – Fast & Furious 6

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV